Глушитель OSS для пистолетов-пулемётов M3 (США)



Пистолет-пулемет M3 в базовой конфигурации. Фото Wikimedia Commons



M3 в разрезе, чертеж из патента. Цифрами 5 и 6 отмечены ствол и его установочная втулка



Пистолет-пулемет с установленным глушителем. Фото Militaryfactory.com



Изделие крупным планом. Фото Forgottenweapons.com



Прибор бесшумной стрельбы в разобранном виде. Сверху вниз: передний корпус с шайбами и направляющий стержень, задний корпус, защитная крышка втулки ствола, ствол, сетка и средняя крышка. Фото Forgottenweapons.com



M3 с глушителем и текстильным чехлом. Фото Weaponsman.com

По материалам сайтов:

https://militaryfactory.com/

http://forgottenweapons.com/

http://modernfirearms.net/

http://weaponsman.com/

https://kalashnikov.ru/

В 1943 году недавно созданное Управление стратегических служб США (Office of Strategic Services – OSS) запустило разработку специального бесшумного стрелкового оружия. Первым результатом таких работ в области огнестрельных систем стал пистолет High Standard HDM с интегральным глушителем. Чуть позже на вооружение поступило иное оружие, отличавшееся увеличенной огневой мощью. OSS создало и приняло в эксплуатацию специальную модификацию серийного пистолета-пулемета M3 Grease Gun, так же оснащенную собственным прибором бесшумной стрельбы.Для решения особых задач новой спецслужбе требовалось специальное оружие с минимальным шумом, производимым при стрельбе. При этом было очевидно, что бойцы на задании не смогут обойтись только пистолетами или иными компактными системами. Им требовалось более крупное и серьезное оружие с большей огневой мощью, но тоже оснащенное прибором бесшумной стрельбы. Изучив имеющиеся возможности, в начале осени 1943 года специалисты OSS выбрали наиболее удобный и удачный способ создания такого оружия.По результатам сравнительных испытаний на роль перспективного бесшумного оружия назначили серийный пистолет-пулемет M3, также известный под неофициальным названием Grease Gun – «Масленка». Этот образец отличался малой стоимостью, а также простотой производства и эксплуатации. При этом патрон .45 ACP и скорострельность на уровне 450 выстрелов в минуту давали весьма высокую огневую мощь. Впрочем, это оружие было весьма громким, и в существующем виде вряд ли могло бы использоваться в секретных операциях. Оно нуждалось в средствах снижения громкости выстрела.Управление стратегических служб привлекло к разработке бесшумного оружия несколько компаний. В проекте доработки пистолета-пулемета M3 участвовали фирмы Bell Laboratories, High Standard и Maxim Silencer Company. Последняя имела большой опыт в деле создания и выпуска глушителей, но все же не смогла справиться с поставленными задачами, в результате чего вышла из программы. В то же время, фирма «Белл» предложила удачный вариант глушителя, соответствовавшего требованиям заказчика. Вскоре компания High Standard получила заказ на выпуск опытной партии таких устройств. Позже она освоила полномасштабное серийное производство.Совместный проект Bell Laboratories и OSS отличался крайней простотой. По задумке конструкторов, имеющийся пистолет-пулемет M3 не нуждался в серьезных изменениях конструкции. При этом по результатам небольшой доработки он получал самый настоящий интегральный глушитель. Примечательно, что в любой момент его можно было заменить штатным стволом. Все это давало очевидные преимущества эксплуатационного характера.Как известно, серийный M3 оснащался стволом, наглухо установленным в крупной втулке-пробке. Последняя при помощи резьбы закреплялась в передней части ствольной коробки, но могла сниматься для обслуживания оружия. Именно эту особенность имеющегося образца использовали OSS и Bell. Фактически они взяли существующий ствол с втулкой, незначительно доработали его и оснастили рядом новых комплектующих. В итоге из ствола получился блок с интегральным глушителем.Интегрированный глушитель основывался на существующем стволе, прошедшем заметную доработку. На нем предлагалось устанавливать пару корпусов разного диаметра, соединенных через круглую центральную втулку. Внутри корпусов размещались средства перераспределения пороховых газов, за счет которых они должны были терять свою энергию, охлаждаться и выводиться наружу без образования звуковой волны.Готовая втулка ствола в новом проекте почти не дорабатывалась. Она по-прежнему имела выгнутую в центре переднюю поверхность, а на заднем цилиндре сохранялась резьба. В центре оставалось отверстие для жесткой установки ствола. Спереди по периметру предусмотрели небольшой кольцевой выступ для удержания корпуса глушителя. Конструкторы сохранили нарезной ствол калибра 11,43 мм (.45) длиной 203 мм. При этом в нем появились четыре продольных ряда отверстий с 12 в каждом, при помощи которых пороховые газы должны были стравливаться в корпус глушителя. На дульной части ствола предусмотрели резьбу.Непосредственно на втулку и ствол надевался корпус в виде простейшей металлической трубки достаточного диаметра и длины. Пространство между стволом и корпусом занимал рулон мелкоячеистой металлической сетки. По своей конструкции эта часть прибора бесшумной стрельбы для M3 напоминала глушитель для пистолета HDM.На передней резьбе ствола закреплялась специальная крышка, необходимая для фиксации заднего корпуса глушителя и установки переднего. Она представляла собой деталь из двух цилиндров разных размеров с центральным диском, в котором имелись отверстие и резьба. При установке на резьбу ствола эта крышка прижимала и фиксировала на своем месте корпус и металлическую сетку внутри него. Спереди в нее вкручивался второй элемент глушителя.Покинув ствол и пройдя через накрученную крышку, пуля должна была преодолеть еще один канал глушителя. Передний элемент прибора получил простой корпус в виде металлического стакана малого диаметра длиной порядка 180-190 мм. На одном торце стакана имелась несъемная крышка с центральным отверстием, на другом – резьба для установки на крышку заднего корпуса.Особый интерес представляет заполнение переднего корпуса. В нем поместили большое количество шайб, вырубленных из металлической сетки. Такие шайбы свободно пропускали пулю через центральное отверстие, но могли задерживать газы, идущие за ней. При изготовлении наполнителя для двух корпусов использовалась одинаковая сетка с мелкой ячейкой.Вместе с прибором бесшумной стрельбы поставлялись несколько дополнительных устройств. Первое – задняя крышка. Короткую цилиндрическую крышку достаточного диаметра предлагалось накручивать на резьбу втулки ствола, что позволяло защитить глушитель от попадания грязи при транспортировке. Также имелся длинный направляющий стержень диаметром 11,43 мм, необходимый для обслуживания изделия. На его переднем конце предусматривалась резьба для установки небольшой ручки, облегчавшей транспортировку.Оба корпуса глушителя при стрельбе должны были поглощать энергию пороховых газов и нагреваться. Для безопасности стрелка был создан специальный текстильный чехол. Его предлагалось надевать на задний корпус глушителя; в таком случае последний мог выполнять функции цевья и облегчать удержание оружия.Готовый глушитель для серийной «Масленки» имел длину 14,5 дюйма (368 мм) и весил менее 2 фунтов (около 900 г). Он был прост в производстве и устанавливался на существующее оружие без особых проблем. Впрочем, имелась характерная проблема эксплуатационного характера, из-за которой в комплект пришлось вводить направляющий стержень.После определенного количества выстрелов глушитель следовало разбирать и промывать от порохового нагара. Чистка сетки из заднего корпуса была крайне простой, чего нельзя было сказать о шайбах из переднего стакана. Именно для работы с ними в комплект поставки включили длинный стержень. С его помощью из корпуса можно было вынуть все шайбы в виде одной стопки, без особых трудностей промыть, а затем вернуть на место. Страшно подумать, как выглядела бы чистка переднего корпуса без этой простой, но важной детали.В начале 1944 года компания Bell Laboratories в сотрудничестве с OSS завершила разработку нового проекта и передала на High Standard необходимую документацию. Вскоре предприятие-изготовитель собрало первые опытные образцы и передало их заказчику. В минимальные сроки спецслужба провела испытания и вынесла свое решение о дальнейшей судьбе проекта.Новое изделие имело несколько важных положительных черт. В первую очередь, оно действительно резко сокращало шум выстрела и убирало дульную вспышку. Пороховые газы успешно распределялись по внутренним полостям и передавали свою энергию металлической сетке. Кроме того, ствол с боковыми отверстиями не позволял пуле набирать сверхзвуковую скорость, что исключало еще один источник шума. Впрочем, новый прибор не предотвращал лязг металлических деталей оружия и не делал его полностью бесшумным.На испытаниях был проведен замер шума. Во время стрельбы очередями громкость выстрела не превышала 88-89 дБ. К сожалению, сведения о методиках замера и условиях отсутствуют, но и без этого понятно, что глушитель нового типа успешно решал поставленные задачи.К преимуществам также отнесли простоту и дешевизну производства, а кроме того, удобство эксплуатации. Глушитель изготавливался с применением доступных материалов и без применения сложных технологий. Его можно было без труда установить на любой серийный M3 вместо штатного ствола. Благодаря этому такие устройства можно было выпускать и поставлять как самостоятельно, так и вместе с оружием.Естественно, изделие не было лишено недостатков. В первую очередь, глушитель был крупным и тяжелым. Масса пистолета-пулемета существенно увеличивалась, а длинный глушитель серьезно изменял его балансировку. Удобство стрельбы и контроль за оружием ухудшились. Таким образом, за новые возможности пришлось расплачиваться эргономикой.Несмотря на все недостатки, новый образец оснащения для оружия посчитали удачным и рекомендовали к принятию на вооружение. Уже в начале 1944 года компания High Standard отгрузила первые серийные глушители и пистолеты-пулеметы, изначально оснащенные ими. По некоторым данным, на этом этапе к проекту привлекли фирму Guide Lamp Division – дочернее предприятие General Motors. Она изготавливала стволы и втулки, которые затем отправлялись в High Standard и там оснащались всеми прочими деталями. Далее готовые изделия передавались заказчику лице OSS.По разным данным, серийное производство глушителей для M3 продолжалось до самого конца войны, но не отличалось массовостью. За все время было собрано и отгружено заказчику порядка тысячи серийных приборов. Согласно некоторым источникам, могло быть заказано и изготовлено около 5 тыс. таких изделий, но подобная информация, похоже, не соответствует действительности. Так или иначе, сведения о меньшей численности выглядят более правдоподобными.Основным эксплуатантом M3 с интегральными глушителями, по очевидным причинам, стало Управление стратегических служб. Кроме того, с определенного времени такое оружие в ограниченных количествах передавалось британскому Управлению специальных операций (SOE). Поскольку пистолеты-пулеметы и глушители для них отличались дешевизной и могли выпускаться в больших количествах, их рекомендовали для поставок отрядам Сопротивления в Европе.К сожалению, большая часть сведений о боевом применении пистолетов-пулеметов с глушителями либо была забыта, либо до сих пор не подлежит разглашению. Впрочем, известно, что OSS и SOE неоднократно устраивали различные тайные операции, в ходе которых могли применяться все имеющиеся в наличии образцы бесшумного оружия, в том числе доработанные M3. Вряд ли такому оружию приходилось простаивать без дела.Некоторое количество пистолетов-пулеметов с интегральными глушителями через разные каналы было переправлено на оккупированные территории Европы, где их получили различные партизанские формирования. Предполагалось, что наличие бесшумного оружия облегчит борьбу с захватчиками и позволит эффективнее осуществлять диверсии и нападения. По всей видимости, отряды Сопротивления использовали полученное оружие, и оно внесло определенный вклад в борьбу с оккупантами.Определенный интерес представляет послевоенная история «партизанских» пистолетов-пулеметов M3 и глушителей для них. Соединенные Штаты не стали требовать возвращения этого оружия, и оно осталось у эксплуатантов. В дальнейшем часть этих образцов была принята армиями освобожденных государств, а отдельные изделия могли остаться в руках частных лиц. Позже они вошли в состав различных коллекций, как личных, так и музейных.Известно, что США и Великобритания сохраняли имеющееся оружие на вооружении в течение достаточно длительного времени. Бесшумный пистолет-пулемет представлял большой интерес для спецслужб, и потому M3 с глушителями не убирались из арсеналов. С некоторого времени предпринимались попытки создания нового оружия аналогичного назначения, но даже самые удачные образцы далеко не сразу смогли заменить устаревшие пистолеты-пулеметы.Тем не менее, со временем M3 с глушителями, разработанные для Управления стратегических служб, все же были сняты с вооружения. За несколько десятилетий они ожидаемо устарели морально и физически. По своим основным характеристикам – в том числе и по шумности – они стали уступать более новым образцам и более не представляли интереса для эксплуатантов.Возможно, некоторое количество пистолетов-пулеметов M3 с глушителями от Bell Laboratories / High Standard все еще остается на секретных складах Центрального разведывательного управления или иных американских организаций, однако теперь никто не рассматривает их в качестве реального оружия для современной войны. Теперь они представляют интерес только для историков, музеев, коллекционеров и других любителей оружия.Прибор бесшумной стрельбы максимально простой конструкции создавался в условиях войны и для скорейшего применения в реальных операциях. В кратчайшие сроки требования были выполнены, и OSS получило желаемое оружие, которое вскоре отправилось в бой. Еще одна оригинальная разработка помогла бойцам спецподразделений тайно выполнять поставленные задачи и приближать победу над Осью.