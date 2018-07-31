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Разведка США обнаружила в КНДР признаки производства новых ракет
Разведслужбы США выявили признаки создания северокорейскими инженерами новых ракет на производственной площадке, где ранее изготавливались первые баллистические ракеты дальнего радиуса действия, сообщают Известия.
По данным американских СМИ, ссылающихся на компетентные источники, речь может идти о конструировании двух новых жидкостных межконтинентальных ракет на предприятии, расположенном близ Пхеньяна.
Основанием для такого предположения стали снимки со спутника. При этом источники подчеркнули, что разработка ведется после того, как Дональд Трамп заявил об улучшении ситуации на Корейском полуострове в связи с отсутствием ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.
Напомним, на прошлой неделе президент США выразил удовлетворение темпами денуклеаризации и отсутствием ракетных и ядерных испытаний в КНДР.
Ранее госсекретарь Майкл Помпео посетил Пхеньян. В ходе визита, который состоялся 7 июля, стороны договорились о создании совместной группы, которая должна выработать план мероприятий по денуклеаризации. Однако после отъезда госсекретаря власти КНДР выразили сожаление в связи с неконструктивной позицией Вашингтона, а еще через 3 дня отказались от создания группы.
Между тем создание рабочей группы предусмотрено совместной декларацией, подписанной Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре.
По данным американских СМИ, ссылающихся на компетентные источники, речь может идти о конструировании двух новых жидкостных межконтинентальных ракет на предприятии, расположенном близ Пхеньяна.
Основанием для такого предположения стали снимки со спутника. При этом источники подчеркнули, что разработка ведется после того, как Дональд Трамп заявил об улучшении ситуации на Корейском полуострове в связи с отсутствием ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.
Напомним, на прошлой неделе президент США выразил удовлетворение темпами денуклеаризации и отсутствием ракетных и ядерных испытаний в КНДР.
Ранее госсекретарь Майкл Помпео посетил Пхеньян. В ходе визита, который состоялся 7 июля, стороны договорились о создании совместной группы, которая должна выработать план мероприятий по денуклеаризации. Однако после отъезда госсекретаря власти КНДР выразили сожаление в связи с неконструктивной позицией Вашингтона, а еще через 3 дня отказались от создания группы.
Между тем создание рабочей группы предусмотрено совместной декларацией, подписанной Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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