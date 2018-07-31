20:44 31 июля
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Разведка США обнаружила в КНДР признаки производства новых ракет

Разведслужбы США выявили признаки создания северокорейскими инженерами новых ракет на производственной площадке, где ранее изготавливались первые баллистические ракеты дальнего радиуса действия, сообщают Известия.



По данным американских СМИ, ссылающихся на компетентные источники, речь может идти о конструировании двух новых жидкостных межконтинентальных ракет на предприятии, расположенном близ Пхеньяна.


Основанием для такого предположения стали снимки со спутника. При этом источники подчеркнули, что разработка ведется после того, как Дональд Трамп заявил об улучшении ситуации на Корейском полуострове в связи с отсутствием ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

Напомним, на прошлой неделе президент США выразил удовлетворение темпами денуклеаризации и отсутствием ракетных и ядерных испытаний в КНДР.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео посетил Пхеньян. В ходе визита, который состоялся 7 июля, стороны договорились о создании совместной группы, которая должна выработать план мероприятий по денуклеаризации. Однако после отъезда госсекретаря власти КНДР выразили сожаление в связи с неконструктивной позицией Вашингтона, а еще через 3 дня отказались от создания группы.

Между тем создание рабочей группы предусмотрено совместной декларацией, подписанной Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 19:12
    Ожидаемое заявление ,вопрос один или Ким решил америкосов кинуть или его америкосы.
    polpot
    1. Тралл Сегодня, 19:14
      Разведка США ищет в КНДР признаки производства новых ракет smile
      Тралл
      1. Pes Сегодня, 19:27
        создания северокорейскими инженерами

        Неужели запад так глуп ,надеясь что КНДР все уничтожит и вернется в прошлое..?
        Все господа , вы Северную корею упустили ..Теперь они условия ставить будут !
        Помнится тут крики были , что Ын довел страну до голода и чуть ли не траву кушают ..))) И так же ведь запад о России болтал ..ну ну господа , вы попали конкретно !
        Будете рассчитываться за все санкции и травлю кровавую в мире..
        Pes
      2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 19:27
        Смотри-ка, у шпионов новая униформа... Раньше, помню, были строго шляпы, плащи с поднятыми воротниками и тёмные очки!
        Плотник 2329
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:22
    Санкции к КНДР будут продолжаться...
    parusnik
    1. Тралл Сегодня, 19:27
      КНДР и санкции - это синонимы smile
      Тралл
    2. MPN (Павел) Сегодня, 19:47
      Иран, куда еще ярче пример?
      MPN
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 19:29
    Корейцы не дураки. Америкосам верить себя не уважать.
    Грибок
  4. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 19:30
    Цитата: parusnik
    Санкции к КНДР будут продолжаться...

    Свежая, креативная мысль! Как много в ней кроется нового! recourse
    Плотник 2329
  5. borys (Борис) Сегодня, 19:47
    Кстати, а почему это Северной Корее нельзя иметь ядерное оружие и средства его доставки. Кто и по какому праву решает кому можно, а кому нельзя. А как же
    равноправие? А у кого американцы спрашивали разрешение на создание
    ядерного оружия? Или другие страны, имеющие такое оружие.
    borys
  6. Литвинов (Сергей) Сегодня, 19:56
    Вероятно у Пентагона с деньжатами напряг. Пришлось пустить пулю о КНДР, чтобы профинансировать очередной жизнеутверждающий проект
    Литвинов
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:04
    Ын на Марс экспедицию отправит -рис там будут выращивать wassat !И домой попутными метеоритами отсылать! !! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. Sergei75 (Сергей) Сегодня, 20:05
    Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, Ким не , он знает чем всё это тогда закончится.
    Sergei75
  9. Усталый (Александр Барчев) Сегодня, 20:17
    Если правда, то корейцы - молодцы. Американцам верить смертельно опасно.
    Усталый
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