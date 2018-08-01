07:52 01 августа

Кого в Центризбиркоме держат за тупых

Центризбирком признал не соответствующей требованиям закона формулировку вопроса, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, из-за неопределенности вопроса, который, по мнению комиссии, может ввести граждан в заблуждение. Такое решение члены ЦИК приняли на заседании в пятницу.

Из 13 присутствующих на заседании членов ЦИК «за» проголосовали 11 человек, «против» — один (представитель КПРФ Евгений Колюшин), еще один, Николай Левичев, воздержался.

Господа из ЦИКа непринужденно взяли и записали в умственно отсталые все население России. То есть в наши лица очередной раз плюнули, все, можно расслабится и утираться.


Чтобы все это звучало не бездоказательно, стоит привести вопрос, который выдвинули на референдум те самые члены той самой критикуемой партии КПРФ.

Вопрос звучал так:

"Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

И два ответа. Либо «да», либо «нет». Ответ «не знаю» как минимум должен повлечь за собой госпитализацию в клинику для соответствующей категории больных.

Как пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина, "гражданам надо обладать специальными знаниями, чтобы разобраться в содержании данного вопроса".

Издевается? Однозначно.

Как среднестатистический гражданин, у которого есть медицинская справка, удостоверяющая, что он (я) умственно полноценный и все прочее, заявляю: мне не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять, ограбили меня, или нет.

Если быть точнее, не спрашивая у меня, меня обрекли меня на целых пять лет работы. И ладно меня, мне моя работа в кайф.

Возникает другой вопрос: как мне рассматривать заявление этой Гришиной? Как нарушение моих прав или как оскорбление?

Знаете, мне странно. Всю страну одна деловая обозвала идиотами, и всех все устраивает.

Вам, уважаемые читатели, действительно нужны какие-то специальные знания, чтобы разобраться в происходящем? Вы правда такой электорат, состоящий из…?

Ладно, а как вам такое?

Умные (на самом деле просто хамы) из ЦИКовских работничков пришли к выводу, что "формулировка вопроса способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования, что в конечном счете не обеспечит выявление действительной воли народа РФ".

Честно признайтесь, кого формулировка вопроса смогла ввести в заблуждение?



Еще пара цитат деятелей от ЦИКа.

"Возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости" не содержит какой-либо характеристики, которая бы конкретизировала ее для участников референдума. Это "относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определенного указанного в вопросе вида пенсии".
"В частности, создается явная неопределенность в отношении содержания предложенного инициаторами вопроса в случае изменения его правового регулирования в ходе реализации инициативы референдума".


Вот как это все можно охарактеризовать, если не словоблудие? Других слов как бы нет. И взять негде. Ладно, есть. Хамское словоблудие.

Вышеупомянутая госпожа Гришина уточнила, что "законодательство может измениться, и по ходу голосования может выясниться, что граждане голосуют за то регулирование, которое существует на день проведение референдума".

Тут нужен перевод. Для нормальных людей. Это значит, что к моменту проведения референдума закон о пенсионных изменениях, предусматривающий повышение пенсионного возраста, уже вступит в силу. И наше холопское мнение, которое мы пойдем высказывать, не трогает вообще никого. Так что не стоит вообще огород городить, главный сказал принять – проголосуют и примут.

А как же конституционные права там, воля народа и все такое?

Воля народа звучит не менее издевательски, чем заключение Гришиной о том, что народ не в состоянии осилить такой простой вопрос, как работать до 60 или 65.

Высокомерие, хамство и надменность чинуш просто зашкаливает.

Уважаемые читатели, убедительно рекомендую помнить об этом на предстоящих сентябрьских выборах. За кого вы проголосуете или как объявите бойкот, не столь важно. Важно, чтобы эти вытирающие о нас ноги хамы получили как можно меньше голосов.
Автор: Роман Скоморохов

Использованы фотографии: YakutiaMedia
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Комментарии 24

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  1. Vard Сегодня, 05:57
    При компьютерном учете голосов внести поправки... Кликнуть пару раз мышкой...
    Vard
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:43
      Гришина Мая видно родилась в мае, вот и мается словоблудием.
      Неплохой
  2. лесовозник (игорь) Сегодня, 06:16
    Коммунисты выбрали заведомо проигрышный вариант — власть не даст провести референдум, а вот помочь людям организовать работу на местах, в регионах которые представлены в думе едорасами по отзыву и лишению их депутатов полномочий они не просто могут ,а должны( если они конечно действительно против людоедской реформы) !!!!
    лесовозник
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:38
      Ничего коммунисты не смогут, давно уже не те и хватка не та, бегают из партии в партию, да кандидатов в президенты на стороне ищут.
      Неплохой
    2. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:35
      Результат этого референдума известен всем. Есть ли смысл деньги тратить?
      "...не может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Имею в виду, что человек планировал выйти на пенсию — или отдохнуть уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы, — а если это не состоится, то тогда, конечно, люди в этом ничего хорошего не видят. Ну и, действительно, так и есть..." В.В.Путин.
      Да, и референдум о сохранении СССР был и что?
      Boris55
  3. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 06:18
    ..Общественное мнение - мнение тех,кого не спрашивают(с)
    Сибирский цирюльник
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 07:38
      Полностью с Вами согласен. Если Путин и либеральная свора приняли решение о поднятии пенсионного возраста, то мнение никакого народа никого не интересует... источником власти в России является не народ, как прописано в Конституции, а Администрация Президента, во главе с секретным "героем" России...
      Грэг Миллер
    2. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:42
      Цитата: Сибирский цирюльник
      ..Общественное мнение - мнение тех,кого не спрашивают(с)

      Общественное мнение формируют СМИ, которые полностью подконтрольные госдепу.
      Как через финансирование телеканалов госдеп определяет политику СМИ.
      "... В нашей стране формированием рейтингов СМИ занимается исследовательская компания TNS . Она занимается измерением аудитории телеканалов, печатных СМИ, радио и интернет-сайтов, мониторингом рекламы, а также проводит маркетинговые исследования..." весь текст: http://www.aif.ru/
      "... На международном уровне с 2008 г. TNS входит в состав холдинга WPP и его исследовательского подразделения KANTAR ..."
      "... Рейтинги дают каналам возможность планировать эфир так, чтобы максимизировать продажи рекламного времени. На размещение рекламы во время рейтинговых программ каналы устанавливают очень высокие цены..."
      Обратите внимание что у нас рекламируют ТВ, а главное кто конечный хозяин рекламируемого товара. Как правило это зарубежные фирмы. Так через определение рейтингов госдеп фактически "заставляет" бизнесменов финансировать те телеканалы (заказывать рекламу), которые по их мнению проводят правильную политику - чем больше дерьма на наши головы, тем выше рейтинг, тем больше зелёных на счету того или иного СМИ.
      Boris55
  4. Кино (Стас) Сегодня, 06:26
    нутк а что вы хотели? они и будут издеваться..ведь россияне это проглатывают..Россия такая не потому что путин-а потому что россияне такие..а путин и его ОПГ это всего лишь те кого достойны россияне..
    Кино
  5. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:37
    За кого вы проголосуете
    И хватит "голосуйте сердцем" ! Пора и ум напрячь !
    Uncle Lee
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:46
    "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"
    Ну давайте ответим на этот вопрос и посмотрим, что получится. ДА - повышаться не должен. НЕТ - повышаться не должен. И, что получилось?
    rotmistr60
    1. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 07:46
      Хм.... Или не русский или кандидат на справку?
      КЕРМЕТ
  7. sxfRipper (Александр) Сегодня, 06:50
    Издевается? Однозначно.
    Не-а. Формально она права (далее цитировать не буду). Возрасты - разные, для одних пенсия - раньше, для других - позже. И все об этом прекрасно знают.
    А вот зюгановцы - провокаторы! Придумали формулировку, гарантирующую грандиозный srach всех против всех. Верной <, блин,> дорогой идёте, товарищи! ©
    ЗЫ - формулировку о сохранении Советского Союза не забыли? Сейчас бы ЦИК эту формулировку откомментировал маманегорюй!!!
    Херр Скоморохофф, я понимаю - эмоции прут, рейтинг задирать хочеЦЦа всё выше и выше. Но иногда и мозг включать надо.
    sxfRipper
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 06:59
    Ну тут не только Центризбирком, тут вся чиновная братия нас за дураков держит, на митингах об этом все говорили. Левые делают правильно, что пытаются организовать протест. И не надо петь песни, что "царя свергают коммунисты". Царя как и в феврале 1917 года свергают сами либералы во власти, которые показали свое гнилое нутро, показали, что они опарыши, которые хотят убить и доесть страну.
    Altona
  9. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 07:06
    стоит ВЦИК тоже задать вопрос:
    Silvestr
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:11
      Цитата: Silvestr
      Silvestr

      А ведь его туда кто-то избирал... это кем же надо быть, чтобы такое чудо в Госдуму засунуть laughing
      "Народ достоин того правительства, которое имеет", как-то так, не? wink
      Голован Джек
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:14
        Держат за думского вышибалу.
        Неплохой
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:38
          Цитата: Неплохой
          Держат за думского вышибалу.

          Там для этого специальные есть. И кнопки нажимать им уж точно не дают.
          Вопрос не о том был, а о тех "талантах", которые его туда избрать умудрились.
          Голован Джек
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 07:38
        за "одухотворенное" лицо и выбрали
        Цитата: Голован Джек
        "Народ достоин того правительства, которое имеет
        Silvestr
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:34
    Цитата: Голован Джек
    А ведь его туда кто-то избирал... это кем же надо быть, чтобы такое чудо в Госдуму засунуть

    ---------------------------
    Это результат голосования "за партию", где фронтменами выступают два-три медийных лица и масса "серых мышей" в остальной части списка.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:40
      Цитата: Altona
      Это результат голосования "за партию"

      Вывод: голосуй, не голосуй, все равно получишь... Валуева в Думе? wink
      Это к тому, что в любой их нынешних "партий" таких "мышей"... да просто валом yes
      Голован Джек
  11. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:38
    В повышении возраста напрягает отношение власти, она чем угодно оправдывает, но по честному выйти и сказать не хочет. У нас нет денег мы вынуждены экономить поэтому снижаем затраты на содержание чиновников и депутатов на 30-40% ну и т.д последний пункт повышаем возраст выхода на пенсию, а не первый пункт как сейчас. Если мы смотрим на европу, то давайте смотреть сколько живут там пенсионеры, лет 15, а у нас мужикам года 3 оставили. Внятных аргументов нет есть только желание ограбить и построить яхту .
    Alex66
  12. prohogij60 (Александр) Сегодня, 07:50
    За кого -бы ты ни голосовал (хоть за господа бога) - победит, и придет к власти тот кто надо. Это уже все давно обкатано. Больше всего власть придержащие боятся пустых избирательных участков.
    prohogij60
  13. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:51
    ЦИК может поставить любой вопрос на референдум, лишь бы вопрос был сформулирован правильно.. smile
    parusnik
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