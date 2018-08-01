Кого в Центризбиркоме держат за тупых

"Возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости" не содержит какой-либо характеристики, которая бы конкретизировала ее для участников референдума. Это "относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определенного указанного в вопросе вида пенсии".

"В частности, создается явная неопределенность в отношении содержания предложенного инициаторами вопроса в случае изменения его правового регулирования в ходе реализации инициативы референдума".

Центризбирком признал не соответствующей требованиям закона формулировку вопроса, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, из-за неопределенности вопроса, который, по мнению комиссии, может ввести граждан в заблуждение. Такое решение члены ЦИК приняли на заседании в пятницу.Из 13 присутствующих на заседании членов ЦИК «за» проголосовали 11 человек, «против» — один (представитель КПРФ Евгений Колюшин), еще один, Николай Левичев, воздержался.Господа из ЦИКа непринужденно взяли и записали в умственно отсталые все население России. То есть в наши лица очередной раз плюнули, все, можно расслабится и утираться.Чтобы все это звучало не бездоказательно, стоит привести вопрос, который выдвинули на референдум те самые члены той самой критикуемой партии КПРФ.Вопрос звучал так:И два ответа. Либо «да», либо «нет». Ответ «не знаю» как минимум должен повлечь за собой госпитализацию в клинику для соответствующей категории больных.Как пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина,Издевается? Однозначно.Как среднестатистический гражданин, у которого есть медицинская справка, удостоверяющая, что он (я) умственно полноценный и все прочее, заявляю: мне не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять, ограбили меня, или нет.Если быть точнее, не спрашивая у меня, меня обрекли меня на целых пять лет работы. И ладно меня, мне моя работа в кайф.Возникает другой вопрос: как мне рассматривать заявление этой Гришиной? Как нарушение моих прав или как оскорбление?Знаете, мне странно. Всю страну одна деловая обозвала идиотами, и всех все устраивает.Вам, уважаемые читатели, действительно нужны какие-то специальные знания, чтобы разобраться в происходящем? Вы правда такой электорат, состоящий из…?Ладно, а как вам такое?Умные (на самом деле просто хамы) из ЦИКовских работничков пришли к выводу, чтоЧестно признайтесь, кого формулировка вопроса смогла ввести в заблуждение?Еще пара цитат деятелей от ЦИКа.Вот как это все можно охарактеризовать, если не словоблудие? Других слов как бы нет. И взять негде. Ладно, есть. Хамское словоблудие.Вышеупомянутая госпожа Гришина уточнила, чтоТут нужен перевод. Для нормальных людей. Это значит, что к моменту проведения референдума закон о пенсионных изменениях, предусматривающий повышение пенсионного возраста, уже вступит в силу. И наше холопское мнение, которое мы пойдем высказывать, не трогает вообще никого. Так что не стоит вообще огород городить, главный сказал принять – проголосуют и примут.А как же конституционные права там, воля народа и все такое?Воля народа звучит не менее издевательски, чем заключение Гришиной о том, что народ не в состоянии осилить такой простой вопрос, как работать до 60 или 65.Высокомерие, хамство и надменность чинуш просто зашкаливает.Уважаемые читатели, убедительно рекомендую помнить об этом на предстоящих сентябрьских выборах. За кого вы проголосуете или как объявите бойкот, не столь важно. Важно, чтобы эти вытирающие о нас ноги хамы получили как можно меньше голосов.