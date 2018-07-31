Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Вашингтон намерен уменьшить зависимость своих баз в Европе от российского газа
Военные базы США в Европе попали в зависимость от российских энергоресурсов. В связи с этим сенаторы потребовали от Пентагона принять необходимые меры, пишет RealClear Defense.
Недавно, на фоне подготовки к укладке труб «Северного потока-2», Дональд Трамп заявил, что Германия попала в полную зависимость от России, практически стала ее пленницей.
Президент отметил также, что этот вопрос беспокоит и американских конгрессменов, поскольку в первом квартале текущего года Россия поставила 41% всего потребляемого Европой природного топлива.
После этих слов в Вашингтоне начали обсуждать возможные мероприятия по обеспечению стабильной работы европейских особо важных объектов, к которым в том числе отнесены военные базы. А сенаторы направили главе Пентагона письмо, в котором говорится о необходимости принятия специальных мер для уменьшения зависимости американских войск в Европе от российского газа.
Если Россия решит прекратить энергоснабжение Германии, как она это уже сделала с Украиной в 2006 и 2008 годах, то в заложниках окажутся не только германские граждане, но и американские военные базы вместе с военнослужащими и оборудованием, отметили законодатели.
По словам экспертов, в настоящее время почти 40% нефтепродуктов, используемых на американских военных объектах в Германии, имеют российское происхождение. Поэтому в Вашингтоне предложили создать на базах микроэнергосети, имеющие возможность получать энергию из основной сети, а также генерировать ее в случае отключения от источника.
Кроме того, прорабатывается возможность использования в качестве дополнительного источника энергии аккумуляторов от электромобилей. Еще одним методом борьбы с энергозависимостью называется установка близ военных баз ядерных реакторов.
Недавно, на фоне подготовки к укладке труб «Северного потока-2», Дональд Трамп заявил, что Германия попала в полную зависимость от России, практически стала ее пленницей.
Президент отметил также, что этот вопрос беспокоит и американских конгрессменов, поскольку в первом квартале текущего года Россия поставила 41% всего потребляемого Европой природного топлива.
После этих слов в Вашингтоне начали обсуждать возможные мероприятия по обеспечению стабильной работы европейских особо важных объектов, к которым в том числе отнесены военные базы. А сенаторы направили главе Пентагона письмо, в котором говорится о необходимости принятия специальных мер для уменьшения зависимости американских войск в Европе от российского газа.
Если Россия решит прекратить энергоснабжение Германии, как она это уже сделала с Украиной в 2006 и 2008 годах, то в заложниках окажутся не только германские граждане, но и американские военные базы вместе с военнослужащими и оборудованием, отметили законодатели.
По словам экспертов, в настоящее время почти 40% нефтепродуктов, используемых на американских военных объектах в Германии, имеют российское происхождение. Поэтому в Вашингтоне предложили создать на базах микроэнергосети, имеющие возможность получать энергию из основной сети, а также генерировать ее в случае отключения от источника.
Кроме того, прорабатывается возможность использования в качестве дополнительного источника энергии аккумуляторов от электромобилей. Еще одним методом борьбы с энергозависимостью называется установка близ военных баз ядерных реакторов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти