20:41 31 июля
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Вашингтон намерен уменьшить зависимость своих баз в Европе от российского газа

Военные базы США в Европе попали в зависимость от российских энергоресурсов. В связи с этим сенаторы потребовали от Пентагона принять необходимые меры, пишет RealClear Defense.



Недавно, на фоне подготовки к укладке труб «Северного потока-2», Дональд Трамп заявил, что Германия попала в полную зависимость от России, практически стала ее пленницей.


Президент отметил также, что этот вопрос беспокоит и американских конгрессменов, поскольку в первом квартале текущего года Россия поставила 41% всего потребляемого Европой природного топлива.

После этих слов в Вашингтоне начали обсуждать возможные мероприятия по обеспечению стабильной работы европейских особо важных объектов, к которым в том числе отнесены военные базы. А сенаторы направили главе Пентагона письмо, в котором говорится о необходимости принятия специальных мер для уменьшения зависимости американских войск в Европе от российского газа.

Если Россия решит прекратить энергоснабжение Германии, как она это уже сделала с Украиной в 2006 и 2008 годах, то в заложниках окажутся не только германские граждане, но и американские военные базы вместе с военнослужащими и оборудованием, отметили законодатели.

По словам экспертов, в настоящее время почти 40% нефтепродуктов, используемых на американских военных объектах в Германии, имеют российское происхождение. Поэтому в Вашингтоне предложили создать на базах микроэнергосети, имеющие возможность получать энергию из основной сети, а также генерировать ее в случае отключения от источника.

Кроме того, прорабатывается возможность использования в качестве дополнительного источника энергии аккумуляторов от электромобилей. Еще одним методом борьбы с энергозависимостью называется установка близ военных баз ядерных реакторов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Pes Сегодня, 20:07
    Недавно, на фоне подготовки к укладке труб «Северного потока-2», Дональд Трамп заявил, что Германия попала в полную зависимость от России, практически стала ее пленницей.

    По этим трубам русские могут переправить пару дивизий вдв в тыл Украине ! Это так в Киеве сми их заявляли.. laughing bully так что смотри Дональд , эти русские трубы уже всю европу опутали...Скоро и до США доберуться ..
    Pes
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:09
    Предложить и сделать зачастую это два взаимоисключающих понятия! wassat Могу предложить сесть трампа или маккейна, но в реальности содержание фикальных масс в этих телах выше критического в разы! !! wassat Так что пускай помучаются на белом свете -пока что! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:12
      Сергей Витальевич, не понял, что Вы хотите сделать с маккейном?
      sabakina
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:23
        Вячеслав hi -я предлогаю скормить его трампу, или на худой конец wassat иванке трамповой! !! wassat
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:09
    Поэтому в Вашингтоне предложили создать на базах микроэнергосети,
    Не понял, микро АЭС установят?
    Ну надо же! Похоже, я пророк...
    Еще одним методом борьбы с энергозависимостью называется установка близ военных баз ядерных реакторов.

    Не, ребят, я в самом деле не дочитал до конца, спеша написать про микросети.
    sabakina
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:27
      Нанорозетки от чубайса lol потом с микроскопом год будут искать , где эти проклятые розетки стоят! !! belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
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