Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
В ЦАР убиты трое российских журналистов, снимавших фильм о ЧВК
В Центрально-африканской республике в ночь на 31 июля 2018 года были убиты, как предполагается трое граждан России, сообщает Франс Пресс со ссылкой на источники. Тела убитых были обнаружены в 23 километрах от города Сибута, в 188 км от столицы ЦАР.
По предварительной информации, при убитых были обнаружены две пресс-карты, якобы принадлежащие изданию "Известия", но в пресс-службе "Известий" эту информацию опровергли, сообщив, что сотрудники издания на территорию ЦАР не въезжали. Российское посольство выясняет, являлись ли погибшие гражданами России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломаты уже выехали на опознание.
В то же время телеканал "Дождь" публикует информацию, что в Центрально-Африканской республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали там документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер". Об этом "Дождю" сообщили в ЦУР (Центре управления расследованиями), информационном проекте, запущенным и финансируемым Ходорковским. Фильм был совместным проектом ЦУР и Александра Расторгуева.
РИА Новости приводят сообщение замруководителя центра Анастасии Горшковой, которая заявила, что "Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского направлял журналиста Орхана Джемаля, режиссёра-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко для съёмок фильма в ЦАР".
По имеющейся информации, российские журналисты были остановлены на блокпосту. Они ехали из столицы республики. Что именно с ними произошло, неизвестно. В тоже время источник в судебных органах ЦАР уточняет, что россияне были убиты боевиками на контрольно-пропускном пункте. О нахождении журналистов в республике не знало ни посольство России в ЦАР, ни российские советники президента страны, сообщил агентству источник в российских военных структурах. Гибель группы подтверждают в миссии ООН в ЦАР. В то же время в российском посольстве заявили, что тела убитых находятся в местной больнице, и их личности будут точно установлены к утру среды.
Ранее в СМИ мелькала информация о том, что бойцы ЧВК Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.
По предварительной информации, при убитых были обнаружены две пресс-карты, якобы принадлежащие изданию "Известия", но в пресс-службе "Известий" эту информацию опровергли, сообщив, что сотрудники издания на территорию ЦАР не въезжали. Российское посольство выясняет, являлись ли погибшие гражданами России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломаты уже выехали на опознание.
Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль
В то же время телеканал "Дождь" публикует информацию, что в Центрально-Африканской республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали там документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер". Об этом "Дождю" сообщили в ЦУР (Центре управления расследованиями), информационном проекте, запущенным и финансируемым Ходорковским. Фильм был совместным проектом ЦУР и Александра Расторгуева.
РИА Новости приводят сообщение замруководителя центра Анастасии Горшковой, которая заявила, что "Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского направлял журналиста Орхана Джемаля, режиссёра-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко для съёмок фильма в ЦАР".
По имеющейся информации, российские журналисты были остановлены на блокпосту. Они ехали из столицы республики. Что именно с ними произошло, неизвестно. В тоже время источник в судебных органах ЦАР уточняет, что россияне были убиты боевиками на контрольно-пропускном пункте. О нахождении журналистов в республике не знало ни посольство России в ЦАР, ни российские советники президента страны, сообщил агентству источник в российских военных структурах. Гибель группы подтверждают в миссии ООН в ЦАР. В то же время в российском посольстве заявили, что тела убитых находятся в местной больнице, и их личности будут точно установлены к утру среды.
Ранее в СМИ мелькала информация о том, что бойцы ЧВК Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.
Использованы фотографии: Facebook
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти