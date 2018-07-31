20:40 31 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В ЦАР убиты трое российских журналистов, снимавших фильм о ЧВК

В Центрально-африканской республике в ночь на 31 июля 2018 года были убиты, как предполагается трое граждан России, сообщает Франс Пресс со ссылкой на источники. Тела убитых были обнаружены в 23 километрах от города Сибута, в 188 км от столицы ЦАР.

По предварительной информации, при убитых были обнаружены две пресс-карты, якобы принадлежащие изданию "Известия", но в пресс-службе "Известий" эту информацию опровергли, сообщив, что сотрудники издания на территорию ЦАР не въезжали. Российское посольство выясняет, являлись ли погибшие гражданами России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломаты уже выехали на опознание.

В ЦАР убиты трое российских журналистов, снимавших фильм о ЧВК

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль



В то же время телеканал "Дождь" публикует информацию, что в Центрально-Африканской республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали там документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер". Об этом "Дождю" сообщили в ЦУР (Центре управления расследованиями), информационном проекте, запущенным и финансируемым Ходорковским. Фильм был совместным проектом ЦУР и Александра Расторгуева.

РИА Новости приводят сообщение замруководителя центра Анастасии Горшковой, которая заявила, что "Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского направлял журналиста Орхана Джемаля, режиссёра-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко для съёмок фильма в ЦАР".

По имеющейся информации, российские журналисты были остановлены на блокпосту. Они ехали из столицы республики. Что именно с ними произошло, неизвестно. В тоже время источник в судебных органах ЦАР уточняет, что россияне были убиты боевиками на контрольно-пропускном пункте. О нахождении журналистов в республике не знало ни посольство России в ЦАР, ни российские советники президента страны, сообщил агентству источник в российских военных структурах. Гибель группы подтверждают в миссии ООН в ЦАР. В то же время в российском посольстве заявили, что тела убитых находятся в местной больнице, и их личности будут точно установлены к утру среды.

Ранее в СМИ мелькала информация о том, что бойцы ЧВК Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.




Использованы фотографии: Facebook
6

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Приговор (Владимир) Сегодня, 20:08
    Ходорковского, говорите? Тогда понятно, какого полёта эти птицы были.
    Приговор
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:10
      Не ходите дети в Африку гулять... Хороший выбор страны для путешествия.
      Аристарх Людвигович
      1. mvd ru (Иван ) Сегодня, 20:33
        туда бы еще организовать групповой "туристический " выезд Навальному , Амуэлю , Ковтону , Надеждину и Ксюху с Марой до кучи
        mvd ru
        1. Черный_Ватник Сегодня, 20:39
          Раз уж вы про Амнуэля и Ковтуна заговорили, то не мешало бы упомянуть и тех, чьи передачи сделали этих "экспертов" звездами российского ТВ.
          Черный_Ватник
    2. Черный_Ватник Сегодня, 20:23
      Лысый справа - Гейдар Джемаль - папа Орхана.
      По взглядам сын был не далек от папы.
      Черный_Ватник
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:28
        Орхан вроде на Эхе Москвы часто выступал. Работал на Северном Кавказе, в Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии. Автор книги «Хроники пятидневной войны» (2008) о российско-грузинской войне 2008 года.
        Аристарх Людвигович
  2. Dart2027 Сегодня, 20:08
    Сильно подозреваю, что этих троих ЦУР специально направили туда, чтобы убить, а потом поднять крик о том какие плохие наши ЧВК - журналистов убивают.
    Dart2027
  3. Грац (Грац) Сегодня, 20:11
    что то всё тенями завешано
    Грац
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:13
    Это полный бардак, если люди едут в страну где воюют, не ставя в известность МиД! И тем более, те, кто их послал на смерть, должны быть немедленно допрошены и взяты как минимум, под арест! Они то должны были взвесить все риски, но в данном случае, жадность до денег стала причиной этой трагедии!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 20:19
      "Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского направлял журналиста Орхана Джемаля, режиссёра-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко для съёмок фильма в ЦАР".

      Если руки до Ходорковского дотянутся, то можете его даже повесить за интимное место, если оно у него есть.
      _Сергей_
    2. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:31
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      жадность до денег

      Это не жадность, это деньги Госдепа-Ходорковского!
      тол100в
  5. demo (Ван) Сегодня, 20:16
    О нахождении журналистов в республике не знало ни посольство России в ЦАР, ни российские советники президента страны, сообщил агентству источник в российских военных структурах.
    Так советники, или ЧВК?
    demo
  6. ПалБор (Павел) Сегодня, 20:40
    Вроде люди погибли, а вот сочувствия нет. Русофобы страшные. Джемаль - исламист, Расторгуев - майданофил. Не знаю...
    А то, что сейчас на Россию начнут грязь лить со всех сторон, к гадалке не ходи. И похоже, не случай Бабченко.
    ПалБор
Картина дня