«Звезда». От танкеров до авианосцев!

У "Звезды" сейчас 118 контрактов — 118 потенциальных кораблей, которые будут строиться. В основном это большого класса крупномодульные газовозы, суда снабжения (грузоподъемностью. — Авт.) до 100 тысяч тонн.

Хотя мы уже привыкли к тому, что российское судостроение нас не очень радует, некоторые новости с кораблестроительных «фронтов» все-таки настраивают на оптимистичный лад. И одним из главных генераторов таких новостей в последнее время стал приморский судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень.Буквально на днях заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев заявил, что «Звезда» в ближайшие пять месяцев подпишет 60 контрактов на строительство новых судов. И это при том, что в портфеле заказов данного предприятия лежит уже 26 контрактов – не потенциальных, а вполне реальных, по которым уже идут платежи, ведутся работы и так далее.Правда, вице-премьер правительства Юрий Борисов озвучил несколько иную цифру:Вероятно, такое разночтение связано с тем, что контракт может быть заключен как на одно судно, так и сразу на целую серию. Поэтому корректнее, вероятно, будет считать не контракты, а количество заказанных судов. И тут цифра 118, да применительно к кораблям грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, вызывает законное уважение.Также в эти дни на верфи состоялось ещё одно важное событие – китайские партнеры передали «Звезде» плавучий док, необходимый для достройки некоторых судов. Он позволит работать с объектами длиной до 300 метров, а это львиная доля всех реализуемых там проектов.А к концу 2019 года в Большом Камне планируют закончить строительство самого крупного в России сухого дока. После завершения этой работы там станет возможно строительство воистину огромных судов, длиной до 485 метров. В настоящее время более крупных судов в мире почти не строится, а то, что есть, можно пересчитать буквально по пальцам.На верфи установлен мощнейший подъемный кран «Голиаф». Огромная махина весом 4 000 тонн способна поднимать груз весом 1200 тонн, что позволяет значительно упростить сборочный процесс, буквально «составляя» строящееся судно из уже почти готовых блоков. Есть и «маленькие» краны. Хотя трудно сказать, подходит ли это слово к уральским исполинам, рассчитанным на 320 тонн полезной нагрузки.В общем, техническое и технологическое состояние предприятия уже сейчас не вызывает особых нареканий. И это стало одной из причин того, что именно на «Звезде», похоже, все-таки будет построен атомный ледокол «Лидер» или даже целая серия таких кораблей. Хотя с «Лидером», конечно, все не очень просто. Но это тема для другого разговора.Вообще, нужно понимать, что строящаяся (и уже работающая) верфь является не чистым «новоделом», который возвели на берегу первой попавшейся бухты. Завод «Звезда» и до начала реализации этого амбициозного проекта был крупнейшим на Дальнем Востоке судоремонтным предприятием. Причем он специализировался именно на обслуживании судов Тихоокеанского флота, в том числе надводных и подводных судов с атомной силовой установкой. По этой причине даже в постсоветские годы город Большой Камень являлся закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), и его посещение было не таким уж простым делом.То есть в данном случае мы имеем полный набор необходимых компетенций – как традиционных, так и приобретенных. И очень велика вероятность, что в результате Россия получит действительно мощный судостроительный центр, и техническая, и технологическая, и научная составляющие которого будут соответствовать самым передовым требованиям.Основным направлением деятельности приморской верфи в данный момент является строительство танкеров. Это и нефтеналивные суда, и газовозы, причем как в обычном исполнении, так и усиленного ледового класса. В перспективе можно ожидать и сертификации предприятия для строительства «химовозов» — танкеров, рассчитанных на перевозку агрессивных химических реагентов и соединений. И это неудивительно, ведь среди основных акционеров и инвесторов предприятия – «Роснефть» и «Новатэк».Но с высокой долей вероятности мы можем предполагать, что со временем «Звезда» может взять на себя и реализацию крупных военных подрядов. Мощности верфи подходят для строительства крупных надводных кораблей типа «эсминец», «большой противолодочный корабль», «крейсер», а в ближайшей перспективе, после сдачи упомянутого выше сухого дока, будут подходить и для строительства авианосцев. И это очень важно для нашей страны – как бы остро ни стоял вопрос о том, нужны ли нам вообще авианосцы, принципиальную возможность их построить мы все-таки должны иметь.Теперь же, похоже, мы сможем полностью заместить Украину и в этом вопросе. Да и к китайцам на поклон, как предлагают некоторые, идти не придется.