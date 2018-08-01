Первая русская антарктическая экспедиция. Часть 2

Войшвилло В. Е. Шлюпы «Восток» и «Мирный»

Айвазовский И. К. Ледяные горы в Антарктике, 1870

К началу июля 1819 года приготовления к отплытию были закончены. 4 числа этого летнего месяца «Восток» и «Мирный» вышли в море. Форты Кронштадта остались за кормой, шлюпы рассекали волны домашнего Финского залива. До цели путешествия оставались еще тысячи миль, многие из которых придется пройти впервые.Первой целью Беллинсгаузена был заход в Копенгаген, куда корабли прибыли через десять дней после отплытия, 14 июля. По первоначальному плану в датской столице планировалось не только пополнить некоторые запасы, но и принять на борт двух немецких ученых, заранее приглашенных в экспедицию. Однако случился в некотором роде конфуз: в последний момент ученые мужи решили не испытывать судьбу и от участия в предприятии отказались. Возможно, их отговорили скептики, коих было немало, считавшие, что никакого материка на далеком юге не существует. Вполне вероятно, что это было их личное решение.В кают-компаниях русских шлюпов сетовали на тот факт, что в участии в экспедиции было отказано двум русским студентам, не опасавшимся ни долгого и опасного плавания, ни связанных с ним невзгод. Предпочтение было отдано иностранцам, которые в итоге не пожелали использовать так охотно предоставленную им возможность.Следующим пунктом остановки являлся Туманный Альбион. 29 июля 1819 года «Восток» и «Мирный» бросили якоря в Портсмуте. Этим же днем в этот порт прибыли и шлюпы второй, северной, дивизии – «Благонамеренный» и «Открытие». Портсмут оказался своеобразной точкой встречи русских экспедиционных кораблей – за время стоянки туда зашел и возвращающийся из кругосветного плавания шлюп «Камчатка» под командованием Василия Михайловича Головнина. В эту гавань заглянуло также принадлежащее Русско-Американской компании судно «Кутузов» под командованием капитан-лейтенанта Леонтия Андриановича Гагемейстера, которое возвращалось домой из Новоархангельска на Аляске. Капитан-лейтенант Гагемейстер занимал там должность главного правителя колоний.Со своими обязанностями этот мореплаватель, картограф и исследователь справлялся настолько хорошо и эффективно, что исполненный искренней яростью скрежет зубов местного колониального чиновничества был вскоре услышан даже в далеком Петербурге. Административная вольница так привыкла к различным «свободам» вдали от столицы, что не могла потерпеть над собой честного и энергичного руководителя. И Гагемейстера сместили.В Портсмуте для нужд «Востока» и «Мирного» также были произведены обширные закупки. В первую очередь это касалось навигационного оборудования и приборов. Кроме того на борт были взяты новомодные тогда консервы. К слову сказать, в числе имеющихся на обоих кораблях грузов был еще в некоторой степени и особенный. Это был довольно внушительный запас стеклянных бус, зеркалец, украшений, инструментов, тканей и прочих сувениров и подарков для жителей островов Океании, которые предстояло посетить, а возможно, и открыть.Кроме стандартного набора подарков, имелось также некоторое количество специальных медалей. Серебряные предполагалось вручать «персонам важным», а бронзовые – всем прочим. На всех медалях был с одной стороны изображен профиль Александра I, а с другой – надпись «Шлюпы «Восток» и «Мирный» и дата 1819. Для особых случаев были припасены 10 гусарских курток.Контакт с местным населением предусматривалось наладить в самом что ни на есть конструктивном ключе. Среди инструкций, полученных экспедицией, была и такая, которая регламентировала взаимоотношения с туземцами, с которыми следовало обращаться «как можно более дружелюбно».«Восток» и «Мирный» покинули Портсмут 26 августа (7 сентября) и вышли в Атлантику. Первая стоянка – остров Тенерифе. Тут прошла штатная операция по пополнению запаса пресной воды и обновления ассортимента провизии. 2 (14) ноября корабли Беллинсгаузена и Лазарева бросили якоря в Рио-де-Жанейро. К этому моменту тут уже находились опередившие их «Открытие» и «Благонамеренный».Вновь встретившимся русским кораблям предстояло теперь окончательно расстаться – 22 ноября (4 декабря) они покинули бразильские берега, и их курсы разошлись. «Благонамеренный» и «Открытие» пошли на восток, к Мысу Доброй Надежды, а «Восток» и «Мирный» – в антарктические воды.24 ноября шлюпы южной дивизии легли в дрейф. На борт «Востока» прибыл лейтенант Лазарев, несколько офицеров и священник. Состоялся молебен об испрошении благополучного плавания. После этой церемонии Лазареву было передано жалование команды «Мирного» из расчета на 20 месяцев и порционные деньги на такой же период. Лазареву было дано указание держаться от «Востока» в плохую погоду на расстоянии не более 5 кабельтовых, а в хорошую – на траверзе, на дистанции не дальше 8 миль.Шлюпы шли на юг. 10 (22) декабря ввиду значительного снижения температуры Беллинсгаузен отдал приказ разместить на палубах, на штатных местах, печки для обогрева личного состава. 15 (27) декабря русские моряки увидели берега острова Южной Георгии. В свое время он был осмотрен Джеймсом Куком в рамках его экспедиции в южные широты. На этот раз Южная Георгия подверглась более детальному изучению, на карту были нанесены несколько новых мысов и заливов, кроме того был обнаружен расположенный неподалеку остров Анненкова, названный в честь мичмана с «Мирного».22 декабря с кораблей была впервые замечена огромная льдина, на которой расположилась колония пингвинов. В последующие дни были открыты еще несколько островов вулканического происхождения. 25 декабря 1819 г. в торжественной обстановке была отмечена годовщина официального изгнания наполеоновской армии из России – команда получила праздничный обед и дополнительные порции рома.Продвигаясь на юго-восток, корабли наконец достигли так называемой Земли Сандвича, открытой Джеймсом Куком и названной по имени первого Лорда Адмиралтейства того периода. Вскоре выяснилось, что Земля Сандвича не один большой остров, а целая группа небольших. Один из них был по инициативе Беллинсгаузена назван именем Кука, а весь архипелаг получил наименование Южные Сандвичевы острова.3 января 1820 года экспедиция находилась вблизи острова Южный Туле. Это был самый близкий к полюсу участок суши, который открыл в свое время Джеймс Кук. Интересно, что в 1930 году британская экспедиция на корабле «Дискавери II» переименовала Южный Туле в остров Беллинсгаузена.Корабли продолжали свой путь, количество встреченного ими льда увеличивалось. В половине третьего утра 9 января 1820 года «Мирный» ударился носом о льдину и получил сотрясение корпуса. Пробоин не оказалось, а поврежденный подводный участок корпуса возле форштевня был впоследствии отремонтирован в Австралии. 15 января 1820 года впервые в истории русского флота шлюпы «Восток» и «Мирный» пересекли Южный полярный круг.28 января в условиях плохой видимости с кораблей был зафиксирован берег «льдинного материка» на расстоянии около двух миль. Подойти ближе мешали тяжелые льды. Впоследствии выяснится, что это был Берег Принцессы Марты, западной части Земли Королевы Мод, названный так норвежской экспедицией Яльмара Рисер-Ларсена в 1930 году. Автор предисловия книги Беллинсгаузена об экспедиции, антарктический исследователь Франс Дебенхем написал по этому поводу, что Беллинсгаузен «видел материк, но не опознал его как таковой». Далее английский ученый продолжает: «Нельзя было дать лучшего описания сотням миль антарктического материка, каким теперь мы его знаем».5 февраля со шлюпов вновь наблюдали признаки земли, однако продвинуться вперед не получалось из-за тяжелой ледовой обстановки. 4 марта Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен принял решение прекратить продвижение на восток вдоль побережья ледяного материка и отправиться к Австралии. К тому же, приближалась антарктическая зима.Теперь «Восток» и «Мирный» должны были следовать отдельно друг от друга на расстоянии примерно 120–125 миль. Это было сделано для охвата большего района исследований. 5 (17) марта корабли разошлись, точка встречи была назначена в австралийском заливе Порт-Джексон с расположенным в его акватории Сиднеем.9 (21) марта «Восток» попал в жестокий шторм – его такелаж был серьезно поврежден, и по распоряжению командира на бизань-вантах было растянуто несколько матросских коек, чтобы удержаться ближе к ветру. Плохо управляемый корабль понесло на некстати оказавшуюся поблизости крупную льдину, однако, по счастью, столкновения удалось избежать. В довершение всех напастей разбушевавшаяся стихия повредила бушприт, который, впрочем, был вскоре исправлен.Шторм в конце концов стих, и «Восток» продолжил свое плавание. 27 марта (8 апреля) с его борта было замечено побережье Австралии. В 11 часов утра 30 марта 1820 года шлюп бросил якорь на рейде Сиднея.Со времени выхода из Рио-де-Жанейро прошел 131 день. 7 (19) апреля в Сидней же, наконец, прибыл и «Мирный». После недолгой разлуки оба русских корабля снова были вместе. На берегу был развернут лагерь и полевая обсерватория, где профессор Казанского университета Симонов проводил ежедневные наблюдения.Рядом с обсерваторией была оборудована баня. Для этой цели из имеющегося на борту чугунного балласта в большой брезентовой палатке была устроена печь. На этой печи и при помощи каленых ядер нагревали воду, закрывали палатку и непрерывно поливали ее из брандспойтов, чтобы полученный пар не выходил сквозь парусину.Кроме забот об обустройстве на берегу, команды занялись ремонтом своих кораблей. Лейтенант Лазарев ввел «Мирный» в залив и при большой воде поставил его носом на береговую мель. При отливе обнажилась подводная часть и появилась возможность исправить поврежденный участок корпуса около форштевня длиной около 1,35 метра. После завершения работ «Мирный» оттянули с мели, и корабль занял место на рейде.Внушительный объем работ был проведен и на «Востоке» – его сильно потрепало мартовским штормом. Облегчив по возможности носовую оконечность, произвели работы по исправлению медной обшивки подводной части корпуса. Также был укреплен пострадавший бушприт.Когда ремонтные работы были окончены, запасы продовольствия и пресной воды пополнены, оба русских корабля 8 (20) мая 1820 года вышли в море. Их путь лежал в тропическую часть Тихого океана, где планировалось произвести необходимые исследования.Тасманово море встретило «Восток» и «Мирный» сильным штормом. Шлюпы двигались в направлении Новой Зеландии. Беллинсгаузен при этом скорректировал первоначальные планы: вместо того чтобы обогнуть северную оконечность этой земли, Фаддей Фаддеевич принял решение двинуться малоизученным до этого проливом Кука, отделявшим Северный и Южный острова Новой Зеландии.Пролив приветствовал русские корабли негостеприимным сильным встречным ветром, и им пришлось около недели лавировать около его восточного выхода. Состоялся и вполне дружелюбный контакт с местным населением. К борту «Востока» причалила лодка с туземцами, у которых путем меновой торговли была получена рыба, а самих их одарили всякими подарками и угощеньем. Русские офицеры отмечали, что островитяне практически не употребляли спиртных напитков.Только 10 (22) июня шлюпы оставили за кормой пролив Кука и взяли курс к расположенному в южной Полинезии острову Рапа, открытому в 1791 году английским исследователем Джорджем Ванкувером. Уточнив по прибытии его координаты, «Восток» и «Мирный» двинулись к архипелагу Туамоту. Тут были открыты, описаны и нанесены на карту ряд островов, названных в честь русских полководцев, флотоводцев и государственных деятелей. Среди прочих были открыты острова Кутузова, Барклая-де-Толли, Аракчеева, Грейга, Чичагова и другие.Один остров был назван в честь контр-адмирала Моллера – он в свое время держал флаг на фрегате, которым командовал Беллинсгаузен. При попытке высадиться на этот участок суши русские моряки столкнулись на берегу с местным населением, отнюдь не лучившимся гостеприимством. Они охотно брали подарки, которые им бросали со стоящей у берега шлюпки, однако не давали возможности пристать. Для ускорения процедуры знакомства поверх голов местных жителей было произведено несколько выстрелов, но, видя, что пришельцы не наносят им никакого вреда, аборигены вновь начали «митинговать».В конце концов, с «Мирного» был произведен холостой пушечный выстрел – оправившись от ужаса, туземцы вновь отказались принимать гостей. Что, впрочем, не мешало им радостно звенеть подаренными колокольчиками. В итоге Беллинсгаузен, который лично находился в шлюпке, отдал приказ возвращаться на корабль. О стрельбе на поражение либо нанесении еще какого-либо ущерба островитянам не могло быть и речи, и такие варианты даже не рассматривались. Вся эта часть архипелага Туамоту была названа Беллинсгаузеном архипелагом Россиян.22 июля 1820 года оба корабля бросили якорь в бухте Матаваи, расположенной на острове Таити. Произошла рутинная процедура пополнения запасов провизии и пресной воды, после чего 27 июля шлюпы вновь вышли в океан. В этот период русскими моряками было открыто и нанесено на карту пятнадцать ранее неизвестных островов, получивших наименование архипелага Александра.Завершив большой объем географических работ, экспедиция 10 сентября возвратилась в залив Порт-Джексон. На этот раз корабли пробыли в этом месте пятьдесят дней. Много внимания было отдано ремонту «Востока», который в целом находился в менее приемлемом состоянии, чем «Мирный». Впрочем, впоследствии эта разница будет только увеличиваться, и не в пользу флагманского корабля. На «Востоке» был произведен ремонт и укрепление корпуса, в очередной раз усилили крепления бушприта, пострадавшего еще в марте.Отношение к русским морякам местного губернатора Лаклана Маккуори было в общем благоприятным. По его распоряжению из местных ресурсов были выделены материалы для ремонта кораблей и рабочие. Офицеров с обоих шлюпов так часто приглашали на званые обеды и вечера, что, по мнению Беллинсгаузена, эта любезность вредила ходу текущих дел.31 октября (20 ноября) шлюпы покинули место стоянки в заливе Порт-Джексон и двинулись на юго-восток. Уже спустя несколько дней нахождения в океане в подводной части «Востока» открылась течь, однако Беллинсгаузен, проанализировав ситуацию, решил продолжить плавание. 17 (29) ноября корабли подошли к острову Маккуори, расположенного к юго-востоку от острова Тасмания. Этот остров был открыт в 1810 году англичанами и назван в честь генерал-губернатора провинции Новый Южный Уэльс Лаклана Маккуори, оказавшего столь любезное содействие экипажам «Востока» и «Мирного».Для осмотра этого участка суши на берег была осуществлена высадка. Были пополнены запасы пресной воды, застрелено некоторое количество пригодных к употреблению в пищу птиц. На острове обнаружили группу промышленников, занимавшихся охотой на морского зверя – им передали запас провианта, поскольку судно, которое должно было доставить им замену, задерживалось.17 ноября на находившемся в виду острова «Востоке» почувствовали два сильных толчка. Замеры глубины, показывающие отметку свыше ста метров, исключали касания дна, посадку на мель или риф. Вскоре с «Мирного» прибыла шлюпка с лейтенантом Анненковым, который доложил, что два толчка ощутили и на втором шлюпе. Из всего этого был сделан вывод, что в данном случае имело место подводное землетрясение.19 ноября корабли экспедиции вновь подошли к острову Маккуори с целью получить от местных промышленников шкуру морского слона для Петербургского музея, которую те обещали заготовить.Наконец земля осталась за кормой, и шлюпы продолжили свой путь на юг. 28 ноября 1820 года моряки вновь увидели айсберги – их встречала Антарктика. 29 ноября одна из ледяных гор была осмотрена на шлюпке, и добыты образцы льда. 31 ноября перед «Востоком» и «Мирным» оказалась сплошная полоса льда – корабли двинулись вдоль нее, стараясь отыскать проходы на юг.1 декабря на льдинах, в изобилии плавающих вокруг кораблей, были замечены птицы, местом обитания которых являлась суша. 13 (25) декабря шлюпы уже в четвертый раз пересекли Южный полярный круг. 15 декабря при осмотре убитого на льдине большого королевского пингвина в его желудке были обнаружены несколько маленьких камешков.Плавание проходило в весьма тяжелых условиях: плохая видимость, ветры со снегом, обилие плавающего льда и айсберги. Благодаря большому количеству заготовленных в Австралии дров, удавалось постоянно обогревать внутренние помещения корабля. Для экономии пресной воды при приготовлении пищи широко использовался колотый лед. В качестве дополнительного противоцинготного средства членам экипажа выдавали апельсиновый сок и засоленные в бочках, по примеру классических огурцов, лимоны.Течь на «Востоке» постоянно напоминала о себе регулярным откачиванием воды. Чтобы облегчить шлюп, Беллинсгаузен распорядился снять с батарейной палубы два орудия и опустить их в трюм.10 января 1821 года шлюпы достигли самой южной отметки своего плавания за все время экспедиции: 69 градусов 53 минут южной широты и 92 градусов 19 минут западной долготы. В три часа пополудни этого же дня в подзорные трубы была замечена долгожданная земля. Это известие флажным телеграфом было передано на «Мирный», и с него ответили, что также наблюдают землю. Через несколько часов она окажется скалистым островом. Радостное событие было отмечено пушечным салютом и троекратным «ура!». Остров получил название, как писал Беллинсгаузен, в честь «виновника существования в России военного флота» императора Петра I. Он имел в окружности около 25 миль. Подойти близко к берегу, однако, не позволял сплошной лед.Беллинсгаузен вполне определенно предположил, что открытый остров не может быть лишь единичным клочком суши на столь протяженном участке моря, рядом обязательно должны располагаться другие острова и, вполне допустимо, материк. «Восток» и «Мирный» неторопливо и осторожно продвигались на юго-восток. Количество встреченных на пути птиц всё увеличивалось, и это был еще один признак близости земли.17 января 1821 года в условиях хорошего освещения в 11 часов дня был замечен берег. Это был мыс, увенчанный высокой горой. Местность была скалистая, покрытая снегом. Открытая земля была названа именем Александра I. Из-за ухудшения погоды и неблагоприятной ледовой обстановки подойти ближе, чем на несколько миль, к Земле Александра I не удалось. Однако было сделано главное: в далеких южных широтах был открыт внушительный массив суши, что позволяло утверждать существование не известного ранее материка.От берега Александра I корабли взяли курс на северо-запад. Беллинсгаузен решил осмотреть так называемую Новую Шетландию, об открытии которой он узнал, находясь в Порт-Джексоне, из письма русского посланника в Бразилии. Посол уведомил, что в начале 1819 года англичанин Смит, огибая Огненную Землю, был снесен ветрами до 63 параллели и там открыл землю, которую назвал Южной Шетландией. Беллинсгаузен решил уточнить и проверить эту информацию, подойдя к означенной земле с южной стороны.24 января (5 февраля) «Восток» и «Мирный» подошли к так называемой Южной Шетландии, которая на самом деле оказалась не большой землей, а группой островов. В течение нескольких дней был нанесен на карту ряд островов, получивших названия в честь сражений войны 1812 года, кампаний 1813 и 1815 гг. (один остров был зафиксирован как Ватерлоо).К северо-востоку от Южных Шетландских островов были совершены новые открытия. Обнаружена ранее не известная группа из трех островов, получившая название Трех Братьев. 3 (15) февраля 1821 года недалеко от острова Южная Георгия «Восток» и «Мирный» пересекли меридиан Петербурга, тем самым замкнув круговой маршрут, пройденный вокруг Земного шара. Экспедиция стала кругосветной.4 февраля корабли попали в сильный шторм. «Востоку» досталось больше, чем «Мирному», и если бы не проведенный за день до этого ремонт помп, положение флагманского шлюпа было бы очень тяжелым. Его течь усилилась, и прибывающую воду приходилось постоянно откачивать.28 февраля корабли бросили якоря в бухте Рио-де-Жанейро. В этой гавани прошла процедура кренгования «Востока», поскольку состояние его вызывало опасения. Медная обшивка в носовой части была снята, корпус тщательно проконопачен, после чего листы меди были вновь установлены на место. Были проведены и другие ремонтные работы. После того как команды в достаточной мере отдохнули от тяжелого плавания в антарктических водах, загружена свежая провизия и запас воды, 23 апреля 1821 года русские шлюпы покинули бразильский берег.17 июня с кораблей увидели мыс Рока, самый западный мыс Евразии, находившийся на территории Португалии. В тот же день они вошли в реку Тахо и бросили якоря в Лиссабоне. 28 июня, после очередного пополнения запасов, Беллинсгаузен и Лазарев вывели свои корабли в море – было решено идти сразу в Россию.24 июля шлюпы «Восток» и «Мирный» достигли Кронштадта и, отсалютовав крепости, встали на якоря в том месте, откуда два года назад отправились в путь. Экспедиция продолжалась 751 день, из которых в море пробыла 527 дней. Во льдах «Восток» и «Мирный» провели 100 дней. За это время кораблями было пройдено 49860 миль. Русскими моряками, кроме ранее не известного «ледяного материка», были открыты двадцать семь неизвестных островов, один коралловый атолл. Были проведены обширные наблюдения и исследования в самых различных областях науки, собраны многочисленные образцы флоры, фауны и предметов быта народов, проживающих на островах Тихого океана.Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен в 1824 году закончил работу над книгой «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света шлюпов «Восток» и «Мирный». Из-за различных бюрократических проволочек этот уникальный труд был издан только в 1831 году тиражом в 600 экземпляров. Замечательно, что карты для своей книги Беллинсгаузен вычерчивал сам. Многочисленные иллюстрации были выполнены участником экспедиции Павлом Михайловым. Книга Беллинсгаузена, которого по возвращении в Россию произвели в капитаны 1-го ранга, а в скором времени в капитан-командоры, была переведена на многие иностранные языки.Командир шлюпа «Мирный» Михаил Петрович Лазарев был произведен в капитаны 2-го ранга, минуя чин капитан-лейтенанта. Его ждали палуба фрегата «Крейсер», огонь Наварина и командование Черноморским флотом.