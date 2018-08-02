Российские ВДВ: на грани возможного

Источники информации:

https://iz.ru/767550/ilia-kramnik/granitcy-vozmozhnostei

https://www.1tv.ru/news/2018-07-13/348636-masshtabnye_ucheniya_vdv_prohodyat_v_ryazanskoy_oblasti

http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=486853

Вооруженные силы России в середине июля 2018 года провели очередные учения воздушно-десантных войск. Эти учения десантников стали одними из самых масштабных в России за последние 20 лет. Для проведения учений сразу три авиационных полка, дислоцированных в Псковской, Оренбургской и Ростовской областях, перебрасывали солдат и военную технику за тысячи километров от дома. Масштабные учения десантников проходили в Рязанской области.В масштабных учениях на территории Рязанской области было задействовано более тысячи военнослужащих, десятки военно-транспортных самолетов, различная бронетехника и артиллерия. В рамках учений десантники штурмовали аэродром неприятеля, освобождали населенные пункты, а также форсировали Оку в самом узком ее месте, недалеко от Рязани. Также в рамках учений состоялось десантирование гусеничного бронетранспортера БТР-МД «Ракушка». Данная боевая машина проходит испытания в войсках с 2015 года, десантирование бронетранспортера с десантом было признано успешным.По словам командующего ВДВ России Андрея Сердюкова, при десантировании парашютным способом было задействовано 47 военно-транспортных самолетов Ил-76МДМ, более 1200 человек личного состава и 69 единиц техники. В небе, на земле и на суше было продемонстрировано все, что российская оборонная промышленность может предложить сегодня десантникам. Отдельная гордость – парашюты нового поколения. По словам инструктора Центра специальной парашютной подготовки Минобороны России Алексея Юшковского, в комплект входит парашютная система, шлем, кислородное оборудование, грузовой контейнер, навигационная система.Однако, как считают журналисты «Известий», данные учения продемонстрировали как возможности, так и очевидные границы возможностей современных воздушно-десантных войск России. На данный момент времени в составе ВДВ России насчитываются две воздушно-десантные и две десантно-штурмовые дивизии, а также четыре десантно-штурмовых бригады, отдельная бригада специального назначения и ряд учебных и вспомогательных частей. При этом все боевые подразделения как в десантно-штурмовых, так и в воздушно-десантных частях проходят полноценную подготовку к парашютному десантированию, а парашютно-десантные части и подразделения оснащаются специальной десантируемой бронетехникой – десантными БТР, боевыми машинами десанта и т.д.В то же время в составе российских военно-воздушных сил сегодня имеется порядка 120 военно-транспортных самолетов Ил-76 – данные машины являются основными при проведении парашютного десантирования российских воздушно-десантных войск. В недавно завершившихся учениях было задействовано 47 таких самолетов, которых хватило на высадку парашютным способом менее полка ВДВ, включая два батальона с бронетехникой. Исходя из этого, можно отметить, что всего наличного парка Ил-76 военно-транспортной авиации хватит на десантирование парашютным способом менее двух полков со всем штатным комплектом вооружения и военной техники за один вылет.Проблема нехватки авиационной техники для проведения парашютного десантирования частей ВДВ существовала и осознавалась еще во времена СССР. По мнению военных специалистов, для парашютного десантирования всего одной советской воздушно-десантной дивизии необходимо было поднять в небо не менее 5 дивизий военно-транспортной авиации. Учитывая количественный состав военно-транспортной авиации ВВС СССР, парашютное десантирование одной дивизии было переделом их возможностей в случае масштабного вооруженного конфликта, при этом в учет не принималось возможное противодействие со стороны противника.На практике же в Советском Союзе парашютные десанты в послевоенные годы, за исключением всего ряда тактических эпизодов, не применялись. Наибольшую известность получили в этом плане операции ВДВ – в Чехословакии в 1968 году и в Афганистане в 1979 году, которые проводились с использованием посадочного десантирования. В ходе последовавшей затем войны в Афганистане, равно как и двух чеченских войн, подразделения ВДВ либо применялись как десантно-штурмовые соединения, высаживаясь с вертолетов, либо как обыкновенная пехота, перемещаясь на грузовых автомобилях, бронетехнике или в пешем строю.В сравнении с иностранными армиями Российская Федерация в настоящее время располагает наиболее многочисленными и подготовленными парашютно-десантными частями. Их численность явно превышает возможности наличного парка военно-транспортной авиации. Такое положение дел вызывает определенные вопросы относительно эффективности расходования бюджетного финансирования, учитывая дороговизну для российского бюджета парашютной подготовки личного состава и специализированной десантной техники. Одновременно с этим существенные ограничения, которые накладываются на боевые возможности десантируемой техники, приводят к тому, что при действии на земле в качестве обыкновенной пехоты подразделения десантников достаточно сильно уступают мотострелкам, которые располагают не только большей огневой мощью, но и большей номенклатурой доступных им вооружений и военной техники.Изменить текущее положение вещей с нехваткой средств десантирования в обозримом будущем не представляется возможным. Это потребовало бы многократного увеличения численности вертолетных транспортных подразделений – для переброски десантно-штурмовых частей и роста численности военно-транспортной авиации. Данная проблема понимается уже достаточно давно. В то же время традиционный высокий политический вес ВДВ России (еще с начала 1990-х годов) препятствует радикальному реформированию данного рода войск и заставляет не трогать сложившуюся структуру. В то же время планы по значительному сокращению ВДВ с передачей их в состав сухопутных войск вынашивались в период, когда Минобороны России возглавлял Анатолий Сердюков, а начальником Генерального штаба являлся Николай Макаров. Их планы так и не были воплощены в жизнь.Одновременно с этим необходимость сокращения военных расходов российского бюджета требует пересмотра сложившегося положения дел. Принимая во внимание возможности российской военно-транспортной авиации и ее количественный состав, оптимальная численность парашютно-десантных частей оценивается в 1-2 полка, при этом специализированная бронетехника с возможностью десантирования им не нужна: наиболее вероятные во время локальных войн и конфликтов тактические десанты не предполагают парашютной выброски боевой техники. В случае необходимости бронетехника, вплоть до основных боевых танков, может быть переброшена на аэродромы традиционным посадочным способом, для которого наличие БТР-Д и БМД необязательно.В то же время основу воздушно-десантных войск должны составить десантно-штурмовые части, которые будут применяться в составе межвидовых группировок войск. Это позволило бы уменьшить боевой состав ВДВ России до одной дивизии, включающей 1-2 парашютно-десантных и 1-2 десантно-штурмовых полков, а также четырех десантно-штурмовых бригад окружного подчинения. Принимая во внимание тот факт, что десантно-штурмовую подготовку имеют также различные части спецназа и подразделения морской пехоты ВМФ России, это все равно потребует существенного наращивания транспортных возможностей российских ВВС. Однако подобное усиление уже возможно осуществить во вполне разумные сроки и с разумными денежными затратами, что позволило бы максимально эффективно использовать все имеющиеся десантные части. Одновременно с этим, принимая сложившуюся структуру ВС и политический вес ВДВ в их составе, нужно отдавать себе отчет в том, что столь радикальные преобразования в обозримом будущем маловероятны, на них просто вряд ли кто-то сможет решиться, отмечают в «Известиях».Несмотря на это, пересмотр роли и возможностей ВДВ в современной России все равно идет. Воздушно-десантные войска все чаще рассматривают как элитные, наиболее подготовленные и укомплектованные контрактниками части быстрого реагирования, которые в боевых условиях могут заменять пехотные подразделения. По сути, речь идет об элитной пехоте, которая, помимо всего прочего, обладает и необходимым уровнем парашютной подготовки. Именно в этом контексте стоит рассматривать проводящееся в последние несколько лет усиление частей ВДВ танковыми подразделениями.По словам генерал-майора Виктора Купчишина, заместителя командующего ВДВ по работе с личным составом, огневая мощь воздушно-десантных войск будет существенным образом повышена за счет переформирования в десантно-штурмовых соединениях танковых рот в полноценные танковые батальоны. Об этом в четверг, 26 июля, генерал рассказал журналистам «Интерфакса». По его словам, задача переформирования танковых рот в танковые батальоны поставлена руководством Минобороны России и ни у кого нет сомнений в том, что она будет успешно выполнена. Уже в 2018 году ВДВ России получат модернизированные основные боевые танки Т-72Б3, об этом еще в начале марта говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Помимо танков, десантники получат в 2018 году более 30 модернизированных артиллерийских систем, БМД-4М, БТР-МДМ и гаубицы Д-30. Получая в свой состав танковый батальон, десантно-штурмовые бригады становятся еще ближе к мотострелковым, которые также имеют в своем штате по одному танковому батальону.По словам Шойгу, в ВДВ в 2018 году планируется завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений РЭБ и беспилотных летательных аппаратов. По словам Андрея Красова заместителя главы комитета Госдумы РФ по обороне, танковые батальоны усилят боевые возможности десантников. Конечно, ВДВ остаются мобильными, однако среди тех задач, которые на них возлагаются сегодня, есть и действия в составе или в качестве отдельных сухопутных группировок. По словам Красова, танки Т-72Б3, которые получат ВДВ России, в случае необходимости можно будет перебрасывать также железнодорожным и морским транспортом.