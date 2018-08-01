Четыре нападения исламистов в течение дня в Афганистане

Похищение боевиками людей из автомобилей

В зоне нападения исламистов в Джелалабаде

Обозначение Джелалабада на карте Афганистана

День 31 июля 2018 года, по всей видимости, надолго войдет в историю многострадального афганского народа. В этот день исламисты совершили четыре нападения в различных частях страны.Утром 31 июля в западной провинции Афганистана, именуемой Фархад, гражданский автобус, перевозивший преимущественно женщин и детей по маршруту Герат – Гельменд, был взорван, по всей видимости, управляемым фугасом, заложенным у обочины дороги.В результате взрыва как минимум 11 человек погибло и от 30 до 40 человек было ранено, причём в абсолютном большинстве это были женщины и дети. В связи с произошедшим пресс-секретарь полиции этой провинции заявил, что данный заряд был заложен боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) с целью совершить нападение на отряд сил безопасности, но, по неясным пока причинам, этим зарядом был уничтожен гражданский автобус…Как известно, талибы достаточно активно действуют в данной провинции в последние годы. Так, этой весной отряды этой исламистской группировки даже пытались захватить столицу этого региона, а также уничтожить ирригационные плотины.В этот же день, ближе к полудню, в афганской провинции Пахтия, расположенной на юго-востоке страны, те же боевики «Талибана» перекрыли стратегическое шоссе Кабул-Гардез в районе Хафукеля, и, остановив по паре автомобилей марок Toyota Corolla, Mercedes-Benz и Mazda, смогли похитить 22 гражданских лица, бывших пассажирами вышеуказанных машин.По заявлению Резы Мухаммада Мандузая, начальника сил полиции провинции Пактия, силовики смогли спасти от плена ещё 6 человек (в основном женщин), 1 человек смог сбежать самостоятельно, а для вызволения остальных предпринимаются все возможные усилия. Большинство пленников – мужчины из состоятельных семей, которых боевики похищают обычно с целью получения выкупа.Однако наибольшую известность в мировых СМИ получило отражение вчерашнего нападения исламистов на ряд учреждений в городе Джелалабаде, столице восточной афганской провинции Нангархар. Ранним утром вторника несколько вооружённых мужчин, выкрикивавших исламистские лозунги, атаковали Управление беженцев и репатриантов, где в тот момент, кроме афганских сотрудников, находилась группа международных экспертов.При попытке прорыва внутрь здания один боевик подорвал себя прямо у входа, а двое других смогли ворваться в правительственное учреждение. Как сообщает Забиуллах Змарари, член экспертного совета по ирригации провинции Нангархар, ряд сотрудников и посетителей Управления беженцев были захвачены в заложники. Однако в итоге, после долгой и продолжительной перестрелки в течение 5 часов, оба оставшихся боевика были ликвидированы.Правда, избежать жертв в ходе операции по освобождению заложников не удалось: всего в результате нападения погибло от 6 до 15 человек, включая боевиков, и примерно 14-15 человек было ранено.Однако на этом деяния джихадистов в Афганистане не закончились. Примерно одновременно с нападением боевиков на Управление беженцев два вооружённых исламиста атаковали акушерскую школу в том же центре Джелалабада.Правда, пара дежуривших на входе полицейских, пусть и ценой собственной гибели, но смогла дать временный отпор нападавшим, задержав их.Несмотря на то, что джихадистам всё же удалось захватить здание и взять в заложники примерно 70 студенток и их преподавательниц, они не успели и не смогли выдвинуть адекватных условий, так как антитеррористические подразделения прибыли очень быстро. В ходе последовавшего неожиданного штурма оба боевика были ликвидированы, а все заложницы акушерской школы были освобождены после 7 часов страшного ожидания.По заявлениям исламистского движения «Талибан», к последним двум нападениям они непричастны, а ответственность за это якобы лежит на группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), чьи немногочисленные отдельные подразделения ещё базируются на территории Афганистана.