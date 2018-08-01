1 августа – День тыла Вооружённых сил Российской Федерации

По материалам из открытых источников

Август в России традиционно открывает череда военных праздников. Первым из них идет День тыла Вооруженных сил Российской Федерации. Этот праздник отмечается ежегодно 1 августа. День тыла – это профессиональный праздник всех военнослужащих, а также гражданского персонала вооруженных сил, имеющих отношение к частям и подразделениям тыла ВС РФ.День тыла Вооруженных сил Российской Федерации очень молодой праздник, он был утвержден приказом министра обороны России №225 от 7 мая 1998 года. При этом праздник начали отмечать 1 августа как памятный день в соответствии с указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ».Отправной точкой организации тыла русской армии считается первая четверть XVIII века, когда Петром I были организованы регулярные армия и флот. Создание регулярной армии потребовало и организации ее постоянного государственного обеспечения с казенных складов. Тогда же центральными органами снабжения стали приказы (Военный, Артиллерийский и Провиантский). Начало создания провиантских органов в русской армии относят к 18 февраля (1 марта по новому стилю) 1700 года, когда Петром I на основании соответствующего указа была введена в военном ведомстве новая должность – генерал-провианта. В тот же день Петром I был образован и «Особый приказ» (в дальнейшем он получит название Военного, хотя его также называли и Комиссариатским), на него было возложено снабжение войск снаряжением, обмундированием и жалованием, а также лошадьми и оружием. Артиллерийский приказ был образован позднее – в 1701 году на базе Пушкарского приказа, который существовал в России с XVI века и ведал производством, распределением и учетом артиллерии и боеприпасов к ней.В 1711 году по указу Петра I снабженческие органы были включены в состав действующей армии. А сложившаяся в начале XVIII века структура органов управления, а также накопленный в ходе Северной войны опыт снабжения действующей армии были закреплены в воинском уставе 1716 года.В дальнейшем структура и система тылового обеспечения вооруженных сил нашей страны непрерывно совершенствовалась с учетом опыта ведения различных войн. Все большее развитие и значение получал транспорт подвоза, была создана система эшелонирования военных запасов, сформирована единая интендантская служба. В годы Первой мировой войны были созданы армейские и фронтовые базы снабжения, начали работать фронтовые распределительные станции, которые обеспечивали прием железнодорожного транспорта, который подвозил необходимые войскам боеприпасы, оружие, продовольствие и обмундирование из глубины страны, также начали действовать и корпусные выгрузочные станции.К началу Великой Отечественной войны в составе тыла Вооруженных сил Советского Союза имелись: тыловые части, подразделения и учреждения, которые входили в состав воинских частей, соединений и объединений всех видов ВС; склады и базы с запасами различных материальных средств; автомобильные, дорожные, авиационно-технические, инженерно-аэродромные, ремонтные, медицинские, ветеринарные и иные тыловые части и подразделения центрального подчинения. Руководство всей этой системой осуществлялось по линии соответствующих главных и центральных управлений Народного комиссариата обороны. Общее руководство Главным интендантским, Ветеринарным, Санитарным управлениями и отделом материальных фондов было возложено на заместителя наркома обороны СССР. Фронтовой и армейский тыл отсутствовали, так как их содержание в условиях мирного времени не предусматривалось штатным расписанием. Подобная структура тылового обеспечения войск не соответствовала требованиям военного времени.В условиях уже начавшейся Великой Отечественной войны 1 августа 1941 года Сталиным был подписан приказ Народного комиссара обороны СССР «Об организации Главного управления тыла Красной Армии», объединившего в своем составе штаб начальника тыла, автодорожное управление, управление военных сообщений (ВОСО), а также инспекцию начальника тыла Красной Армии. Одновременно с этим была введена новая должность – начальника тыла Красной Армии, ему помимо Главного управления тыла подчинялись также Управление снабжения горючим, Главное интендантское управление, ветеринарное и санитарное управления. Помимо этого должности начальников тыла вводились в армиях и на фронтах. К маю 1942 года должности начальников тыла были введены уже в корпусах и дивизиях Красной Армии. В результате всех предпринятых мер в достаточно сложных условиях военного времени удалось оперативно создать хорошо организованный и технически оснащенный тыл ВС, который справился с возложенным на него колоссальным объемом работ. В результате уже в XXI веке именно дата 1 августа была выбрана как памятный день – День тыла Вооруженных сил РФ.Сегодня тыл вооруженных сил органично вписан в интегрированную систему материально-технического обеспечения войск (сил), которая занимает одну из ведущих позиций в деле повышения боевой готовности частей, соединений и организаций Минобороны России, в частности, и в деле укрепления обороноспособности Российской Федерации. Во многом именно от эффективной и слаженной работы системы материально-технического обеспечения ВС зависит сегодня боеспособность современной российской армии.В этом нет ничего удивительного, миллионную армию необходимо каждый день снабжать всем необходимым: кормить, обувать, одевать, обеспечивать услуги ЖКХ казарменно-жилищным фондам, заправлять топливом всю без исключения военную технику, хранить технику и боеприпасы, обеспечивать ветеринарно-санитарную, экологическую и пожарную безопасность и решать еще множество других задач. При этом делать все перечисленное необходимо и в условиях чрезвычайных и экстремальных ситуаций. Чтобы справиться с таким объемом работы десятки тысяч специалистов тыловиков трудятся над решением задач материально-технического обеспечения в круглосуточном режиме.Специалисты материально-технического обеспечения отвечают за организацию перевозки войск и различных материальных средств, восстановление и техническое прикрытие транспортных коммуникаций. Они содержат пункты базирования авиации и флота, многочисленные военные городки по всей стране, обеспечивают их холодной и горячей водой, электричеством. Для решения данных задач была создана система материально-технического обеспечения ВС РФ, которая справедливо считается неотъемлемой частью оборонного потенциала страны, связующим звеном между российской экономикой и непосредственно армией и силами флота.Сегодня руководство общими видами обеспечения возложено на центральные органы военного управления, среди которых: Штаб материально-технического обеспечения ВС РФ, два департамента (эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций и транспортного обеспечения), три главных управления (ракетно-артиллерийское, автобронетанковое, начальника Железнодорожных войск), шесть управлений (продовольственное, вещевое, ракетного топлива и горючего, метрологии, по мониторингу системы МТО и управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества).В видах и родах войск руководство материально-техническим обеспечением ведется заместителями главнокомандующих (командующих) по МТО через подчиненные им органы управления, службы и отделы. На флоте и в военных округах руководство общими видами материально-технического обеспечения производится заместителями командующего войсками военного округа (флота) по МТО через штаб и управления, которые обладают довольствующими функциями в отношении всех войск (сил), по их территориальному принципу. В войсковом звене системы материально-технического обеспечения существует структура управления техническим и тыловым обеспечением воинских частей и соединений, которой руководят заместители командиров по тылу и вооружению.Лучше всего работа тыла ВС РФ выражается через цифры. Каждый год усилиями тыловых служб обеспечивается содержание в исправном состоянии и правильная эксплуатация более 120 тысяч единиц бронетанкового и ракетно-артиллерийского вооружения, более 400 тысяч единиц автомобильной и иной военной техники. Каждый год они обеспечивают военнослужащих питанием по двум десяткам норм продовольственных пайков. Также в личном пользовании российских военнослужащих постоянно находится более 50 миллионов разных предметов военной формы одежды, при этом каждый год таких предметов выдается около 15 миллионов единиц.Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, поздравляя личный состав органов управления и подразделений материально технического обеспечения, отметил, что сегодня перед тылом стоят очень сложные задачи: каждый день необходимо накормить порядка 600 тысяч военнослужащих по 1 норме продовольственного пайка, ежегодно выдать около 50 миллионов различных предметов военной формы одежды; содержать в порядке 5,7 тысяч военных городков по всей стране, в том числе 69,5 тысяч различных зданий и сооружений, более 5 тысяч жилых объектов и практически 200 тысяч жилых помещений, а также более 7 тысяч водопроводных и канализационных объектов, более 4 тысяч объектов теплового хозяйства и практически 24 тысячи километров различных инженерных систем и коммуникаций. При этом тыловикам, как и другим военным, приходится нести службу и осуществлять свою деятельность во всех климатических зонах нашей страны.1 августа «Военное обозрение» поздравляет всех военнослужащих, а также гражданский персонал вооруженных сил, имеющий отношение к частям и подразделениям тыла ВС РФ, а также ветеранов тыловой службы, в том числе участников Великой Отечественной войны, с их профессиональным праздником.