Помешала аномалия. В США прервали испытания МБР Minuteman III

Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или измерительным оборудованием, для выявления причины (аномалии) необходим тщательный анализ… Для изучения причины формируется аналитическая группа

Второй в этом году испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III закончился неудачно. Как сообщает издание Lompoc Record со ссылкой на заявление ВВС США, полет ракеты, запущенной с военной базы Ванденберг на юге штата Калифорния, был прерван из-за аномалии.Согласно заявлению ВВС США, причиной "прерванного полета" стала "аномалия, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста". Обнаружив данную "аномалию" полет ракеты был "благополучно прерван" командой с земли. По словам военных, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить. Сама МБР не была оснащена боеголовкой.В Командования глобальных ударов ВВС США попытались объяснить причину неудачного запуска, заявив буквально следующее:Напомним, что первый в этом году пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III прошел в апреле и признан успешным. По имеющейся информации, неудачный запуск стал первым в серии безаварийной работы ракеты на испытаниях с 2011 года.Межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования "Минитмен" (Ополченец) является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. Масса готовой к пуску ракеты составляет 30 т, длина — порядка 17 м, дальность полёта — 13 тыс. км, его высота — более 1000 км над землёй. Оснащена одной боеголовкой (в ранних версиях их было три).