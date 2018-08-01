07:51 01 августа
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Помешала аномалия. В США прервали испытания МБР Minuteman III

Второй в этом году испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III закончился неудачно. Как сообщает издание Lompoc Record со ссылкой на заявление ВВС США, полет ракеты, запущенной с военной базы Ванденберг на юге штата Калифорния, был прерван из-за аномалии.

Помешала аномалия. В США прервали испытания МБР Minuteman III


Согласно заявлению ВВС США, причиной "прерванного полета" стала "аномалия, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста". Обнаружив данную "аномалию" полет ракеты был "благополучно прерван" командой с земли. По словам военных, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить. Сама МБР не была оснащена боеголовкой.


В Командования глобальных ударов ВВС США попытались объяснить причину неудачного запуска, заявив буквально следующее:

Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или измерительным оборудованием, для выявления причины (аномалии) необходим тщательный анализ… Для изучения причины формируется аналитическая группа


Напомним, что первый в этом году пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III прошел в апреле и признан успешным. По имеющейся информации, неудачный запуск стал первым в серии безаварийной работы ракеты на испытаниях с 2011 года.

Межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования "Минитмен" (Ополченец) является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. Масса готовой к пуску ракеты составляет 30 т, длина — порядка 17 м, дальность полёта — 13 тыс. км, его высота — более 1000 км над землёй. Оснащена одной боеголовкой (в ранних версиях их было три).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. собаковод Сегодня, 06:22
    Да, ядерное оружие должно быть качественным, должно выполнять поставленные задачи. Вне зависимости от страны пребывания или принадлежности.
    собаковод
    1. Hoc vince Сегодня, 06:37
      Из доклада Министра обороны США Конгрессу: "В последние несколько десятилетий существующая в США инфраструктура ядерного оружия страдает от проблем, связанных со старением и недостаточным финансированием. Более половины инфраструктуры старше 40 лет, а четвертая часть всех ее объектов была создана еще во времена Манхэттенского проекта, то есть в период второй мировой войны"
      Hoc vince
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 06:46
        Не смогли просто признать ошибку, свалили все на аномалию, даже толком не разобравшись, или исключительные не могут ошибаться?)
        maxim947
        1. BlackMokona Сегодня, 06:57
          Признали ошибку и ищут её. Это просто бюрократический язык. Аномалия это пока неопределенная проблема и в данный момент они разбираются в её причинах.
          BlackMokona
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:03
            Не мешайте,)) дайте постебаться hi
            Спецы обычно это называют технической ошибкой или сбоем, аномалия более применима к медицинским или климатическим отклонениям от нормы.
            maxim947
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:23
              Первый неудачный запуск с 2011-ого года.
              Сравните это с российской "Булавой". Судя по этому "Minuteman III" - очень надёжная ракета
              sad
              Shurik70
              1. letinant (алексей) Сегодня, 07:34
                Ну и что это за " ПУК ". " Булава " это ракета в стадии испытаний, была, до недавнего времени. Логичней сравнить "минитмэн-III" и Р-36 " Сатана ".
                letinant
            2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 07:42
              Цитата: maxim947
              Не мешайте,)) дайте постебаться hi
              Спецы обычно это называют технической ошибкой или сбоем, аномалия более применима к медицинским или климатическим отклонениям от нормы.

              А также к природным явлениям или к инопланетной деятельности.
              sabakina
            3. BlackMokona Сегодня, 07:50
              Проблема может быть за пределами технической ошибки или сбоя. Проблема программирования, неверные данные полученные с наземных средств наблюдения, неверная интерпритация данных ракеты итд
              BlackMokona
      2. Jerk Сегодня, 06:56
        США больше не производят оружейный плутоний и, есть основания полагать, к настоящему моменту уже критично утратили саму технологию. А законы физики неумолимы. Период полураспада ограничивает гарантийный срок службы ядерного боезаряда периодом в 20−25 лет. Потом боеголовки требуется переснаряжать, что в условиях отсутствия «сырья» выливается в, условно, две новые из трех старых.

        Собственно вес хрен до копейки, например, нафига США выходить из договора по РСМД или шлепать "тактические заряды". Плутония добыть - упс, значит либо сокращать количество боеголовок, либо их мощность. Менее мощный - тактический заряд, а на фига тактическому заряду стратегическое средство доставки? Второй вариант неприемлим - с сокращением количества зарядов при сохранении их мощности. Как в уши дуть тупым реднекам, что все в порядке, коль зарядов-то все меньше? А так можно гнать пургу - да столько же у нас боеголовок, как и было! Мамой клянусь!
        Jerk
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:01
      Плохому тонцору хорошо станцевать помешала растущая у него между ног аномалия !!!! wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:33
        Выдать агенту "Аномалия" почётную грамоту .... путёвку в санаторий у Чёрного моря!
        rocket757
  2. Jerk Сегодня, 06:23

    Это она, чтоб я рыбой пучеглазой стал
    Jerk
    1. Hoc vince Сегодня, 06:39
      Подождите, ещё русских хакеров обвинят в «аномалиях».
      Hoc vince
  3. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:24
    Побольше таких аномалий, а так грозное и серьёзное оружие.
    Неплохой
    1. Hoc vince Сегодня, 06:44
      Новая терминология для военных – «аномалия». Раньше – это назвалось: неисправность, сбой…
      Hoc vince
      1. Jerk Сегодня, 06:57
        Или руки растут оттуда, откуда ноги, что весьма похоже)))
        Jerk
  4. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:28
    МКС летает на 420 км , а тут 1000 км. laughing Лишний нолик может ввести в заблуждение много впечатлительных и отученных мыслить логически и здраво лиц feel Вот так рождаются легенды - из-за невнимательности редакторов hi
    рюрикович
    1. abrakadabre (Valery) Сегодня, 06:42
      МКС летает на 420 км , а тут 1000 км. laughing Лишний нолик может ввести в заблуждение
      Нет там заблуждения. Ракета летит по баллистической траектории с пиком на 1000 км. И ничего такого, что она пролетает выше чем МКС. У МКС скорость выше, поэтому она остается на орбите. А Минитмен имеет недостаточную скорость и падает обратно на Землю
      abrakadabre
      1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:52
        В принципе да. Приношу свои извинения за неправильные выводы...Утро, ещё сплю hi
        рюрикович
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:50
      Цитата: рюрикович
      МКС летает на 420 км , а тут 1000 км

      На самом деле Высота траектории на 130 км выше
      Tusv
    3. DimanC (Дмитрий) Сегодня, 06:52
      А какая у нее расчетная траектория? Может в апогее 1000 км как раз и получается
      DimanC
    4. PN (PN) Сегодня, 07:08
      Цитата: рюрикович
      Лишний нолик может ввести в заблуждение много впечатлительных и отученных мыслить логически и здраво лиц

      И специально для таких людей добавляется фраза: Сама МБР не была оснащена боеголовкой.
      PN
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:40
        Кстати, количество боеголовок 1, эт так будет или просто один из вариантов оснащения боезарядами?
        Наверно супер мощный боезаряд предусмотрен или какие другие задумки .... типа заказываем ракет побольше. побольше и ещё?
        rocket757
  5. Кино (Стас) Сегодня, 06:33
    бывает у всех
    Кино
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:33
    Неудачные запуски бывают не только у нас. Это я для "грозных" критиков российского ракетного оружия. Если стрелковое оружие может дать сбой, то что говорить о ракете напичканной электроникой.
    rotmistr60
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:03
    И у сверхдержавы падают ракеты . и нифига с этим не сделаешь
    КВУ-НСвД
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:05
    Санкции против России еще не приняли из за этой аномалии "??? belay
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:06
    А пилот этой самой "аномалии "уже награжден орденом! !! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  10. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 07:17
    Странно, ракета без боеголовки, а полет прервали. Логично довести аномальный полет до его завершения, определив полностью эту аномалию. Боялись, что части ракеты упадут на стол Ким Чен Ыну?
    Evgenijus
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:42
    Не аномалия, а кара небесная
    Дормидонт
  12. nikoliski (Николай) Сегодня, 07:43
    Ясно-не зря плакал Трампушка, их ядерные ракеты тоже в плачевном состоянии, а если бы пуск был боевой, что только половина ракет бы достигла нас, остальная в "аномалиях" потерялась бы?
    nikoliski
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