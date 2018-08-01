Эстония "даст сдачи" России. Правда, только в виртуальном пространстве

Чтобы быть готовым к обороне, нужно уметь атаковать

Не прекращающаяся истерия прибалтийских республик в отношении нападения на них России и захвата их территории, наверное никогда не пойдет на спад. Стоит только одной из республик временно замолчать, чтобы набраться сил для новых обвинений, как истеричный крик подхватывает ее соседка, которая с не наименьшим энтузиазмом продолжает поливать грязью Россию. Вот и на этот раз выпад в российскую сторону сделала Эстония, заявив, что в будущей кибервойне, а в Эстонии в ее начале никто и не сомневается, первой целью Россия изберет, конечно же, эту маленькую республику.Но не все так просто, считают зарубежные СМИ. Агенство Bloomberg заявило, что избрав своей целью в кибервойне Эстонию, Россия "может получить сдачи", так как в республике создается подразделение киберкомандования, аналогичное созданным в крупных странах НАТО, которое сможет противостоять возрастающим с каждым годом на 20% виртуальным атакам. При этом, считает издание, эстонские "кибервоины" смогут не только защищаться, но и атаковать.По мнению авторов статьи, даже "огромная армия России", превышающая по численности эстонскую в 150 раз, не поможет на виртуальном поле боя, так как на территории Эстонии базируется центр киберобороны НАТО. Кроме этого там расположен участвовавший в разработке Skype технологический хаб и прошли первые учения министров обороны стран Евросоюза по кибербезопасности.– заявил глава эстонского киберподразделения полковник Андерс Хайрк.