07:52 01 августа
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Эстония "даст сдачи" России. Правда, только в виртуальном пространстве

Не прекращающаяся истерия прибалтийских республик в отношении нападения на них России и захвата их территории, наверное никогда не пойдет на спад. Стоит только одной из республик временно замолчать, чтобы набраться сил для новых обвинений, как истеричный крик подхватывает ее соседка, которая с не наименьшим энтузиазмом продолжает поливать грязью Россию. Вот и на этот раз выпад в российскую сторону сделала Эстония, заявив, что в будущей кибервойне, а в Эстонии в ее начале никто и не сомневается, первой целью Россия изберет, конечно же, эту маленькую республику.

Эстония "даст сдачи" России. Правда, только в виртуальном пространстве


Но не все так просто, считают зарубежные СМИ. Агенство Bloomberg заявило, что избрав своей целью в кибервойне Эстонию, Россия "может получить сдачи", так как в республике создается подразделение киберкомандования, аналогичное созданным в крупных странах НАТО, которое сможет противостоять возрастающим с каждым годом на 20% виртуальным атакам. При этом, считает издание, эстонские "кибервоины" смогут не только защищаться, но и атаковать.


По мнению авторов статьи, даже "огромная армия России", превышающая по численности эстонскую в 150 раз, не поможет на виртуальном поле боя, так как на территории Эстонии базируется центр киберобороны НАТО. Кроме этого там расположен участвовавший в разработке Skype технологический хаб и прошли первые учения министров обороны стран Евросоюза по кибербезопасности.

Чтобы быть готовым к обороне, нужно уметь атаковать
– заявил глава эстонского киберподразделения полковник Андерс Хайрк.

Использованы фотографии: Delfi
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Комментарии 17

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:08
    Да вам Вован и Лексус позвонят wassat вы этим пранкерам сами все и выболтаете! !! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. PN (PN) Сегодня, 07:14
      Читаю это так: эстонские парни готовы зарубиться с русскими в CS по сетке.
      PN
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:19
        Поводок у них больно короткий, а так бы покусали и в клочья разорвали. Моськин размер, а это серьезно. smile Нужно им через границу кирзовый сапог перекинуть, пусть душу отводят.
        Неплохой
        1. asar (рустем) Сегодня, 07:44
          Медведя большого с флагом России! Это будет покруче! laughing
          asar
      2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 07:20
        Крымчанки, дочери полицаев, дочери лесных братьев..осталось только раздать этим сестрам по ,,серьгам,,
        ДЕДПИХТО
      3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 07:22
        Как там у Крылова: "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!"
        Грэг Миллер
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:10
    В эстонии стартовал проект "сверхзвуковая улитка " wassat по передаче данных на очень больших (8-9км/ч для начала ) скоростях! !!! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 07:24
      Да-да... они целую породу собак вывели - эстонская гончая... Она предназначена догонять улиток и раненых черепах...
      Грэг Миллер
  3. собаковод Сегодня, 07:15
    Удивляет мощь России! Все страны НАТО атакуются одновременно и постоянно! Поаккуратней, товарищи! Так электричества может не хватить!
    собаковод
    1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 07:38
      Цитата: собаковод
      Так электричества может не хватить!

      Это ещё диванные войска Китая в бой не вступили. Малыми ротами по 100500 человек. Тогда полный блэкаут всей планете обеспечен.
      Kuroneko
  4. Jerk Сегодня, 07:17
    Ну если центр кибербезопасности там - то граница на замке, точно! А вот кибербезопастность Европы - под угрозой, если сборная РФ по биатлону слегка увлечется - может ненароком завоевать всю Приболтику, вместе с этим центром.
    Jerk
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:20
    Чтобы быть готовым к обороне, нужно уметь атаковать
    – заявил глава эстонского киберподразделения полковник Андерс Хайрк.
    Так вот чьи хакеры шарятся по компьютерам всего мира. А американцы с европейцами заладили: "Русские, русские". Вот против кого необходимо вводить санкции. А вообще "воинственность" эстонцев (да и прибалтов в целом) уже давно раздражает. Слон и моська.
    rotmistr60
  6. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 07:25
    Чтобы быть готовым к обороне, нужно уметь атаковать – заявил глава эстонского киберподразделения полковник Андерс Хайрк.


    Так и по мордасам получить можно. Учась.

    hi
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  7. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:31
    Про моську писать просто не интересно ...... вот как только, так сразу, а пока утренний моцион надо заканчивать, да по кофейку!
    rocket757
  8. Vard Сегодня, 07:33
    Как им обидно... они и так... и эдак... а России на них даже не плевать... хуже... вообще нет дела!
    Vard
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:40
    Бравые эстонские киберспецы атакуют российский тетрис
    Дормидонт
  10. asar (рустем) Сегодня, 07:46
    Ох уж эти лабусы! моськи и шпроты!
    asar
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