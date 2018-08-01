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Смех сквозь слезы. На сколько пенсионерам прибавили пенсии
Очередная "отличная" новость пришла сегодня к нам из Пенсионного фонда России, и касается она работающих пенсионеров. Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, с сегодняшнего дня, т.е. 1 августа 2018 года, работающие пенсионеры станут получать больше. Максимальная прибавка к пенсии, после перерасчета с учетом уплаченных взносов, составит около 235 рублей.
По заявлению пресс-службы ПФР, максимальная прибавка к пенсии работавших в 2017 году пенсионеров, составит три пенсионных бала, что в перерасчете на деньги равно 235 рубля 74 копейки. В среднем по России, по расчетам ПФР, прибавка составит около 170 рублей. Кроме этого в ПФР упомянули, что в прошлом году за счет перерасчета, пенсии выросли у 11,8 миллиона получателей страховых пенсий.
По данным Пенсионного фонда России, страховая пенсия рассчитывается исходя из пенсионных баллов, перерасчет происходит у всех работающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности, при этом прибавка рассчитывается для каждого пенсионера индивидуально и зависит от уплаченных взносов. Чем больше работающий пенсионер внесет взносов в Пенсионный фонд, тем выше будет его прибавка.
Напоминаем, что перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров происходит один раз в год и производится 1 августа. Перерасчет производится автоматически, посещать Пенсионный фонд для этого не требуется.
По заявлению пресс-службы ПФР, максимальная прибавка к пенсии работавших в 2017 году пенсионеров, составит три пенсионных бала, что в перерасчете на деньги равно 235 рубля 74 копейки. В среднем по России, по расчетам ПФР, прибавка составит около 170 рублей. Кроме этого в ПФР упомянули, что в прошлом году за счет перерасчета, пенсии выросли у 11,8 миллиона получателей страховых пенсий.
По данным Пенсионного фонда России, страховая пенсия рассчитывается исходя из пенсионных баллов, перерасчет происходит у всех работающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности, при этом прибавка рассчитывается для каждого пенсионера индивидуально и зависит от уплаченных взносов. Чем больше работающий пенсионер внесет взносов в Пенсионный фонд, тем выше будет его прибавка.
Напоминаем, что перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров происходит один раз в год и производится 1 августа. Перерасчет производится автоматически, посещать Пенсионный фонд для этого не требуется.
Использованы фотографии: https://sbankami.com/
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