07:48 01 августа
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Смех сквозь слезы. На сколько пенсионерам прибавили пенсии

Очередная "отличная" новость пришла сегодня к нам из Пенсионного фонда России, и касается она работающих пенсионеров. Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, с сегодняшнего дня, т.е. 1 августа 2018 года, работающие пенсионеры станут получать больше. Максимальная прибавка к пенсии, после перерасчета с учетом уплаченных взносов, составит около 235 рублей.

Смех сквозь слезы. На сколько пенсионерам прибавили пенсии


По заявлению пресс-службы ПФР, максимальная прибавка к пенсии работавших в 2017 году пенсионеров, составит три пенсионных бала, что в перерасчете на деньги равно 235 рубля 74 копейки. В среднем по России, по расчетам ПФР, прибавка составит около 170 рублей. Кроме этого в ПФР упомянули, что в прошлом году за счет перерасчета, пенсии выросли у 11,8 миллиона получателей страховых пенсий.


По данным Пенсионного фонда России, страховая пенсия рассчитывается исходя из пенсионных баллов, перерасчет происходит у всех работающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности, при этом прибавка рассчитывается для каждого пенсионера индивидуально и зависит от уплаченных взносов. Чем больше работающий пенсионер внесет взносов в Пенсионный фонд, тем выше будет его прибавка.

Напоминаем, что перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров происходит один раз в год и производится 1 августа. Перерасчет производится автоматически, посещать Пенсионный фонд для этого не требуется.

Использованы фотографии: https://sbankami.com/
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Комментарии 6

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  1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 07:39
    Спасибо кормильцы am Ну вы точно без пенсий останетесь, а може еще чего недосчитаетесь..твари.
    ДЕДПИХТО
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 07:46
      Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, с сегодняшнего дня, т.е. 1 августа 2018 года, работающие пенсионеры станут получать больше.

      Предлагаю 1 августа сделать "Днём смеха" вместо 1 апреля! yes
      СРЦ П-15
    2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 07:47
      ...и не в чём себе не отказывайте....
      Грэг Миллер
  2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 07:43
    Правительство " твёрдо держит" слово!
    Обещает- исполняет! wassat
    Всех пенсионеров "поздравляю",с " прибавкой"
    Теперь, можно пошиковать,аж на 200р.
    ...издевательство,в изощрённой форме am
    Сибирский цирюльник
  3. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 07:46
    Чемодан собрал. Сижу , гадаю куда ехать отдохнуть. Все никак не определюсь. Багамы? Сейшелы? Таити.....
    Или ну ее на фиг эту заграницу???????????? recourse
    БorisovичЪ
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 07:47
    За такую прибавку хочется поблагодарить только нецензурной лексикой с упоминанием всей родни "благодетелей".
    Altona
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