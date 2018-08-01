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В Москве арестованы два сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный суд по ходатайству следователя арестовал двух офицеров ФСБ (управление «М»), сообщает Коммерсантъ.
Из данных, опубликованных на сайте суда, следует, что 13 июля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении капитана Константина Стрыкова и майора Сергея Никитюка.
Уточняется, что офицеров обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, сотрудники ФСБ были участниками незаконной сделки по отчуждению 50 процентов активов коммерческого предприятия, владевшего небольшим строительным рынком на юго-востоке Москвы.
Обвиняемые своей вины не признают.
Офицеры имели ведомственные награды и благодарности командования. По словам людей из их окружения, мужчины жили достаточно скромно. Так, Никитюк, проживал с тремя детьми в небольшой квартире, а Струков недавно приобрел жилье в ипотеку.
Газета уточняет, что Стрыков и Никитюк занимались выявлением преступлений, совершаемых в структурах Минюста – ФСИН и ФССП. Оба принимали непосредственное участие практически во всех громких разоблачениях в структуре ФСИН в последние годы. Так, по рапорту Никитюка в 2016 году началось расследование фактов хищения в особо крупном размере на ФГУП «Консервный завод ФСИН» Павла Беликова (Саратовская область). В числе фигурантов дела был и заместитель директора ФСИН Олег Коршунов (курировал тыловые вопросы). Последний скоро предстанет перед судом за растраты и получение взятки.
Из данных, опубликованных на сайте суда, следует, что 13 июля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении капитана Константина Стрыкова и майора Сергея Никитюка.
Уточняется, что офицеров обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, сотрудники ФСБ были участниками незаконной сделки по отчуждению 50 процентов активов коммерческого предприятия, владевшего небольшим строительным рынком на юго-востоке Москвы.
Обвиняемые своей вины не признают.
Офицеры имели ведомственные награды и благодарности командования. По словам людей из их окружения, мужчины жили достаточно скромно. Так, Никитюк, проживал с тремя детьми в небольшой квартире, а Струков недавно приобрел жилье в ипотеку.
Газета уточняет, что Стрыков и Никитюк занимались выявлением преступлений, совершаемых в структурах Минюста – ФСИН и ФССП. Оба принимали непосредственное участие практически во всех громких разоблачениях в структуре ФСИН в последние годы. Так, по рапорту Никитюка в 2016 году началось расследование фактов хищения в особо крупном размере на ФГУП «Консервный завод ФСИН» Павла Беликова (Саратовская область). В числе фигурантов дела был и заместитель директора ФСИН Олег Коршунов (курировал тыловые вопросы). Последний скоро предстанет перед судом за растраты и получение взятки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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