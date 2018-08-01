10:13 01 августа
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В Москве арестованы два сотрудника ФСБ

Московский гарнизонный суд по ходатайству следователя арестовал двух офицеров ФСБ (управление «М»), сообщает Коммерсантъ.

В Москве арестованы два сотрудника ФСБ


Из данных, опубликованных на сайте суда, следует, что 13 июля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении капитана Константина Стрыкова и майора Сергея Никитюка.


Уточняется, что офицеров обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, сотрудники ФСБ были участниками незаконной сделки по отчуждению 50 процентов активов коммерческого предприятия, владевшего небольшим строительным рынком на юго-востоке Москвы.

Обвиняемые своей вины не признают.

Офицеры имели ведомственные награды и благодарности командования. По словам людей из их окружения, мужчины жили достаточно скромно. Так, Никитюк, проживал с тремя детьми в небольшой квартире, а Струков недавно приобрел жилье в ипотеку.

Газета уточняет, что Стрыков и Никитюк занимались выявлением преступлений, совершаемых в структурах Минюста – ФСИН и ФССП. Оба принимали непосредственное участие практически во всех громких разоблачениях в структуре ФСИН в последние годы. Так, по рапорту Никитюка в 2016 году началось расследование фактов хищения в особо крупном размере на ФГУП «Консервный завод ФСИН» Павла Беликова (Саратовская область). В числе фигурантов дела был и заместитель директора ФСИН Олег Коршунов (курировал тыловые вопросы). Последний скоро предстанет перед судом за растраты и получение взятки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Zubr Сегодня, 08:32
    Интересно девки пляшут, громкие дела, успешная работа, скромно жили не тужили. Это что, получается мужиков заказали или дорвались до власти ? Скорее всего залезли в чужую вотчину.
    Zubr
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 08:42
      Цитата: Zubr
      Это что, получается мужиков заказали или дорвались до власти ? Скорее всего залезли в чужую вотчину.

      А может "ответка" от УФСИНа прилетела, если они занимались их делами ?
      Стрыков и Никитюк занимались выявлением преступлений, совершаемых в структурах Минюста – ФСИН и ФССП.

      Где вертятся большие деньги, там нет места совести и сантиментам ! Могли и подставу смастерить
      сотрудники ФСБ были участниками незаконной сделки по отчуждению 50 процентов активов коммерческого предприятия

      Жаль, если мужики честные !
      Starover_Z
      1. Logall (Александр) Сегодня, 08:46
        Цитата: Starover_Z
        Жаль, если мужики честные

        Я в последнее время сомневаюсь в честности правоохранительных органов: на прошлой неделе, в Сергиевом Посаде, "гайцы" в пятером, парнишку до смерти избили... Возле кабака, где и отдыхали. Официант говорит, что эта компашка с самого начала искала с кем подраться... Били так, что аж об асфальт череп раскололи. Вроде переименовали, а как были ментами, так ими и остались!
        Logall
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:55
          Не надо всех скопом обвинять, большинство добросовестные сотрудники. Просто такие преступления накладывают негатив на всю структуру, и это с психологической точки зрения естественно, но повторюсь большинство нормальные.
          А поводу статьи, то вдвойне печально когда и в ФСБ такие сотрудники имеют место быть, это если конечно они на самом деле виноваты, что скорее всего. Иначе бы всё это просто замяли.
          maxim947
          1. Logall (Александр) Сегодня, 09:03
            Цитата: maxim947
            большинство нормальные.

            Да это понятно... Просто их было пятеро, из них не оказалось того одного, кто бы остановил остальных. Упыри в стаи сбиваются что-ли? Если так, то их "стайка" должна была привлечь внимание раньше... Тогда куда смотрят те, кто должен следить за "звоночками", дабы предупреждать подобные трагедии?
            Logall
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:20
              Согласен, на упреждение работы нет никакой, только к сожалению постфактум. И поправлю, не Сергиево, в Павлово Посаде
              maxim947
              1. Logall (Александр) Сегодня, 09:36
                Цитата: maxim947
                не Сергиево, в Павлово Посаде

                Да, именно там...
                А если взять данную статью, то читая комменты ужасаюсь: какой же бардак развели, что даже не понятно кто прав, кто виноват... Кто считает, что это заказ...
                То полиция, то росгвардия... А порядок навести? Зачем, можно же переименовать и грехи останутся на старом ведомстве...
                Logall
          2. SSR (Roman) Сегодня, 09:45
            Цитата: maxim947
            А поводу статьи, то вдвойне печально когда и в ФСБ такие сотрудники имеют место быть, это если конечно они на самом деле виноваты, что скорее всего. Иначе бы всё это просто замяли.

            + раньше времени обвинять не стоит, но то что и там не всё ладно, напоминает гулянка выпускников ФСБ на гелентвагенах.
            SSR
          3. AUL (Александр) Сегодня, 10:02
            Газета уточняет, что Стрыков и Никитюк занимались выявлением преступлений, совершаемых в структурах Минюста – ФСИН и ФССП. Оба принимали непосредственное участие практически во всех громких разоблачениях в структуре ФСИН в последние годы.
            Возможно, поэтому и подставили. Но не менее вероятно, что и взаправду рыльце в пушку. Тут вероятность равная, а по газетному сообщению судить невозможно.
            AUL
        2. APIS (Евлампий) Сегодня, 09:25
          Цитата: Logall
          Цитата: Starover_Z
          Жаль, если мужики честные

          Я в последнее время сомневаюсь в честности правоохранительных органов: на прошлой неделе, в Сергиевом Посаде, "гайцы" в пятером, парнишку до смерти избили... Возле кабака, где и отдыхали. Официант говорит, что эта компашка с самого начала искала с кем подраться... Били так, что аж об асфальт череп раскололи. Вроде переименовали, а как были ментами, так ими и остались!

          Да нет, как раз оправдывают высокое звание полицая. Стараются быть достойными славы предшественников.
          APIS
          1. AUL (Александр) Сегодня, 10:05
            Цитата: APIS
            Да нет, как раз оправдывают высокое звание полицая.

            Тем более, что порядочный человек в ГИББоны не пойдет, постыдится. А если попадет случайно - быстренько выживут.
            AUL
      2. Zubr Сегодня, 09:05
        Это да, думаю так же ответка ФСИН, та ещё мафия...всё таки хотелось бы верить, что этих парней не дадут порвать. Это уже дело чести, своих надо выручать.
        Zubr
      3. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:01
        Цитата: Starover_Z
        Жаль, если мужики честные !

        В этом случае нет. Здесь подстава себе дороже обойдется! Так что вряд ли.
        Цитата: maxim947
        Не надо всех скопом обвинять, большинство добросовестные сотрудники.

        Ну это касается разве только рядового состава. Там уже сложившаяся система, если ты чужой(добросовестный) начальником не станешь. Как часто говорил мой знакомый с уголовного розыска(младший состав): - Мало мы не берем, а много нам не дают!
        Stas157
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:48
      Привет ! hi
      Цитата: Zubr
      Интересно девки пляшут

      Это точно . Коррупционеры убирают излишне рьяных борцов с коррупцией ? wink
      bouncyhunter
      1. Zubr Сегодня, 09:07
        hi
        Очень хотелось бы верить, что мужиков не дадут порвать.
        Zubr
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:15
          Будем надеяться , заодно и увидим насколько справедлива поговорка "Контора своих не бросает" .
          bouncyhunter
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:57
      Долго ли сварганить подставу? Нынче правду не найдешь.
      сибиралт
    4. красноярск Сегодня, 09:05
      Цитата: Zubr
      Интересно девки пляшут, громкие дела, успешная работа, скромно жили не тужили. Это что, получается мужиков заказали или дорвались до власти ? Скорее всего залезли в чужую вотчину.

      Я бы не торопился с выводами, даже с предположениями. Автору статьи материалов дела читать никто не давал. Автор, поковырявшись в носу, состряпал статью, а мы лихо стали обсуждать (?), скорее предполагать, на пустом месте.
      красноярск
  2. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 08:33
    теперь вот решили поправить свои финансовые дела...Я не отрицаю,что это возможно были отличные офицеры,распутавшие много коррупционных дел,но тогда это еще раз доказывает порочность всей системы спецслужб и госаппарата...Даже честные люди вынуждены принимать их правила,система всех в бараний рог сварачивает
    Хаджи Мурат
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:45
      Какие они офицеры, хорошие или плохие, установит суд! От таких вот трудных жизненных ситуаций не застрахован не один оперативник. Можно сказать, что это возможная часть специфики работы в которой часто между белым и черным очень тонкая грань. Разберутся.
      Опер
  3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:34
    Скажем так - Следствие разберётся! - А теперь начинаем, дружно, в это верить!?!?!?
    Во что то ж верить надо, а то совсем худо становиться!
    rocket757
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:38
    Страна настолько пронизана коррупцией, что уже не ясно, где борьба с коррупцией, где просто разборки под видом борьбы с коррупцией...
    parusnik
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 09:15
      Сейчас те, кто крадёт----себя в расходах не стесняют, а в соцсетях пиарятся. Чего бы с ипотекой связываться? Как-то не верится в их вину....Подстава? Почему нет?
      Reptiloid
  5. gukoyan (Igor) Сегодня, 08:55
    Эххх, живут же люди... Такие бабки делают... Им и основная зп нафиг не нужна(
    gukoyan
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:55
    А я не исключаю, что мужиков подставили за результативную работу. Работали по ФСИН и главное ФССП (там где собственность там и судебные приставы). Надеюсь, что следствие разберется и хочется верить, что предположение верное. Хотя в наше время "никогда не говори никогда".
    rotmistr60
  7. BAI Сегодня, 09:16
    Здорово ребята большим шишкам хвост прищемили, раз такой ответный накат пошел. Только почему ФСБ своих сдала, у кого-то связи на самом верху? Никогда еще не было, чтобы ФСБ в экономических преступлениях обвинялось (хотя вроде были какие-то разборки с каким-то рестораном).
    BAI
  8. Million (Влад) Сегодня, 09:18
    Ну не Родину же защищать они пришли на эту работу.При капитализме все имеет свою цену
    Million
  9. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 09:20
    Наверно при расследовании вышли на самих себя.
    Dimon Grin
  10. ИванИванов Сегодня, 09:22
    Ну, если не результат внутренних разборок, то молодцы ребята не теряются, в рынок вписались, а что такова?
    ИванИванов
  11. Самара_63 (Вася) Сегодня, 09:28
    Скорей всего офицеры ФСБ честные...скорей сфабриковали против них дело
    Самара_63
  12. Роялист (Святослав) Сегодня, 09:52
    В данном случае я вижу два варианта:1) сведение счетов- фСИНовцы подставили"бурильщиков"( при Союзе в милиции ГБ называли"команда глубого бурения"), но в таком случае заработают лишний геморрой себе на попу. В той " конторе" быстро умеют"унюхивать" подставу, а там в стукажи в силу не писаные законы" корпоративной"солидарности. 2)"завидки взяли": жили довольно сносно и постоянно сталкиваться с чужим богатством, а тут жена или подружка, у каждого может быть, зудит.
    При Союзе в ОБХСС было не писание правило:: один кабинет на двух или трёх, чтобы друг друга контролировал. Об этом было и у Фридриха Незнанского. Хоть ссылаться на худ.литературу я не люблю,но в данном случае Незнанскому можно верить: был следователем генпрокуратуры и знал о чём говорил
    Роялист
  13. ALEX_SHTURMAN (Алексей) Сегодня, 09:55
    Как ни крути, главные бандиты люди наделенные властью, ни для никого не секрет что все бардели в Москве под ФСБ МВД, а это миллиарды неучтенных денег, скорей всего залезли не всою нишу или не поделились с кем!
    ALEX_SHTURMAN
  14. Пленник (Айрат) Сегодня, 10:02
    Не факт, что не месть. Запросто могли парней подставить, что бы слишком не активничали.
    Пленник
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