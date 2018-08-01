10:17 01 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ

Белорусская команда, участвующая в конкурсе "Авиадартс" на АрМИ-2018, выступит на учебно-тренировочных самолетах Як-130, применяемых в качестве легких небронированных штурмовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира смешанной авиабазы ВВС Белоруссии подполковника Александра Адамониса.

НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ


Со слов Адамониса, Белоруссия впервые выставит экипажи на вертолетах Ми-24 и самолетах Як-130, так как это новая техника и белорусские летчики хотят показать, чего они добились, осваивая ее. Подполковник добавил, что в номинации "Штурмовая авиация" Белоруссия выставит Як-130 против российских Су-25 и Су-25СМ и рассчитывает выиграть в конкурсе, добавив, что команда выступает в конкурсе уже в третий раз и уже занимала второе место. С учетом того, что мы долго готовились и у нас молодые амбициозные экипажи, заявил Адамонис, мы рассчитываем на первое место, хотя и просто участвовать в таких соревнованиях почетно и достойно, так как здесь выступают лучшие пилоты своих стран. .


Напомним, что в соревнованиях "Авиадартс-2018" участвуют летчики из четырех стран: России, Белоруссии, Казахстана и Китая, всего около 60 основных и резервных экипажей. В рамках подготовки к основным конкурсам, со вторника летчики начали тренировочные полеты и пристрелку по учебным мишеням.




Использованы фотографии: https://m.sputnik.by/
14

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 08:46
    А почему не на У-2?
    случайный прохожий
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:54
      Цитата: случайный прохожий
      А почему не на У-2?

      Блеснул юмором ? no Учите матчасть : У-2 это не штурмовик .
      bouncyhunter
      1. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 09:05
        Ясно, а то я думаю, почему же не У-2, а оказывается потому, что У-2 не штурмовик. Что тут не понятного, все ясно)
        случайный прохожий
    2. VO3A (Андрей) Сегодня, 09:20
      В современной войне штурмовиков нет, а точнее не должно быть . И по этому Як -130 ничуть не уступает Су-25....Результат зависит от комплекса на борту и его взаимодействия , а точнее интеграции в Боевые Информационные Системы( построенные на сетецентрических принципах ).Последних у нас нет и обеспечить работу этих самолётов по внешнему целеуказанию в реальном времени мы не можем. Мы вынуждены использовать эти самолёты как штурмовики, и будем их напрасно терять вместе с экипажами.У нас даже нет тактических приёмов взаимодействия с БПЛА из-за маленького радиуса прямого покрытия последних, только с помощью смертников- корректировщиков со Стрельцом и рацией в зубах... И штурмуют только партизан в полицейских операциях, как в Сирии...Весь этот Авиадартс полная фигня для реальной войны....т е по опыту Сирии, по опыту полицейской операции.....против борадатых....
      VO3A
      1. SSR (Roman) Сегодня, 09:56
        Цитата: VO3A
        И штурмуют только партизан в полицейских операциях, как в Сирии...Весь этот Авиадартс полная фигня для реальной войны....т е по опыту Сирии, по опыту полицейской операции.....против борадатых....

        А чем вас не устраивают штурмовики против бородатых, которые чуть Ирак не завалили и Сирию, при этом не имея авиации и прочей техники?
        По вашему "реальная" война это ситетететечентрическая с США?
        При "реальной" войне, вся эта сетецентрическая лабуда закончится через несколько дней и как раз вся эта электронноспутниковая и прочая прочая, хороши только в локальных конфликтах и в том числе против бородачей.
        SSR
        1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:09
          Цитата: SSR
          А чем вас не устраивают

          Не трогайте его..это адепт секты "сетецентризма".. Логика на таких не действует,как и на секту "глобального удара".
          dvina71
  2. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 08:55
    По большому счету разницы нет...может только дальность действия 30мм пушки в сравнении с 23мм
    Zaurbek
    1. OrcSWAT (Варяг) Сегодня, 09:06
      Если там применяют только НАРы, то да, разницы нет никакой.
      OrcSWAT
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:08
    Белоруссия выставит Як-130 против российских Су-25 и Су-25СМ и рассчитывает выиграть в конкурсе
    Амбициозности действительно с избытком. А может это и к лучшему. Пожелаем союзникам удачи.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:11
      Цитата: rotmistr60
      А может это и к лучшему

      "Плох тот солдат , что не мечтает стать генералом" (с)
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:15
        Согласен. Но может быть лучше купить у России несколько Су-25СМ ?
        rotmistr60
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:19
          Батька принимает решения . Казахам их "Грачей" отремонтировали - есть мнение что и свои тоже .
          bouncyhunter
          1. роман66 (роман) Сегодня, 10:05
            Паша, привет! hi насколько я понимаю, прицельное оборудование Яка уступает Сушке, все равно как мосинкой против снайперки. Номоконов у вас есть?
            роман66
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:07
              Рома , взаимно ! hi Это ты не по адресу обратился - я же не летун ни разу . request
              bouncyhunter
              1. роман66 (роман) Сегодня, 10:09
                кстати, если еще и с земли обстрел будет из стрелкового - однозначно проиграете lol
                роман66
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:14
                  Это и далёкому от авиации человеку очевидно , учитывая что у ЯК-130 брони - как у лягушки перьев . wassat
                  bouncyhunter
  4. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 09:21
    Со слов Адамониса, Белоруссия впервые выставит экипажи на вертолетах Ми-24 и самолетах Як-130, так как это новая техника и белорусские летчики хотят показать, чего они добились, осваивая ее.

    С Адамонисом не соскучишься, особенно при упоминании в качестве новой техники Ми-24, которому четвертый десяток лет идет. А в остальном прекрасная маркиза... и далее по тексту
    Ros 56
  5. Strashila (I) Сегодня, 09:34
    Да хоть на ИЛ-2... важен профессионализм во владении техникой..
    Strashila
  6. Olegi1 (Олег) Сегодня, 09:43
    Удачи союзникам!
    Olegi1
  7. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:51
    НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ

    Отличный способ убедиться в возможностях прекрасного учебно-боевого Як-130.
    Stas157
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:57
      Мишень не может открыть ответный огонь.... А в реальном бою - противник может и вот тогда вопрос брони становится весьма актуальным...
      Грэг Миллер
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:14
        Цитата: Грэг Миллер
        Мишень не может открыть ответный огонь.... А в реальном бою - противник может и вот тогда вопрос брони становится весьма актуальным...

        Штурмовик или бомбер без прикрытия всегда мишень.
        Stas157
  8. Роялист (Святослав) Сегодня, 09:57
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: случайный прохожий
    А почему не на У-2?

    Блеснул юмором ? no Учите матчасть : У-2 это не штурмовик .

    А в ВОВ был легкий бомбардировщик и весьма даже досождал немцам
    Роялист
  9. Роялист (Святослав) Сегодня, 10:01
    [quote=Ros 56][quote]Со слов Адамониса, Белоруссия впервые выставит экипажи на вертолетах Ми-24 и самолетах Як-130, так как это новая техника и белорусские летчики хотят показать, чего они добились, осваивая ее. [/quote]
    С Адамонисом не соскучишься, особенно при упоминании в качестве новой техники Ми-24, которому четвертый десяток лет идет. А в остальном прекрасная маркиза... и далее по тексту
    Видимо, Адамонис первый раз видет Ми-24 раз говорил,что это" новая техника".
    Роялист
  10. Роялист (Святослав) Сегодня, 10:04
    Цитата: Stas157
    НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ

    Отличный способ убедиться в возможностях прекрасного учебно-боевого Як-130.

    Я не специалист,но так краем уха слышал,что 130-й еще сырой и лучше с ним не " дружить"
    Роялист
Картина дня