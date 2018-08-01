НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ

Белорусская команда, участвующая в конкурсе "Авиадартс" на АрМИ-2018, выступит на учебно-тренировочных самолетах Як-130, применяемых в качестве легких небронированных штурмовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира смешанной авиабазы ВВС Белоруссии подполковника Александра Адамониса.Со слов Адамониса, Белоруссия впервые выставит экипажи на вертолетах Ми-24 и самолетах Як-130, так как это новая техника и белорусские летчики хотят показать, чего они добились, осваивая ее. Подполковник добавил, что в номинации "Штурмовая авиация" Белоруссия выставит Як-130 против российских Су-25 и Су-25СМ и рассчитывает выиграть в конкурсе, добавив, что команда выступает в конкурсе уже в третий раз и уже занимала второе место. С учетом того, что мы долго готовились и у нас молодые амбициозные экипажи, заявил Адамонис, мы рассчитываем на первое место, хотя и просто участвовать в таких соревнованиях почетно и достойно, так как здесь выступают лучшие пилоты своих стран. .Напомним, что в соревнованиях "Авиадартс-2018" участвуют летчики из четырех стран: России, Белоруссии, Казахстана и Китая, всего около 60 основных и резервных экипажей. В рамках подготовки к основным конкурсам, со вторника летчики начали тренировочные полеты и пристрелку по учебным мишеням.