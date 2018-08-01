10:16 01 августа
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Посольство РФ: поспешная кремация отравленной британки вызывает вопросы

Поспешная кремация отравленной в Эймсбери британки подтверждает намерение британских властей уничтожить все существенные улики, которые, по их же словам, связаны с делом Скрипалей, передает РИА Новости заявление источника в российском посольстве.



По словам источника, кремирование Дон Стерджес исключило любую возможность дальнейших следственных действий в случае, если, возникнут новые обстоятельства, которые потребуют повторного анализа или перепроверки первичных данных о причинах смерти.


Такие действия правоохранителей не могут не вызывать беспокойства: прослеживается явная линия британских властей на уничтожение вещественных доказательств, которые (по их же утверждению) связаны с отравлением Скрипалей в Солсбери, сказал он.

Напомним, 4 июля британская полиция заявила об инциденте в городе Эймсбери, где были госпитализированы два человека, оказавшиеся под воздействие неизвестного вещества. Позднее правоохранители сообщили, что мужчина и женщина отравлены тем же веществом («Новичок»), что и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Дон Стерджес скончалась, не приходя в сознание, в госпитале 8 июля. Кремирована 30 июля. Второй пострадавший – Чарли Роули – пришел в сознание.

Ранее сотрудники Минэкологии Британии усыпили кота, жившего в доме Сергея Скрипаля. Находившиеся там же морские свинки скончались от жажды. Российские дипломаты отметили тогда, что у них складывается впечатление, что домашние животные были уничтожены намеренно, как «неудобные улики».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:12
    Дипломаты вынуждены заниматься ерундой, в мире проблем полно, а они троллят друг друга...
    maxim947
    1. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 09:14
      Именно за то, что они троллят друг друга им деньги и платят. Дипломатия -это искусство троллинга.
      случайный прохожий
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:22
      hi
      Цитата: maxim947
      в мире проблем полно, а они троллят друг друга...

      Политика , сэр ! wink
      bouncyhunter
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:19
    ...вызывает вопросы
    Вопросы начали возникать еще при первом отравлении. Британия ни на один поставленный Россией вопрос не ответила, но при этом требовала от нашей страны признать свою вину. Поэтому сколько бы новых вопросов не возникало все они останутся без ответа. Шоу продолжается.
    rotmistr60
  3. BAI Сегодня, 09:19
    Англия активно заметает следы. Неожиданно выяснилось, что Англия не только производит и хранит химическое оружие, так еще и хранить не умеет - идут утечки.
    BAI
  4. Strashila (I) Сегодня, 09:21
    Пошла в след за свинкой и котом по одной тропе... улики которые могут быть опровергнуты в будущем не кому не нужны.
    Strashila
  5. собаковод Сегодня, 09:23
    Из-за этого и Скрипалей спрятали, чтоб вывести из организма всё. Ногти, волосы, состав крови....
    собаковод
  6. askort154 (Александр) Сегодня, 09:28
    Провокация сделала своё дело, теперь плавно уйдёт в небытие. Технология стандартная. "Дело Магницкого", "дело Литвиненко", "дело Ходорковского", "дело пусик", "дело МН-17", "дело Крыма". " дело допинга", и т.д. Главное, громко испортить воздух, чтобы эхо разнеслось по всему Миру. fool
    askort154
  7. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 09:30
    На Гитлера канистру бензина потратили, заметая следы преступлений нацистов Германии. А Британия опыт перенимает у фашистов по маскировке своих сегодняшних преступлений. Правда, бензин заменили на газ.
    Evgenijus
  8. Vard Сегодня, 09:34
    Скорее всего у них там завёлся маньяк серийник... И они будут из всех сил скрывать это... особенно после того, как пытались повесить на Россию... Здесь будем ждать... Обязательно будут ещё жертвы... к сожалению...
    Vard
  9. KelWin (Кирилл) Сегодня, 09:39
    А по большому счету, плевать кто что заявляет, один бес никакого "международного права" больше нет, это даже и не скрывается особо. Интересно, а им самим не страшно, вдруг завтра половина этого убогого острова вымрет от атипичной диареи...
    KelWin
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:00
      Однако в вину нам ставят всякое разное .... там даж не за международное разговор, простое\ основополагающее право нарушают, презумпцию невиновности!
      Похоже со всякими международными надо весьма осторожным быть, принять, что нас там будут обвинят и противникам наши подыгрывать .... совсем уж без них очень сложно, не на Луне живём, придётся играть по новым правилам если не можем устанавливать свои!
      Искать надо, работать с теми, кто поможет\ хочет те правила изменить! Это сложно, долго, но делать то надо.
      rocket757
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