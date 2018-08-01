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Посольство РФ: поспешная кремация отравленной британки вызывает вопросы
Поспешная кремация отравленной в Эймсбери британки подтверждает намерение британских властей уничтожить все существенные улики, которые, по их же словам, связаны с делом Скрипалей, передает РИА Новости заявление источника в российском посольстве.
По словам источника, кремирование Дон Стерджес исключило любую возможность дальнейших следственных действий в случае, если, возникнут новые обстоятельства, которые потребуют повторного анализа или перепроверки первичных данных о причинах смерти.
Такие действия правоохранителей не могут не вызывать беспокойства: прослеживается явная линия британских властей на уничтожение вещественных доказательств, которые (по их же утверждению) связаны с отравлением Скрипалей в Солсбери, сказал он.
Напомним, 4 июля британская полиция заявила об инциденте в городе Эймсбери, где были госпитализированы два человека, оказавшиеся под воздействие неизвестного вещества. Позднее правоохранители сообщили, что мужчина и женщина отравлены тем же веществом («Новичок»), что и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Дон Стерджес скончалась, не приходя в сознание, в госпитале 8 июля. Кремирована 30 июля. Второй пострадавший – Чарли Роули – пришел в сознание.
Ранее сотрудники Минэкологии Британии усыпили кота, жившего в доме Сергея Скрипаля. Находившиеся там же морские свинки скончались от жажды. Российские дипломаты отметили тогда, что у них складывается впечатление, что домашние животные были уничтожены намеренно, как «неудобные улики».
По словам источника, кремирование Дон Стерджес исключило любую возможность дальнейших следственных действий в случае, если, возникнут новые обстоятельства, которые потребуют повторного анализа или перепроверки первичных данных о причинах смерти.
Такие действия правоохранителей не могут не вызывать беспокойства: прослеживается явная линия британских властей на уничтожение вещественных доказательств, которые (по их же утверждению) связаны с отравлением Скрипалей в Солсбери, сказал он.
Напомним, 4 июля британская полиция заявила об инциденте в городе Эймсбери, где были госпитализированы два человека, оказавшиеся под воздействие неизвестного вещества. Позднее правоохранители сообщили, что мужчина и женщина отравлены тем же веществом («Новичок»), что и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Дон Стерджес скончалась, не приходя в сознание, в госпитале 8 июля. Кремирована 30 июля. Второй пострадавший – Чарли Роули – пришел в сознание.
Ранее сотрудники Минэкологии Британии усыпили кота, жившего в доме Сергея Скрипаля. Находившиеся там же морские свинки скончались от жажды. Российские дипломаты отметили тогда, что у них складывается впечатление, что домашние животные были уничтожены намеренно, как «неудобные улики».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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