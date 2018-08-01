10:18 01 августа
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Торговая война продолжается? США готовы ввести новые пошлины на товары из Китая

Соединенные Штаты не оставляют попыток вернуть Китай за стол переговоров в начавшейся "торговой войне", но делают это каким-то странным образом. Вместо того, чтобы пойти на взаимные уступки и в итоге прийти к взамовыгодным условиям по введенным пошлинам, Вашингтон усиливает давление на Пекин. Как передает агенство Блумберг, Белый дом планируют предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов.

Торговая война продолжается? США готовы ввести новые пошлины на товары из Китая


Как сообщает агенство, ранее президент США Дональд Трамп предлагал ввести 10% пошлины на дополнительный расширенный список китайских товаров и услуг, но в администрации такие меры сочли недостаточными и предложили 25% увеличение вводимых пошлин для усиления давления на Китай и принуждения его к переговорам.


Напомним, что так называемая "торговая война" между Китаем и США началась в начале июля этого года, после того, как США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год, а Китай ответил симметрично, в качестве контрмеры введя пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

На возможное увеличение вводимых пошлин на китайские товары, первыми, к удивлению, отреагировали не в Китае, а в Калифорнии. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что начавшаяся "торговая война" между США и Китаем нанесет "сильный удар по городу", являющемся на сегодняшний день крупнейшим контейнерным портом США и первым по объему грузооборота с Китаем. Только за 2017 год через порт Лос-Анджелеса прошло грузов на общую сумму 284 миллиарда долларов, из которых 145 миллиардов долларов приходятся на торговлю с Китаем. Падение товарооборота с Китаем грозит потерей рабочих мест, как минимум, 200 тысяч человек.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на весь китайский импорт. Согласно имеющимся данным, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов, тогда как экспорт американских товаров в Китай составил всего 129,9 миллиардов долларов.






Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 30

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  1. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 09:18
    Это очень хорошо. Пусть себе воюют, глядишь так и прихлопнут друг друга.
    случайный прохожий
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:33
      По крутой тропинке горной
      Шёл домой барашек чёрный
      И на мостике горбатом
      Повстречался с белым братом.
      И сказал барашек белый:
      «Братец, вот какое дело:
      Здесь вдвоём нельзя пройти -
      Ты стоишь мне на пути».

      Чёрный брат ответил: «Ме-е,
      Ты в своём, баран, уме-е?
      Пусть мои отсохнут ноги,
      Не сойду с твоей дороги!»
      Помотал один рогами,
      Уперся другой ногами...
      Как рогами ни крути,
      А вдвоём нельзя пройти.
      Сверху солнышко печёт,
      А внизу река течет.
      В этой речке утром рано
      Утонули два барана.
      Uncle Lee
    2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:36
      КПК Си Цзиньпиня - это не горбачёвская компрадорская КПСС... её так просто не прихлопнуть...
      Грэг Миллер
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 09:39
        Цитата: Грэг Миллер
        КПК Си Цзиньпиня - это не горбачёвская компрадорская КПСС... её так просто не прихлопнуть...

        Китай зависит от экспорта,особенно в США...так что и КПК не поможет если что...
        Самара_63
        1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:48
          Китай может легко перебить эти пошлины девальвацией своего юаня... И вот тогда, это будет удар сразу по всем... Включая и Россию...
          Грэг Миллер
          1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 09:50
            От этой девальвации китайцы станут беднее, а США не сильно пострадает,а в перспективе и окрепнет...
            Самара_63
        2. spektr9 Сегодня, 09:57
          Китай зависит от экспорта,особенно в США...так что и КПК не поможет если что...

          Китай не РФ и там вас нет, так же как и нашего правительство, так что хоть на белую изайдитесь будет Китай первой экономикой что бы там США не пыталось
          spektr9
          1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 09:58
            Это эмоции,факты говорят об обратном...
            Самара_63
            1. spektr9 Сегодня, 10:01
              Это эмоции,факты говорят об обратном...

              Ну эти факты видите только вы, ну и наблюдайте за ними далее ... Ни Китаю, ни США от ваших "фактов" не жарко, не холодно ...
              spektr9
  2. Самара_63 (Вася) Сегодня, 09:25
    Китаю походу кранты...
    Самара_63
    1. собаковод Сегодня, 09:29
      Китаю походу кранты...

      На чём основано сие выражение?
      собаковод
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 09:41
        На зависимости Китая от экспорта...
        Самара_63
    2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:34
      Китай еще не достал свои козыри - американские облигации... Если он начнет их массовый сброс - америкосам будет очень грустно....
      Грэг Миллер
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 09:43
        США с их 65% внутренним потреблением невозможно даже расшатать...а если переведёт с КНР сборку на свою территорию внутреннее потребление и до 80% поднимется...
        Самара_63
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:44
        Дело в том, что став всемирной фабрикой с помощью дешевого труда китайцев Китай сам дал возможность США давить на себя! Это, как европейцы отказавшиеся от своего суверенитета предоставив американцам решать вопросы своей безопасности. Тот кто не хочет кормить свою армию будет кормить чужую. Так и с китайской экономикой. Если рассматривать глобальную острую фазу решения конфликта то Трамп прекрасно понимает, что если завтра он просто закроет границы для китайских товаров и убедит сделать это ЕС (а он убедит) то вся китайская экономика рухнет через неделю! Плохо будет США?! Конечно! Но США выживет. Просто напечатают еще денег... Похоже сидение на бережку и созерцание водной глади для китайских коммунистов закончилось! Равно, как и благостная богатая жизнь ЕС. За все надо платить. Здесь надо учитывать еще и то, что в отличие от ЕС в Китае десятки миллионов нищего населения...
        Опер
        1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 10:17
          Китае десятки миллионов нищего населения...

          В Китае сотни миллионов людей живущих на 1$ в день. В дополнение, как результат политики "одна семья - один ребёнок" в дополнению к появившийся в последние десятилетия возможности знать пол ребёнка до рождения - у китайцев сын присматривает/ухаживает/обеспечивает стариков -родителей - в Китае до 20 миллионов мальчиков/юношей у которых даже теоретически нет перспективы создать семью - нет достаточно женщин. И это несомненно может привести к социальному взрыву.
          brigadir
      3. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 09:49
        Уже через месяц в Штатах грустить будет некому. Придется осваивать спички и свечки. А мир еще долго будет занят вопросами кто кому и сколько был должен и что принимается в оплату.
        Berkut24
    3. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 09:44
      В США 98% шмоток, 50% электроники made in China. Так что кому кранты- "будем посмотреть". Сейчас американцы реально производят только зеленые бумажки с портретами.
      дилетант2
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 09:47
        Гы...вы главного не поняли, Трамп как раз хочет всё на территории США делать...он уходит из Китая, ненужны ему шмотки Китайские, и их электронника...
        Самара_63
      2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:50
        Шмотки??? Да Китай уже давно не лидер в этом.... Его место заняли Бангладеш, Индонезия и прочие Вьетнамы с Камбоджами.... а Китай - этой айфоны и проч....
        Грэг Миллер
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:11
          Трампа можно назвать американским националистом! Он не играет по правилам либералов-глобалистов! Ему наплевать на либеральные ценности европы и якобы вторую экономику коммунистов Китая! Это не США и ЕС рухнет без Китая. Они просто будут жить гораздо хуже чем сейчас возобновляя собственное производство! А вот ЕС и Китай рухнут моментально если США этого захотят! Китайцы готовились к подобному развитию событий, но они не ожидали, что Трамп так последовательно будет выполнять свои предвыборные обязательства поднимая именно американского производителя. Сейчас вся политика китайцев, как всегда заключается в жесткой риторике и ... сидения на бережку в тревожном ожидании до чего Трамп готов дойти... Вот, как только дойдет так моментально последуют объятия, улыбки и уступки! Если надо то еще и однополые браки признают, как кубинские товарищи! Нам то, что за китайцев переживать?! Не вижу проблемы!
          Опер
          1. spektr9 Сегодня, 10:17
            А вот ЕС и Китай рухнут моментально если США этого захотят!
            Это проамериканское лобби ВО втирает какую-то дичь ... request
            Ну конечно восстановит, а народ в ЕС и США будет жить 10-20 лет с бешеными ценами и инфляцией и даже не пискнет...
            И естественно США контролирует все ресурсы, и если что не сможет Китай последние у РФ, Индии, Африки или Южной Америки laughing
            spektr9
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:26
    Вашингтон усиливает давление на Пекин
    Трамп в очередной раз решил добиться своего путем тарана в китайские ворота. Вот только "ворота" в Китае давно не деревянные и на хороших петлях. Понаблюдаем со стороны и посмотрим чья возьмет. Лишь бы китайцы в ответственный момент не дали слабину.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:31
      Сдаётся мне что это торговое бодалово надолго .
      Цитата: rotmistr60
      Лишь бы китайцы в ответственный момент не дали слабину.

      Это могут сделать и США , только придумают как сохранить "морду лица" .
      bouncyhunter
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:52
        soldier Такая "война", взаимозависимые торговые "партнёры" бодаются!
        Вариантов развития процесса не много, либо договорятся, либо ..... скорее всего договорятся.
        Что нам то с того? Свои интересы соблюсти!!! Так это весьма умными надо быть или ушлыми, работать, работать ...шо то я такого за нашими не замечаю .... в том и беда.
        rocket757
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:00
          Витя soldier
          Цитата: rocket757
          Что нам то с того? Свои интересы соблюсти!

          Именно так . А вот как это будет реализовываться на деле ? Вопрос открыт и ответ на него туманен ...
          bouncyhunter
  4. Strashila (I) Сегодня, 09:26
    Возникает простой вопрос... что еще должно произойти, чтоб наше правительство и парламент поняли, что ВТО накрылось медным тазом... и пора покинуть эту гнилую организацию.... вышло по жизненному принципу... не было заботы, купила баба порося... можно и цитату Черномырдина припомнить... явно в тему.
    Strashila
  5. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 09:26
    Вот в этом суть капиталистов, снаружи улыбка, а в действительности оскал. И Темнейший хочет с ними договориться? Ну-ну.
    Ros 56
  6. собаковод Сегодня, 09:26
    Китаю нужно не симметричными мерами отвечать, а обрушением курса доллара. Естественно, нужно всё проанализировать в долгосрочной перспективе, проконсультироваться с партнёрами.
    собаковод
    1. abrakadabre (Valery) Сегодня, 10:17
      Китаю нужно не симметричными мерами отвечать
      Тут я согласен. Надо отвечать не симметрично, а кратно.
      Когда баклана на улице останавливало симметричное воздействие? Никогда. Только ответка с большим довеском.
      Так и тут надо: ввели пошлины на 35 млрд. ответных на 150 млрд вводить надо. С указанием, что при продолжении баловства, будет ответ снова в тех же пропорциях.
      abrakadabre
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