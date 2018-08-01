Торговая война продолжается? США готовы ввести новые пошлины на товары из Китая

Соединенные Штаты не оставляют попыток вернуть Китай за стол переговоров в начавшейся "торговой войне", но делают это каким-то странным образом. Вместо того, чтобы пойти на взаимные уступки и в итоге прийти к взамовыгодным условиям по введенным пошлинам, Вашингтон усиливает давление на Пекин. Как передает агенство Блумберг, Белый дом планируют предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов.Как сообщает агенство, ранее президент США Дональд Трамп предлагал ввести 10% пошлины на дополнительный расширенный список китайских товаров и услуг, но в администрации такие меры сочли недостаточными и предложили 25% увеличение вводимых пошлин для усиления давления на Китай и принуждения его к переговорам.Напомним, что так называемая "торговая война" между Китаем и США началась в начале июля этого года, после того, как США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год, а Китай ответил симметрично, в качестве контрмеры введя пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.На возможное увеличение вводимых пошлин на китайские товары, первыми, к удивлению, отреагировали не в Китае, а в Калифорнии. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что начавшаяся "торговая война" между США и Китаем нанесет "сильный удар по городу", являющемся на сегодняшний день крупнейшим контейнерным портом США и первым по объему грузооборота с Китаем. Только за 2017 год через порт Лос-Анджелеса прошло грузов на общую сумму 284 миллиарда долларов, из которых 145 миллиардов долларов приходятся на торговлю с Китаем. Падение товарооборота с Китаем грозит потерей рабочих мест, как минимум, 200 тысяч человек.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на весь китайский импорт. Согласно имеющимся данным, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов, тогда как экспорт американских товаров в Китай составил всего 129,9 миллиардов долларов.