Морская «Серна». Десантные катера проекта 11770

По традиции в День ВМФ в Новороссийске проходят показательные выступления бойцов морской пехоты Новороссийской военно-морской базы. И также по традиции не обходится без демонстрации высадки десанта на берег с десантных средств базы. Это, безусловно, чрезвычайно символично в городе, в котором одна из самых протяжённых улиц названа улицей Героев Десантников, а другая именем командира тех самых десантников Цезаря Куникова.Но речь пойдёт не о людях, а о современных морских средствах доставки десанта. При этом обратим внимание не на общеизвестные десантные «левиафаны» вроде БДК «Цезарь Куников» или вступивший в состав флота буквально два месяца назад БДК «Иван Грен», а на более скромные по размерам, но не менее уникальные и крайне необходимые десантные корабли Ведь малые десантные корабли способны решать задачи, неподвластные левиафанам флота. Во-первых, порой использование БДК экономически невыгодно, это как палить из гаубицы по комарам. А, во-вторых, операции, проводимые тайно в условиях маскировки, не терпят применения топора — там нужен скальпель.Одним из примечательных представителей семейства малых десантных кораблей является быстроходный десантный катер проекта 11770 «Серна». Катер начали разрабатывать в легендарном Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени не менее легендарного и гениального Ростислава Алексеева. Строительство же этих уникальных катеров стартовало на двух судостроительных заводах. Для Черноморского флота, Балтфлота и Каспийской флотилии «Серну» возводили на стапелях ССЗ «Волга». Для Тихоокеанского флота катера строили на ССЗ «Восточные верфи».Правда, несколько кораблей пошли на экспорт. В частности, несколько катеров были отправлены в Эмираты, а один в Эстонию. Уж не знаю, зачем эстонской игрушечной армии потребовался десантный катер и куда они эту самую армию собирались десантировать, но по факту корабль не пробыл на службе государевой и нескольких лет, как его вознамерились толкнуть в частные руки. По различным данным, его и сейчас пытаются продать какому-нибудь незадачливому эстонцу.Но, опять-таки, вернёмся к уникальности данного проекта в целом. Особенностью «Серны» является то, что её движение основано на принципе воздушной каверны. Данный принцип во многом схож с принципом движения кораблей на воздушной подушке. Т.е. под днище корабля подаётся воздух, который снижает гидродинамическое сопротивление при движении по воде, тем самым повышая скоростные качества. Именно образовавшийся воздушный пузырь и именуется каверной.Кроме увеличения скорости, корабли на воздушной каверне имеют прекрасную проходимость по мелководью, способны самостоятельно сняться с мели и абсолютно неприхотливы к месту причала, т.е. способны легко причалить на необорудованный берег и высадить десант.Следующей особенностью «Серны» является и её движитель (именно движитель, а не сам двигатель). Вместо привычного винтового движителя катер оснащён движителем водомётным или ВВД (вентилируемый водомётный), лопасти рабочего колеса которого работают при постоянном поступлении воздуха в гидравлическое сечение движителя. ВВД, в отличие от обычного водомётного движителя, не имеет ни спрямляющего аппарата, ни сопла для формирования струи. Таким образом, ВВД состоит из водовода, на выходном сечении которого располагается рабочее колесо с приводом гребного вала.Именно совокупность этих интересных решений в конструкции корабля позволяют ему развивать скорость до 30 узлов, и это при волнении моря в 2 балла и высоте волны вплоть до 0,75 м. Движение с ограничением скорости до 27 узлов возможно при волнении моря 3 балла, когда высота волны достигает 1,25 м. А безопасное плавание при полном водоизмещении возможно и при 5 баллах с высотой волны до 3,5 метров.В качестве двигателя на данных десантных кораблях установлены два дизеля марки М503А мощностью 4000 л.с. каждый, которые производятся в Санкт-Петербурге на заводе ПАО «Звезда».Катер имеет следующие тактико-технические характеристики:— длина 25,6 м, ширина 5,8 м;— высота борта на миделе 2,9 м;— осадка 1,47 м;— водоизмещение 100 тонн;— грузоподъёмность около 45 тонн, т.е. катер способен брать на борт 1 основной боевой танк, 2 БТР либо до 92 человек десанта;— длина и ширина грузового трюма 15 и 4,1 м, соответственно.При этом дальность плавания составляет до 600 миль, а автономность одни сутки. Таким образом, катер вполне способен выйти с десантом из Новороссийска, доставить горячий десантный привет в крайне дружественный Батуми и без какой-либо дозаправки преспокойно вернуться в родную гавань. Экипаж состоит из 4-5 человек.Стационарного вооружения «Серна» не имеет. Однако, по данным ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, катер может быть вооружён четырьмя ПЗРК типа «Игла» и/или четырьмя пулемётами ПКМБ (пулемёт Калашникова модернизированный бронетранспортерный, который мало чем отличается от стандартного ПКМ) 7,62 мм.Одним из последних введённых в строй в рамках перевооружения ЧФ десантных катеров на воздушной каверне «Серна» на Черноморском флоте, а точнее ставших на службу в Новороссийской ВМБ, является Д-199 (бортовой номер 544). Данный десантный катер был заложен на ССЗ «Волга» и спущен на воду в 2012 году. По внутренним водным путям его перевели в Новороссийск к июню 2014 года для проведения сдаточных испытаний. 5 августа того же года на корабле был поднят Андреевский флаг.Сейчас «Д-199» входит в состав 184-й бригады охраны водного района Новороссийской ВМБ, кстати, наравне с систершипом Д-144 (бортовой — 575). По некоторым данным, новые катера данного проекта будут продолжать пополнять ЧФ, но большая их часть планируется к отправке в Севастопольскую ВМБ.Относительно «юный» «Д-199» ежегодно демонстрирует свои недюжинные способности на День ВМФ, так что автору воочию удалось наблюдать, на что способен этот малый да удалый десантный корабль. Кроме высокой скорости, стоит отметить, что катер крайне маневренный. Так, после молниеносного показательного десантирования морпехов, «Д-199» в считанные секунды сделал разворот на 180 градусов и также молниеносно покинул район десанта. Но, разумеется, истинный потенциал способен выявить только бой.Естественным продолжением проекта 11770 «Серна» стал десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 «Дюгонь» с увеличенными параметрами и грузоподъёмностью до 120 тонн. Стоит отметить, что оба корабля пока не имеют аналогов в мире. Но «Дюгонь», как это ни банально звучит, совсем другая история.