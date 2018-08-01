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Ситуация в Сирии. Провинция Дараа полностью освобождена от террористов
Эль-Кунейтру покинули шесть автобусов с боевиками. Сирийская армия освободила от террористов провинцию Дараа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Боевики вновь попытались вновь атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» (провинция Латакия) с помощью беспилотного летательного аппарата. Дрон был уничтожен на подступах к базе из штатного вооружения.
в Алеппо были доставлены тела 45 военнослужащих сирийской армии, погибших в Ракке в 2014 году в боях с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Напомним, недавно SDF обнаружили в районе Ат-Табки братскую могилу бойцов САА. Останки по соглашению Дамаска с курдским командованием были вывезены для опознания и перезахоронения.
В течение суток сирийские подразделения значительно продвинулись на северо-западе провинции Дараа. От террористов были освобождены населенные пункты Куайа, Бейт Арра и Кусейр. Позже источники сообщили об освобождении района бассейна реки Ярмук. Таким образом, вся территория провинции перешла под контроль САА.
Сирийская артиллерия нанесла удары по местам скопления террористов ИГ к востоку от населенного пункта Аль-Гайда (провинция Эс-Сувейда). В результате атаки правительственных войск была нейтрализована группа террористов ИГ. Одновременно с этим по укрытиям радикалов в пустыне Эс-Сувейды продолжили наносить удары ВВС САР и ВКС РФ.
Боевики «свободной армии» (ССА) продолжили передачу оружия и техники правительственным силам в провинции Эль-Кунейтра. Согласно информации источников, в том числе были переданы 5 танков, ЗСУ «Шилка», другое вооружение. В середине дня регион покинули 6 автобусов с непримиримыми радикалами, отказавшимися вернуться к мирной жизни. Ранее сообщалось, что боевики будут вывезены в Идлиб.
Боевики вновь попытались вновь атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» (провинция Латакия) с помощью беспилотного летательного аппарата. Дрон был уничтожен на подступах к базе из штатного вооружения.
в Алеппо были доставлены тела 45 военнослужащих сирийской армии, погибших в Ракке в 2014 году в боях с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Напомним, недавно SDF обнаружили в районе Ат-Табки братскую могилу бойцов САА. Останки по соглашению Дамаска с курдским командованием были вывезены для опознания и перезахоронения.
В течение суток сирийские подразделения значительно продвинулись на северо-западе провинции Дараа. От террористов были освобождены населенные пункты Куайа, Бейт Арра и Кусейр. Позже источники сообщили об освобождении района бассейна реки Ярмук. Таким образом, вся территория провинции перешла под контроль САА.
Сирийская артиллерия нанесла удары по местам скопления террористов ИГ к востоку от населенного пункта Аль-Гайда (провинция Эс-Сувейда). В результате атаки правительственных войск была нейтрализована группа террористов ИГ. Одновременно с этим по укрытиям радикалов в пустыне Эс-Сувейды продолжили наносить удары ВВС САР и ВКС РФ.
Боевики «свободной армии» (ССА) продолжили передачу оружия и техники правительственным силам в провинции Эль-Кунейтра. Согласно информации источников, в том числе были переданы 5 танков, ЗСУ «Шилка», другое вооружение. В середине дня регион покинули 6 автобусов с непримиримыми радикалами, отказавшимися вернуться к мирной жизни. Ранее сообщалось, что боевики будут вывезены в Идлиб.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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