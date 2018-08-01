10:13 01 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Ситуация в Сирии. Провинция Дараа полностью освобождена от террористов

Эль-Кунейтру покинули шесть автобусов с боевиками. Сирийская армия освободила от террористов провинцию Дараа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



Боевики вновь попытались вновь атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» (провинция Латакия) с помощью беспилотного летательного аппарата. Дрон был уничтожен на подступах к базе из штатного вооружения.


в Алеппо были доставлены тела 45 военнослужащих сирийской армии, погибших в Ракке в 2014 году в боях с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Напомним, недавно SDF обнаружили в районе Ат-Табки братскую могилу бойцов САА. Останки по соглашению Дамаска с курдским командованием были вывезены для опознания и перезахоронения.

В течение суток сирийские подразделения значительно продвинулись на северо-западе провинции Дараа. От террористов были освобождены населенные пункты Куайа, Бейт Арра и Кусейр. Позже источники сообщили об освобождении района бассейна реки Ярмук. Таким образом, вся территория провинции перешла под контроль САА.

Сирийская артиллерия нанесла удары по местам скопления террористов ИГ к востоку от населенного пункта Аль-Гайда (провинция Эс-Сувейда). В результате атаки правительственных войск была нейтрализована группа террористов ИГ. Одновременно с этим по укрытиям радикалов в пустыне Эс-Сувейды продолжили наносить удары ВВС САР и ВКС РФ.

Боевики «свободной армии» (ССА) продолжили передачу оружия и техники правительственным силам в провинции Эль-Кунейтра. Согласно информации источников, в том числе были переданы 5 танков, ЗСУ «Шилка», другое вооружение. В середине дня регион покинули 6 автобусов с непримиримыми радикалами, отказавшимися вернуться к мирной жизни. Ранее сообщалось, что боевики будут вывезены в Идлиб.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. самый главный Сегодня, 09:55
    Главное, полосатых прогнать из Сирии! А с остальными будет проще разобраться.
    самый главный
    1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 10:00
      как их прогнать то? на наши заявления они плевали, ядерную войну начать?
      _Ugene_
      1. самый главный Сегодня, 10:06
        Цитата: _Ugene_
        ядерную войну начать?

        Термоядерную! 10 000 зарядов на Вашингтон!!! А лучше всего создать такие условия им, что бы желание убраться было большим и постоянным.
        самый главный
      2. MPN (Павел) Сегодня, 10:13
        Эль-Кунейтру покинули шесть автобусов с боевиками
        Опять автобусы..., передислокация в комфорте, когда убивать то их начнут.
        MPN
Картина дня