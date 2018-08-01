12:55 01 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Казахстан поможет России создать сверхтяжелую ракету

Казахстанский аэрокосмический комитет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности принял решение об участии в разработке российской сверхтяжелой ракеты. Концепция сотрудничества на космодроме Байконур подразумевает такую работу, сообщили в Казкосмосе.

Казахстан поможет России создать сверхтяжелую ракету


Согласно размещенного сообщения Казкосмоса, "концепцией дальнейшего сотрудничества России и Казахстана на комплексе Байконур в качестве основных направлений перспективных совместных космических проектов определены… создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса". Кроме этого, в Казкосмосе выразили намерение поучаствовать в создании совместно с Россией сверхлегкой ракеты для запуска малых спутников, добавив, что в планах аэрокосмического комитета Казахстана имеется задача по развертыванию на Байконуре производства комплектующих к ракетной технике.


Напомним, что в начале 2018 года был подписан указ президента России о создании сверхтяжелой ракеты. Головным разработчиком комплекса является РКК "Энергия". На создание ракеты отведено 10 лет, ее первый старт планируется на 2028 год. Ракета создается для проведения перспективных полетов, в том числе на Луну и Марс. Как ранее сообщал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сверхтяжелая ракета должна стартовать с нового космодрома России Восточный.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в создании российской сверхтяжелой ракеты, совместно с Казахстаном, может поучаствовать и Китай.





Использованы фотографии: https://yandex.ru/collections/user/nagets62/kosmodrom-baikonur/
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 53

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:34
    Они готовы вложиться или помочь освоить? Предполагаю второе...
    Дырокол
    1. Logall (Александр) Сегодня, 10:37
      Ага, будут помогать те, кто в этом нифига не "шарит". Ещё бы с монголами сотрудничать начали в космической и ещё какой-нибудь высокотехнологичной отрасли...
      Как ранее сообщал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сверхтяжелая ракета должна стартовать с нового космодрома России Восточный.

      Ну вот опять: Рогозин полагает, а кто-то другой располагает, или же обойдется?
      Logall
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:00
        Казкосмосе выразили намерение поучаствовать в создании совместно с Россией сверхлегкой ракеты для запуска малых спутников, добавив, что в планах аэрокосмического комитета Казахстана имеется задача по развертыванию на Байконуре производства комплектующих к ракетной технике.
        Рогозина у них нет... laughing А так то выглядят умней роскосмоса и всей Рогозинской свиты.
        что в создании российской сверхтяжелой ракеты, совместно с Казахстаном, может поучаствовать и Китай.
        Китаю пока не досуг (с амерами "воюют"), но это единственное, что может реально дать возможность сбыться планам по тяжелой ракете...
        MPN
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:22
          Помочь? Чем они могут помочь?)) Смешно даже))) Они себя возомнили космической державой? Писали бы прямо - инвестиции. А за наших обидно, причем очень обидно, мы в угоду мнимой дружбе ставим себя в зависимость. В подобных вопросах, должна быть конкретная стратегия, строим сами, строим только у себя и точка. Развели какую-то проституцию, то это строим, то другое, то там, то сям! Деб.илы блин. И по рукам некому надавать...
          И никто не может дать ответ - зачем нужен сверхтяж? нагрузки под него нет, зачем он в принципе нужен сейчас? для престижа? был Буран и все знают, чем это закончилось. Если на Луну собрались, тогда надо двигать (разрабатывать) лунный модуль и многое чего ещё, короче делать все это одновременно по чёткому графику, но этого нет... Т.к. денег нет.
          maxim947
          1. MPN (Павел) Сегодня, 12:31
            Байконур они сохранить хотят, вопрос не риторический для нас. США не против думаю там обосноваться, нет не для того чтобы ракеты в космос запускать... Но площадка так для них стоящая... Казахи деньги любят.
            MPN
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:33
              Деньги все любят, но лучше никакой дружбы, чем такая. Они в принципе за аренду нормально получают, нифига не делая.
              Хохлы тоже, тупо сидели на трубе. Казалось бы сиди и сиди, деньга капает)) но нет скучно стало. А казахи, те ещё, и не такое могут выкинуть)) Одни потомки великих шумер, вторые тюрки первостепенные))), и они себя ещё покажут. Уважают сильных, а не добрых, время такое.
              maxim947
    2. K9_SWAT (Александр) Сегодня, 10:39
      Ну что Вы? Как можно? Казахстан - Великая Космическая Держава! Она и только она может помочь России.
      А если серьёзно, то соглашусь с Вами. Когда нам предлагают "дружбу", то хотят с нас поиметь.
      K9_SWAT
      1. Logall (Александр) Сегодня, 10:41
        Цитата: K9_SWAT
        хотят с нас поиметь.

        А иногда и без "с". yes
        Logall
        1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 10:51
          Ракета создается для проведения перспективных полетов, в том числе на Луну и Марс. На создание ракеты отведено 10 лет.

          Тяжелая ракета - это очень хорошо. Американцы уже через семь лет планируют построить на луне станцию и так же работают в этом направлении.
          dorz
          1. Бесконечность (Бесконечность) Сегодня, 11:41
            Очень быстро работать. У них уже есть одна свертяжёлая РН в эксплуатации (FH), к 2020 будет вторая - SLS. Только вот Роскосмос показывает в последнее время чудеса переноса дат в неопределённое светлое будущее recourse
            Кстати, упомянутая вами станция - DSG - совместный проект США и России. Только вот у России, как планируется, там будет всего лишь 1 модуль... А летать наши космонавты будут на... "Орионе", по крайней мере в начале. На разрабатываемом американском корабле, который уже совершил беспилотный полет. (Ссылка на новость не вставляется... Если что, то загуглите, если интересно)
            Бесконечность
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:13
        Там написано важное: " и Китай".
        Если Китай профинансирует Казахстан и поможен своим космическим опытом,
        то ракета может получиться
        voyaka uh
    3. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:39
      И то и другое. Будет совместная мега ракета.
      Грибок
      1. spektr9 Сегодня, 10:42
        И то и другое. Будет совместная мега ракета.
        Которая эпично рванет на старте, хм а может это проект Казахстана по уничтожению Восточного, что бы Байконур не забросили ? wink
        spektr9
        1. DenZ (Денис) Сегодня, 11:16
          Цитата: spektr9
          хм а может это проект Казахстана по уничтожению Восточного, что бы Байконур не забросили ?

          А Вы в этом сомневаетесь? Зря.
          DenZ
      2. Logall (Александр) Сегодня, 10:45
        Цитата: Грибок
        Будет совместная мега ракета

        На лошадях "мега ракету" до луны не доставить! Разве что в Казахстане селекционировали породу "Пегасов"!
        Logall
      3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:54
        Грибок -Витек hi сбацаете первый в мире движок для ракеты, работающий на кизяке, или на грибах??? belay
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:01
          На керосине. Всё будет хорошо!
          Грибок
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:09
            Витек -в вас много упертости, вам бы быть министром в вашем правительстве! Хотя, может быть вы и так там работаете, я откуда знаю! recourse
            ДРЕВНЕЙШИЙ
    4. askort154 (Александр) Сегодня, 11:25
      "....в планах аэрокосмического комитета Казахстана имеется задача по развертыванию на Байконуре производства комплектующих к ракетной технике."

      Но разве что, самостоятельно собирать упавшие ступени на своей территории.
      askort154
  2. meGrail (Павел) Сегодня, 10:39
    Мда, понятно что до ракеты, как до Маска пешком
    meGrail
  3. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:41
    Очередная серия заклинаний - сколько их уже было, не окончившихся ничем? Недаром предполагается участие Китая - те мастаки по "последнему сто двадцать пятому". Впрочем, китайцы, возможно, как раз и сделают что-то. А вот наши - а) - через десять лет окончательно рассорятся с казахами, б) - снова разворуют выделенное финансирование и начнут новый проект - скажем, супертяжелой наноракеты с возвращаемым топливом. Скучно и противно. Через 41 год после запуска великолепной "Энергии" обещать что-то новое и при этом, вероятно, снова соврать. Куда дели деньги, господа? Чем занимается "доктор" любых наук Рогозин? Пилит? Ловлю себя на мысли, что связка "Сталин-Берия" перестает казаться мерзкой.
    astepanov
  4. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 10:50
    Ну что, великая космическая держава, раньше благодаря Украине летали в космос, теперь решили на Казахстан переключиться? Когда сами-то космос осваивать начнете?
    YarSer88
    1. spektr9 Сегодня, 11:02
      А украина уже в космос ракеты стала запускать, однако, наверно и Петька уже на луне живет laughing
      spektr9
      1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 11:21
        А СССР и Россия на чьих Протонах летает по-вашему?
        Влади́мир Никола́евич Челоме́й (17 (30) июня 1914, Седльце, Российская империя[2] — 8 декабря 1984 года, Москва, СССР) — советский конструктор ракетно-космической техники и учёный в области механики и процессов управления, академик АН СССР (1962). Дважды Герой Социалистического Труда (1959, 1963). Лауреат Ленинской премии и трёх Государственных премий СССР. Фактически возглавлял Совет главных конструкторов в 1961—1964 гг.
        В 1937 году окончил Киевский авиационный институт, где остался работать преподавателем.
        Под его руководством были разработаны ракеты-носители («Протон» активно используется до сих пор), искусственные спутники Земли «Протон» и «Полёт», орбитальные станции серии «Алмаз», пилотируемый корабль ТКС и т. п.

        Украина подарила СССР создаетля Протона, а СССР, как всегда, всю славу забрал себе, но сейчас такой фигни не будет, Россия - другая страна, все украинские достижения в Украине и останутся, а вы казахов просите вам ракеты проектировать fellow
        YarSer88
        1. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:43
          А СССР и Россия на чьих Протонах летает по-вашему?

          Толсто... очень толсто троллите. Что-то в настоящее время не видно украинских Протонов, да и других КА, бороздящих космические пространства.
          все украинские достижения в Украине и останутся

          Слава тебе Господи! Пойду за это свечку поставлю сегодня.
          а вы казахов просите вам ракеты проектировать

          Вы хоть статью читали? Кто там с чем участвовать будет.
          Wedmak
          1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 11:51
            Что-то Россия новых Протонов тоже не разрабатывает, Ангару, как выяснилось, тоже с Казахами, а у Укарины никогда и космодромов не было, зачем ей ракеты производить? На экспорт их не поставишь, у всех свои собираются, протекция работает, а самой ей накой? Комплектующие Южмаша по всему миру как горячие пирожки скупают, этого достаточно. Антарес, Вега - везде есть Южмашевские детали. А вот у России что-то все современные ракеты в Тихий Океан летают, слабовато для великой космической державы.
            YarSer88
            1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:00
              Что-то Россия новых Протонов тоже не разрабатывает, Ангару, как выяснилось, тоже с Казахами

              Здрасьте, приехали... Вообще-то были и проекты, и Ангара уже два раза летала как-то без казахов, а сейчас готовится очередной запуск. Техника новая, проблем и детских болезней много, испытания идут, все дорабатывается.
              а у Укарины никогда и космодромов не было, зачем ей ракеты производить?На экспорт их не поставишь...

              То есть вы даже не потрудились узнать, что Зениты для морского старта собирались у вас. Правда там было 90% комплектующих из России, но тем не менее.
              Комплектующие Южмаша по всему миру как горячие пирожки скупают, этого достаточно.

              Ага,ага.. видимо из-за этого Южмаш в коме лежит.
              А вот у России что-то все современные ракеты в Тихий Океан летают, слабовато для великой космической державы.

              Это вы прям сейчас придумали, или кто-то на ушко нашептал? Смените методичку уже что-ли... прям вот даже спорить скучно.
              Wedmak
              1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:04
                Цитата: Wedmak
                То есть вы даже не потрудились узнать, что Зениты для морского старта собирались у вас. Правда там было 90% комплектующих из России, но тем не менее.

                Зенит мутная тема, намеренно не привожу его в пример, да и ни к чему Украине свои ракеты, нет задач в таких объёмах, проще при необходимости покупать пуски, благо на рынке космических пусков не протолкнуться от желающих вывести груз на орбиту. Ну это как покупать автобус чтобы ездить на работу - глупость же?
                И таки почему "у нас"? Я в России живу, для меня "у нас" - в России, просто не даю свою малую родину с грязью мешать не по делу.
                Цитата: Wedmak

                Ага,ага.. видимо из-за этого Южмаш в коме лежит

                Методичку смените ага? Киселёв нашептал? США уже лет эдак 50 хороните никак не похороните, теперь, вот, за Украину взялись, может уже закончите думать пропагандой? Южмаш производит комплектующие, в том числе и для "Российских" ракет, а вы говорите в коме, да если бы он в коме лежал, в России бы ни одного пуска не было.
                YarSer88
                1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:49
                  Никто с грязью Украину не мешает. Только вот
                  да и ни к чему Украине свои ракеты, нет задач в таких объёмах, проще при необходимости покупать пуски

                  При отлаженном производстве Зенитов, как то не вяжется. Могли бы продавать эти ракеты и для морского старта, и Казахстану и другим. Но увы, все начинания сводятся к тому, что "работаем без России". Разорвали все контракты с Россией, куда поставлялась большая часть продукции. Причем законодательно запретили, вопреки сложившимся цепочкам поставок. Лишь бы навредить России.
                  Я не говорю, что это сделал сам Южмаш. Но стараниями правительства Украины, он сейчас вообще ни о чем, по сравнению с положением до 2014 г.
                  Южмаш производит комплектующие, в том числе и для "Российских" ракет, а вы говорите в коме, да если бы он в коме лежал, в России бы ни одного пуска не было.

                  Правда? Ибо даже для выпуска Зенитов 90% комплектующих шли из России, включая двигатели. А после запрета властями поставлять продукцию в Россию... В России запуски продолжились, а вот Южмаш, где 80% прибыли было от Зенитов, впал в кому, выпуская мелочи вроде шасси для самолетов, которых тоже с успехом умертвили и оборудования для пищевой промышленности. Жесткое падение с высот технологий выпуска ракет-носителей.
                  Wedmak
  5. Blue Fox Сегодня, 10:56
    Понятно, что вроде как сотрудничаем с "партнёрами" и т.д., но, простите, Казкосмос это по сути калхоманский пункт по приёму металлолома. Это единственное, на чем помимо аренды Байконура и эксплуатации переданного от России центра космической связи, смогли получать прибыль, разграбляя и демонтируя металл и выкапывая кабели с стартовых и обслуживающих площадок построенных при СССР и переданных казахской стороне.
    Blue Fox
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 10:58
    И сколько ишачьих сил будет в этой ракете?
    Altona
  7. мерцание (Николай) Сегодня, 11:07
    Желание, надо понимать, исходит от Казахстана, который получает в собственность Байконур не для того, чтобы конные бега там устраивать (хотя ...?). Байконур есть, осталась самая малость - научиться создавать собственные ракеты, отсюда и желания скооперироваться с Россией, чтобы потихоньку (шаг за шагом) осваивать технологии создания ракет.
    Вот только надо понять (уж коль скоро, каждый думает о своей выгоде), что это нам даст?
    мерцание
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:18
      Правильно: казахский космодром, китайское финансирование, русские технологии.
      Казахи поимеют деньги за запуски.
      Китайцы украдут русские технологии.
      Русские получат тяжелую ракету.
      voyaka uh
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:46
        В кои-то веки соглашусь с вами. Только с одной оговоркой - китайцы вряд ли получат критические новейшие технологии. Может только технологии Союзов им передадут, как устаревающие, а сами на Федерацию пересядем.
        Wedmak
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:28
          "китайцы вряд ли получат критические новейшие технологии. "////
          ----
          "Кто платит за девушку, тот ее танцует"
          Как говорят в Одессе. wink
          (Китайцы платят за русскую ракету, китайцы ее "танцуют")
          voyaka uh
    2. Касым (Даурен) Сегодня, 11:50
      Нам пока ничего не дал - одни проблемы:
      1.Долги по космодрому со стороны РФ были закрыты только в 2004г, коих образовалось под 2 млрд. дол.. А до 98г. не было никаких выплат. Да и расчитались всякой б\у техникой: от вагонов до списаных Су-27.
      2. Был подписан договор в 2004г. о сотрудничестве по космодрому. КЗ предложил финансирование по Зениту, чтобы избавиться от ядовитого Протона. Участвовали Украина, РФ и КЗ... Порошенко, когда был с визитом в Астане просил реанимировать проект - да куда там. После того, как этот проект загнулся, РФ предложила Ангару. КЗ выделил 220 млн. на стартовый стол, которые бесследно исчезли в недрах Роскососа - чуть ли не до суда дело дошло. Мусабаева тогда пресовали со стороны Минфина. Теперь вот за Союз-5 разговоры пошли - РФ передала площадку№45 с двумя старт. столами под Зенит. Одна разрушена после аварийного пуска Зенита в 90-м году, другую надо ремонтировать - пишут, что КЗ выделяет 314 млн.дол..
      3. В 2014г. был аварийный старт Протона. Поповкин помчался к месту аварии и отравился, спустя пару лет умер. Тогда же в степи массово полегла сайга, до 120 тыс. голов. Людям запретили выходить из домов и пользоваться водой из открытых водоемов.
      4. Многие в РФ считают, что после развала Союза казахи разворовали космодром. Но ... Байконур (с Антарктидой) носит 94 номер административных округов РФ. Там ваши законы, полиция, суды, прокуратура и войска до недавнего времени... Без содействия со стороны знающих людей, кабеля и др. цветмет. просто невозможно было стащить. Да и охрана пристрелить могла запросто.

      РФ не СССР и частенько не может профинансировать задуманные проекты. Речь идет, конечно, за финансирование разработок со стороны Астаны - другое сейчас предложить не можем. Но многие в КЗ скептически относятся к этому сотрудничеству - уж больно много воды утекло, а реальных дел не видно. hi
      Касым
  8. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 11:08
    Полагаю что глагол «поможет» в свете представленной риторики неуместен. Помощь за деньги? Но это сотрудничество тогда. Казахстан примет участие в создании… вот это ясно и понятно, а помочь друг может, близкие или кто-то сторонний, но не за деньги. А то вон, МВФ тоже Украине «помогает» деньгами wassat
    Gnefredov
  9. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:17
    Все нам готовы помочь. И как Сталин и его наркомы сами со всем справлялись? Бог, думаю, им помогал.
    NordUral
  10. Vard Сегодня, 11:23
    Скорее всего на правах партнера хотят получить доступ к технологиям и потом выгодно продать... Ни чего другого как то не получается...
    Vard
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:27
    в создании российской сверхтяжелой ракеты, совместно с Казахстаном, может поучаствовать и Китай
    Казахстан, как я понимаю, может поучаствовать деньгами, т.к. своих специалистов по ракетостроению у них не наблюдается. А откуда деньги? И вот тут может появиться Китай с деньгами и специалистами в придачу. Казахстану кредит, ну а с нами будут договариваться на каких условиях и кто, что будет иметь после создания ракеты.
    rotmistr60
    1. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:49
      Казахстан уже увидел, что в случае окончания использования Байконура Россией, он останется с неподъемным чемоданом без ручки. Так что решил подстелить соломку, либо получить старты, либо получить ракету-носитель, хотя бы легкую.
      Wedmak
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:16
        Согласен. Деньги с Байконура идут Казахстану немалые. Кто же добровольно захочет их терять.
        rotmistr60
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:31
        Рационально для России, Казахстана и Китая сделать ракету Ангара совместно и запускать ее с Байконура.
        Иначе американцы вытеснят всех из космоса своими ракетами с низкой себестоимостью пуска.
        voyaka uh
  12. slipped Сегодня, 11:40
    Новости от РИА уже ничего кроме смеха вызывать не могут. Сдается мне, что ноги растут из финансирования Казахстаном модернизации своей площадки от "Зенитов" под "Союз-5". Какой-никакой, но это УРМ сверхтяжа. Тады да - поучаствуют. В испытаниях "Союз-5".
    slipped
  13. Runoway (Runoway) Сегодня, 11:43
    Цитата: Logall
    Ещё бы с монголами сотрудничать начали в космической и ещё какой-нибудь высокотехнологичной отрасли...

    Ну после самолёта 5,поколения совместно с индусами wassat чего удивляться. Всё у самих есть,ни в чём не нуждаемся,но ничего не можем сами,за что ж нас так Боги прокляли?)))
    Runoway
  14. Apollo (Алех) Сегодня, 11:47
    Цитата: Logall
    Ага, будут помогать те, кто в этом нифига не "шарит".


    Так это самые ценные кадры. В правительстве РФ, министерствах и ведомствах все такие. Страна продолжает погружаться в пучину кризиса и нищеты, а Путин уже какой год ими доволен.

    "Попадья балдой не нахвалится..", (с) Сказка о попе и его работнике балде, А.С.Пушкин
    Apollo
  15. Apollo (Алех) Сегодня, 11:54
    Цитата: Runoway
    Всё у самих есть,ни в чём не нуждаемся,но ничего не можем сами))

    Так тут все просто. Каков поп, таков и приход.
    Apollo
  16. Маркони41 (Андрей) Сегодня, 11:55
    Цитата: K9_SWAT
    Казахстан - Великая Космическая Держава!

    Не великая, но все же Байконур на ее территории находится. А значит если вложиться в проект данной ракеты, то и запуск будет только с их космодрома. Строить две площадки Россия вряд ли потянет. Расчет казахов вполне понятен.
    Маркони41
  17. курвиметр (игорь) Сегодня, 12:00
    Знаю, что большинство россиян вменяемые и здравые люди, поэтому со смехом читаю ксенофобские и шовинистские комменты на сайте. На любые новости,из любой страны, независимо от содержания, реакция одна - кругом пи....сы, а мы дАртаньяны.
    курвиметр
  18. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:20
    мы пахали сказала муха сидя на корове
    Василенко Владимир
  19. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 12:39
    Казахстан, с его перспективой остаться с металлоломом посреди степи понять можно. А нам-то это нахрена?
    Berkut24
    1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:54
      А нам-то это нахрена?

      Байконур находится южнее Восточного. Выводить КА проще, дешевле и на большее количество орбит.
      Wedmak
  20. Zomanus (Алексей) Сегодня, 12:43
    А как они помогать думают? Будут убирать на стартовых столах?
    Я не знаю как у них с квалификацией в плане космонавтики,
    но лично я бы очканул им доверять что либо смазки дверных петель.
    Zomanus
Картина дня