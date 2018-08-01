12:51 01 августа
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Булгаков: Россия лидирует по количеству переданной в войска бронетехники

Российская Федерация возглавила мировой рейтинг по количеству поступившей в войска бронетанковой и автомобильной техники, а также образцов ракетно-артиллерийского вооружения, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Булгаков: Россия лидирует по количеству переданной в войска бронетехники


По словам Булгакова, за последние 5 лет в ходе перевооружения армии было введено в эксплуатацию свыше 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, а также более 4 тыс. образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В результате по данным показателям Российская Федерация в 2017 году возглавила мировой рейтинг. Об этом заявили независимые экспертные агентства.


Замминистра добавил, что всего оборонным ведомством было принято на вооружение свыше 80 образцов современной военной техники по номенклатуре МТО, что позволило увеличить их долю в ней до 50 процентов.

Он отметил также, что совместными усилиями механиков-водителей, экипажей машин ремонтных подразделений и предприятий ОПК достигнут 98-процентный уровень исправности техники (в 2012 году он составлял 84 процента).

Напомним, 1 августа в России отмечается День тыла Вооруженных сил, утвержденный приказом министра обороны от 7 мая 1998 года. Этот день выбран неслучайно. Первого августа 1941 года Иосиф Сталин завизировал приказ наркома обороны Семена Тимошенко «Об организации Главного управления тыла Красной Армии».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 24

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  1. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:47
    Вот те на. Местные гаврики тут каждый день рыдают что денег нету на технику и всё такое. Значит ноют по заказу.
    Грибок
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:52
      Витек am -изучите внимательно что и сколько было передано в части! Много грузовиков, согласен, а вот боевой техники мизер! Но вам главное крикнуть первым, и флагом над головой радостно помахать, а там хоть трава не рости!!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 10:55
        Равно как и то, сколько модернизированной и сколько новой. Цифры они на то и цифры, что ими можно играть, как шулер играет картами перед носом у дурачков.
        Порадоваться можно хотя бы за то, что хотя бы так, а не как лет 15 назад.
        Leeds
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:15
          Цитата: Leeds
          Цифры они на то и цифры, что ими можно играть, как шулер играет картами перед носом у дурачков.

          Это так. Вариант, что мы на 1 м месте звучит, далее идет по внутренним поставкам в свои войска, тоже радует. А вот по общему количеству выпущенной техники , в том числе и на экспорт скромно умолчали. Другими словами, при необходимости "партнеры" при необходимости для себя не меньше смогут поставить... Хотя и это хорошо, своя армия не топчется на месте.
          MPN
      2. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:03
        Всему своё время. Техника поступает. Армия переворужается. Это хорошо.
        Грибок
        1. spektr9 Сегодня, 11:05
          Техника поступает. Армия переворужается. Это хорошо
          су-57 в серию не идет, проект армата так же (как и машины на его базе) - армия переворужается lol
          spektr9
          1. Сидор Аменподестович (Сидор Аменподестович) Сегодня, 12:13
            Это подтверждённая информация, что Су-57 и "Армата" не пойдут в серию? В сети на этот счёт ничего, заслуживающего доверия, не нашёл.
            Сидор Аменподестович
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:48
    Он бы назвал технику, что передали в части, чтобы было с чего посмеяться! Одни Т72Б3 чего стоют! И тех с гулькин нос!!! Воевать армия будет такими фальшивыми победными реляциями, или старьем в частях???
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 10:57
      Сколько лет слышали про Витебск и СМ3 по Грачам, вопрос, какой тогда вариант сбили духи в Сирии... Нужно набраться терпения и не давать воровать.
      Leeds
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 11:06
        Цитата: Leeds
        какой тогда вариант сбили

        Сбили,если я правильно помню,в зоне деискалации.. тАм и высота и скрость были такие,что его "растреливали в упор"..
        dvina71
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:02
      Для войны аналогичной Донбасской, этих Т 72Б3 вполне хватит - а других войн не будет.
      Вадим237
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:04
        Будут просто удары. Не ядерные. И на этом всё закончиться. Все жить хотят на земле.
        Грибок
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:06
        Вы не из Генштаба случайно, или у вас есть график всех войн на ближайшие пару веков??? Т72Б3 это позавчерашний день. Нужно и лучше все Т90 довести до уровня Т90М! Все, в том числе и те что на хранении стоят!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
      3. spektr9 Сегодня, 11:08
        Для войны аналогичной Донбасской
        Вадимов с мушкетами хватит laughing
        Вы не из Генштаба случайно, или у вас есть график всех войн на ближайшие пару веков???
        Он просто внук Ванги и Мессинга wassat
        spektr9
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:11
          Ага, и Витьков с клавиатурой wassat!!!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
      4. asar (рустем) Сегодня, 12:00
        Вы так в этом уверены?! Я, почему то , нет! soldier
        asar
  3. Vard Сегодня, 11:27
    Если учесть что в случае чего спутники сломают сразу.. то наша техника... Которая скажем так среди той, которая управляется руками впереди планеты всей... То количество будет иметь значение.... И это радует...
    Vard
  4. Apollo (Алех) Сегодня, 11:32
    Что касается бронетехники, то 90% танков передаваемой в войска, это модернизированное старье - Т-72 и прочие советские реликты. Нового крайне мало.
    А теперь про Армату, Курганец, Су-57 и прочие нештяки можно забыть.
    Боевые подразделения сухопутных войск, да и армии в целом, будут довольствоваться на 80% техникой прошлого века. Правда модернизированной.
    Apollo
  5. faiver (Андрей) Сегодня, 11:34
    свыше 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники
    - забавная фраза, они бы еще бронетехнику со стрелковыми патронами считали, и тогда бы счет на сотни тысяч пошел, а за пять лет и на миллионы laughing
    faiver
  6. Apollo (Алех) Сегодня, 11:35
    Цитата: Грибок
    Всему своё время. Техника поступает. Армия переворужается. Это хорошо.

    Вы про какую армию молвите, про казахскую?
    Apollo
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:36
    Честно говоря на каком месте в рейтинге наплевать, главное, чтобы новая техника поступала в войска в необходимом количестве.
    rotmistr60
  8. Apollo (Алех) Сегодня, 11:37
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Вы не из Генштаба случайно, или у вас есть график всех войн на ближайшие пару веков??? Т72Б3 это позавчерашний день. Нужно и лучше все Т90 довести до уровня Т90М! Все, в том числе и те что на хранении стоят!

    Нет, он из Казахстана.
    Apollo
  9. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 12:11
    А по качеству?
    Zaurbek
  10. Apollo (Алех) Сегодня, 12:11
    Цитата: rotmistr60
    Честно говоря на каком месте в рейтинге наплевать, главное, чтобы новая техника поступала в войска в необходимом количестве.

    Тут главное провести "водораздел" между новой техникой и старой, но модернизированной. К сожалению в МО РФ старую технику после модернизации относят к новой. Как к этому относиться решайте сами.
    Apollo
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