12:51 01 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В РФ разрабатывается боевой подводный беспилотник «Цефалопод»

В России ведутся работы по созданию атомной необитаемой подлодки, предназначенной для уничтожения субмарин противника, пишет ресурс Popular Mechanics.



Информация о данной разработке впервые появилась в 2015 году. Из сведений о госзакупках стало известно, что ЦКБ «Рубин» разрабатывает необитаемый подводный робототехнический комплекс «Цефалопод». К работе над проектом, стоимостью около 8 млрд. рублей, привлечены также НИИ мортеплотехники, концерны «Агат», «МПО-Гидроприбор», ОКБМ им. Африкантова и другие предприятия.


До последнего времени этот проект оставался в тени другой российской разработки – ядерной суперторпеды «Статус-6» («Посейдон»). Теперь картина постепенно проясняется: «Цефалопод» создается как охотник за подлодками, вооруженный компактными торпедами MTT. Боеприпасы имеют небольшой радиус действия и несут меньший заряд, однако в подводном бою способны уничтожить вражескую ПЛ, пробив ее прочный корпус, сказал в интервью ресурсу эксперт Саттон (HI Sutton).

По его словам, это довольно большие беспилотники (величиной с автобус), возможно больше, чем у ВМС США. Об этом говорит «изгибающийся» (многолопастный) винт, который очень похож на те, что устанавливаются на полноразмерные лодки.

Одной из возможных сфер применения российских дронов может стать сопровождение подводных ракетоносцев во время боевого дежурства. «Цефалопод» также смог бы охранять порты и другие морские объекты. Хорошую маневренность мини-подлодке обеспечивают подруливающие устройства в носу и корме

Использованы фотографии: https://twitter.com/o_gilvi
17

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 11:29
    Похоже будет иметь достаточно большой радиус действия, что бы достать ПЛ... То есть не игрушка...
    Vard
    1. Маз Сегодня, 11:30
      Ну, имя, капец! Сразу в дрожь бросает, чудовище из ночных ужасов
      Маз
      1. asar (рустем) Сегодня, 11:36
        Только хотел написать! Точно - жутковатое название!
        asar
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:42
          Цитата: asar
          Только хотел написать! Точно - жутковатое название

          Цефалоспорин пятого поколения в "таблетках"! laughing (Антибиотик от подводных лодок противника yes )
          СРЦ П-15
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:43
            Цефалопод - это, в переводе с латыни, тентаклемонстр головоног
            Но согласен, "головоног" как то не страшно звучит. По-латыни страшнее.
            Shurik70
      2. andranick (Андрей) Сегодня, 11:37
        Нормальное такое название
        Головоно́гие (цефалопо́ды) — класс моллюсков, характеризующийся двусторонней симметрией и 8, 10 или большим количеством щупалец вокруг головы, развившихся из «ноги» моллюсков
        andranick
      3. AUL (Александр) Сегодня, 11:40
        Цитата: Маз
        Ну, имя, капец! Сразу в дрожь бросает, чудовище из ночных ужасов

        Похоже, что названия всяким новинкам присваивает группа специально подобранных извращенцев!
        Цефалопод - головоног, если по-человечески.
        AUL
        1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:56
          А что Вас смущает?
          Головоногие моллюски - обычное дело.
          kakvastam
        2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 12:04
          то есть это Кракен?

          laughing
          Мих1974
        3. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:42
          Цитата: AUL
          Цефалопод - головоног, если по-человечески.

          Ну надеюсь за то не рукозад будет. feel laughing
          К-50
      4. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:00
        Цитата: Маз
        Ну, имя, капец! Сразу в дрожь бросает, чудовище из ночных ужасов

        Да, полноте, батенька! Забудьте про чудовищ. Тут всё проще. "Це" - по-украински "это". "Фалос" - с латинского сами знаете что. "Под" - это уже из русского языка, то ли предлог, то ли часть корня. Ну, а далее - составляйте смысл сами. laughing
        Наши люди умеют шутить с именами. То 203-мм смертоносную дурёху назовут Пионом, то убийцу подводных лодок Цефалоподом. Но самые лучшие шутники, вошедшие в историю, оказались из строевой части ГРУ ГШ ВС СССР. Они, отправляя будущего маршала бронетанковых войск Рыбалко в командировку в Китай в 1936 году, изготовили ему документы с очень распространённым китайским именем. Писать его здесь не буду, чтобы не заработать себе очередное предупреждение (вдруг у админа сегодня нет настроения шутить). Но каждый интересующийся может его легко посмотреть в интернете. Точно знаю, что китайское имя Рыбалко порой доводило его друзей к хохоту до слёз. Вот уж строевики учудили! Могли же любое другое китайское имя, но дали именно это! laughing
        Николай Фёдоров
        1. Комментарий был удален.
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:32
      В статье
      по созданию атомной необитаемой подлодки
      Значит радиус действия неограничен.
      rotmistr60
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:44
        В оригинале статьи ни слова об "атомности" Цефалопода . Не поленился и полез гуглить . Результат противоречивый : у одних Цефалопод - атомный , у других - нет . request
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:18
          Ну если ему в задачи ставится сопровождение и охрана ракетоносцев, то только ЯЭУ.
          MPN
      2. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:45
        Цитата: rotmistr60
        Значит радиус действия неограничен.

        Если только устойчивой радиосвязью или чем там ещё можно в подводном положении команды отдавать.
        К-50
    3. Yarr_Arr (Ярослав) Сегодня, 11:33
      Да как сказать... В такие размеры большую автономию не впихнуть! :)
      Yarr_Arr
    4. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 11:44
      Цитата: Vard
      Похоже будет иметь достаточно большой радиус действия, что бы достать ПЛ... То есть не игрушка...

      «Цефалопод» создается как охотник за подлодками, вооруженный компактными торпедами MTT. Боеприпасы имеют небольшой радиус действия и несут меньший заряд, однако в подводном бою способны уничтожить вражескую ПЛ, пробив ее прочный корпус, сказал в интервью ресурсу эксперт Саттон (HI Sutton).



      Система управления и наведение - акустическая система самонаведения (ССН) разработки ГНПП "Регион".
      Радиус реагирования ССН:
      - глубина акватории более 200 м - до 2500 м
      - глубина акватории менее 200 м - до 1200 м

      Двигатель - энергодвижительный модуль с тепловым аксиально-поршневым двигателем на унитарном топливе типа "пронит" с водометным движителем разработки НИИ "Мортеплотехника". ЭДМ создан в ходе НИР "Малышка-ЭДМ", ведущий конструктор - В.Ф.Гуров.

      ТТХ торпеды:
      Калибр - 324 мм
      Длина - 3200 мм

      Масса - не более 390 кг
      Масса ВВ - до 60 кг

      Дальность хода - до 20 км
      Скорость хода:
      - 50 уз (1-й режим)
      - 30 уз (2-й режим)
      Глубина хода - до 600 м
      http://militaryrussia.ru/blog/topic-482.html
      kapitan92
      1. san4es Сегодня, 12:01

        hi ...Штатовский (пилотируемый) образец:
        san4es
    5. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:59
      Радиус действия, скорее всего, будет определяться максимальным удалением от оператора, так что не факт...
      kakvastam
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 11:32
    "Цефалопод" - это сколько же надо принять на грудь, чтобы придумать такое "погоняло" ?! wassat ( с древнегреческого - голова-ногий моллюск)
    askort154
    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:23
      Наверное, подразумевались гигантские кальмары из басен моряков, но это не очевидно wassat
      YarSer88
  3. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 11:46
    Учитывая что родной средой для этого аппарата является вода. Не плохо было бы добавить что он водный головоногий молюск, тогда бы название было грозное и серьёзное и более менее морское - "гидроцефалопод"
    Vladimirovich_4
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:53
      Цитата: Vladimirovich_4
      Учитывая что родной средой для этого аппарата является вода. Не плохо было бы добавить что он водный головоногий молюск, тогда бы название было грозное и серьёзное и более менее морское - "гидроцефалопод"

      "Гидроцефалопод" - гидроцефалией попахивает. laughing
      СРЦ П-15
  4. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 11:49
    Что я могу сказать? Сон разума рождает чудовищ.
    Андрей из Челябинска
  5. Skay (Сергей) Сегодня, 11:52
    В РФ разрабатывается боевой подводный беспилотник «Цефалопод»

    А потом придет Борисов и всё испортит. am
    Skay
  6. Железякин (Алексей) Сегодня, 11:55
    Цитата: rotmistr60
    Значит радиус действия неограничен.

    Уточню. Длительность боевого дежурства условно не ограничена. ТО никто не отменял. А вот радиус действия должен быть ограничен, связь для целеуказания и телеметрии нужны... Уж не знаю, как со спутником на глубине?!
    Железякин
  7. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 12:10
    Не удивлюсь, если эту лодку унифицировали со "Статусом " по энергетике и приводам.
    Zaurbek
  8. пищак Сегодня, 12:11
    hi Почему-то и ожидал такого, беспилотного, развития боевых и разведывательно-боевых подлодок в связи с миниатюризацией, с одновременным существенным наращиванием быстродействия, "электронных мозгов", снабженных "правильными алгоритмами"! good
    Это наилучшее решение проблемы морского превосходства стран НАТО и других стран smile .
    По внешним обводам, имхо, "не айс", есть ещё над чем поработать! Но видимо интересы технологичности и экономичности массового производства, а также-удобства транспортировки всеми видами транспорта довлели над проектировщиками?!
    Понятно, что представленный внешний вид-это лишь "фантазии на тему", так как в Сети видел уже и другие, непохожие на это, изображения "Цефалопода". Название длинноватое и недлагозвучное для военного уха, но это преодолимо "в ходе эксплуатации"-моряки назовут по-своему, по-моряцки, лишь бы аппарат был хороший, чтобы оправдал и превзошёл все наши лучшие ожидания!
    Только рад fellow такому прибавлению ВМС России!
    пищак
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:27
      Цитата: пищак
      Это наилучшее решение проблемы морского превосходства стран НАТО и других стран

      Это очередное бездарное разбазаривание бюджетных средств, очевидно неспособное решать поставленные задачи
      Андрей из Челябинска
  9. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:12
    Во всех подобных аппаратах беспокоит лишь потеря ими управления. Вряд-ли они самостоятельно вернуться на док станцию smile И не будут ли они в этом случае как те роботы из повести "Обитаемый остров" Стругацких...
    Sadko88
  10. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:39
    Лучше бы назвали - Мегалодонт. Сложная машинка. Торпеды наверняка внутри. Иначе скорость не получить. А скорость такой "зверюге" нужна. Истребитель должен быть быстрее "дичи". Как со связью решат? Выпускать таких в автономку без контроля... Ой!
    Горный стрелок
  11. Zomanus (Алексей) Сегодня, 12:40
    Интересно было бы почитать техзадание на эту лодку.
    В смысле того, как ее планируют использовать.
    Даже без цифр уже интересно.
    Потому как мне сразу представляется подводный беспилотник,
    ждущий своего часа на дне морском.
    Zomanus
  12. Kotofeich (Александр) Сегодня, 12:41
    Цитата: Николай Фёдоров
    Цитата: Маз
    Ну, имя, капец! Сразу в дрожь бросает, чудовище из ночных ужасов

    Да, полноте, батенька! Забудьте про чудовищ. Тут всё проще. "Це" - по-украински "это". "Фалос" - с латинского сами знаете что. "Под" - это уже из русского языка, то ли предлог, то ли часть корня. Ну, а далее - составляйте смысл сами. laughing
    Наши люди умеют шутить с именами. То 203-мм смертоносную дурёху назовут Пионом, то убийцу подводных лодок Цефалоподом. Но самые лучшие шутники, вошедшие в историю, оказались из строевой части ГРУ ГШ ВС СССР. Они, отправляя будущего маршала бронетанковых войск Рыбалко в командировку в Китай в 1936 году, изготовили ему документы с очень распространённым китайским именем. Писать его здесь не буду, чтобы не заработать себе очередное предупреждение (вдруг у админа сегодня нет настроения шутить). Но каждый интересующийся может его легко посмотреть в интернете. Точно знаю, что китайское имя Рыбалко порой доводило его друзей к хохоту до слёз. Вот уж строевики учудили! Могли же любое другое китайское имя, но дали именно это! laughing
    Kotofeich
    1. Kotofeich (Александр) Сегодня, 12:42
      Уйгуры и дунганы называли Павла Семеновича Фу Дзи ..уй. Русским подобное прозвище может показаться оскорбительным, но каждый житель провинции Синьцзян понимал — такое имя может носить только очень знатный и уважаемый человек, покрывший себя неувядаемой военной славой. Составлено имя Фу Дзиуй из трех языков — китайского, японского и монгольского. Иероглиф «ФУ» означает богатство, причем в разных сочетаниях может обозначать как богатство материальное, так и духовное, иероглиф «ДЗИ» — самурай. Слово ..уй» в монгольском языке имеет много значений, одно из которых — важный, уважаемый человек.
      Таким образом, китайское имя Павла Рыбалко можно перевести на русский как Важный военный человек, или же мудрый, отважный воин.
      Kotofeich
Картина дня