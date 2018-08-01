12:54 01 августа
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В Японии спущен на воду эсминец с системой ПВО-ПРО Aegis

Японские морские силы самообороны скоро пополнятся еще одним эсминцем с системой ПВО-ПРО Aegis. 30 июля на верфи компании Japan Marine United в Иокогаме прошла торжественная церемония спуска на воду первого эсминца проекта 27DDG, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com. Корабль должен усилить способность Японии защищать свои территориальные воды прежде всего от КНДР и демонстрировать военно-морскую мощь в Восточной Азии и за ее пределами.

В Японии спущен на воду эсминец с системой ПВО-ПРО Aegis


Новый корабль является первым из двух эсминцев проекта 27DDG, заказанных японскими силами самообороны. Эти корабли будут специализироваться на противовоздушной обороне и дополнят противолодочные эсминцы проекта 25DD. Новый эсминец Maya станет седьмым кораблем японского флота, оснащенным системой ПВО-ПРО Aegis.


Проект 27DDG является усовершенствованной версией проекта Atago, в рамках которого в период с 2004 по 2008 год были построены два эсминца (Atago и Ashigara). От своего предшественника корабли типа Maya будут отличаться увеличенным корпусом и водоизмещением, что позволит разместить на них усиленное вооружение. На эсминце установлена улучшенная комбинированная корабельная энергетическая установка CODLAG, обеспечивающая питанием энергоемкие радары и другие системы корабля.

Длина эсминца Maya составляет 170 м, водоизмещение — 8200 т. Корабль оснащён боевой системой Aegis Baseline J7 и, по одним данным, радаром Northrop Grumman AN/SPQ-9B, по другим - радаром Lockheed Martin AN/SPY-1D. В списке вооружений значатся ракеты SM-3 Block IIA и SM-6. Ввод эсминца в строй запланирован на 2020 год.

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 21

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  1. san4es Сегодня, 11:37
    hi ..Названный Майя, первый из двух 27ddg-класса эсминцев по заказу японских морских сил самообороны был запущен в церемонии, в которой принял участие министр обороны, Itsunori Онодера, на верфи Japan Marine United в Isogo Ward в Иокогаме.
    san4es
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:49
      так себе, ничего особенного
      роман66
      1. san4es Сегодня, 11:52
        Цитата: роман66
        так себе, ничего особенного

        ...-- обычное дело.
        san4es
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:00
          не на что посмотреть
          роман66
          1. san4es Сегодня, 12:06
            Цитата: роман66
            не на что посмотреть

            laughing ...Ну, глянь тогда "мультик" ... wink
            san4es
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:14
              Нормальное решений, вокруг островов систему обороны строить, интегрировать всё в единую систему\сеть. Нормально задумано, а как работать будет, проверять необязательно ... оно нам надо.
              Всё равно, абсолютной защиты от всего и вся не придумано, да и будет ли когда???
              Наступательные вооружения тож развиваются, становятся быстрее, хитрее, незаметнее .... короче, давайте жить в МИРЕ, порох однако будем держать СУХИМ!
              rocket757
              1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 12:30
                А мы не будем бомбить саму джапию - мы им в "материковый разлом" пару мегатон "уроним" и писюк им настанет, это им даже не Фокусима будет, там по слухам от геологов (или кто там за материковые плиты отвечает) - рано или поздно произойдет "отлом" плиты и джаповские острова (и к сожалению наши курилы) буквально "завернутся" на дно морское. belay Джапия на самом таком напряженном учатске расположена, даже если им повезет и "плита выдержит и не разломится" то Японию "завернет" на дно морское под которое матиковая плита и заворачивается.

                не самая лучшая картинка (там джапия не наползает на тихоокеанскую плиту а вместе с ней под вкразийскую заворачивается "как слипшиеся поверхности"), но в общем понятно = в любой момент могут не успеть даже мявкнуть.
                Мих1974
            2. гребень (Иван) Сегодня, 12:37
              Хороший кораблик, полноценная единица Японского флота, они строятся для захвата Дальнего Востока и намерений своих не скрывают. Наш флот в том регионе, в расклад сил никто даже не включает. Завидно все строят корабли, а мы байдарки, надеюсь до весельной тяги не докатимся. У нас все уменьшают тонаж кораблей различных классов. Если это продолжится, то через десяток лет весь флот поместится у руководства в одном тазике. По крайней мере всегда при себе будет.
              гребень
            3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:38
              Даже не скрывают для кого предназначен этот эсминец, самолеты судя по звездам на фюзеляже российские...
              Ratmir_Ryazan
          2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:10
            Корабль должен усилить способность Японии защищать свои территориальные воды прежде всего от КНДР

            Кажется,в сокращении "КНДР",буква "Д",лишняя...(Учитывая баланс сил в Ю-В А).
            Сепар ДНР
      2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:13
        Да для Японии, США и стран НАТО такие корабли ничего особенного 96 ракет причем с ПУ Мк.41 может запускаться не только ракеты ПВО-ПРО "Стандарт" а и "Томагавки" с ядерной БЧ...

        А у России самый крутой это фрегат проекта 22350 с 16 "Калибрами" и непонятно что с ПВО этого корабля...
        Ratmir_Ryazan
  2. Alex777 (Александр) Сегодня, 11:48
    Крутой корабль. 96 ВПУ Мк 41.
    В 2 раза больше чем у австралийских эсминцев. hi
    Alex777
  3. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 11:52
    С таким водоизмещением получилась отличная рабочая лошадка.
    GRIGORIY76
  4. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 11:57
    Давненько кажись японцев хибинами не топили.
    Vladimirovich_4
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:09
      Цитата: Vladimirovich_4
      Давненько кажись японцев хибинами не топили.

      Не хибинами, а шапками. В русско-японской войне 1904-1905 г.г. шапками закидали японский флот. wink
      Аристарх Людвигович
    2. G A_2 (G A) Сегодня, 12:13
      Хибиной надо попробывать утопить пустую бутылку водки в ржавой чугунной ванне.
      G A_2
    3. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 12:15
      Ага. Вообще никогда. Я даже не могу представить сколько этих подвесных контейнеров нужно будет на него скинуть, чтобы он потонул под их тяжестью.
      Цитата: Vladimirovich_4
      Давненько кажись японцев хибинами не топили.
      ALEXXX1983
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:11
    Это просто эсминец ПВО-ПРО, этот эсминец как и все другие корабли системы Иджис имеют универсальную пусковую установку Мк.41 которая может использоваться для запуска ракет ПВО семейства "Стандарт" так и для запуска тактических ракет "Томагавк" в том числе и с ядерной боевой частью и дальностью полета ракет до 2500 км...

    Все эти корабли Японии как и все остальные корабли НАТО и США входящую в систему Иджис будут использоваться для массированной ракетной атаки по объектам в России, эти черти готовятся к очередной интервенции в Россию, поэтому и шлепают эти эсминцы как горячие пирожки, с рассказа, что это система ПВО-ПРО - просто чушь для простачков...

    США практически обезоружили Россию подписав договор о запрете наземных тактических ракет малой и средней дальности от 500 до 5000 метров, а сами этот запрет успешно обошли, размещая элементы этой системы не только на кораблях но и на суше уже в Европе, Японии и Кореи под видом системы ПРО-ПВО, которая из системы ПВО превратится в тактический ракетный комплекс с дальностью пуска ракет в 2500 км очень быстро, просто поменяв пусковой контейнер с ракетой "Стандарт" на такой же контейнер с ракетой "Томагавк" ...

    Только США с кораблей может одновременно осуществить пуски более 7000 крылатых ракет по территории России одномоментно, не считая наземной системы Иджис и кораблей стран НАТО и Японии... А потом перезарядится прямо в море и стрелять ими так до талого пока не будет разрушено все в труху, а потом наземные силы "свободного мира" от США до Польши ринутся к нам для зачистки и дележа территории...
    Ratmir_Ryazan
    1. Locos (Сергей) Сегодня, 12:17
      Вопрос к вам. А зачем кому то нападать на Россию?
      Locos
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:31
        Все ради того же ради чего США сейчас напали на страны Ближнего Востока, ради ресурсов.

        Зачем платить России за нефть, газ, металлы, лес и все остальное, когда можно забрать и самим на этом зарабатывать не платя никому ни цента... Ресурсы на планете истощаются очень скоро нефть по 100 долларов за баррель будет казаться сказочна дешевой ценой...

        Посмотрите всего на две цифры - первая это потребление нефти в США - это около 20 млн. баррелей в сутки, это 25% почти от мирового потребления, а вторая это разведанные запасы нефти в США 44 млрд. баррелей поделенные на современный темп добычи 10-11 млн. баррелей в сутки и получим добычу 3,6 млрд. в год...

        Итого получается, что США потребляют уже сейчас 25% нефти от мирового потребления, а своих запасов у них осталось на 10 лет... И это если больше не будет расти ни потребление ни добыча... Но вы можете посмотреть динамику - все растет и добыча нефти в США и потребление нефти как в США так и в мире...

        Выхода из такой ситуации просто нет, США никогда не смирятся с тем, что им будут диктовать цены на ресурсы уже не ньюерская биржа, а какая-нибудь петербургская или любая другая и это очень скоро приведет к кризису и настоящую мировую войну за ресурсы...

        А повод найти как показывает нынешняя ситуация для США вообще не проблема...

        А ваша версия какая? Зачем Японии у которой госдолг уже перевалил за 200% куча экономических проблем, серия новых эсминцев, у них и прежний флот не маленький? С Северной Кореей воевать или может с Китаем?! ))) Ни с Кореей ни с Китаем войны они не предполагают, а вот с Россией да, они готовятся к новой интервенции...

        Точнее США их подготавливают к новой войне с Россией...
        Ratmir_Ryazan
      2. Тузик (Алекс) Сегодня, 12:47
        ресурсы, территории, вода.
        Тузик
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