12:54 01 августа
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В Москве открыли памятник основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову

В Москве на ул. Поликарпова сегодня в торжественной обстановке в преддверии Дня ВДВ, министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову, сообщают РИА Новости.

В Москве открыли памятник основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову


Выступая перед собравшимися, министр обороны России заявил:


Открывая памятник генералу армии Маргелову Василию Филипповичу, мы отдаём дань глубокого уважения Герою Советского Союза, легендарному командующему Воздушно-десантными войсками, настоящему патриоту и замечательному человеку


В своей речи Шойгу отметил, что генерал армии Маргелов олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ. И именно Маргелов не только сохранил "крылатую гвардию" как самостоятельный род войск, но и сделал эти войска уникальными, добавив, что железная воля командующего позволила сформировать непобедимый дух "голубых беретов", превратив их в мобильную и грозную ударную силу.

Среди гостей, приглашенных на открытие памятника, присутствовали сын Маргелова ветеран СВР РФ генерал-полковник Виталий Маргелов, председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов, председатель союза десантников России Валерий Востротин и другие высокопоставленные лица.

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру Маргелова на гранитном постаменте. Легендарный командующий Воздушно-десантными войсками изображен идущим в полный рост с наброшенной на плечи шинелью.

Ранее, 31 июля, памятный бюст Героя Советского Союза, основателя воздушно-десантных войск, генерала армии Василия Маргелова установили на улице Островского города Кинешмы Ивановской области.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:20
    Этот памятник Маргелов заслужил всей своею жизнью! Именно заслужил!!!
    Egorovich
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:27
      Хорошему человеку и военному-хороший памятник!
      Цитата: Egorovich
      Этот памятник Маргелов заслужил всей своею жизнью! Именно заслужил!!!
      210окв
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:20
    Заслужил памятник по праву. Не жалея сил и здоровья строил ВДВ и создал самые боеспособные части. Десантников с наступающим!
    rotmistr60
    1. Копчёный (Денис) Сегодня, 12:33
      Самые распиаренные части, у них нет ни одной удачной операции для которых они и создавались.
      Копчёный
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:37
        Вы кто и от куда? Прежде чем писать откровенную чушь поинтересовались бы историей ВДВ.
        rotmistr60
      2. asar (рустем) Сегодня, 12:37
        Например какие, неудачные?
        asar
        1. Копчёный (Денис) Сегодня, 12:44
          Да та же Вязьма.
          Копчёный
        2. dauria (Алексей) Сегодня, 12:53
          какие, неудачные?

          Не в обиду десантникам. Если с неба в бой - это всего лишь слабая пехота. И не только у нас. А сейчас вообще с трудом представляю, как обеспечить пролёт Ил-76-х хотя бы для оперативного десанта через линию фронта. Сначала войну выиграть надо, получается.
          Потери, понесенные немецкими десантниками на Крите были настолько тяжелыми, что Гитлер запретил впредь проводить крупномасштабные десанты. В одном из своих разговоров с Куртом Штудентом- создателем немецких десантных войск, Гитлер сказал: "Крит показал, что дни парашютистов закончились". В результате элитные войска оказались не у дел и вплоть до конца войны сражались в качестве отборной пехоты.

          за всю войну советским командованием было применено более 40 воздушных десантов в основном тактического значения. Оперативное значение имели: воздушный десант в составе 4-го воздушно-десантного корпуса в районе Вязьмы зимой 1942 года и выброска 3-й и 5-й воздушно-десантных бригад в районе Канева при форсировании Днепра в сентябре — октябре 1943 года. И обе эти операции завершились с большими потерями, цели десанта достигнуты не были. Советский маршал Воронов, вспоминая войну, писал в своих мемуарах: "С большим сожалением нужно сказать, что мы, пионеры воздушного десанта, не имели разумных планов его использования". Вяземская и другие операции показали, что шансы на успех при высадке в тылу врага имеют только небольшие диверсионные подразделения. Чем крупнее десант, тем труднее ему решать оперативно-тактические задачи. Вероятно в связи с этими неудачами еще летом 1942 года 10 воздушно-десантных корпусов были преобразованы в гвардейские стрелковые дивизии.
          dauria
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:28
    Войскам Дяди Васи - Ура!!! drinks
    Теренин
  4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:33
    рассказывал один десантник. курил он "Беломор". окурок выбрасывал так чуть драка не была кто поднимет. уважали его и любили. не зря Войска Дяди Васи.
    LSA57
  5. asar (рустем) Сегодня, 12:36
    Это был Человек! Светлая Память дяде Васе!!!!!!!!! soldier
    С Наступающим Десантура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! drinks drinks drinks
    Честь Имею, ВДВ! soldier
    asar
  6. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 12:45
    Маргелов, легендарный генерал! Памятник такому человеку, создававшему ВДВ это замечательно!
    Qwertyarion
  7. NKT (Сергей) Сегодня, 12:49
    С новым местом встречи вас десантники! wink
    NKT
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