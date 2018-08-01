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В Москве открыли памятник основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову
В Москве на ул. Поликарпова сегодня в торжественной обстановке в преддверии Дня ВДВ, министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову, сообщают РИА Новости.
Выступая перед собравшимися, министр обороны России заявил:
В своей речи Шойгу отметил, что генерал армии Маргелов олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ. И именно Маргелов не только сохранил "крылатую гвардию" как самостоятельный род войск, но и сделал эти войска уникальными, добавив, что железная воля командующего позволила сформировать непобедимый дух "голубых беретов", превратив их в мобильную и грозную ударную силу.
Среди гостей, приглашенных на открытие памятника, присутствовали сын Маргелова ветеран СВР РФ генерал-полковник Виталий Маргелов, председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов, председатель союза десантников России Валерий Востротин и другие высокопоставленные лица.
Памятник представляет собой бронзовую скульптуру Маргелова на гранитном постаменте. Легендарный командующий Воздушно-десантными войсками изображен идущим в полный рост с наброшенной на плечи шинелью.
Ранее, 31 июля, памятный бюст Героя Советского Союза, основателя воздушно-десантных войск, генерала армии Василия Маргелова установили на улице Островского города Кинешмы Ивановской области.
Выступая перед собравшимися, министр обороны России заявил:
Открывая памятник генералу армии Маргелову Василию Филипповичу, мы отдаём дань глубокого уважения Герою Советского Союза, легендарному командующему Воздушно-десантными войсками, настоящему патриоту и замечательному человеку
В своей речи Шойгу отметил, что генерал армии Маргелов олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ. И именно Маргелов не только сохранил "крылатую гвардию" как самостоятельный род войск, но и сделал эти войска уникальными, добавив, что железная воля командующего позволила сформировать непобедимый дух "голубых беретов", превратив их в мобильную и грозную ударную силу.
Среди гостей, приглашенных на открытие памятника, присутствовали сын Маргелова ветеран СВР РФ генерал-полковник Виталий Маргелов, председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов, председатель союза десантников России Валерий Востротин и другие высокопоставленные лица.
Памятник представляет собой бронзовую скульптуру Маргелова на гранитном постаменте. Легендарный командующий Воздушно-десантными войсками изображен идущим в полный рост с наброшенной на плечи шинелью.
Ранее, 31 июля, памятный бюст Героя Советского Союза, основателя воздушно-десантных войск, генерала армии Василия Маргелова установили на улице Островского города Кинешмы Ивановской области.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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