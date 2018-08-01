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Белый дом запросил у Конгресса дополнительные деньги на кибербезопасность
Администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса США $15 млрд. на следующий год для обеспечения безопасности в киберпространстве, передает ТАСС сообщение вице-президента страны Майкла Пенса.
Белый дом, по словам Пенса, обеспечил выделение средств на работы по поддержанию кибербезопасности: в этом году ассигновано дополнительно $1,2 млрд., а на следующий год администрация запросила рекордную сумму – $15 млрд.
В качестве одного из основных противников США в этой области вице-президент назвал Российскую Федерацию.
Он заявил, что противники Соединенных Штатов стремятся проникнуть в важнейшие элементы инфраструктуры, в том числе энергосистему, чтобы в будущем при возникновении конфликтов «парализовать нервный узел американской энергетики».
В прошлом году только одна российская кибератака стоила крупной судоходной компании около $400 млн., в 2016 году подобные вирусные атаки обошлись американской экономике в $109 млрд., добавил Пенс.
В связи с этим, Америка нуждается в новом федеральном ведомстве, которое вплотную займется обеспечением безопасности в киберпространстве. Новое агентство, по его словам, объединит все уже имеющиеся ресурсы и при необходимости получит новые.
В очередной раз затронув тему российского вмешательства в выборы, Пенс сообщил, что американские спецслужбы пришли к «недвусмысленному выводу о таком вмешательстве».
И хотя Москва не смогла изменить количество поданных голосов, тем не менее, любое вмешательство в дела США является вызовом для американской демократии, и таких вмешательств страна не потерпит, заключил вице-президент.
Белый дом, по словам Пенса, обеспечил выделение средств на работы по поддержанию кибербезопасности: в этом году ассигновано дополнительно $1,2 млрд., а на следующий год администрация запросила рекордную сумму – $15 млрд.
В качестве одного из основных противников США в этой области вице-президент назвал Российскую Федерацию.
Он заявил, что противники Соединенных Штатов стремятся проникнуть в важнейшие элементы инфраструктуры, в том числе энергосистему, чтобы в будущем при возникновении конфликтов «парализовать нервный узел американской энергетики».
В прошлом году только одна российская кибератака стоила крупной судоходной компании около $400 млн., в 2016 году подобные вирусные атаки обошлись американской экономике в $109 млрд., добавил Пенс.
В связи с этим, Америка нуждается в новом федеральном ведомстве, которое вплотную займется обеспечением безопасности в киберпространстве. Новое агентство, по его словам, объединит все уже имеющиеся ресурсы и при необходимости получит новые.
В очередной раз затронув тему российского вмешательства в выборы, Пенс сообщил, что американские спецслужбы пришли к «недвусмысленному выводу о таком вмешательстве».
И хотя Москва не смогла изменить количество поданных голосов, тем не менее, любое вмешательство в дела США является вызовом для американской демократии, и таких вмешательств страна не потерпит, заключил вице-президент.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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