12:52 01 августа
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Белый дом запросил у Конгресса дополнительные деньги на кибербезопасность

Администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса США $15 млрд. на следующий год для обеспечения безопасности в киберпространстве, передает ТАСС сообщение вице-президента страны Майкла Пенса.



Белый дом, по словам Пенса, обеспечил выделение средств на работы по поддержанию кибербезопасности: в этом году ассигновано дополнительно $1,2 млрд., а на следующий год администрация запросила рекордную сумму – $15 млрд.


В качестве одного из основных противников США в этой области вице-президент назвал Российскую Федерацию.

Он заявил, что противники Соединенных Штатов стремятся проникнуть в важнейшие элементы инфраструктуры, в том числе энергосистему, чтобы в будущем при возникновении конфликтов «парализовать нервный узел американской энергетики».

В прошлом году только одна российская кибератака стоила крупной судоходной компании около $400 млн., в 2016 году подобные вирусные атаки обошлись американской экономике в $109 млрд., добавил Пенс.

В связи с этим, Америка нуждается в новом федеральном ведомстве, которое вплотную займется обеспечением безопасности в киберпространстве. Новое агентство, по его словам, объединит все уже имеющиеся ресурсы и при необходимости получит новые.

В очередной раз затронув тему российского вмешательства в выборы, Пенс сообщил, что американские спецслужбы пришли к «недвусмысленному выводу о таком вмешательстве».

И хотя Москва не смогла изменить количество поданных голосов, тем не менее, любое вмешательство в дела США является вызовом для американской демократии, и таких вмешательств страна не потерпит, заключил вице-президент.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:24
    $15 млрд. на следующий год для обеспечения безопасности в киберпространстве
    Широко и не объемно американское киберпространство.
    В прошлом году только одна российская кибератака стоила крупной судоходной компании около $400 млн., в 2016 году подобные вирусные атаки обошлись американской экономике в $109 млрд
    Опять Россия виновата. Да мы бы такими темпами при желании (а оно имеется) могли уже обанкротить Сша.
    rotmistr60
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:34
      и таких вмешательств страна не потерпит,
      и чего сделает? Выделит еще 15 млрд?
      MPN
  2. asar (рустем) Сегодня, 12:27
    Это "развод", Дональд! Чистый "развод"! Не поддавайтесь, агент "Дак"! Родина с вами! laughing laughing
    asar
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 12:44
    Нифига себе сумма!!! belay И самое смешное что её будет тяжело проконтролировать!Куда потратили?!На защиту от русских(китайских,узбекских и тд и тп) хакеров lol
    Magic Archer
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:46
    Получается Россия всем ветвям власти англосаксов даёт возможность зарабатывать. Они Россию должны беречь, как "зеницу ока" yes
    Теренин
  5. NKT (Сергей) Сегодня, 12:47
    [quote]Он заявил, что противники Соединенных Штатов стремятся проникнуть в важнейшие элементы инфраструктуры, в том числе энергосистему, чтобы в будущем при возникновении конфликтов «парализовать нервный узел американской энергетики».[/quote]

    Когда же вам парализуют уже мозг и язык, надоели своими обвинениями.
    NKT
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