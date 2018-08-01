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Замминистра обороны рассказал, как кормят военнослужащих
В России около 600 тыс. военнослужащих ежедневно получают питание по норме №1 продовольственного пайка, приводит РИА Новости слова замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
По его словам, сегодня очень сложно представить себе военного летчика, танкиста мотострелка, моряка и другого специалиста без необходимого багажа знаний и практической подготовки. Но еще сложнее представить их раздетыми, голодными и необустроенными.
А это главные условия для успеха в бою и при решении других задач. И объемы работ по поддержанию этих условий весьма значительны, отметил замминистра.
Только в мирное время необходимо накормить по норме номер 1 продпайка около 600 тыс. военнослужащих 3-4 раза в день, ежегодно выдать им более 50 млн. предметов военного обмундирования, а также содержать 5700 военных городков, около 70 тыс. зданий и сооружений, почти 200 тыс. жилых помещений, сказал Булгаков журналистам.
Кроме того, тыловая служба поддерживает в рабочем состоянии свыше 7 тыс. канализационных и водопроводных объектов, порядка 24 тыс. км инженерных сетей во всех климатических хонах страны, добавил он.
Напомним, 1 августа отмечается День Тыла ВС РФ. С профессиональным праздником тыловиков поздравил министр обороны Сергей Шойгу.
Он отметил, что сегодня личный состав подразделений МТО достойно продолжает славные традиции предшественников, совершенствует профессиональную выучку, способствует повышению уровня оснащенности армии и флота, вносит значительный вклад в борьбу с международным терроризмом.
По его словам, сегодня очень сложно представить себе военного летчика, танкиста мотострелка, моряка и другого специалиста без необходимого багажа знаний и практической подготовки. Но еще сложнее представить их раздетыми, голодными и необустроенными.
А это главные условия для успеха в бою и при решении других задач. И объемы работ по поддержанию этих условий весьма значительны, отметил замминистра.
Только в мирное время необходимо накормить по норме номер 1 продпайка около 600 тыс. военнослужащих 3-4 раза в день, ежегодно выдать им более 50 млн. предметов военного обмундирования, а также содержать 5700 военных городков, около 70 тыс. зданий и сооружений, почти 200 тыс. жилых помещений, сказал Булгаков журналистам.
Кроме того, тыловая служба поддерживает в рабочем состоянии свыше 7 тыс. канализационных и водопроводных объектов, порядка 24 тыс. км инженерных сетей во всех климатических хонах страны, добавил он.
Напомним, 1 августа отмечается День Тыла ВС РФ. С профессиональным праздником тыловиков поздравил министр обороны Сергей Шойгу.
Он отметил, что сегодня личный состав подразделений МТО достойно продолжает славные традиции предшественников, совершенствует профессиональную выучку, способствует повышению уровня оснащенности армии и флота, вносит значительный вклад в борьбу с международным терроризмом.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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