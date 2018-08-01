14:38 01 августа
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Замминистра обороны рассказал, как кормят военнослужащих

В России около 600 тыс. военнослужащих ежедневно получают питание по норме №1 продовольственного пайка, приводит РИА Новости слова замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Замминистра обороны рассказал, как кормят военнослужащих


По его словам, сегодня очень сложно представить себе военного летчика, танкиста мотострелка, моряка и другого специалиста без необходимого багажа знаний и практической подготовки. Но еще сложнее представить их раздетыми, голодными и необустроенными.


А это главные условия для успеха в бою и при решении других задач. И объемы работ по поддержанию этих условий весьма значительны, отметил замминистра.

Только в мирное время необходимо накормить по норме номер 1 продпайка около 600 тыс. военнослужащих 3-4 раза в день, ежегодно выдать им более 50 млн. предметов военного обмундирования, а также содержать 5700 военных городков, около 70 тыс. зданий и сооружений, почти 200 тыс. жилых помещений, сказал Булгаков журналистам.

Кроме того, тыловая служба поддерживает в рабочем состоянии свыше 7 тыс. канализационных и водопроводных объектов, порядка 24 тыс. км инженерных сетей во всех климатических хонах страны, добавил он.

Напомним, 1 августа отмечается День Тыла ВС РФ. С профессиональным праздником тыловиков поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

Он отметил, что сегодня личный состав подразделений МТО достойно продолжает славные традиции предшественников, совершенствует профессиональную выучку, способствует повышению уровня оснащенности армии и флота, вносит значительный вклад в борьбу с международным терроризмом.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 18

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:13
    В плане обеспечения конечно сделано много, но расслабляться точно не стоит, еще есть куда стремиться и развиваться.
    svp67
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:19
      Путь пока в армии наедаются. В старости будет о чем вспомнить. winked
      А мне помнится советский армейский борщ, перловка (на 49 коп. в сутки) и булочка с компотом на 9 мая и 7 ноября.
      сибиралт
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:33
        Во первых поздравляю всех причастных с профессиональным праздником тыловиков ! drinks Без тыла на войну ходить бесполезно и вредно.
        Замминистра обороны рассказал, как кормят военнослужащих
        Не нашел в статье как же кормят. Вот вспомнилось, 90е года, полеты редко, зарплаты задерживают по черному, служу в Киргизии (уже Кыргызстан), договорились, что в нелетные получаем довольствие не в столовой а со склада на руки продуктами по нормам (не долго радовались, прикрыли нам лавочку)... Вот получил недельную норму (свою, на одного), домой относил в 4 ре ходки, семья 4 человека месяц (ну или почти) питалась...
        MPN
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:24
      сегодня очень сложно представить себе военного летчика, танкиста мотострелка, моряка и другого специалиста без необходимого багажа знаний и практической подготовки. Но еще сложнее представить их раздетыми, голодными и необустроенными.

      Завидую,не знамо какого цвета завистью... Нам , до ваших стандартов, ВО ВСЁМ перечисленном,как нам же, до Киева рачки...
      Сепар ДНР
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:29
        Воин ДНР hi а у вас как с питанием? Обзорчик хоть бы дали, если не секрет, как у вас вообще с бытом (душ, туалет, каптерка хоть есть ? ).
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:53
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Воин ДНР hi а у вас как с питанием? Обзорчик хоть бы дали, если не секрет, как у вас вообще с бытом (душ, туалет, каптерка хоть есть ? ).

          Ех--х-х,хе-хе...
          Всё как на духу выложу...

          Питание :
          Раз в неделю,полк выделяет продукты на баты,те,в свою очередь на роты,роты на взвода. Тушонка,овощи,крупы,макароны,сахар,чай ,сыр,молоко,сок,икру заморскую кабачковую...
          В принципе,не голодно. Но вопрос встаёт в том,А КТО ГОТОВИТ ?
          Во взводе ,в штате,повара нет,"эксптримен" с подвозом готовой пищей полностью провалился...
          Ну есть у нас дедушка,под 60сят... Пулемёт ему таскать уже не вмоготу,вот он и готовит...
          Душ :
          Стоим в пределах посёлка(не скажу какого),там,в разбитых домах сохранились бани,есть колодцы. Душ (летний)соорудили из бочки сами.
          Туалет
          Там,куда менее всего возможен прилёт.
          Каптёрка
          Рюкзак(у кого есть),или мешок из-под сахара(круп) с вещичками, вот вся каптёрка...

          И весь "обзор" соответственно. yes
          Сепар ДНР
      2. BAI Сегодня, 13:55
        Да у вас же там с 2015 года Арматы воюют! Сегодня нашел - чуть со стула не упал.
        BAI
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:59
          Цитата: BAI
          Да у вас же там с 2015 года Арматы воюют!

          "Арматы" - ваши,а "самая прекрасная в мире армия ДНР",наша...
          Сепар ДНР
    3. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:15
      Кормят в армии сейчас лучше чем в санаториях. Так что военные всегда вкусно кушают и сыты.
      Грибок
  2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:16
    Ну не надо все доводить до фанатизма. А то скоро наши солдаты как не будут выходить на службу без пампесов, биотуалетов в местах учений, разных деликатесов в пайках и т. д.
    Ну а так то конечно с праздником!
    Сергей39
  3. sxfRipper (Александр) Сегодня, 13:23
    В России около 600 тыс. военнослужащих ежедневно получают питание по норме №1
    Подробности в гугле? lol
    sxfRipper
    1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 14:37
      Угу, помню как консервированную картошку ели, наряд на хлеб завод, и горячий хлеб утром в казарму таскали. Мясо из НЗ 1962 года, наряды в столовую и ЧК до 1 ночи. А сейчас, что жаловаться.
      1vlad19
  4. kebeskin (Алексей) Сегодня, 13:48
    Не так давно было дело. Я проходил службу в алтайском крае. Недплеко от нас стояла военная часть. Ну и время от времени приходилось сталкиваться с проххившими службу в той военной части парнями.
    У нас было:
    Завтрак. Пельмени, молоко, салат, хлеб с маслом, яйцо.
    Обед борщ со шматом мяса. Такое же второе гречка с котлетой. Булочка. Салат.
    Ужин. Макароны. Хлеб с маслом.

    Товарищи из жругой части рассказывают. А унас сегодня было следующее:
    Завтрак. Бигус.
    Обед капуста тушеная.
    Ужин. Салат из капусты.
    ( правила не позволяют кормить одним и тем же, но проявление смекалки в названиях блюд эту проблему решило)

    Как бы где-хорошо, где то кормят не очень. Есть к чему стремится еще.
    kebeskin
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:56
      Цитата: kebeskin
      Есть к чему стремится еще.

      Нет предела совершенству.
      Сепар ДНР
  5. BAI Сегодня, 13:58
    содержать 5700 военных городков, около 70 тыс. зданий и сооружений, почти 200 тыс. жилых помещений, сказал Булгаков журналистам.

    вот это, конечно, огромная нагрузка на армию. Сколько уже городков бросили из-за бюрократической неразберихи.
    BAI
  6. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 14:12
    Если бы они еще и не воровали, цены бы им не было. Мне наверное не повезло. За свою службу, я так и не увидел не ворующих тыловиков. laughing
    vladimirvn
    1. Weyland (Константин) Сегодня, 14:38
      Цитата: vladimirvn
      За свою службу, я так и не увидел не ворующих тыловиков

      Любого интенданта после трех лет службы можно вешать без суда и следствия - обязательно будет, за что! (генералиссимус А.В. Суворов)
      Weyland
  7. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 14:15
    Судя по фото кормят не плохо. У нас в 80 было на много скромнее.
    sgr291158
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