14:39 01 августа
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Гособоронзаказ в интересах ВМФ РФ может быть сорван

На прошедшем сегодня в Минобороны селекторном совещании по тематике размещения и реализации гособоронзаказа для Военно-морского флота России, выступил вице-премьер Юрий Борисов, который заявил, что до конца года планируется пополнить состав ВМФ России 26 новыми кораблями и судами.

Гособоронзаказ в интересах ВМФ РФ может быть сорван


Выступая на совещании, Борисов сообщил, что с начала этого года в состав ВМФ вошло 8 кораблей и судов, а всего до конца года флот пополнится 26 новыми кораблями и судами, добавив, что среди полученных флотом 4 надводных корабля, 1 противодиверсионный катер и четыре судна обеспечения. Среди планируемых к получению до конца года кораблей, четыре оснащены ракетами "Калибр".


В то же самое время, как заявил Борисов, гособоронзаказ по постройке и ремонту кораблей в интересах российского флота в этом году может быть сорван. Как отметил вице-премьер, системные срывы в постройке и ремонте кораблей начались в 2014 году и продолжаются до сих пор. По его словам, некоторые судостроительные предприятия по различным причинам не соблюдают контрактные сроки поставки кораблей и судов. В 2017 году, добавил Борисов, также не обошлось без переносов сроков ремонта и постройки.

Борисов отметил, что исполнители гособоронзаказа "несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок".






Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 21

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:20
    Борисов отметил, что исполнители гособоронзаказа "несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок".
    Ждем судебных разбирательств...
    svp67
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 13:24
      Борисов отметил, что исполнители гособоронзаказа "несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок".


      А кот Васька слушает, да ест. yes
      askort154
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:25
        Извечный русский вопрос: Кто виноват и Что делать?
        Кстати первый серийный патрульник проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" пошел на понтонах в сторону Крыма.
        Аристарх Людвигович
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:26
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Извечный русский вопрос: Кто виноват и что делать?

          К нему новый добавился: ""Где деньги Зин?"
          svp67
        2. Wedmak (Денис) Сегодня, 13:32
          Не понимаю, почему не своим ходом? Небольшой вроде кораблик.
          Wedmak
          1. Zubr Сегодня, 13:56
            В Зеленодольске корпуса строят. Наверное новые корпуса заложили, а оборудовать будут или в Керчи или где то там. Решили разгрузить заказы по другим верфям. пройдёт Волго-Донской канал и дальше по Дону в Азовское море. Скорей всего выполняли заказ для ЧФ
            Zubr
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 14:10
              Цитата: Zubr
              Наверное новые корпуса заложили, а оборудовать будут или в Керчи или где то там

              быстро освобождают стапель. достройка- Керчь, Феодосия или Севастополь
              Silvestr
          2. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:57
            Видимо, глубина фарватера не везде позволяет.
            kakvastam
      2. MPN (Павел) Сегодня, 13:44
        Цитата: askort154
        А кот Васька слушает, да ест.

        Навевают сомнения и так не маленькие сроки ремонта Кузи... what
        MPN
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 13:23
    Ой только ли в ВМС?!А где обещанные Арматы,Коалиции и Курганцы?!Про самолёты 5 поколения тоже грустно.Единственное это РВСН кто не жалуется про задержки поставок.
    Magic Archer
    1. BAI Сегодня, 13:50
      На счет Армат не волнуйтесь Он уже поступили на Донбасс. И героические украинские воины их успешно уничтожают.

      Это 2015 год! Если есть на Донбассе, представляете сколько их сейчас на территории России? Все базы хранения в 3 слоя завалены!
      BAI
  3. avia12005 (Юрий) Сегодня, 13:25
    Лучше всего судостроительную программу выполнять на Колыме. И чтобы там работали все ответственные за срыв. laughing
    avia12005
  4. san4es Сегодня, 13:26
    hi ..до конца года планируется пополнить состав ВМФ России 26 новыми кораблями и судами..

    Боевые корабли, вошедшие в состав ВМФ России с 2000 по 2018 год.... recourse
    июл 2018... hi
    san4es
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:26
    А когда душ на страну из баксов обрушился, даже о модернизации, а не только о постройке новых боевых кораблей и думать никто не желал! !!А сейчас проблема в людях -мрут они пачками, не желая поздно выходить на копеешную пенсию и пахать на износ! Человек ровно за 50 лет непрерывного стажа в моем Ростове на Дону на тяжелых и грязных работах, вкалывая наизнос, получил пенсию в 14300 рублей! По сути, за трудовую жизнь плевок в лицо от государства! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. Misha Честный (Миша) Сегодня, 13:32
    Провели парад, показали мощу...
    А после - сказки и фантазии кончились! До свидания розовые очки - здравствуй суровая реальность... wassat
    Misha Честный
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:36
    В 2017 году, добавил Борисов, также не обошлось без переносов сроков ремонта и постройки.
    ..А что в России, сейчас много судостроительных и судоремонтных заводов с современным оборудованием и квалифицированными специалистами, под завязку..?..А смежники такие же?
    parusnik
    1. Nehist (Александр) Сегодня, 13:42
      Ну так для этого промышленность развивать надо,места рабочие создавать... Быстрой прибыли это не принесет,вот и не интересно ни Каму сиее
      Nehist
      1. Слон Сегодня, 14:13
        О развитии промышленности никто в правительстве и не думает: http://rusvesna.su/economy/1533112736
        Слон
  8. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:38
    Ответственность это когда лоб зелёнкой мажут или пожурили слегка?
    rocket757
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:49
      Ответственность, это когда развалил отросль, получил орден и теплое место с гигантской зряплатой, и не за что не отвечаешь -у нас в стране все именно так и происходит.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. тлауикол (Иван) Сегодня, 14:37
    чего ж он на день вмф забыл об этом сказать
    тлауикол
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