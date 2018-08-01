14:38 01 августа
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В ВДВ будут сформированы новые танковые батальоны

В 2018 году в ВДВ будет завершено формирование трех новых танковых батальонов, нескольких подразделений РЭБ и БЛА, передает ТАСС сообщение командующего Воздушно-десантными войсками Андрея Сердюкова.



По словам командующего, в настоящее время ВДВ состоят из 4 дивизий, 5 отдельных бригад, частей обеспечения и учебных заведений.


В составе десантных соединений сегодня находятся танковые роты, роты РЭБ и БЛА, разведывательные роты переформированы в разведбатальоны, создан отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Кроме того, в Крыму сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон, рассказал он.

Всё это увеличило боевой потенциал войск на 20%, отметил Сердюков.

Он также сообщил, что поступившие за последние 5 лет 52 тыс. единиц вооружения позволили войскам увеличить возможности по огневому поражению на 16%. Уровень живучести при этом повысился на 20%, а маневренные возможности – в 1,3 раза.

Командующий добавил, что доля оснащенности современным вооружением и техникой сегодня составляет 62%.

Также увеличились доли современных средств десантирования (в 1,4 раза), бронетанковой техники (в 2,4 раза) и ракетно-артиллерийского оружия (в 3,5 раз).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:46
    То есть Т72 научат прыгать с транспортника создав для него свою парошютную платформу???Или это чисто для галочки -пустить пыль начальству в глаз???
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Копчёный (Денис) Сегодня, 13:51
      Само собой научат! Как вся крылатая пехота будут падать на ЗКП противника!
      Копчёный
      1. prodi Сегодня, 13:53
        скорее сделают, наконец, ВДВ нормальной строевой частью (элитной, гвардейской - без разницы)
        prodi
        1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 14:06
          Очнитесь!.. на кой в вдв танки?!! wassatдавайте им еще пару кораблей придадим!
          marlin1203
          1. prodi Сегодня, 14:17
            с кораблями перебор, а вот артиллерию, типа МСТА, можно
            prodi
            1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 14:35
              Цитата: prodi
              вот артиллерию, типа МСТА, можно

              Как-то "пробивалась" инфа,что в ВС РФ пушки-гаубицы Д-30 с вооружения снимают,а в ВДВ оставляют...
              Сепар ДНР
    2. Revival (Сергей) Сегодня, 14:16
      Когда начинают говорить випроцентах от чего то там "хорошего", то верный признак " пыли в глаза".
      Это как многочисленные многотомники о неготовности количественно к войне с Гитлером.... "Комплектнгсть по гаубицами 15% от плана и т.д." Какого плана и почему именно такой план был и был ли адекватный молчок.
      Примерно как если бы я имея миллиард говорил что совсем беден и не готов ещё так как это 1% от моего плана личного достатка
      Revival
  2. MPN (Павел) Сегодня, 13:48
    Не плохо. Радует все хорошее. Правда плохое нам стараются не говорить...
    MPN
  3. Копчёный (Денис) Сегодня, 13:54
    Всё правильно. Вон у морпехов есть всё, но элитой почему то считают ВДВ.
    Копчёный
  4. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 14:02
    во все десантно-штурмовых дивизиях и бригада были созданы танковые роты.состав-10 танков Т-72Б3,теперь их увеличивают до батальонов. При этом танки не появятся в воздушно-десантных дивизиях и бригадах
    Хаджи Мурат
  5. demiurg (валера) Сегодня, 14:05
    Дичь какая то. Закупают алюминий на гусеницах, обязательно аэромобильный. И при этом вводят танковые батальоны. Триумф на контрасте.
    demiurg
  6. Zubr Сегодня, 14:07
    Мне вот непонятно тоже, доставка тяжёлой техники. Могу только предположить, что собираются создать полную развёрнутую ВД Армию. В принципе логично. Сначала выкидывают разведку и ДРГ, следом штурмовые ВД подразделения захватывают и удерживают Аэропорты, удобные площадки для прибытия транспортников и доставки тяжёлой техники. Наверное так.
    Zubr
    1. Копчёный (Денис) Сегодня, 14:33
      Для ВД Армии нужна ВТА Армии, которая её подымет в воздух, а такого не было даже во времена СССР.
      Копчёный
  7. Revival (Сергей) Сегодня, 14:08
    Самый лучший способ это говорить в процентах)))
    Если сравнить с предыдущей новость про количество поставленной техники в ВС РФ (за последние 5 лет в эксплуатацию введено 25000 новой бронетанковой и автомобильной техники), то она вся пошла в ВДВ.
    Интересно кто и как будет тягать эти танки на место десантирования ( Воздушно десантных!)?
    Revival
  8. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 14:38
    не совсем понятно как и зачем? У ВДВ свои задачи, основная из них - десант в тыл врага. Как это делать с танками?
    bogart047
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