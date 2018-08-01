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В ВДВ будут сформированы новые танковые батальоны
В 2018 году в ВДВ будет завершено формирование трех новых танковых батальонов, нескольких подразделений РЭБ и БЛА, передает ТАСС сообщение командующего Воздушно-десантными войсками Андрея Сердюкова.
По словам командующего, в настоящее время ВДВ состоят из 4 дивизий, 5 отдельных бригад, частей обеспечения и учебных заведений.
В составе десантных соединений сегодня находятся танковые роты, роты РЭБ и БЛА, разведывательные роты переформированы в разведбатальоны, создан отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Кроме того, в Крыму сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон, рассказал он.
Всё это увеличило боевой потенциал войск на 20%, отметил Сердюков.
Он также сообщил, что поступившие за последние 5 лет 52 тыс. единиц вооружения позволили войскам увеличить возможности по огневому поражению на 16%. Уровень живучести при этом повысился на 20%, а маневренные возможности – в 1,3 раза.
Командующий добавил, что доля оснащенности современным вооружением и техникой сегодня составляет 62%.
Также увеличились доли современных средств десантирования (в 1,4 раза), бронетанковой техники (в 2,4 раза) и ракетно-артиллерийского оружия (в 3,5 раз).
По словам командующего, в настоящее время ВДВ состоят из 4 дивизий, 5 отдельных бригад, частей обеспечения и учебных заведений.
В составе десантных соединений сегодня находятся танковые роты, роты РЭБ и БЛА, разведывательные роты переформированы в разведбатальоны, создан отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Кроме того, в Крыму сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон, рассказал он.
Всё это увеличило боевой потенциал войск на 20%, отметил Сердюков.
Он также сообщил, что поступившие за последние 5 лет 52 тыс. единиц вооружения позволили войскам увеличить возможности по огневому поражению на 16%. Уровень живучести при этом повысился на 20%, а маневренные возможности – в 1,3 раза.
Командующий добавил, что доля оснащенности современным вооружением и техникой сегодня составляет 62%.
Также увеличились доли современных средств десантирования (в 1,4 раза), бронетанковой техники (в 2,4 раза) и ракетно-артиллерийского оружия (в 3,5 раз).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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