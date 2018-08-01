14:37 01 августа
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На Балтике стартовали межфлотские учения ВМФ РФ

В акватории Балтийского моря начались тактические учения боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

На Балтике стартовали межфлотские учения ВМФ РФ


Как рассказали в российском военном ведомстве, корабли, принимавшие участие в Главном военно-морском параде, приступили к отработке ряда тактических учений в соответствии с планом Главного командования ВМФ РФ. Учения проводятся на этапе свертывания сил и возвращения в пункты постоянной дислокации. Планом учений предусмотрена отработка противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны в составе межфлотской группировки кораблей, включая высадку десанта на побережье Балтийского моря. По оценке главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, в настоящее время у кораблей различных флотов имеется исключительная возможность отработать взаимодействие между флотами.


К учениям на Балтике приступили: ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомная подводная лодка "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск", фрегат "Адмирал Макаров", БДК "Иван Грен", "Королев", "Минск", корветы "Бойкий", "Сообразительный", дизель-электрические подлодки "Владикавказ" и "Дмитров".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:29
    Учения ВМФ радует, огорчает медленное строительство новых кораблей крупных рангов.
    Alexey-74
  2. тлауикол (Иван) Сегодня, 14:30
    тесновато им будет. таким составом можно понтонную переправу навести
    тлауикол
  3. Xander (Александр) Сегодня, 14:31
    Надо бы потроллить Украину - на учения выйти с места где начинается СП-2, пройти по всему маршруту прокладки, доплыть до датского острова что тормозит строительство, пострелять в его сторону калибрами и торпедами (без разрухи естественно) , обойти, доплыть до германии и водрузить там в качестве символа дружбы и партнерства - андреевский флаг. laughing
    Xander
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