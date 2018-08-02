Ядерный потенциал Франции (часть 2)

Опытный экземпляр бомбардировщика Mirage IV

Ядерная бомба AN-22

Mirage IVР с КР ASMP

БРСД S-2

Ракетная позиция на авиабазе Сен-Кристоль

Разрез ШПУ БРСД S-2

БРСД S-3 подготовленная к испытательному пуску

Перевозка термоядерной БЧ TN-61

ШПУ с БРСД S-3

Ядерная бомба AN-52 рядом с истребителем Mirage IIIЕ

Истребитель Mirage IIIЕ с подвешенной ядерной бомбой AN-52

Палубный истребитель-бомбардировщик Super Еtendard с КР ASMP



Истребитель-бомбардировщик Mirage 2000N с КР ASMР-A



Макет КР ASMP-A

Мобильный тактический ракетный комплекс Pluton

Разведывательный БПЛА R.20 на мобильной пусковой установке

Пусковая установка французского ОТРК Hadеs

БРПЛ М1



Первая французская ПЛАРБ Le Redoutable (S611)

ПЛАРБ Lе Inflexible (S615)

Спутниковый снимок Gооgle Earth: ПЛАРБ на стоянке в военно-морской базе Шербур

ПЛАРБ Le Triomphant на заводском стапеле

Антенны в Сент-Ассизи

Спутниковый снимок Gооgle Earth: Дублирующий передающий центр в Сент-Ассизи



По материалам:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/s3/s3.shtml

https://www.capcomespace.net/dossiers/espace_europeen/albion/albion_ZL.htm

http://www.defens-aero.com/2016/03/escadron-de-chasse-2-4-la-fayette-fete-son-centenaire.html

http://www.popflock.com/learn?s=M20_(missile)

https://journals.openedition.org/rha/5312#ftn19

https://www.defense.gouv.fr/marine/operations/forces/forces-sous-marines/la-force-oceanique-strategique-de-la-marine-nationale

http://www.military-today.com/missiles/m51.htm

http://www.senat.fr/rap/r11-668/r11-668_mono.html#toc40

https://novainfo.ru/article/13487

Экономика Пятой республики в первой половине 60-х годов находилась на подъеме, что позволило выделить необходимые финансовые ресурсы и одновременно реализовывать несколько очень дорогостоящих программ. Уже через два года после первого тестового ядерного взрыва на вооружение поступила атомная бомба пригодная для практического использования. После того как стало ясно, что французский военно-промышленный комплекс в состоянии самостоятельно создать ядерные взрывные устройства и средства их доставки, был принят долгосрочный план развития ядерных сил «Каэлканш-1» предусматривающий формирование полноценной ядерной триады включающей в себя авиационную, морскую и наземную составляющие.Первоначально в роли носителя атомной бомбы рассматривался фронтовой бомбардировщик SO-4050 Vautour II, но этот самолёт имел невысокую скорость полёта и недостаточный для выполнения стратегических задач боевой радиус. Практически одновременно с началом работ по французскому ядерному оружию компания Dassault приступила к проектированию сверхзвукового дальнего бомбардировщика Mirage IV.Прототип бомбардировщика поднялся в воздух в июне 1959 года, то есть ещё до начала французских ядерных испытаний. Первый серийный самолёт передали заказчику в 1964 году. Бомбардировщик Mirage IVА с максимальной взлётной массой 33 475 кг, без дозаправки в воздухе имел боевой радиус 1240 км, и развивал на большой высоте скорость 2340 км/ч. В общей сложности было построено 66 бомбардировщиков, часть из них в последствии переделали в разведчики.В 80-е годы 18 самолетов модернизировали до уровня Mirage IVР. Именно «четвёрка» от фирмы «Дассо» стала первым французским стратегическим носителем имплозивной плутониевой бомбы AN-11 мощностью 70 кт. Согласно французским СМИ прототип этой ядерной бомбы был испытан в ходе операции «Голубой тушканчик» 13 февраля 1960 года. Всего на девяти авиабазах ВВС Франции было размещено 40 бомб AN-11. Каждый бомбардировщик Mirage IVА мог нести одну такую бомбу массой около 1400 кг в специальном контейнере. Серийная сборка свободнопадающих ядерных бомб AN-11 велась с 1962 по 1967 год. Но этот ядерный боеприпас не удовлетворял военных по критериям безопасности, так как имелась вероятность его непреднамеренной инициализации в аварийной ситуации. В связи с этим в 1968 году началось производство бомбы AN-22, надёжность и безопасность которой была подтверждена в ходе «горячих» и «холодных» испытаний во Французской Полинезии.В бомбе AN-22 также использовался плутониевый заряд с выходом энергии до 70 кт в тротиловом эквиваленте, но её вес удалось снизить до 700 кг. С учётом того, что в составе французских ядерных сил в постоянной готовности находилось минимум 36 бомбардировщиков Mirage IV, в ядерных погребах имелось 40 ядерных бомб AN-22. Эксплуатация свободнопадающих бомб AN-22 в ВВС Франции продолжалась до 1988 года, после чего они были вытеснены сверхзвуковыми крылатыми ракетами ASMP (франс. Air-Sol Moyenne Portee – Сверхзвуковая крылатая ракета средней дальности). Ракета массой 860 кг имела жидкостный прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который разгонял её до скорости 2300 - 3500 км/ч в зависимости от профиля полёта. В зависимости от высоты и скорости дальность пуска находилась в пределах 90-300 км. Ракета оснащалась термоядерной боеголовкой TN-81, с мощностью взрыва регулируемой в пределах 100-300 кт. В период с 1986 по 1991 год было собрано 80 боеголовок TN-81 и 90 ракет. Носителями КР ASMP стали модернизированные Mirage IVР.Помимо ракетного вооружения позволявшего не входить в зону поражения зенитно-ракетных комплексов средней дальности, восемнадцать модернизированных бомбардировщиков получили новую навигационную и связевую аппаратуру, а также станции постановки помех для противодействия советским системам ПВО. Эксплуатация бомбардировщиков Mirage IVР вооруженных крылатыми ракетами ASMP продолжалась до 1996 года.С учетом относительно небольшого радиуса действия французских бомбардировщиков, свойственного скорей для тактических носителей, в США были закуплены самолёты-заправщики КС-135. Предполагалось, что они будут осуществлять дозаправку «Миражей» на маршруте, до подхода к рубежам ПВО стран Восточного блока. С учетом небольшой вероятности прорыва бомбардировщиков через воздушное пространство стран Варшавского договора, основными в случае нанесения ударов по территории СССР считались два маршрута – южный и северный. Южный маршрут теоретически давал возможность действовать по территории Крыма и Украины, а при прорыве с севера в зоне досягаемости оказывались Калининград, Ленинград и Прибалтика. Однако с самого начала не было особых иллюзий относительно способности одиночного высотного бомбардировщика прорвать советскую эшелонированную систему ПВО, и потому помимо авиационной компоненты во Франции в 60-е годы приступили к созданию баллистических ракет шахтного базирования и атомного подводного ракетоносного флота. Разработка французских средств доставки ядерного оружия велось в основном с опорой на собственные силы. Французы лишенные американских ракетных технологий были вынуждены сами проектировать и строить баллистические ракеты наземного и морского базирования. Однако несмотря на отсутствие поддержки, а порой и откровенное противодействие со стороны США, французские учёные и инженеры сумели добиться серьёзных успехов. Разработка собственных баллистических ракет в определённой мере подстегнула развитие французских национальных аэрокосмических технологий, и в отличие от Великобритании у Франции имеется собственный ракетный полигон и космодром.Вскоре после окончания Второй мировой войны в Алжире началось возведение французского ракетного испытательного центра, а позже космодрома — «Хаммагир». Он располагался в западной части Алжира, недалеко от города Бешар. На ракетном полигоне велись испытания тактических и исследовательских ракет, в том числе и ракеты-носителя Diamant-А, которая 26 ноября 1965 года вывела на орбиту первый французский спутник Astérix. Хотя трехступенчатые ракеты семейства «Диамант» могли реализовать межконтинентальную дальность для экстренной доставки ядерной боеголовки они не подходили, так как имели большое время предстартовой подготовки, и не могли долго находиться в заправленном состоянии.После предоставления независимости Алжиру, испытания французских баллистических ракет были перенесены на ракетный полигон «Бискаросс» расположенный на берегу Бискайского залива. Не смотря на противоречия с США, основными противниками Франции считались государства входящие в Организацию Варшавского договора, и необходимости в создании межконтинентальной баллистической ракеты не было. Это давало возможность создания относительно простой твердотопливной двухступенчатой баллистической ракеты средней дальности. Во второй половине 60-х французские аэрокосмические фирмы уже имели опыт создания твердотопливных реактивных двигателей и наработанные рецептуры твёрдого топлива. При этом командование французских стратегических сил для ускорения процесса разработки первой БРСД шахтного базирования, сознательно согласилось с упрощением системы наведения. В заданных тактико-технических характеристиках круговое вероятное отклонение задавалось в пределах 2 км, при дальности пуска не менее 3 000 км. Впрочем, в процессе доводки ракеты, КВО удалось уменьшить в два раза.Испытательные пуски прототипов ракеты начались в 1966 году. На доводку ракетного комплекса получившего название S-2, до уровня серийного образца и лeтные испытания потребовалось болеe четырех лет и 13 пусков.Баллистическая ракета средней дальности S-2 имела стартовую массу 31,9 т и несла моноблочную ядерную боеголовку MR-31 мощностью 120 кт. Как пишут зарубежные эксперты в области ядерного оружия, мощность ядерной боеголовки MR-31 была фактически придельной для ядерного боеприпаса на основе плутония. С учетом того, что заявленное КВО БРСД S-2 составляло 1 км, эта ракета была эффективна против крупных относительно слабо защищенных, площадных политико-экономических и военных целей на территории стран Варшавского договора и СССР.После начала серийного производства число планируемых к развёртыванию БРСД сократили с 54 до 27. Это было связано с тем, что к моменту принятия S-2 на вооружение, данная ракета уже не в полной мере соответствовала современным требованиям. Сооружение защищённых шахтных пусковых установок в южной части Франции на плато Альбион началось в 1967 году. Всего в окрестностях авиабазы Сен-Кристоль было построено 18 ШПУ. Для доставки баллистических ракет с ракетного арсенала в позиционный район использовались специальные колёсные транспортёры.Французские баллистические ракеты средней дальности S-2 размещались в шахтных пусковых установках одиночного старта глубинoй около 24 м , на удаление примерно 400 м друг от друга. Каждая шахта, рассчитанная на избыточное давление ударной волны 21 кг/см ². Шахта закрывалась сверху сдвижной железобетонной крышкой толщиной 1,4 м и весом около 140 т. Ракета устанавливалась на пусковой стол, смонтированный на подвесной амортизационной системе в виде кольцевых охватов и тросов, которые были пропущены через блоки и связаны с четырьмя гидравлическими домкратами на полу шахты, предназначенными для выравнивания пускового стола.При строительстве ШПУ использовались специальные марки сталей и сорта железобетона. Благодаря применению систем общей и локальной амортизации, размещению ракетных шахт в прочных скальных породах на большом удалении друг от друга, многократного дублирования систем связи и управления, общая устойчивость комплекса к поражающим факторам ядерного взрыва была для того времени очень высокой. ШПУ БРСД S-2 удерживал первое место по уровню защищённости, оставляя позади даже ряд американских и советских комплексов с МБР шахтного базирования. Каждая группа из 9 ШПУ S-2 объединялась в одну эскадрилью. Руководство шахтными пусковыми установками осуществлялось из собственного командного пункта, находившегося на большой глубине в скальных породах и снабженного эффективными системами амортизации. В процессе проектирования и строительства ракетных позиций большое внимание уделили повышению боевой устойчивости, для чего были созданы многократно продублированные каналы связи, как с каждой ракетной шахтой, так и с вышестоящими звеньями управления. Во время боевого дежурства ракеты находились в высокой готовности к применению – время пуска из полной боевой готовности не превышало одной минуты. Кoнтроль технического сoстoяния и запуск ракет осуществлялся дистанционнo. Круглосуточное дежурство на командном пункте несла смена из двух офицеров.Первая эскадрилья в составе девяти ШПУ с БРСД S-2 приступила к несению боевого в середине 1971 года, а вторая эскадрилья — в начале 1972 года. Однако с учётом того, что в начале 70-х в СССР велись активные работы по созданию противоракетных систем, существовала значительная вероятность, что французские баллистические ракеты S-2 оснащённые только моноблочной боевой частью не смогут выполнить боевую задачу. В связи с этим ещё до начала развёртывания БРСД S-2 французское военно-политическое руководство приняло решение о создании более совершенного ракетного комплекса средней дальности оснащённого средствами преодоления противоракетной обороны и имеющего более высокие тактико-технические и служебно-эксплуатационные характеристики. При этом требовалось увеличить устойчивость к поражающим факторам ядерного взрыва, дальность, точность и забрасываемый вес. Старая и новая ракеты должны были иметь большую степень унификации использовать одинаковые узлы и агрегаты и уже построенные шахтные пусковые установки,. В итоге создаваемая БРСД S-3 стала конгломератом из принятой на вооружение ракеты S-2 и проектируемой баллистической ракетой предназначенной для оснащения подводных лодок М-20. Согласно принятому решению, ракеты S-3 должны были заменить на дежурстве свою предшественницу, ракету S-2, в соотношении один к одному.Испытания прототипа БРСД S-3 на полигоне «Бискаросс» начались в декабре 1976 года. С декабря 1976 по март 1979 года было выполнено 8 испытательных запусков, что позволило решить все возникавшие вопросы. В июле 1979 с полигон «Бискаррос» был выполнен испытательный запуск БРСД S-3, произвольно отобранной из серийной партии ракет предназначавшихся для постановки на боевое дежурство.В отличие от своей предшественницы ракета S-3 несла новую термоядерную моноблочную боевую часть, прикрытую на активном участке полета головным обтекателем, что существенно уменьшало аэродинамическое сопротивление и уязвимость от поражающих факторов ядерного взрыва. Головной обтекатель был унифицирован с головным обтекателем французской БРПЛ M20. БРСД оснащалась моноблочной термоядерной боеголовкой TN-61 мощностью 1,2 Мт, которая была более устойчива к ПФЯВ, нежели ГЧ MR-31 ракеты S-2, а также имела повышенную безопасность при транспортировке и хранении.После ухода Шарля де Голля с поста президента в апреле 1969 год, новое руководство Франции во главе с Жорж-Жан-Раймоном Помпиду взяло курс на восстановление военно-технического и политического сотрудничества с США. Термоядерные боеголовки TN-60 и TN-61 предназначавшиеся для французских БРСД S-3 и БРПЛ М20 создавались при американской консультационной поддержке, и французы сумели получить доступ к некоторым критически важным технологиям и специальному оборудованию. В середине 60-х американские власти наложили эмбарго на экспорт во Францию суперкомпьютера CDC 6600, который Франция планировала использовать для проведения расчетов в ходе разработки термоядерного оружия. В качестве ответной меры 16 июля 1966 года Шарль де Голль объявил о начале разработки собственного суперкомпьютера, дабы обеспечить независимость Франции от импорта компьютерных технологий. Впрочем, вскоре после того как де Голль пересчитал быть президентом, несмотря на формальный экспортный запрет, американское руководство «закрыло глаза» и суперкомпьютер все-таки удалось ввезти во Францию через подставную коммерческую фирму.Новый боевой блок с термоядерным зарядом TN-61 был более высокоскоростным, и обеспечивал меньшее рассеивание на атмосферном участке траектории и большую устойчивость к воздействию ПФЯВ. В ряде источников говориться, что он был покрыт специальным радиопоглощающим покрытием и содержал в себе аппаратуру РЭБ для создания радиопомех РЛС ПРО. На БРСД S-3 использовалась новая инерциальная система управления, которая имела повышенную стойкость к внешним воздействиям и обеспечивала КВО 700 м, при дальности пуска 3700 км. Ракета получила возможность стрельбы по одной из нескольких целей, чьи координаты были заранее загружены в блок памяти системы наведения. Благодаря использованию новых технических решений, материалов и более энергоёмкого твёрдого топлива при одновременном увеличении дальности пуска и величины забрасываемой полезной нагрузки ракета S-3 стала легче примерно на 5 т и короче почти на метр.В 1980 году новые ракеты зачали заменять не удовлетворявшие современным требования БРСД S-2. При этом значительному усилению и усовершенствованию подверглись шахтные пусковые установки. Основной упор делался на повышение защищённости от поражающих факторов ядерного взрыва: сейсмодинамического смещения грунта, избыточного давления во фронте ударной волны, электромагнитного импульса, потока элементарных частиц. Новый комплекс получил наименование S-3D (франц. Durcir - упрочненный).В конце 80-х БРСД шахтного базирования S-3 планировали заменить новой ракетой S-4 с дальностью пуска до 6000 км, которая фактически представляла собой сухопутный вариант создававшейся в те годы БРПЛ М45. Однако ликвидация Организации Варшавского договора и развал Советского Союза привели к тому, что угроза глобальной войны упала до минимума, и программу создания первой французской МБР шахтного базирования свернули.В 60-е годы во Франции велись работы по созданию тактического ядерного оружия пригодного для использования на поле боя в оперативной глубине обороны противника. Носителями тактических ядерных бомб стали истребители Dassault Mirage IIIЕ, истребители-бомбардировщики SEPECAT Jaguar А и палубные истребители-бомбардировщики Dassault-Breguet Super Еtendard.Первой французской тактической ядерной бомбой стала AN-52. Этот «специальный» авиационный боеприпас выпускался в двух вариантах, при массе 455 кг и длине 4,2 м мощность заряда составляла 8 или 25 кт. Бомба оснащалась тормозным парашютом. Стандартная высота подрыва - 150 м. Точное количество авиабомб AN-52 не известно, в различных источниках указывается, что их было собрано от 80 до 100 единиц. Примерно 2/3 из них имели мощность 8 кт. Эти ядерные бомбы состояли на вооружении с 1972 по 1992 год.Согласно французской ядерной доктрине самолёты-носители ядерных бомб могли решать как тактические, так и стратегические задачи. В начальной стадии эксплуатации «ядерных» истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000N тридцать машин этого типа были приспособлены для доставки свободнопадающих бомб. Однако после списания последних стратегических бомбардировщиков Mirage IVР все имеющиеся Mirage 2000N и часть палубных Super Еtendard были вооружены крылатыми ракетами ASMP. Согласно французским данным «ядерные эскадрильи» ВВС и ВМС получили 80 крылатых ракет.Рoль этих носителей главным образом состoялa в том, чтобы в случае полномасштабного воeнного конфликта стать средством «последнего предупреждения» агрессорa перед применением стратегичеcкого ядерного оружия. Использование тактических ядерных зарядов предусматривалось в случае невозможности отражения агрессии обычными средствами. Это должно было продемонстрировать решимость Франции защищаться всеми возможными средствами. Если ограниченное использование тактического ядерного оружия не приносило должного результата, предполагалось нанесение массированного ядерного удара всеми имеющимися БРСД и БРПЛ по городам противника. Таким образом, французская ядерная доктрина предусматривала возможность избирательного использования различных ядерных средств поражения и включала в себя элементы концепции «гибкого реагирования».Одним из основных приёмов прорыва Mirage 2000N к объекту нанесения ядерного удара является бросок на предельно малой высоте. Для этого на самолёте установлена БPЛC Dаsault Еlectroniquе/Thompson-СSF Аntilopе 5, способная работать в режимах картографирования, навигации, режиме следования рельефу местности. Она обеспечивает автоматический полет с огибанием рельефа местности на высоте около 90 м со скоростью до 1112 км/ч.В 2009 году на вооружение ВВС Франции была принята ракета ASMP-A с дальностью пуска до 500 км и максимальной скоростью полёта на большой высоте 3М. До 2010 года КР ASMP-A оснащалась той же боевой частью TN-81, что и ракета ASMP, а с 2011 года — боеголовкой нового поколения TNA. Эта термоядерная боевая часть, будучи более легкой, безопасной в эксплуатации и устойчивой к поражающим факторам ядерного взрыва, имеет возможность регулирования мощности взрыва в пределах 20, 90 и 300 кт. Возможность ступенчатого регулирования мощности значительно повышает эффективность и гибкость применения ракеты в случае использования против различных по уровню защищённости и площадным параметрам целей и позволяет снизить побочный ущерб для своих войск.После того как в 2016 году палубные истребители-бомбардировщики Super Еtendard были сняты с вооружения единственными морскими носителями крылатых ракет остались палубные истребители Dassault Rafale М Standart F3. После списания «ядерных» истребителей бомбардировщиков Mirage 2000N они будут заменены двухместными специально модифицированными Rafale B. Всего для подвески на «Миражи» и «Рафали» во Франции имеется примерно 60 крылатых ракет ASMP-A. Стоит сказать, что Франция является единственной европейской страной, где на вооружении состоят крылатые ракеты с термоядерной боевой частью. В середине 90-х произошли структурные изменения в авиационной составляющей ядерных сил, и было сформировано самостоятельное Стратегическое авиационное командование, в состав которого вошли все самолёты-носители ядерного оружия, в том числе и палубные.Параллельно с созданием тактических ядерных авиабомб во Франции велись работы по наземным тактическим ракетным комплексам. В 1974 году на вооружение был принят мобильный ракетный комплекс ближнего действия Pluton с твердотопливной ракетой весившей 2423 кг. Ракета оснащалась инерциальной системой наведения, имела дальность пуска от 17 до 120 км и несла ядерную боеголовку АN-51. Эта боеголовка имела много общего с тактической ядерной бомбой AN-52 и также выпускалась в двух вариантах – мощностью 8 и 25 кт. В ряде источников говориться, что КВО ракеты составляло 200-400 м, впрочем не понятно о какой дальности идёт речь.Базой для мобильного комплекса послужило шасси среднего танка AMX-30. Мобильная пусковая установка могла развить скорость по шоссе до 60 км/ч и имела запас хода 500 км. Характеристики подвижности и проходимости ТРК «Плутон» находились примерно на одном уровне с танками и БМП. После прибытия на позицию на подготовку к стрельбе уходило не более 10-15 минут. На сборку и погрузку ракеты с колёсного транспортёра на гусеничную пусковую установку требовалось около 45 минут.С 1974 по 1978 год в Сухопутных войсках Франции было сформировано пять ракетных полков. В каждом полку на вооружении состояло 8 самоходных пусковых установок. В составе полка имелось три сотни единиц другой техники и около тысячи человек личного состава.В составе французского ТРК «Плутон» для уточнения координат цели использовался беспилотный летательный аппарат Nord Aviation R.20. Этот БПЛА развивал скорость до 900 км/ч, имел потолок 12 000 м и мог находиться в воздухе 50 минут. Всего французская армия в 70-е годы получила 62 разведывательных беспилотника R.20. Изображение полученное с БПЛА по радиоканалу передавалось на полковой командный пункт. После чего полученная информация обрабатывалась на процессорах Iris 50 и загружалась в блок памяти информация в котором хранилась на ферритовых кольцах.Ракетный комплекс "Плутoн" являлся средством поддержки дивизий и корпусов. Боеголовки различной мощности предназначались для разных целей. Ядерный заряд мощностью 8 кт мог применяться по целям на передовой - по колоннам бронетехники и позициям артиллерии. Боеголовка в 25 кт должна была использоваться по целям удалённым от линии фронта - транспортным узлам, складам боеприпасов, техники и вооружения, штабам и пунктам управления войсками. Кроме того на тактический ракетный комплекс как и в случае с авиационными тактическими ядерными бомбами возлагалась задача последнего «предупреждения» агрессора.К концу 70-х первый французский тактический ракетный комплекс начал устаревать. В первую очередь военных не устраивала небольшая дальность пуска, не позволявшая поражать цели на территории ГДР. В связи с этим стартовала опытно-конструкторская разработка Super Pluton. Работы в этом направлении продолжались до 1983 года, но в последствии совершенствование ТРК Pluton признали бесперспективным, и было решено разработать новый оперативно-тактический ракетный комплекс с нуля. В отличие от «Плутона» на гусеничной базе, новый ракетный комплекс решили делать на колёсном грузовом шасси. Такой вариант, безусловно, снижал проходимость по слабым грунтам, но повышал подвижность комплекса при движении по шоссе. Кроме того, использование пусковых установок на две ракеты, выполненных в виде буксируемого прицепа снижало стоимость ракетного комплекса, увеличивало готовый к применению боекомплект и затрудняло идентификацию средствами космической и авиационной разведки.Лётные испытания ракет для комплекса получившего в последствии обозначение Hadеs (франц. Аид) начались в 1988 году. Первоначально запланированная дальность полёта твердотопливной ракеты массой 1850 кг и длиной 7,5 составляла 250 км. Однако благодаря прогрессу в области твердого топлива и достаточно совершенной инерциальной системе наведения дальность прицельного пуска удалось довести до 480 км. Круговое вероятное отклонение в этом случае составляло 100 м. Также была разработана комбинированная система наведения, использующая для корректировки курса полёта ракеты сигналы американской системы спутникового позиционирования GPS. В этом случае отклонение ракеты от точки прицеливания не превышало 10 метров, что позволяло использовать новый французский ОТРК для эффективного поражения таких крепких целей, как заглублённые и укрепленные железобетоном командные пункты, ядерные погреба и шахтные пусковые установки баллистических ракет. Впрочем, французы не скрывали, что ракетные комплексы «Аид» в первую очередь предназначались для уничтожения целей на территории ГДР. Такой подход вызывал возражения в ФРГ, так как, по мнению немецких военных и политиков снижался психологический барьер для применения ядерного оружия и имелась большая вероятность спровоцировать упреждающий удар со стороны СССР.Согласно первоначальному плану в войска планировалось поставить 120 ракет оснащённых термоядерной боеголовкой ТN-90. Как и другие французские термоядерные боеприпасы второго поколения, эта боевая часть имела возможность ступенчатого изменения мощности взрыва. Согласно французским данным максимальное энерговыделение ТN-90 составляло 80 кт. Сборка ТN-90 началась в 1990 году, всего было заказано 180 боеголовок, но уже в 1992 году их производство прекратило. За два года успели поставить три десятка ТN-90. Сокращение заказа на производство термоядерных боеголовок было связано с отказом от полномасштабного производства ОТРК «Аид». Принятие на вооружение нового французского ОТРК совпало с периодом снижения международной напряженности. Благодаря уступчивости «демократического» российского руководства наши воинские контингенты с неоправданной поспешностью были выведены с территории восточно-европейских стран. В этих условиях было признано оправданным поставить в ракетные подразделения французских Сухопутных сил 15 пусковых установок и 30 ракет. Однако уже в 1992 году все имеющиеся пусковые установки «Аид» и ракеты были направлены на базу хранения. С учетом достижений в области электроники, предпринимались попытки придать этому комплексу «не ядерный статус». На ракету предполагалось установить более тяжелую и прочную конвенционную боевую часть и снабдить её телевизионной системой наведения. В этом случае дальность пуска ОТРК Hadеs снижалась до 250 км и основным назначением комплекса становилась борьба с важными и хорошо защищёнными в инженерном отношении целями. Однако этот проект не нашел поддержки у правительства и в 1996 году президент Жак Ширак объявил, что в рамках нового формата французских сил ядерного сдерживания все имеющиеся оперативно тактические комплексы и собранные для них термоядерные боеголовки ТN-90 подлежат утилизации. С учётом того, что ещё в 1993 году были сняты с вооружения тактические ракетные комплексы «Плутон» в конце 90-х Франция полностью лишилась баллистических ракет наземного базирования.Не смотря на получение доступа к ядерному оружию, у Франция не было шансов на победу в военном противостоянии с Советским Союзом и странами Организации Варшавского договора. Относительно немногочисленные французские бомбардировщики и баллистические ракеты средней дальности с большой долей вероятности могли быть уничтожены внезапным ракетно-ядерным ударом. Дабы придать своим ядерным силам большую боевую устойчивость и гарантировать агрессору неотвратимость возмездия, руководство Франции решило развивать морскую компоненту ядерной триады. Официально о намерении сформировать Морские Стратегические Ядерные Силы Париж объявил ещё в 1955 году. При этом французы в серьёз рассчитывали на американскую помощь в деле создания ядерного реактора пригодного для установки на подводную лодку проекта Q244. Главным оружием перспективной французской ПЛАРБ должна была стать баллистическая ракета Marisoult, близкая по своим характеристикам с американской БРПЛ UGM-27B Polaris A-2. Однако после выхода в 1966 году Франции из НАТО военно-техническое сотрудничество с США сократилось до минимума, и речи об оказании помощи в деле создания французских СЯС идти не могло. Более того, на определённом историческом этапе Франция рассматривалась в Вашингтоне как геополитический соперник. Попытка создания собственного ядерного реактора работающего на низкообогащённом U-235 оказалась не удачной. Вскоре выяснилось, что такой реактор при весьма низком КПД, просто не поместится в корпус лодки. По этой причине в середине 1958 года постройка лодки Q244 была сначала заморожена, а позже и вовсе отменена. Это был не единственный удар по создаваемым французским МСЯС, в начале 1959 года стало ясно, что проектные массогабаритные характеристики БРПЛ Marisoult чрезмерно превышены и разработку ракеты прекратили. Но неудача не смутила французов. Не смотря на то, что их учёные и конструкторы не имели необходимых ядерных технологий, были лишены поддержки США и должны были в короткий срок решить сразу три главные задачи: разработка корабельной атомной энергоустановки, создание баллистической ракеты подводной лодки и, наконец, проектирование самой ПЛАРБ они в итоге справились с поставленной задачей.В марте 1964 года на судостроительной верфи в Шербуре состоялась закладка головной подводной лодки Le Redoutable( рус. Грозный, Устрашающий). Постройка первой французской ПЛАРБ шла с большими трудностями, много времени потребовалось на доводку реактора GEC Alsthom PWR водо-водяного типа с принудительной циркуляцией теплоносителя мощностью 16 000 л.с. Подводное водоизмещение лодки составляло 8 913 т, длина - 128,7 м, ширина корпуса - 10,6 м, скорость – до 25 узлов, максимальная глубина погружения – 250 м. Экипаж – 128 человек. С самого начала разработчики уделяли большое внимание снижению уровня шумности, что повышало выживаемость ПЛАРБ на боевом патрулировании.Главным калибром лодки стала твердотопливная двухступентачатая баллистическая ракета М1. При длине 10,67 м и массе около 20 000 кг она имела заявленную дальность пуска 3000 км. Однако в ряде современных источников говориться, что в ходе контрольно-испытательных стартов не все ракеты сумели подтвердить заявленную дальность, и на практике реальная зона поражения ракет первых французских ПЛАРБ немногим превышала 2000 км. БРПЛ М1 оснащалась боеголовкой MR 41. Эта моноблочная термоядерная боевая часть весила 1360 кг и имела мощность 450 кт. Круговое вероятное отклонение при стрельбе на максимальную дальность превышало 1 км. Всего на борту лодки имелось 16 ракет запускаемых из подводного положения.Испытательные пуски ракет М1 производились в ракетном центре «Бискаросс» на берегу Бискайского залива. Для этого здесь был сооружен специальный колодец с морской водой глубиной 100 метров, в который погружается стенд, представляющий собой герметичный отсек с ракетой внутри и комплектом соответствующего оборудования предназначенным для отработки запусков ракеты из подводного положения. В дальнейшем именно здесь тестировались все французские баллистические ракеты предназначенные для запуска с подводных лодок.Спуск на воду головной стратегической подводной лодки типа «Редутабль» произошел 29 марта 1967 года, а в боевой состав ВМС Франции официально она была введена 1 декабря 1971 года. С момента закладки лодки, до формального введения её в строй прошло почти восемь лет. Из них на верфи - пять лет, в достройке на плаву - полтора года и столько же потребовалось для отработки оборудования и вооружения перед вводом ее в боевой состав флота.В 1967 году атомную субмарину даже вернули на судоверфь, чтобы на стапеле исправить выявленные недостатки в конструкции. B дальнейшем сроки строительствa последующих ПЛАРБ этого класса были сокращены до пяти - шести лет. Кроме головной французские ВМС получили еще четыре атомных подводных ракетоносца этого проекта. Первый выход на боевое патрулирование Le Redoutable состоялся в январе 1972 года. Уже в январе 1973 года в строй вошла однотипная лодка Le Terrible (S612). Как и головная в серии ПЛАРБ она несла 16 ПРПЛ М1. Однако создаваемая в большой спешке ракета по ряду параметров не устраивала французских подводников. В 1974 году на вооружение приняли улучшенную ракету М2. Стартовая масса и длина новой БРПЛ остались такими же как у М1. Также не изменился тип термоядерной боеголовки и забрасываемый вес. По всей видимости, основные изменения были направлены на увеличение дальности пуска и повышение эксплуатационной надёжности. Этого удалось добиться благодаря использованию более энергоёмкой рецептуры ракетного топлива и современной полупроводниковой элементной базы. Согласно французским источникам дальность пуска БРПЛ М2 превысила 3000 км. Дальнейшим вариантом развития ракеты М2 стала М20. Ракета принятая на вооружение в 1977 году сохранила массу и габариты БРПЛ М1/М2, но несла новую термоядерную боеголовку TN 60 мощностью 1,2 Мт и средства прорыва ПРО. Дальность пуска была доведена до 3200 км. БРПЛ М20 находилась на вооружении с 1977 по 1991 год. Всего было построено 100 ракет этого типа.По мере ввода в строй новых подводных ракетоносцев стало очевидно, что в связи с усилением советских противолодочных сил они нуждаются в более дальнобойном и точном оружии с большей вероятностью преодоления системы противоракетной обороны Москвы. В начале 80-х на полигоне «Бискаросс» начались испытательные пуски БРПЛ нового поколения М4. Начиная с 1987 года в ходе очередных капитальных ремонтов, все лодки, кроме сильно изношенной "Редутабль", выведенной в 1991 году из боевого состава, подверглись модернизации с целью размещения на них ракетного комплекса с БРПЛ М4А, с дальностью пуска 4000 км. Новая трёхступенчатая ракета со стартовой массой 35 000 кг несла шесть термоядерных боеголовок ТN-70 по 150 Кт каждая. Боеголовки обеспечивали поражение крупных площадных целей находящихся в прямоугольнике размерами 120х150 км. Всего был собрано 90 боеголовок ТN-70, которые состояли на вооружении до 1996 года. В конце 1987 года на вооружение приняли ракету М4В с дальностью пуска увеличенной до 5000 км. Она оснащалась шестью термоядерными TN-71, которая при той же мощности была значительно легче чем ТN-70. Теоретически в головной отсек БРПЛ М4В можно было поместить большее число боевых блоков, но резерв массы был использован для размещения ложных целей и передатчика активных помех.С учётом скорого списания выработавшей свой ресурс ПЛАРБ "Редутабль" в июне 1982 года, после пятилетнего перерыва на верфи в Шербуре состоялась закладка ещё одной лодки получившей имя Lе Inflexible (франц. – Несгибаемый), и позывной S615.При проектировании очередной атомной ракетной лодки вошедшей в строй в апреле 1985 года был учтён опыт эксплуатации ранее построенных ПЛАРБ. Субмарина «Эфлексибль» построенная по улучшенному проекту отличалась рядом конструктивных особенностей. В частности был усилен корпус, что в свою очередь позволило увеличить предельную глубину погружения до 300 м, изменена конструкция шахт пусковых установок для размещения ракет М-4В, увеличен срок замены активной зоны реактора. Фактически ПЛАРБ Lе Inflexible стала лодкой второго поколения, которая заполнила пробел и позволила французским кораблестроителям отработать новые технические решения и вооружение до начала строительства лодок третьего поколения.В ходе модернизации завершенной в 2001 году на «Несгибаемом» установили новые шахты с БРПЛ М45. Баллистическая ракета М45 внешне практически не отличалась от М4А/В, имела такую же массу и габариты. Но после очередного улучшения двигательной установки, ракета стала способна поражать цели на дальности до 6000 км. В качестве полезной нагрузки использовалось шесть боевых блоков индивидуального наведения с боеголовками TN-75 и средства прорыва ПРО. Мощность термоядерной боеголовки TN-75 не разглашается, но согласно экспертным оценкам она находится в пределах 110 кт. Из сведений опубликованной в журнале Bulletin of the Atomic Scientists следует, что по состоянию на 2005 год во французских МСЯС имелось 288 боеголовок TN-75.При относительно небольшой численности французских морских стратегических сил интенсивность боевой службы ракетных субмарин была весьма высокой. В период с 1983 по 1987 год на боевом патрулировании, как правило, находилось три лодки одновременно, одна в несла дежурство у причала в Иль-Лонге, а еще две на различных стадиях капитального ремонта в верфях Бреста или Шербура. На лодках нёсших боевое дежурство в море находилась разрушительная мощь суммарно эквивалентная примерно 44 Мт. Позиционные районы французских ПЛАРБ, в годы «холодной войны» находились в Норвежском и Баренцевом морях, либо в Северной Атлантике. Продолжительность похода составляла примерно 60 суток. В среднем одна французская ПЛАРБ совершала по три патрулирования в год. Предположительно, каждая из лодок совершила 60 патрулирований за весь срок службы. Для всех лодок, входивших в состав Force océanique stratégique (франц. Океанские стратегические силы) были сформированы два экипажа - «синий» и «красный», поочерёдно сменявшие друг – друга в боевых походах.Эксплуатация ПЛАРБ «Эфлексибль» продолжалась до января 2008 года. С того момента четыре лодки построенные после "Редутабль" ждут своей очереди на утилизацию в изолированном районе известном как «Бассейн Наполеон III» в окрестностях военно-морской базы Шербур. Головная в серии ПЛАРБ "Редутабль" после списания и вырезки реакторного отсека была превращена в музей и установлена на берегу рядом с морским вокзалом в Шербуре.В целом французские ПЛАРБ первого поколения вполне соответствовали своему назначению. Согласно зарубежным источникам французские атомоходы по скрытности превосходили первые советские ракетные подводные крейсеры стратегического назначения пр. 658 и 667А. По уровню демаскирующих физических полей первые пять ПЛАРБ типа «Эфлексибль» примерно соответствовали пр. 667БД.В 1982 году былo начато проектирование ракетных подводных лодок следующего поколения предназначенных для замены стареющих лодок типа «Редутабль». В 1986 году былa утверждена программa развития французскиx МCЯC на 1987-2010 годы, согласно которой предполагалось построить шесть ПЛAPБ нового проекта. Однако в дальнейшем, в связи со снижением международной напряженности и в целях финансовой экономии, было решено ограничится постройкой четырёх лодок.«Сердцем» субмарин типа Le Triomphant (франц. Триумфатор, Победоносец) стал водо-водяной реактор К-15 мощностью 20 000 л.с. Так как французские реакторы работают на относительно слабо обогащённом топливе, срок службы тепловыделяющих элементов составляет примерно 5 лет. Однако французы не считают это недостатком, так как одновременно с заменой ядерного топлива лодка каждые 5 лет отправляется на ремонт и модернизацию. Особенностью реактора типа К-15 является естественная циркуляция теплоносителя в первом контуре. Достоинствами такого технического решения является снижение шумности паро-производящей установки и повышенная надежность работы реактора. Также скрытность лодки удалось повысить за счёт установки турбогенераторов на единую амортизационную платформу. Для крепления к корпусу лодки всех шумовыделяющих механизмов использовались амортизационные прокладки. Каждый насос и двигатель, все силовые кабели и трубы помещены в оболочку из виброгасящего упругого материала. Для потенциальных источников акустических шумов была использована так называемая двухкаскадная виброизоляция. Кроме того, традиционный малошумный винт фиксированного шага был заменен на водометный движитель. Помимо увеличения КПД, воломёт снижает «винтовую» составляющую шума. Направляющая насадка движителя играет роль акустического экрана, препятствующего распространению звука.В ходе разработки субмарин нового поколения помимо обеспечения высокого уровня скрытности, большое внимание уделялось способности раннего обнаружения средств противолодочной обороны противника, что давало бы возможность раньше начать маневр уклонения. Повышению выживаемости лодки также служит способность погружаться на глубину до 400 м.Закладка ПЛАРБ Le Triomphant (S616) состоялась 9 июня 1986 года. На воду лодку спустили 26 марта 1994 года, а в строй она вошла 21 марта 1997 года. Лодка длиной 138 м и шириной корпуса 12,5 м имеет подводное водоизмещение 14 335 т. Максимальная скорость в подводном положении – 25 узлов. Экипаж -121 человек. Как и в случае с лодками типа "Редутабль", для новых атомных субмарин имеется два сменных экипажа. Согласно французским данным по уровню акустической скрытности лодки типа «Триумфан» превосходят американские подводные ракетоносцы типа «Огайо».На первых трех лодках типа «Триумфан» основным оружием являлись 16 БРПЛ М45. Последняя четвёртая лодка этого типа Le Terrible (S 619) сданная флоту 20 сентября 2010 года вооружена шестнадцатью БРПЛ М51.1 с дальностью пуска 8000 км. Трёхступенчатая твердотопливная ракета со стартовой массой около 52 т несёт от 6 до 10 боевых блоков индивидуального наведения с термоядерными боеголовками TN-75 и средства прорыва ПРО. Согласно западным данным используется астро-инерциальная система наведения, которая обеспечивает отклонение от точки прицеливания не более 200 м. По своим боевым возможностям и массогабаритным характеристиками М51.1 сопоставима с ракетой американской системы Trident D5.В ходе плановых ремонтов на остальных лодках запланирована замена устаревших ракет М45 на М51.2 с дальностью пуска до 10 000 км. На этом варианте устанавливаются термоядерные боеголовки ТNO мощностью 150 кт в тротиловом эквиваленте. КВО новых боевых блоков в случае стрельбы на максимальную дальность составляет 150-200 м. По сравнению с TN-75 новая боеголовка принятая на вооружение в 2015 году имеет увеличенную надёжность, повышенную стойкость к ионизирующему излучению и больший срок службы. К 2025 году планируется ввести в эксплуатацию ракету модификации M51.3.Принятая во Франции система эксплуатации стратегических ракетоносцев позволяет экономить на поставках ракет и термоядерных боеголовок, используя для вооружения находящихся на боевом дежурстве лодок ракеты разоруженной ПЛAРБ, находящейся в ремонте. С учётом того, что в лучшем случае на боевом патрулировании в море находится две французских ПЛАРБ, одна способна отстреляться прямо от пирса, а ещё одна находится в плановом ремонте и модернизации, в составе французских стратегических сил постоянно имеется 48 боеготовых баллистических ракет. Эти БРПЛ способны нести минимум 288 боевых блоков суммарной мощностью более 32 Мт. В период с 1972 по апрель 2014 года французские ПЛАРБ в общей сложности совершили 471 боевое патрулирование. При этом 15 патрулирований было завершено досрочно, или прервано на некоторое время по причине технических неполадок или для эвакуации травмированных или заболевших членов экипажа. Согласно прогнозам в 2018 году подводные ракетоносцы Океанских Стратегических сил Франции должны совершить 500 патрулирований.Для управления действиями подводных ракетоносцев находящихся на боевом патрулировании в июле 1971 года был введён в эксплуатацию центр связи в Руне. Команды на борт субмарин находящихся в подводном положении передаются с помощью радиосигналов на ультранизкой частоте. Для строительства бункера, где размещается аппаратура связи и дежурный персонал было израсходовано более 70 000 т бетона. Вход в бункер защищает дверь из броневой стали способная выдержать близкий ядерный взрыв. В центре связи рассчитанном на 40 человек, имеются автономные источники энерго и водоснабжения, а также запасы продовольствия на 15 дней. Антенное поле раскинулось в радиусе 1 км от центральной мачты высотой 357 м. Также для поддержки передающих антенн, имеется шесть мачт высотой 270 м и шесть высотой 210 м. Радиопередатчики центра на частотах на 18,3 кГц , 21,75 кГц и 22,6 кГц передают сигналы синхронизации и точного времени. Частота на которой должны передаваться сигналы боевого управления засекречена. Непосредственное управление передатчиками осуществляется с защищённого центрального командного пункта Океанских стратегических сил расположенного в окрестностях военно-морской базы Брест.В 1998 году в Сент-Ассизи начал функционировать дублирующий узел связи. Раньше здесь находился передающий центр французской телекоммуникационной компании Globecast. В 1991 году правительство выкупило этот объект для нужд Военно-морских сил. Всего в этом районе имеется 11 металлических мачт высотой 250 м.До июля 2001 года в эксплуатации находились четыре специально модифицированных самолёта C-160 Transall с УНЧ-радиопередатчиками, транслирующими кодированные радиосигналы с помощью буксируемых антенн. В настоящее время на случай вывода из строя стационарных радиопередающих центров предусмотрено использование мобильных комплексов связи с антеннами, поднимаемыми в воздух при помощи привязных аэростатов.В настоящее время Франция обладает развитой ядерной отраслью. Атомные электростанции являются основным источником электроэнергии во Франции и вырабатывают 77% от её производства. По доле электроэнергии выработанной на АЭС в с общем энергобалансе страны Франция занимает первое место, а по количеству реакторов — второе, с 58-ю действующими и одним строящимся реактором, уступив только США с имеющимися у них 100 реакторами. Не секрет, что побочным продуктом переработки отработанного ядерного топлива является плутоний. Кроме собственного отработанного ядерного топлива на предприятиях французской компании «Кожема» осуществляется переработка и обогащение топливных элементов поставляемых с АЭС Германии, Нидерландов, Японии, Бельгии и Швейцарии. Объём отработанного топлива, поступающего на переработку, составляет порядка 1200 тонн в год. Извлечённый из отработанного топлива плутоний складируется, и в будущем его планируется использовать в топливных элементах при выработке электроэнергии в перспективных реакторах нового типа.В начале 21 века во Франции имелось более 100 носителей ядерного оружия, на которых могло быть развернуто до 400 термоядерных зарядов. Число боеголовок находящихся на носителях и хранении составляло примерно 430 единиц. В марте 2008 года президент Франции Николя Саркози объявил о значительном сокращении французского стратегического ядерного оружия. По итогам сокращения официально заявленный ядерный арсенал Парижа стал равняться 290 боеголовкам. Впрочем, не ясно, входят ли в это число тактические ядерные заряды размещаемые на авиационных носителях.Официально производство расщепляющихся материалов для производства новых ядерных боеголовок во Франции прекращено в конце 90-х. Однако с учётом того что на двух крупных радиохимических предприятий на мысе Ла-Хаг произведено и накоплено огромное количество плутония, а выработка трития не свёрнута до сих пор, имеется возможность за короткое время собрать более 1000 ядерных и термоядерных боеголовок. И в этом отношении Франция даже превосходит США. Следует также признать, что в случае необходимости научно-промышленный потенциал Пятой республики позволяет в обозримом будущем самостоятельно создать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования удовлетворяющие самым современным требованиям. В тоже время Франция является активным участником Группы ядерных поставщиков, целью которой является ограничение риска распространения ядерного вооружения путем установления контроля над экспортом ключевых материалов, оборудования и технологий; входит в Режим контроля за ракетными технологиями и является участницей Международного договора по предотвращению распространения баллистических ракет.