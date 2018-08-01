Британское генконсульство в Санкт-Петербурге официально закрыто

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто. Об этом сообщило британское посольство в записи на странице дипмиссии в твиттере.Британский посол в России Лори Бристоу объявил о завершении работы генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. В понедельник флаг Британии был спущен в присутствии и.о. генерального консула в Петербурге Елизабет Вебб, первого генконсула Барбары Хэй, бывшего генконсула Сангиты Ахуджи и заместителя посла Великобритании в России Линдси Сколл. На церемонии присутствовал и экс-глава Британского Совета в России Майкл Берд.Напомним, что британское генконсульство было закрыто в качестве одной из ответных мер на высылку британскими властями российских дипломатов после обвинения России якобы в причастности к отравлению газом "Новичок" агента-перебежчика Скрипаля и его дочери. В ответ на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании, Россия ответила симметрично и объявила 23 дипломатических сотрудника британского посольства персонами нон-грата, а также заявила об отзыве согласия на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также объявлено о завершении работы Британского Совета в России.