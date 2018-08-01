16:37 01 августа
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Британское генконсульство в Санкт-Петербурге официально закрыто

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто. Об этом сообщило британское посольство в записи на странице дипмиссии в твиттере.

Британское генконсульство в Санкт-Петербурге официально закрыто


Британский посол в России Лори Бристоу объявил о завершении работы генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. В понедельник флаг Британии был спущен в присутствии и.о. генерального консула в Петербурге Елизабет Вебб, первого генконсула Барбары Хэй, бывшего генконсула Сангиты Ахуджи и заместителя посла Великобритании в России Линдси Сколл. На церемонии присутствовал и экс-глава Британского Совета в России Майкл Берд.


Напомним, что британское генконсульство было закрыто в качестве одной из ответных мер на высылку британскими властями российских дипломатов после обвинения России якобы в причастности к отравлению газом "Новичок" агента-перебежчика Скрипаля и его дочери. В ответ на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании, Россия ответила симметрично и объявила 23 дипломатических сотрудника британского посольства персонами нон-грата, а также заявила об отзыве согласия на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также объявлено о завершении работы Британского Совета в России.

Использованы фотографии: http://informvest.com/
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Комментарии 36

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  1. Irokez (Сергей) Сегодня, 14:45
    Ну и нормально. А чё делать? Как к нам так и мы ни больше ни меньше.
    Irokez
    1. Logall (Александр) Сегодня, 14:49
      Цитата: Irokez
      Как к нам так и мы ни больше ни меньше.

      Надо было пинком под зад, а они даже церемонию устроили...
      На церемонии присутствовал.......

      В США наше консульство ещё и ограбили... Мародеры!
      Logall
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:55
        Знаменательно. Что бы помнилось. На память о церемонии закрытия под лозунгом "пошли на (все четыре стороны)" Пусть глядя на фото вспоминают о доброте русской души.
        MPN
        1. sib.ataman Сегодня, 15:20
          Это вряд ли! Не тот размер!
          sib.ataman
      2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 14:56
        Цитата: Logall
        Надо было пинком под зад, а они даже церемонию устроили

        Так с ними ж,ЦЕРЕМОНИЛИСЬ... Нет,чтоб пинка...

        Кстати о "пинке"...
        Возможен ли он в ситуации,когда кто-то из нынешних чинуш (возможно)навострил лыжи в Лондонград ???
        Сепар ДНР
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:14
          Нужно ещё там провести осмотр чердака и подвала, мол поступил сигнал, на который мы не смогли не среагировать.
          Rusland
        2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 16:29
          Цитата: Сепар ДНР
          Цитата: Logall
          Надо было пинком под зад, а они даже церемонию устроили

          Так с ними ж,ЦЕРЕМОНИЛИСЬ... Нет,чтоб пинка...

          Кстати о "пинке"...
          Возможен ли он в ситуации,когда кто-то из нынешних чинуш (возможно)навострил лыжи в Лондонград ???

          Так и я про тоже, это всё пыль в глаза для электората, лучше бы самих себя в англии сократили, наверняка уже не один особняк там прикупили, готовятся линять паразиты,как я эту кодлу ненавижу! Сейчас последнюю шкуру снимут, а потом из того же Лондона будут вещать, как их не понял тупой нард.
          lis-ik
      3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 15:44
        Привет Саша hi Славненько всё это, в городе воздух стал чище без англицкой вонищи! am Да и место было возле забора у Смольного,много чести, все в солсбери новичок местного производства нюхать! negative
        майор Юрик
        1. SSR (Roman) Сегодня, 16:16
          Цитата: майор Юрик
          Славненько всё это, в городе воздух стал чище без англицкой вонищи! Да и место было возле забора у Смольного,много чести, все в солсбери новичок местного производства нюхать!

          Надо ещё англицкую набережную переименовать. Может в Ричарда III или в улицу измен?

          Исследование привело и к неожиданному результату.

          В процессе генетического сравнения Ричарда III с его ныне живущими родственниками по мужской линии выяснилось, что в династии английских монархов были часты измены, приводившие к ложному отцовству. Так что право на престол всей династии Тюдоров теперь оказалось под сомнением.

          А журналисты из The Daily Mail, руководствуясь этими данными, поставили под сомнение легитимность британской королевы Елизаветы II. Это связано с тем, что основатель династии Тюдоров Генрих VII обосновывал свое право на престол родством с Джоном Гонтом — сыном Эдуарда III. При этом если Джон Гонт не был сыном Эдуарда III, то имеются серьезные вопросы к британской королеве.

          Получается, что Елизавета II, которая является родственницей Генриха VII через Якова I и Марию Стюарт, может никаких прав на престол не иметь.
          SSR
      4. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 16:29
        Ты бы подержал бы их а я пнул. Крепко от всей русской души.
        seti
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:28
      В названии сего заведения опишка wassat -"гейконсульство "или "дом толерастии "!!! wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 15:55
      Праильно, еще в Питере начнут отравлять всех подряд. Нет им больше веры. Наглосаксы-вон из России, или признайтесь как и за что вы отравили скр ипалей и какой наркотой. Ваши сказки про новичка-старичка-чудачка уже всем надоели. Правду говорите.
      Балу
    4. GRF (Евгений) Сегодня, 16:16
      Цитата: Irokez
      Ну и нормально. А чё делать? Как к нам так и мы ни больше ни меньше.

      Англичане в своей речи русские жаргонизмы не используют, на чайках не ездят, да и мы в их англоговорящих странах бардака не устраиваем, так что далеко до равенства...
      GRF
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 14:52
    Надо делать зеркальный ответ во всём, а не только по линии МИД. Они арестовали нашу "студентку" , обвинив в шпионаже, а у нас что нет американских шпионов ?
    Море !
    Англосаксы не тот народец, который понимает добро. С ними надо подчёркнуто жёстко, только тогда они перестанут корчить из себя "исключительных". yes
    askort154
  3. MooH (Андрей) Сегодня, 14:54
    Чему жители Санкт-Петербурга в моем лице несказанно рады
    MooH
  4. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 14:55
    Я бы их всех закрыл пусть через немцев общаются,хотя
    saturn.mmm
  5. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:56
    Вы нас,а мы вас так что всё по чесноку
    Роялист
  6. Jerk Сегодня, 14:56
    Как жидь! Теперь очередному Березовскому сложней визу получить будет, чтоб сбежать... Траур надо объявить
    Jerk
  7. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:10
    Новичка боятся наверное...
    gukoyan
  8. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 15:12
    Надо было вышвырнуть их сразу а не тянуть и манатки в окно за ними.
    Incvizitor
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:13
    Теперь в этом здании разместят Ыльцинцентрр, и тем самым перефукают все хорошее, что было сделано закрытием британосовского консульства.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. AUL (Александр) Сегодня, 15:33
      Лучше бы Медвецентр...
      AUL
      1. den3080 Сегодня, 16:10
        Собчакхаус так-то надо бы
        Ксюше с маман - синекуру, а то ведь старость неотвратима.
        den3080
  10. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 15:22
    Еще один осколочек в минус территории "Великобритании" ... хотя, какая она "великая", в России площадь 15 субъектов больше ее в разы.
    Чичиков
  11. sib.ataman Сегодня, 15:23
    Туда им и дорога гамнёнышам! Пусть катятся колбаской! От этих наглыхскатин одни головняки у РФ!
    sib.ataman
  12. Устин Умаров (Устин ) Сегодня, 15:24
    Надо будет в Англии закупить новичка, который они, англичане, производят и продизенфицировать всё здание.
    Устин Умаров
  13. Igoresha (Igor) Сегодня, 15:31
    че творят!!!!! где протесты???! am
    Igoresha
  14. Кот Маркиз (Маркиз) Сегодня, 15:31
    Ну что-ж. Теперь с британской визой у россиян будут такие же проблемы как и с американской, то есть "никак не получить"(в Москве-очередь на год вперед), а туда много, кто учиться ездит. Да и работают ребята из России в офшоре(в море-на ТБСах, в сейсмике, на буровых).
    Кот Маркиз
    1. Setrac (Сергей) Сегодня, 15:48
      Цитата: Кот Маркиз
      Теперь с британской визой у россиян будут такие же проблемы как и с американской, то есть "никак не получить"

      Нечего ездить во вражеское государство, всех на карандаш, куда смотрит ФСБ!
      Setrac
    2. Irokez (Сергей) Сегодня, 15:59
      Цитата: Кот Маркиз
      Теперь с британской визой у россиян будут такие же проблемы как и с американской, то есть "никак не получить"(в Москве-очередь на год вперед), а туда много, кто учиться ездит.

      Да что Вы так убиваетесь?
      - Во первых Вы так не убьётесь.
      - Во вторых не фиг туда ездить учиться всякому языку и либерализму чёпорному и напыщенному.
      - В третьих мы проживём без этого острова холодного и агрессивного нам.
      - Ну а в четвёртых кому надо уедут по другим каналам хоть бы нам не мешали жить.
      И вообще жили, живём и будем жить без всяких виз, а визы только для мажоро-либералов, пафосного бомонда и так далее. Санкции видители и пусть будут дальше - хуже нам не будет, пусть у них голова болит.
      Irokez
  15. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:36
    Одного гадюшника не стало.
    NF68
  16. Ипатий (Валерий) Сегодня, 15:47
    Цитата: Чичиков
    Еще один осколочек в минус территории "Великобритании" ... хотя, какая она "великая", в России площадь 15 субъектов больше ее в разы.

    Канада+Австралия > территории РФ. Это глобальный игрок N°1 на планете и возможный хозяин останков РИ-СССР-РФ в ближайшем будущем. А ваше пренебрежение, этим упырям, лишь на пользу.
    Ипатий
    1. Jerk Сегодня, 15:55
      Проблема в том, что Канада - скорей 51 американский штат, а не колония Империи, 70 лет как распавшейся. У них у самих уже хозяева свои есть, бывшая их же колония. А так-то они да, поймали медведя, уже тащат, ща шкуру делить будут, как медведь охотника отпустит
      Jerk
  17. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:59
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  18. Анатольевич (Александр) Сегодня, 16:23
    Туда вам и дорога, собаки рыжие.
    Анатольевич
  19. LeftPers (Антон) Сегодня, 16:32
    Во-во и пусть канают редиски.
    LeftPers
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