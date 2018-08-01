16:38 01 августа
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В Грузии стартовало учение НАТО «Достойный партнер»

В среду на территории Грузии стартовало международное учение «Достойный партнер-2018», в котором приняли участие как страны НАТО, так и их внеблоковые партнеры, передает РИА Новости.



В этом году в учении задействовано около 3 тыс. военнослужащих и 13 стран, среди которых США, Британия, Германия, Франция, Польша, Турция, Литва, Эстония, Норвегия, Грузия, Армения, Азербайджан и Украина.


В грузинском военном ведомстве сообщили, что целью учения являются закрепление навыков обороны и атаки, а также повышение совместимости и готовности армий Грузии, США и их союзников.

Маневры направлены на поддержание стабильности и безопасной среды в Черноморском регионе, добавили в Минобороны.

Сообщается, также, что в ходе учения будет развернуто в общей сложности около 450 единиц техники, часть которой доставлена на базу «Вазиани» (близ Тбилиси) морским путем. На разных этапах к учению будет подключаться американская авиация.

Ранее корабли ВМС США доставили часть личного состава и техники в порт «Поти» рейсом из румынской Констанцы. Другая часть прибыла транспортными самолетами в аэропорт Тбилиси.

Американская сторона будет представлена на маневрах бронетранспортерами «Страйкер», боевыми машинами пехоты «Брэдли» и пятью танками M1A2 «Абрамс». В этом году американцы задействовали также боевые вертолеты UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache.

Мероприятия продлятся до 15 августа. В Грузии учение «Достойный партнер» проводится уже в четвертый раз.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:56
    Кто с американцами поведется, тот станет им партнёром во всех смыслах. Народ может быть и исторически гордым, а вот правители этого народа уже воспитаны в партнёрском ключе.
    Rusland
    1. Logall (Александр) Сегодня, 14:59
      Цитата: Rusland
      Кто с американцами поведется, тот станет им партнёром во всех смыслах

      В этом году в учении задействовано около 3 тыс. военнослужащих и 13 стран, среди которых США, Британия, Германия, Франция, Польша, Турция, Литва, Эстония, Норвегия, Грузия, Армения, Азербайджан и Украина.
      Армении с Азербайджаном больше всех нужно! И нашим, и вашим... Только бы Карабах признали их, или хотя бы не соседским...
      Просто в глаза бросилось то, что в списке все "заклятые друзья" России, но и эти тут. Понятно, как к ним относится - как к "партнёрам"!
      Logall
      1. sib.ataman Сегодня, 15:27
        Как к одноразовым прокладкам-Kefri ultra!
        sib.ataman
    2. MPN (Павел) Сегодня, 15:00
      , Армения, Азербайджан
      Прямо друзья и партнеры, ну и о чем можно говорить?
      MPN
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 15:11
        «Достойный партнер»

        laughing
        И вам новый член,и нам приятно

        Сепар ДНР
        1. sib.ataman Сегодня, 15:30
          Им реальный член, а нам... Не надо и врагов, когда есть такие "друзья"!
          sib.ataman
      2. Комментарий был удален.
      3. Yujanin (Shurik) Сегодня, 15:31
        Прямо друзья и партнеры, ну и о чем можно говорить?


        Азербайджан не является членом ОДКБ и ЕАЭС, но у нас есть много углеводородов. Демократоры могут заглянуть. Посему приходится иногда участвовать в подобных мероприятиях. Но что там делает Армения, вот о чем должна подумать аудитория!
        Yujanin
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 15:42
          Цитата: Yujanin
          что там делает Армения, вот о чем должна подумать аудитория!

          Заблудилась...
          И в этом заблуждении,виновата(во многом) Россия... Как бы ,и кто не переубеждал бы меня в том,что вы лишены возможности корректировать курс пост-советских республик...
          Сепар ДНР
        2. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:31
          Цитата: Yujanin
          Прямо друзья и партнеры, ну и о чем можно говорить?


          Азербайджан не является членом ОДКБ и ЕАЭС, но у нас есть много углеводородов. Демократоры могут заглянуть. Посему приходится иногда участвовать в подобных мероприятиях. Но что там делает Армения, вот о чем должна подумать аудитория!

          Что, что, партнёром становится во всех смыслах. Это когда взять не могут и предложить другим им нечего.
          Rusland
      4. sib.ataman Сегодня, 15:31
        О погоде на завтра...
        sib.ataman
    3. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 15:11
      А продажным политикам до лампочки, что США имеет этих партнеров, вместе с гражданами, исключительно в ключе политических "сексуальных партнеров".
      Чичиков
      1. sib.ataman Сегодня, 15:34
        Они тоже члены этого кружка! Или это кружок членов?
        sib.ataman
    4. алексеев (алексей) Сегодня, 15:30
      Цитата: Rusland
      станет им партнёром во всех смыслах.

      И во всех позах!
      Это точно! Про это даже один польский министр возмущался, когда думал, что его никто не слышит... laughing
      алексеев
      1. sib.ataman Сегодня, 15:40
        Да здравствует камасутра! Новый устав для натовских партнёров!
        sib.ataman
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 14:58
    Название классное Noble Partner. Я бы даже сказал Шнобель Партнёр. Именно так точно отражается суть этих нарко-поющих грузинских партнеров.
    Altona
    1. sib.ataman Сегодня, 15:42
      Я бы добавил- Shnoble morule.
      sib.ataman
  3. мерцание (Николай) Сегодня, 14:59
    В Грузии стартовало учение НАТО «Достойный партнер»
    Ага, более чем достойный, благодаря партнерскому нажиму (и обещанию военной помощи) Грузия развязала войну 2008, которую естественно проиграла. Так что парнер наидостойнейший.
    мерцание
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:06
      Здравствуй, Николай! hi Видно рассматривают итоги 2008 года, как какое-то недоразумение.
      Rusland
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 15:50
        Видно рассматривают итоги 2008 года, как какое-то недоразумение.

        Ждут когда привезут Ссакашвили. Без него разбора не получится.
        askort154
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 15:23
      Цитата: мерцание
      парнер наидостойнейший

      Сепар ДНР
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:36
        "Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся". smile
        Rusland
    3. sib.ataman Сегодня, 15:45
      Даже дама ( от слов-дам-не дам) пониженной социальной ответственности может быть партнёром (на сеанс, как минимум)!
      sib.ataman
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:04
    Грузин обязательно в НАТО допустить надо, особенно в руководство, НАТО быстрее загинется, разворуют...
    parusnik
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 15:27
      Цитата: parusnik
      Грузин обязательно в НАТО допустить надо, особенно в руководство, НАТО быстрее загинется, разворуют...

      ГРУЗИН в НАТО- Да,а вот НАТО в Грузии... Оно вам надо (как и в Украине) ?

      P|S. К Вашим комментариям отношусь весьсма почтенно,но по поводу этого,будь "минусы",отнёсся бы отрицательно...
      Сепар ДНР
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:51
        Спасибо, но..тут была вчера была новость, как в Афганистане,задержали грузинских военнослужащих, которые воровали имущество на складе и продавали на рынке..А это как бы, продолжение моего комментария..А так надо было смайл поставить..Что бы серьезно слишком не воспринимали.. hi
        parusnik
    2. sib.ataman Сегодня, 15:49
      Ну зачем так сразу? Сначала буду долго пить и петь!
      sib.ataman
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:53
        Воооот...пока будут долго петь и пить, пропьют все имущество... laughing
        parusnik
  5. Xander (Александр) Сегодня, 15:06
    Латвия не приехала, танк сломался.
    Xander
    1. Злой543 Сегодня, 15:16
      Не, recourse они три машины вроде в африку послали, а больше нет
      Злой543
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:24
        Все фуражки-аэродромы разберут на сувениры. smile
        Rusland
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:17
      Он не сломался, он надувной -ветром унесло! !! crying lol
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. den3080 Сегодня, 16:02
        неет, у меня другие сведения.
        латыши поставили свой надувной танк на ТО-2.
        с прошлых учений там несколько проколов в днище - спускает воздух быстро, заплаты ставят, заклеивают.
        den3080
    3. sib.ataman Сегодня, 15:50
      Их забыли позвать, халявные билеты закончились.
      sib.ataman
  6. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 15:10
    Не забыли завет:«товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом. Приедем - проверим!» laughing
    vladimirvn
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 15:12
    У грузин совсем память отшибло за 10 лет. За 5 дней, наши танки остановились в 40 км от Тбилиси. Спасибо скажите Саркози. Армия РФ 2018, далека от армии РФ 2008 ! А грабли те же - натовские.
    askort154
    1. sib.ataman Сегодня, 15:53
      Кацо должен быть уверен, что если что!?.. То разгребать сам будет!
      sib.ataman
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:15
    А армяне там с соседней республикой как уживаются, или постоянные разборки? ??
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 15:36
      ДРЕВНЕЙШИЙ....А армяне там с соседней республикой как уживаются, или постоянные разборки? ??

      Серёж hi ! Долго отсутствовал...?!
      askort154
    2. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 15:49
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А армяне там с соседней республикой как уживаются, или постоянные разборки? ??

      Главное, чтобы руки к топорам не тянулись, уже был такой случай... stop
      Анатоль Клим
    3. sib.ataman Сегодня, 15:55
      Они постоят на васаре в ожидании пока если что!
      sib.ataman
  9. Jerk Сегодня, 15:17
    Немного про достойного партнера....
    После разгрома Грузинской армии, её отступившие части перегруппировались и решили вернуться в Гори, но наткнулись на Российский блокпост. На фотографии видно, как солдат ВС РФ наперевес с пулемётом противостоит мотопехоте ВС Грузии, офицеры колонны угрожали пулемётчику дабы тот отошел с дороги и пропустил их, на что они услышали в ответ "Идитенах*йбл*ть". Затем с пулемётчиком пытались поговорить СМИ, которые двигались с колонной и на что получили такой же ответ. В итоге колонна развернулась и двинулась туда, откуда приехала.


    Как там у Задорнова? "Они думают, что получили армию. Нет, они получили грузинский хор в натовской форме!"
    А эще была эпичная надпись на стене одной грузинской военчасть... "Товарищи грузины! Учитесь военному делу настоящим образом! Приедем - проверим! 71 Гв. МСП"
    Jerk
    1. sib.ataman Сегодня, 15:58
      Товарищи, 71Гв. МСП! Почему не указали дату проведения контрольной проверки?!
      sib.ataman
  10. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 15:30
    После того как эти "партнёры" стреляли по жилым кварталам из крупнокалиберных пулемётов слово "достойный" можно употреблять только как сарказм.
    Azazelo
    1. sib.ataman Сегодня, 16:00
      Зачем употреблять? Их пользовать-пользовать надо!
      sib.ataman
  11. Опер (Игорь) Сегодня, 15:58
    Внебрачные партнеры?!)
    Вообще больше всего меня порадовали армяне и азербайджанцы!!! В одном строю! Плечем к плечу! Настоящие братья по оружию! Особенно рад за армян! Наконец то они нашли себе местечко по душе! Корабли ВМС США доставили в порт Поти кого то там? Поти? Что то знакомое... Это не там наши пацаны, какие то катера потопили случайно?
    Опер
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 16:13
      Опер...Это не там наши пацаны, какие то катера потопили случайно?

      Два потопили, а один привезли в качестве американского трофея.
      askort154
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 16:16
        Ну так, а я о чем?)
        Опер
    2. shark (Владимир) Сегодня, 16:15
      Да, армяне умеют удивлять. Печалит другое- скоро на таких учениях мы увидим Казахстан, всю среднюю азию. И может даже Белорусь. Знаете почему я так думаю? А потому что в своей безудержной жадности наше государство давно перешло все границы. И ладно бы вытягиваемы средства шли в казну. Ан нет! Наше государство потворствует олигархам набивать карманы за счет репутации страны. С нами уже никто толком не хочет иметь дело. Работают только тогда, когда маржа зашкаливает или альтернативы нет. Привыкшие относится к собственного народу как к грязи, хамовитые , с замашками Аль Капоне наши представители не вызывают доверия.Ибо свое отношение к окружающему миру переносят на тех , с кем имеют дело.А остановится мы не можем. Если опять пойдем на потепление , Россию точно уже развалят. Наученные горьким опытом не оставят нам нашу землю.Вот такой капкан нам устроил наш олигархат и чинуши с Единой России.
      shark
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 16:28
        Ой! Неужели и Казахстан и Белоруссию на НАТОвских учениях увидим?! Да вы, что?! Жадные мы?! Мало опять кому то, что то дали или недадали?!А США те щедрые?! А у Белоруссии, Казахстана, Армении и т.д., что пониженная социальная ответственность?! Или может они вообще, какие недееспособные, что им надо все время, что то давать чтобы в сторону не вильнули?! Вы, дорогой, еще украинцев забыли! Этим тоже всегда мало. И за армян вы тоже сильно не печальтесь! Они к вам сами прибегут! Вот, как только турки с азербайджанцами с ними "мириться" начнут так сразу двери и открывайте-встречайте дорогих гостей!)
        Опер
  12. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:15
    Ничему 08.08.08 не научило
    LSA57
  13. sib.ataman Сегодня, 16:18
    На два полка из 13 стран пять танков и несколько бтров... Это больше похоже на ротные тактические учения, чем на войнушку от альянса! Ну да, каков поп-таков и приход, за вычетом расходов! Неудивительно, что альянс жидко дристал в прошлом году от совместных учени РФ и РБ!
    sib.ataman
  14. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 16:22
    Вот не пойму, кто из них достойный партнер? ))
    jncnfdybr
  15. тагил (сергей) Сегодня, 16:29
    Грузия движется в "правильном" направлении, а куда ей еще двигаться и кому она нужна еще? После 2008 года всякие отношения с Россией невозможны в принципе, а после того что грузинское правительство взяло курс на русофобию, то и подавно. Надеюсь у нас к власти придет следующий человек, который за русофобию будет наказывать жестко, все страны, которые нас "научили" культуре и мыться в бане, так чтобы ползали и ноги целовали вымаливая прощение.
    тагил
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