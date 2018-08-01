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В Грузии стартовало учение НАТО «Достойный партнер»
В среду на территории Грузии стартовало международное учение «Достойный партнер-2018», в котором приняли участие как страны НАТО, так и их внеблоковые партнеры, передает РИА Новости.
В этом году в учении задействовано около 3 тыс. военнослужащих и 13 стран, среди которых США, Британия, Германия, Франция, Польша, Турция, Литва, Эстония, Норвегия, Грузия, Армения, Азербайджан и Украина.
В грузинском военном ведомстве сообщили, что целью учения являются закрепление навыков обороны и атаки, а также повышение совместимости и готовности армий Грузии, США и их союзников.
Маневры направлены на поддержание стабильности и безопасной среды в Черноморском регионе, добавили в Минобороны.
Сообщается, также, что в ходе учения будет развернуто в общей сложности около 450 единиц техники, часть которой доставлена на базу «Вазиани» (близ Тбилиси) морским путем. На разных этапах к учению будет подключаться американская авиация.
Ранее корабли ВМС США доставили часть личного состава и техники в порт «Поти» рейсом из румынской Констанцы. Другая часть прибыла транспортными самолетами в аэропорт Тбилиси.
Американская сторона будет представлена на маневрах бронетранспортерами «Страйкер», боевыми машинами пехоты «Брэдли» и пятью танками M1A2 «Абрамс». В этом году американцы задействовали также боевые вертолеты UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache.
Мероприятия продлятся до 15 августа. В Грузии учение «Достойный партнер» проводится уже в четвертый раз.
В этом году в учении задействовано около 3 тыс. военнослужащих и 13 стран, среди которых США, Британия, Германия, Франция, Польша, Турция, Литва, Эстония, Норвегия, Грузия, Армения, Азербайджан и Украина.
В грузинском военном ведомстве сообщили, что целью учения являются закрепление навыков обороны и атаки, а также повышение совместимости и готовности армий Грузии, США и их союзников.
Маневры направлены на поддержание стабильности и безопасной среды в Черноморском регионе, добавили в Минобороны.
Сообщается, также, что в ходе учения будет развернуто в общей сложности около 450 единиц техники, часть которой доставлена на базу «Вазиани» (близ Тбилиси) морским путем. На разных этапах к учению будет подключаться американская авиация.
Ранее корабли ВМС США доставили часть личного состава и техники в порт «Поти» рейсом из румынской Констанцы. Другая часть прибыла транспортными самолетами в аэропорт Тбилиси.
Американская сторона будет представлена на маневрах бронетранспортерами «Страйкер», боевыми машинами пехоты «Брэдли» и пятью танками M1A2 «Абрамс». В этом году американцы задействовали также боевые вертолеты UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache.
Мероприятия продлятся до 15 августа. В Грузии учение «Достойный партнер» проводится уже в четвертый раз.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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