The National Interest: Россия испытывает десантируемый танк

В настоящее время российская оборонная промышленность готовится к очередному этапу испытаний перспективной самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1». Ожидается, что в будущем серийная техника этого типа положительным образом повлияет на боеспособность воздушно-десантных войск. Тем временем, свое внимание на новейшую российскую разработку обратила зарубежная пресса. Несколько дней назад свое видение «Спрута-СДМ1» опубликовало американское издание The National Interest.25 июля издание опубликовало статью «Russia Testing New Tank That Lands From the Sky» – «Россия испытывает новый танк, способный десантироваться с неба» за авторством Майкла Пека. Материал был посвящен новейшему российскому проекту боевой бронированной машины для ВДВ. Его автор попытался оценить новую самоходку и сделать некоторые выводы.В подзаголовке своей статьи М. Пек отмечает, что при проектировании бронетанковой техники ничто не достается бесплатно. В случае с новой модификацией «Спрута» это выражается в том, что малый вес и мощное орудие сопровождаются «тонкой кожей» – сравнительно слабым бронированием. Ссылаясь на российские средства массовой информации, автор упоминает, что будущей осенью должны начаться новые испытания перспективной десантируемой бронемашины «Спрут-СДМ1».Автор отмечает, что Россия именует новый образец бронетехники противотанковым средством, однако он больше похож на легкий танк. Вне зависимости от точной классификации, «Спрут-СДМ1» оказывается частью уникальной линейки боевых бронированных машин. Последняя дает России весьма примечательные возможности. На данный момент среди всех современных армий только российская регулярно использует бронетехнику, способную осуществлять парашютное десантирование с военно-транспортных самолетов. В частности, войска уже осваивают новейшую боевую машину десанта БМД-4.При этом М. Пек отмечает, что Китай с недавнего времени тоже имеет подобную технику. Речь идет о БМД типа WZ506. Что касается американских проектов, то последним десантируемым танком США была машина легкого класса M551 Sheridan, созданная еще в шестидесятых годах прошлого века. «Шеридан» был вооружен 152-мм орудием-пусковой установкой и мог применять управляемые ракеты. Достаточно быстро такие танки попали во Вьетнам, где не показали высокой боеспособности. Сравнительно тонкая броня и хрупкие управляемые ракеты приводили к массе проблем. В дальнейшем M551 перевели в разряд учебных бронемашин.С Россией дело обстоит иначе. Автор указывает: «если Россия говорит о десантируемом танке – то это будет десантируемый танк». Кроме того, он напоминает о советской и российской практике десантирования бронетехники вместе с экипажами, располагающимися на своих рабочих местах.Новый «Спрут-СДМ1» продолжает эти традиции. Этот образец обозначается как самоходная противотанковая пушка. При этом он может десантироваться с самолетов и преодолевать водные преграды вплавь. Ссылаясь на российское информагентство ТАСС, М. Пек пишет, что новый вариант 2С25 имеет боевую массу 18 т и управляется экипажем из трех человек – водитель, командир и наводчик. Машина комплектуется многотопливным дизельным двигателем УТД-29 мощностью 500 л.с. С его помощью она может разгоняться на суше до 70 км/ч, на воде – до 7 км/ч.Основным элементом комплекса вооружений самоходки «Спрут-СДМ1» является 125-мм гладкоствольное орудие типа 2А75. Оно дополняется 7,62-мм спаренным пулеметом ПКТМ. Второй пулемет размещается на дистанционно управляемом боевом модуле на крыше. Орудие оснащено автоматом заряжания, что заметным образом повышает его скорострельность. Оно способно использовать управляемые ракеты, запускаемые прямо через ствол. На башне присутствуют дымовые гранатометы «Туча».Как пишет М. Пек, новый вариант самоходной пушки семейства «Спрут» построен на шасси боевой машины десанта БМД-4М. ТАСС писало, что самоходка отличается высокими характеристиками. Ее 125-мм орудие похоже на вооружение основных боевых танков и контролируется современной системой управления огнем. «Спрут-СДМ1» имеет высокую удельную мощность. Он может эксплуатироваться в горной местности или в условиях жаркого климата.Впрочем, автор The National Interest вынужден отметить, что при разработке бронетанковой техники никакие преимущества не даются просто так. Конструкторам 2С25М пришлось «расплачиваться» за малую массу и высокую огневую мощь не самым серьезным бронированием. Защита российского легкого танка способна выдержать только пули калибра 12,7 мм.С точки зрения соотношения огневой мощи и уровня защиты, по мнению М. Пека, новая российская бронемашина похожа на истребители танков производства США. Важно, что подобные машины получили широкое распространение в годы Второй мировой войны, но после ушли со сцены. Истребители танков M10 и M18 оснащались башней танкового образца и несли орудие, по характеристикам сопоставимое с вооружением танков того времени. В то же время, они имели сравнительно тонкую броню.Характерные проблемы истребителей танков были связаны с методиками их применения. Предполагалось, что такая техника будет использоваться при организации противотанковых засад с нанесением удара и немедленным убытием с позиции. В этом отношении они были похожи на современные противотанковые ракетные комплексы. Однако на практике M10 и M18 использовались в ходе общевойсковых боев в качестве дополнения к танкам. В такой роли недостаточная защита техники приводила к потерям.В то же время СССР и гитлеровская Германия реализовывали иной подход к противотанковым самоходкам. Они строили безбашенные машины с мощным вооружением и соответствующей защитой. В качестве примера такой самоходки М. Пек упоминает немецкую машину Jagdtiger с боевой массой 80 т. Подобная техника была хорошо защищена, но, по очевидным причинам, совсем не соответствовала ограничениям военно-транспортной авиации.И все же автор The National Interest признает, что недостаточная защита бронетехники для российских десантников не является фатальным недостатком. Он полагает, что даже легкобронированные боевые машины самым настоящим образом закрывают «ахиллесову пяту» десанта. Еще во время Второй мировой войны стало ясно, что наибольшую опасность для десанта представляют бронетанковые войска противника. В частности, это продемонстрировали события сентября 1944 года, когда 1-я воздушно-десантная дивизия Великобритании в районе г. Арнем столкнулась с немецкими танкистами.Фактически воздушно-десантная операция превращается в своеобразную гонку между танками обеих сторон: противник пытается быстро ликвидировать созданный плацдарм, а дружественные танки спешат на помощь десантникам. Даже имея переносные противотанковые системы, бойцы не могут считаться тяжеловооруженными, а кроме того, в их распоряжении отсутствует серьезная техника.Подводя итог краткому анализу новейшей российской машины, Майкл Пек утверждает, что она представляет определенный интерес для войск. Самоходная противотанковая пушка семейства «Спрут» может считаться «хрупким оружием», однако она способна оказать поддержку обороняющимся десантным войскам, а также помочь при наступлении. С такой точки зрения она оказывается своеобразным аналогом танков.Поводом для новой публикации в The National Interest, посвященной очередной версии российской самоходной артиллерийской установке, стали сообщения российской прессы. 13 июля информагентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российской оборонной промышленности сообщило о скором начале государственных испытаний САУ 2С25М «Спрут-СДМ1». Согласно данным источника, опытные образцы будут выведены на полигон уже в октябре этого года.Госкорпорация «Ростех» не стала комментировать данные неназванного источника, однако огласила некоторые подробности перспективного проекта. Утверждается, что опытные самоходки новой модели уже готовы к прохождению испытаний. При этом заказчик в лице российского министерства обороны сохраняет интерес к проекту.Следует отметить, что несколькими месяцами ранее назывались иные сроки. Так, в январе информагентство «Интерфакс» от своих источников в промышленности узнало, что государственные испытания 2С25М начнутся в первом квартале текущего года и завершатся в первом квартале 2019-го. Таким образом, уже в следующем году «Спрут-СДМ1» мог бы поступить на вооружение и пойти в серию. Согласно последним сообщениям, старт государственных испытаний смещен на осень, что понятным образом сдвигает сроки принятия на вооружение. Впрочем, уже сейчас ясно, что подобные работы будут выполнены в ближайшем будущем, и ВДВ получит новую технику.Проект 2С25М «Спрут-СДМ1» был разработан концерном «Тракторные заводы» с широким использованием существующих компонентов. Главное отличие от предыдущего «Спрута» заключается в использованном шасси. Теперь самоходка строится на базе машины БМД-4. Основные характеристики остаются на уровне САУ 2С25, однако унификация с прочими образцами техники для ВДВ дает определенные эксплуатационные преимущества. Также были доработаны некоторые элементы боевого отделения. В частности, применяется обновленная система управления огнем, а на крыше башни располагается дистанционно управляемая установка с пулеметом.В настоящее время на вооружении воздушно-десантных войск России имеется несколько десятков самоходных пушек 2С25. Серийное производство такой техники продолжается, и новые машины поступают в части. В ближайшем будущем, после завершения государственных испытаний, на вооружение и в серию поступит модернизированный вариант самоходки «Спрут-СДМ1». Попав в войска, они дополнят имеющиеся машины.Самоходные противотанковые пушки «Спрут-СД» и «Спрут-СДМ1», отнесенные Майклом Пеком к классу легких танков, предназначаются для огневой поддержки десанта, высаженного на вражеской территории. Вследствие малой массы и сокращенного уровня защиты они могут перебрасываться военно-транспортными самолетами и десантироваться парашютным способом. Наличие 125-мм орудия-пусковой установки высокой баллистики позволяет самоходкам бороться с различными бронированными целями, в том числе с танками. Как справедливо отметил зарубежный автор, подобная техника является удачным ответом на характерные проблемы десанта.