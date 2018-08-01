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В Сирии впервые замечен бронеразведчик РХМ-6
В Сирии впервые попал в объектив радиационно-химический разведчик РХМ-6, созданный на базе бронетранспортера БТР-80, сообщает Российская газета.
От обычного бронетранспортера РХМ-6 отличает наличие на внешней стороне корпуса специального оборудования. В частности, на крыше установлен прибор дистанционного зондирования атмосферы ПРХДД-2Б.
С помощью этого прибора специалисты имеют возможность фиксировать и определять отравляющие вещества в трех километрах от зоны предполагаемого заражения.
Четырехосная бронемашина оснащена современным оборудованием, в том числе системой спутниковой навигации. Аппаратура способна систематизировать получаемую информацию и передавать ее в режиме реального времени на командный пункт.
Как и базовый бронетранспортер, РХМ-6 вооружен крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ.
Боевая масса машины – более 13 тонн. Максимальная скорость на суше – 80 км/час, на воде – 9 км/час, запас хода – 600 км. Экипаж – 3 человека.
Как отмечали военные специалисты, в настоящее время РХМ-6 считается одной из лучших в мире машин подобного назначения. В Сирийской Арабской Республике, где исламисты неоднократно применяли ОВ, она очень кстати. С ее помощью можно своевременно выявлять возникающие угрозы, спасая тысячи жизней.
От обычного бронетранспортера РХМ-6 отличает наличие на внешней стороне корпуса специального оборудования. В частности, на крыше установлен прибор дистанционного зондирования атмосферы ПРХДД-2Б.
С помощью этого прибора специалисты имеют возможность фиксировать и определять отравляющие вещества в трех километрах от зоны предполагаемого заражения.
Четырехосная бронемашина оснащена современным оборудованием, в том числе системой спутниковой навигации. Аппаратура способна систематизировать получаемую информацию и передавать ее в режиме реального времени на командный пункт.
Как и базовый бронетранспортер, РХМ-6 вооружен крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ.
Боевая масса машины – более 13 тонн. Максимальная скорость на суше – 80 км/час, на воде – 9 км/час, запас хода – 600 км. Экипаж – 3 человека.
Как отмечали военные специалисты, в настоящее время РХМ-6 считается одной из лучших в мире машин подобного назначения. В Сирийской Арабской Республике, где исламисты неоднократно применяли ОВ, она очень кстати. С ее помощью можно своевременно выявлять возникающие угрозы, спасая тысячи жизней.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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