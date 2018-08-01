16:39 01 августа
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В Сирии впервые замечен бронеразведчик РХМ-6

В Сирии впервые попал в объектив радиационно-химический разведчик РХМ-6, созданный на базе бронетранспортера БТР-80, сообщает Российская газета.

В Сирии впервые замечен бронеразведчик РХМ-6


От обычного бронетранспортера РХМ-6 отличает наличие на внешней стороне корпуса специального оборудования. В частности, на крыше установлен прибор дистанционного зондирования атмосферы ПРХДД-2Б.


С помощью этого прибора специалисты имеют возможность фиксировать и определять отравляющие вещества в трех километрах от зоны предполагаемого заражения.

Четырехосная бронемашина оснащена современным оборудованием, в том числе системой спутниковой навигации. Аппаратура способна систематизировать получаемую информацию и передавать ее в режиме реального времени на командный пункт.

Как и базовый бронетранспортер, РХМ-6 вооружен крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

Боевая масса машины – более 13 тонн. Максимальная скорость на суше – 80 км/час, на воде – 9 км/час, запас хода – 600 км. Экипаж – 3 человека.



Как отмечали военные специалисты, в настоящее время РХМ-6 считается одной из лучших в мире машин подобного назначения. В Сирийской Арабской Республике, где исламисты неоднократно применяли ОВ, она очень кстати. С ее помощью можно своевременно выявлять возникающие угрозы, спасая тысячи жизней.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 7

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  1. Комментарий был удален.
  2. san4es Сегодня, 15:46
    РХМ-6 отличает наличие на внешней стороне корпуса специального оборудования.

    Здесь расположены датчики комплексов ИМД, АСП и КПХР, позволяющие вести разведку местности на ходу и сигнализировать об ухудшении радиобиологической обстановки.
    РХМ-6 также оборудована навигационным комплексом "Контроль-2". Этот комплекс позволяет не только определить местоположение машины или проложить маршрут, но и объединить до 14 машин в одну сеть. И задать маршрут движения для каждого расчета автоматически. hi
    https://www.drive2.com/c/457871002618069388/
    san4es
  3. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:56
    А что скажет начальник транспортного цеха "Вестник Мордовии"? Обычно, если "В Сирии впервые замечен..", то это обязательно Вестник замечал. Что-то они там притихли? hi
    А. Привалов
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:17
      Они в израиле wassat ф35 испытывают! ! wassat Шутка! !! hi ПС -приветствую товарищей Санчеса и Привалова!!! hi
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:35
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Они в израиле wassat ф35 испытывают! ! wassat Шутка! !! hi ПС -приветствую товарищей Санчеса и Привалова!!! hi

        И вам, наше с кисточкой! hi
        А. Привалов
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:15
    Значит, это не просто испытания оборудования а жизненная необходимость в этом комплексе! А заодно и возможность поймать на лжи всякие лживые шараги типа белыхкисок!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 16:16
    Цитата: А. Привалов
    А что скажет "Вестник Мордовии"? Обычно, если "В Сирии впервые замечен..", то это обязательно Вестник замечал. Что-то они там притихли? hi

    Они , "Вестник Мордовии", сегодня празднуют День Войск Тыла, ну и притормозили, а тут ещё празднование годовщины КДВО...Короче ,"Вестник Мордовии" , не скоро по вашей проблеме отпишется. Но вы там смотрите, не применяйте, а то сбережённые вами белые каски вас же плохому и научат.
    Fitter65
  6. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 16:19
    Цитата: Fitter65
    белые каски вас же плохому и научат.

    Хотя чего вас то учить плохому ...
    Fitter65
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