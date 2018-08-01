16:40 01 августа
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Россия приступила к разработке ракетного двигателя на метане

НПО "Энергомаш" приступило к разработке нового силового агрегата, в котором в качестве топлива будет использоваться метан. Об этом рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Россия приступила к разработке ракетного двигателя на метане


По его словам, разработка двигателя на метане уже стартовала. В создании фактически нового двигателя двигателя, получившего обозначение РД-169, по заявлению Арбузова, будут использованы знания, накопленные двигателестроительным холдингом с начала 2000-х годов, а также наработки, полученные на испытаниях других двигателей с метановой смесью. Концепцию ракетного комплекса, основанного на применении РД-169, разрабатывают совместно "Энергомаш" и РКЦ "Прогресс". Разработку планируется представить к концу этого года, а на создание самого двигателя и вывод его на стадию испытаний, в холдинге отводят три-четыре года.


Как пояснил гендиректор, к созданию ракетного двигателя на метане проявили интерес в Китае. Совместная с китайцами разработка метанового двигателя не исключается, пояснил он, рассматривается возможность привлечения дополнительных инвестиций, с последующим лицензионным соглашением по его производству в Китае.

Напоминаем, что в настоящее время действующие на метане и водороде ракетные двигатели имеются в США и Евросоюзе. Технологии производства водородного ракетного двигателя, применяемого в советской сверхтяжелой ракете "Энергия", в современной России были утеряны.

Использованы фотографии: http://engine.space/
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Комментарии 19

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:09
    Американцы видно попросили что-нибудь свеженькое, в нашем исполненииsmile
    ul_vitalii
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:13
      Опытные образцы есть и у нас, в частности от КБХА, готовый движок на 150т. прошедший огневые испытания, частично успешно. Теперь за дело берется Энергомаш, чтож удачи. С китайцами только не понятно, сами что ли не можем?? Сделать самим, а потом можно и лицензию продать если неймётся.
      maxim947
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:26
        За уши притягивают к сотрудничеству, а насильно мил не будешь.
        Rusland
    2. Комментарий был удален.
    3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:30
      Американцы разрабатывают уже несколько лет два двигателя на метане.
      Независимо две конкурирующие фирмы: Илона Маска и Безоса.
      voyaka uh
  2. Ипатий (Валерий) Сегодня, 16:10
    Как заявил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, изготовление двигателей для ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» прекратится до конца текущего года. Именно тогда будут завершены имеющиеся контракты, после чего российские ракеты будут летать только на «Ангаре» http://expert.ru/2018/07/31/proton-m-snimayut-s-p
    roizvodstva/?ny Развитие прогресса это правильно.
    Ипатий
  3. notingem (Андрей) Сегодня, 16:11
    Газпром рулит
    notingem
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:17
      Цитата: notingem
      Газпром рулит

      Скорей уж МинСельхозПром, его коровки в больших количествах, за бесплатно вырабатывают
      svp67
  4. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 16:13
    Молодцы, интересно будет характеристики посмотреть. Давно пора от гептила уходить.
    YarSer88
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:25
      От гептила и так ушли. Только Протон на нем летает. Но уже прекратили производство двигателей.
      Muvka
      1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 16:28
        А на чем сейчас жидкотопливные летают?
        YarSer88
        1. тлауикол (Иван) Сегодня, 16:32
          а сейчас на сметане, правда низенько :))
          тлауикол
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:20
    По сути попытка восстановить созданный и тупо унечтоженный в период ыльцина прототип на метане!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:20
    Технологии производства водородного ракетного двигателя, применяемого в советской сверхтяжелой ракете "Энергия", в современной России были утеряны.
    ...Поискали бы, чай не пуговица, под половицу не закатилась..
    parusnik
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:28
      Значит в Израиле, а потом что-то и штатам перепало.
      Rusland
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:28
      Ага, поискали, в далеком забугорье, тайно вывезенные, и проданные за бесценок! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 16:29
      Ага! Забыли дырку в кармане зашить...вот рубчик и выкатился. Тех. документация, такого уровня, в одном экземпляре, нонсенс.
      Чичиков
  7. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 16:35
    Технологии производства водородного ракетного двигателя, применяемого в советской сверхтяжелой ракете "Энергия", в современной России были утеряны. Это как утеряны??? Даже на бумажных носителях не осталось? Интересно сколько технологий разработанных при СССР утеряно.....и отвечать не кому.
    Alexey-74
  8. aristok (Павел) Сегодня, 16:38
    Напоминаем, что в настоящее время действующие на метане .... ракетные двигатели имеются в США и Евросоюзе.

    Что за бред?
    Есть только опытные прототипы в отработке на пониженных параметрах...
    но такое есть даже в ободранной компрадорами России.
    aristok
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:38
    Их уж столько раз разрабатывали, потом забывали про них и снова разрабатывают, без конца, края и практического воплощения. Бесконечные конструкторские разработки без дальнейшей судьбы. sad
    К-50
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