Россия приступила к разработке ракетного двигателя на метане

НПО "Энергомаш" приступило к разработке нового силового агрегата, в котором в качестве топлива будет использоваться метан. Об этом рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.По его словам, разработка двигателя на метане уже стартовала. В создании фактически нового двигателя двигателя, получившего обозначение РД-169, по заявлению Арбузова, будут использованы знания, накопленные двигателестроительным холдингом с начала 2000-х годов, а также наработки, полученные на испытаниях других двигателей с метановой смесью. Концепцию ракетного комплекса, основанного на применении РД-169, разрабатывают совместно "Энергомаш" и РКЦ "Прогресс". Разработку планируется представить к концу этого года, а на создание самого двигателя и вывод его на стадию испытаний, в холдинге отводят три-четыре года.Как пояснил гендиректор, к созданию ракетного двигателя на метане проявили интерес в Китае. Совместная с китайцами разработка метанового двигателя не исключается, пояснил он, рассматривается возможность привлечения дополнительных инвестиций, с последующим лицензионным соглашением по его производству в Китае.Напоминаем, что в настоящее время действующие на метане и водороде ракетные двигатели имеются в США и Евросоюзе. Технологии производства водородного ракетного двигателя, применяемого в советской сверхтяжелой ракете "Энергия", в современной России были утеряны.