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Западные эксперты гадают, какими ракетами вооружат новые российские экранопланы
Во время холодной войны СССР рассматривал возможность создать парк боевых экранопланов с ракетным вооружением, сегодня Россия планирует возродить данный проект под названием «Орлан», пишет ресурс The Drive.
В материале отмечается, что разработка экраноплана включена программу вооружения до 2027 года.
Подробности проекта «Орлан» неизвестны, поэтому пока неясно будет ли он связан с советским экранопланом «Орленок» или нет.
Тем не менее, учитывая его базовую форму и производительность, «Орленок» вполне мог бы стать отправной точкой для нового экраноплана, поскольку имел хорошую грузоподъемность и прекрасную крейсерскую скорость около 400 км/час, отмечает автор.
Сегодня военные эксперты гадают, где и какое оружие российские эксперты разместят на новой машине. По их мнению, местами расположения ракет можно рассматривать верхнюю часть крыльев (боеприпас устанавливается в водонепроницаемом контейнере) либо переднюю часть экраноплана (чтобы запуск ракет не повлиял на работу двигателей). Также ими рассматривается идея «утопить» ракеты в корпусе (фюзеляже), чтобы запускать их в стороны.
Что касается типов ракет, то автор склоняется к сверхзвуковым «Ониксам» – высокая скорость экраноплана в сочетании с дальностью полета этой ракеты позволила бы экипажу оперативно реагировать на возникающие угрозы.
Не исключают эксперты и установку на экранопланы «Калибров».
Скорее всего, не потребуются больших усилий, чтобы превратить «Орлан» в наступательное оружие с крылатыми ракетами «Калибр». Это позволит активно угрожать противнику, особенно в Балтийском или Черном морях, говорится в статье.
По данным ресурса, Россия планирует начать испытания новых поисково-спасательных и грузовых экранопланов в 2022-2023 годах. Тогда же, вероятно, начнется создание и боевых версий, заключает автор.
В материале отмечается, что разработка экраноплана включена программу вооружения до 2027 года.
Подробности проекта «Орлан» неизвестны, поэтому пока неясно будет ли он связан с советским экранопланом «Орленок» или нет.
Тем не менее, учитывая его базовую форму и производительность, «Орленок» вполне мог бы стать отправной точкой для нового экраноплана, поскольку имел хорошую грузоподъемность и прекрасную крейсерскую скорость около 400 км/час, отмечает автор.
Сегодня военные эксперты гадают, где и какое оружие российские эксперты разместят на новой машине. По их мнению, местами расположения ракет можно рассматривать верхнюю часть крыльев (боеприпас устанавливается в водонепроницаемом контейнере) либо переднюю часть экраноплана (чтобы запуск ракет не повлиял на работу двигателей). Также ими рассматривается идея «утопить» ракеты в корпусе (фюзеляже), чтобы запускать их в стороны.
Что касается типов ракет, то автор склоняется к сверхзвуковым «Ониксам» – высокая скорость экраноплана в сочетании с дальностью полета этой ракеты позволила бы экипажу оперативно реагировать на возникающие угрозы.
Не исключают эксперты и установку на экранопланы «Калибров».
Скорее всего, не потребуются больших усилий, чтобы превратить «Орлан» в наступательное оружие с крылатыми ракетами «Калибр». Это позволит активно угрожать противнику, особенно в Балтийском или Черном морях, говорится в статье.
По данным ресурса, Россия планирует начать испытания новых поисково-спасательных и грузовых экранопланов в 2022-2023 годах. Тогда же, вероятно, начнется создание и боевых версий, заключает автор.
Использованы фотографии: https://soviet-life.livejournal.com
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