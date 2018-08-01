18:24 01 августа
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Западные эксперты гадают, какими ракетами вооружат новые российские экранопланы

Во время холодной войны СССР рассматривал возможность создать парк боевых экранопланов с ракетным вооружением, сегодня Россия планирует возродить данный проект под названием «Орлан», пишет ресурс The Drive.

Западные эксперты гадают, какими ракетами вооружат новые российские экранопланы


В материале отмечается, что разработка экраноплана включена программу вооружения до 2027 года.


Подробности проекта «Орлан» неизвестны, поэтому пока неясно будет ли он связан с советским экранопланом «Орленок» или нет.

Тем не менее, учитывая его базовую форму и производительность, «Орленок» вполне мог бы стать отправной точкой для нового экраноплана, поскольку имел хорошую грузоподъемность и прекрасную крейсерскую скорость около 400 км/час, отмечает автор.

Сегодня военные эксперты гадают, где и какое оружие российские эксперты разместят на новой машине. По их мнению, местами расположения ракет можно рассматривать верхнюю часть крыльев (боеприпас устанавливается в водонепроницаемом контейнере) либо переднюю часть экраноплана (чтобы запуск ракет не повлиял на работу двигателей). Также ими рассматривается идея «утопить» ракеты в корпусе (фюзеляже), чтобы запускать их в стороны.

Что касается типов ракет, то автор склоняется к сверхзвуковым «Ониксам» – высокая скорость экраноплана в сочетании с дальностью полета этой ракеты позволила бы экипажу оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Не исключают эксперты и установку на экранопланы «Калибров».

Скорее всего, не потребуются больших усилий, чтобы превратить «Орлан» в наступательное оружие с крылатыми ракетами «Калибр». Это позволит активно угрожать противнику, особенно в Балтийском или Черном морях, говорится в статье.

По данным ресурса, Россия планирует начать испытания новых поисково-спасательных и грузовых экранопланов в 2022-2023 годах. Тогда же, вероятно, начнется создание и боевых версий, заключает автор.

Использованы фотографии: https://soviet-life.livejournal.com
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Комментарии 44

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:48
    Оникс,Калибр..Берите выше-ЦИРКОН!!!))))Уж если пугать супостата то по полной программе laughing
    Magic Archer
    1. ученый Сегодня, 16:58
      Цитата: Magic Archer
      Оникс,Калибр..Берите выше-ЦИРКОН!!!))))Уж если пугать супостата то по полной программе

      Там такая махина, что места хватит и для С-400 и даже для Булавы.
      ученый
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 17:17
        Карты безбожно вруть. Лучше на кофейной гуще прикинуть. laughing А вообще сначала опытный образец нужно дождаться, дай Бог к 2035 соорудят в металле.До 2027 только документацию сваяют, ежели не 2030г. what А учитывая,шо ,,денег нет,...но вы гадайте.. yes
        ДЕДПИХТО
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:01
          Во-первых опыт строительства и проектная документация имеется, поэтому великой проблемой воссоздание не будет. Почему вернулись к этой теме, так время пришло, тогда Алексеев опередил время. Как положительный пример творений Алексеева - воссоздание Кометы на подводных крыльях, уже пассажиров возит. Еще компактная ЯСУ, за которую Кириенко получил Героя, сердце Посейдона, Буревестника и похоже Пересвета. Так вот, ентот ЯСУ как раз может питать маршевые двигатели, не как у Буревестника конечно, а как генератор для электромоторов и именно Экраноплан с неограниченной дальностью тут и напрашивается однозначно, а Калибро-Ониксо-Цирконы безусловно будут ему к лицу. Там внизу Вояка Ух из солнечного Израиля, сарказит про Посейдон, подвешенный к днищу, однако ему даже в голову не приходит, что он абсолютно прав, быстрая доставка Торпеды Апокалипсиса к месту старта и таки Экраноплану под силу, как по габаритам, так и по грузоподъемности. Поэтому опередивший время Экраноплан, верней отставшее время, его таки догнало.
          хрыч
      2. Например Сегодня, 17:19
        превратить «Орлан» в наступательное оружие с крылатыми ракетами «Калибр». Это позволит активно угрожать противнику, особенно в Балтийском или Черном морях,

        Зачем для калибра такой дорогой способ старта в этих морях? МРК наверняка дешевле и в производстве и в эксплуатации.
        Например
        1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:05
          Наверное для быстрой доставки в нужную точку, всё-таки 400 км/час! hi
          Black Sniper
      3. G A_2 (G A) Сегодня, 17:20
        Цитата: ученый

        Там такая махина, что места хватит и для С-400 и даже для Булавы.

        Если вы махиной "Орленок" считаете то никакая он не махина
        G A_2
      4. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:08
        А разве С-400 пуляет с неба?! hi
        Black Sniper
    2. Zubr Сегодня, 17:05
      А вот меня больше интересует оборонительное вооружение. Интересно какое решение будет ?
      Zubr
      1. den3080 Сегодня, 17:18
        оборона будет осуществляться методом затопления экраноплана на фарватере у входа в бухту, метод освоен давно и применялся успешно
        den3080
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:26
          "армата",СУ-57,"лидеры"теперь "экранопланы...верю,жду.
          андрей юрьевич
      2. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 17:44
        Цитата: Zubr
        А вот меня больше интересует оборонительное вооружение. Интересно какое решение будет ?

        Он же вжик, ему оборона ни к чему.
        saturn.mmm
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:23
      Никакими, ибо и этот проект дальше чертежей не пойдет!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Случайный (Сергей) Сегодня, 17:49
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        ибо и этот проект дальше чертежей не пойдет!


        Ну нет,вы ошибаетесь wink , а как же главная задача -" денюжка,домик у моря и...белый пароход"? wassat
        Поэтому только разработка конструкторской и технологической документации, изготовление по ним опытного образца и......и будет им..."счастье" wink
        Ну и "двигателистов" не забудут...ведь 20-25% это...." новый пламенный мотор" wink
        Случайный
    4. Маз Сегодня, 17:35
      Думаю будут ядерные бумеранги, рогатки с лазерным наведением, и луки с копьями из гелиевых наконечников. laughing
      Маз
    5. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 17:42
      Цитата: Magic Archer
      Оникс,Калибр..Берите выше-ЦИРКОН!!!))))Уж если пугать супостата то по полной программе

      Р-36М, ПО ЧЕТЫРЕ НА КАЖДОМ КРЫЛЕ..
      saturn.mmm
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 18:12
        В качестве движков что-ли? Дык улетит на Луну, не поймаем.
        Wedmak
  2. Опер (Игорь) Сегодня, 16:49
    Гадай не гадай - конец один!
    Опер
  3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:50
    Тут и гадать нечего: сверху прикрепят Кинжал, а снизу - Посейдон.
    voyaka uh
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:51
      Цитата: voyaka uh
      Тут и гадать нечего: сверху прикрепят Кинжал, а снизу - Посейдон.

      Ну не совсем. Внутри будут "Калибры", , а на носу установка "Пересвета"
      svp67
      1. трассер (Вьюга) Сегодня, 18:22
        Булаву в хвосте как скорпиону. А если еще спецназ на крыльях разместить да " боевому гопаку " обучить.....Ну или боевому "яблочку" ...
        трассер
    2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:09
      Цитата: voyaka uh
      Тут и гадать нечего: сверху прикрепят Кинжал

      Мелко плаваете, сэр. Сверху будет "Сармат" (ждкостная баллистическая МБР, 35 м длины, стартовая масса порядка 200 т). При ее срабатывании экраноплан взлетает в ближний космос, а уже оттуда карающим мечом экранно планирует на обреченные АУГ США wassat
      Андрей из Челябинска
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:16
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Сверху будет "Сармат" (ждкостная баллистическая МБР, 35 м длины, стартовая масса порядка 200 т).

        В таком случае снизу надо прицепить "Полином", что бы как то уравновесить фюзеляж.
        Аристарх Людвигович
      2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:24
        Ужас - экипаж АУГ да же не поймёт, что на них прилетело.
        Вадим237
    3. lis-ik (Сергей) Сегодня, 17:15
      Цитата: voyaka uh
      Тут и гадать нечего: сверху прикрепят Кинжал, а снизу - Посейдон.

      А в кулуарах С-400, сказочники всё могут.
      lis-ik
    4. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 17:45
      прямо с языка у половины сайта сняли
      Vladimirovich_4
    5. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 17:51
      с пересветом на носу
      всех врагов я обоссу
      и сармат за пазухОЙ
      всем амерам будет ОЙ
      посейдон приберегу
      я пративному врагу
      буревестник - к БОЮ!
      много будет ВОЮ!
      взяли полимент редут
      и в атаку с ним идут!
      сармат круче заряжай
      авангард, враг, уважай
      стрельнёт как метеорит
      будет враг совсем убит!
      будем мы траву курить
      врагу нас не победить!
      если кончится трава
      будем мы курить дрова!

      Ну а потом наши ребята еще что-нибудь придумают
      Vladimirovich_4
  4. гильза (максим) Сегодня, 16:53
    Ну всё...В топку Нато и САСШ лично. Экраноплан под малогабаритный яерный реактор с поршневыми движками...Это конец,Карл...Да хоть ручными гранатами с такой штуки кидаться...А главное дешмань-то какая!
    гильза
  5. Vik66 (Виктор) Сегодня, 16:53
    Еще ни коня, ни воза, а уже все "гадают". До 2027 г. еще столько раз все поменяется... no
    Vik66
  6. aristok (Павел) Сегодня, 17:02
    заявления про экранопланы - либо дезинформация, либо тупейший попил
    aristok
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:09
      Цитата: aristok
      либо тупейший попил

      Слово "либо" тут лишнее
      Андрей из Челябинска
      1. faiver (Андрей) Сегодня, 17:23
        посадить борисова в экраноплан и отправить в арктику laughing
        faiver
  7. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 17:04
    Да, вот это таки вопрос вопросов у тамошних экспертов! Прямо вот всё забросили --с самого утра сидят и гадают: какими-такими ракетами вооружат через 9 (девять!) лет то, не знаю что, которого ещё и толком-то на бумаге нет. what
    А. Привалов
  8. Jerk Сегодня, 17:13
    Мухобойками вооружат - надо ж чем-то москитов из москитного флота Украины останавливать. Или баллончиком с дихлофосом
    Jerk
    1. Vard Сегодня, 17:18
      А вот если пролететь на этом монстре над каким нибудь катером... Чего то мне кажется он этого не переживет...
      Vard
      1. Jerk Сегодня, 17:21
        Если внутрь катера набить укроп - то как минимум не потонет, оно не тонет. Поэтому без мухобойки не обойтись
        Jerk
  9. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 17:17
    А зачем Калибр орленку? Для Калибра + или - 200км разницы нет и применять скоростной носитель не надо....Я вообще не понимаю зачем он нужен. Какие у него плюсы перед самолетом?
    Zaurbek
    1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 17:24
      Цитата: Zaurbek
      А зачем Калибр орленку? Для Калибра + или - 200км разницы нет и применять скоростной носитель не надо....Я вообще не понимаю зачем он нужен. Какие у него плюсы перед самолетом?

      По этому поводу на ВО много копий сломали, но к единому мнению так и не пришли (большинство считают, что не нужны), а для команды путина очередная кормушка, потом скажут, что слишком хорош для партнёров и делать массово не надо, на катерах отобьёмся.
      lis-ik
  10. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 17:40
    "Орленок" это экранолет, он может отрываться от экрана. Все детство по такому лазил.
    Ну сделают они новый экраноплан, на параде покажут, а потом Борисов скажет, что денег нет, и строить больше не будем... И зачем он один нужен будет?
    WATCH_OFFICER
    1. G A_2 (G A) Сегодня, 17:54
      Цитата: WATCH_OFFICER
      И зачем он один нужен будет?

      Как зачем. Ради понтов,которыми больна вся страна
      G A_2
  11. Radikal Сегодня, 17:52
    Западные эксперты гадают, какими ракетами вооружат новые российские экранопланы
    Такими же "бумажными", как и сами экранопланы, потому что от озвучивания этих "хотелок", до реального серийного производства - дистанция огромного размера! Только что фактически отказались от "Арматы", в связи с его якобы дороговизной, и от Су-57, по этой же причине, а тут экранопланы..., которые будут ещё дороже! Скоро у этих фантазёров щёки будут, как у саксофонистов - постоянно надутые! sad
    Radikal
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:21
      Да перестаньте, да Ар
      Black Sniper
  12. Летун_64 (Олег) Сегодня, 18:02
    Гадай не гадай, скорее предполагаемые экранопланы будут использоваться в противолодочном варианте. И предполагаемое вооружение это АПР2, и ПКР Х-31,35.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&am
    p;v=ejII_Lyq7po
    Летун_64
  13. san4es Сегодня, 18:12
    hi ...СССР рассматривал возможность создать парк боевых экранопланов с ракетным вооружением
    san4es
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