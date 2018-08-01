18:28 01 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Сирийские военные попали в засаду ИГ* в провинции Дамаск

Группа сирийских военнослужащих, проводившая инспекционную проверку района Тель-Даква в провинции Дамаск, в районе аэропорта Думейр попала в засаду, организованную боевиками запрещенной в России террористической организации Исламское государство, передает РИА Новости со ссылкой на источники в сирийской службе безопасности.

Сирийские военные попали в засаду ИГ* в провинции Дамаск


Согласно полученной информации, в ходе нападения был убит бригадный генерал Надим Асаад, отвечавший за безопасность района Думейр. Кроме него погибли еще два офицера и десять сирийских военнослужащих. Ранения различной степени тяжести получили пять военных, звания не приводятся. Имеются ли потери со стороны устроивших засаду террористов, информации не имеется. Со слов источника, террористы пришли со стороны пустыни восточнее Думейра и в ту же сторону отступили после удачной засады. Именно в той стороне находится 55-километровая зона, контролируемая незаконными вооруженными формированиями и американскими военными с базы Ат-Танф.


Необходимо напомнить, что район Думейр в провинции Дамаск с апреля этого года полностью перешел под контроль армии Асада в результате договоренностей и в провинции отсутствуют боевики ИГ*. Вся территория контролируется правительственной сирийской армией.





Использованы фотографии: http://djinjik.ru/
1

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:57
    Расслабились, а зря! Погибшим как и всему народу Сирии мои соболезнования! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Pes Сегодня, 18:12
      А что здесь удивительного, сперва окружат чертей ,а потом выпускают (даже с оружием на автобусах вывзят с семьями )))) ..А они потом такие засаду устраивают..Удивительные вещи творятся с этими перемириями и т.д. Это может продолжаться вечно..Если уж мочить, то по полной !
      Pes
    2. Грац (Грац) Сегодня, 18:21
      предателей много , там нужен человек типо Берии
      Грац
      1. ПалБор (Павел) Сегодня, 18:26
        Не только там.
        ПалБор
      2. MPN (Павел) Сегодня, 18:27
        Цитата: Грац
        предателей много , там нужен человек типо Берии

        М это верно! На такую свиту во главе с генералом засада была устроена конкретно и наводка пошла увы от предателей случайностей такого масштаба не бывает.
        MPN
  2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:57
    Ну вот, опять, а Путин уже давным давно отчитался о полном уничтожении ИГ.
    Гаргантюа
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 18:01
      Ну вот, а Сталин и весь мир отчитались в 1945 году об уничтожении фашистов. А тут такое..
      https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%B0
      %D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%83%
      D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&lr=2
      Muvka
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 18:18
      Зачем обманываешь тролль? Он говорил о наиболее боеспособных частей Игил победили. А разрозненные группировки ещё бегают и могут представлять опасность. Так что заврался ты и упал в лужу лицом.
      Грибок
      1. ПалБор (Павел) Сегодня, 18:25
        К тому же в статье ясно написано: пришли со стороны базы Ат-Танф, контролируемой американцами. Туда власти никого не вывозили и мочить там никого, увы, не могут. Пока.
        Лишь бы набросить...
        ПалБор
  3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:59
    Это не простая атака была. Охотились за конкретным человеком.

    Бригадный генерал Надим Камиль Асад из разведки ВВС погиб сегодня в засаде возле аэропорта Думейр.


    Арон Заави
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:19
      Боевой, не штабной генерал, погиб на поле боя! Как не кощунственно, но для военного это лучшая смерть -на поле боя , защищая свою страну! soldier
      ДРЕВНЕЙШИЙ
Картина дня