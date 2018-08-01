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Сирийские военные попали в засаду ИГ* в провинции Дамаск
Группа сирийских военнослужащих, проводившая инспекционную проверку района Тель-Даква в провинции Дамаск, в районе аэропорта Думейр попала в засаду, организованную боевиками запрещенной в России террористической организации Исламское государство, передает РИА Новости со ссылкой на источники в сирийской службе безопасности.
Согласно полученной информации, в ходе нападения был убит бригадный генерал Надим Асаад, отвечавший за безопасность района Думейр. Кроме него погибли еще два офицера и десять сирийских военнослужащих. Ранения различной степени тяжести получили пять военных, звания не приводятся. Имеются ли потери со стороны устроивших засаду террористов, информации не имеется. Со слов источника, террористы пришли со стороны пустыни восточнее Думейра и в ту же сторону отступили после удачной засады. Именно в той стороне находится 55-километровая зона, контролируемая незаконными вооруженными формированиями и американскими военными с базы Ат-Танф.
Необходимо напомнить, что район Думейр в провинции Дамаск с апреля этого года полностью перешел под контроль армии Асада в результате договоренностей и в провинции отсутствуют боевики ИГ*. Вся территория контролируется правительственной сирийской армией.
Согласно полученной информации, в ходе нападения был убит бригадный генерал Надим Асаад, отвечавший за безопасность района Думейр. Кроме него погибли еще два офицера и десять сирийских военнослужащих. Ранения различной степени тяжести получили пять военных, звания не приводятся. Имеются ли потери со стороны устроивших засаду террористов, информации не имеется. Со слов источника, террористы пришли со стороны пустыни восточнее Думейра и в ту же сторону отступили после удачной засады. Именно в той стороне находится 55-километровая зона, контролируемая незаконными вооруженными формированиями и американскими военными с базы Ат-Танф.
Необходимо напомнить, что район Думейр в провинции Дамаск с апреля этого года полностью перешел под контроль армии Асада в результате договоренностей и в провинции отсутствуют боевики ИГ*. Вся территория контролируется правительственной сирийской армией.
Использованы фотографии: http://djinjik.ru/
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