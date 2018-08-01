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Сирийские «Шилки» получили защиту от ракет
В ходе боевых действий в провинции Дараа в составе сирийской армии были замечены доработанные установки «Шилка», получившие решетчатые экраны и комплексы оптико-электронного противодействия, сообщает Российская газета.
Эти гусеничные боевые машины принадлежат так называемому «танковому спецназу» (4-й бронетанковой дивизии) в мастерских которого проводится модернизация бронетехники – Т-72М1, БМП и ЗСУ-23-4.
Несколько «Шилок» получили также установки для запуска неуправляемых реактивных снарядов.
Обновленные машины хорошо показали себя в недавних боях. За счет решетчатых экранов повысилась их стойкость к реактивным гранатам станковых и ручных гранатометов. А установленные на машинах комплексы оптико-электронного противодействия Sarab («Мираж») второго поколения позволяют успешно нейтрализовать тяжелые ракеты противотанковых комплексов, в том числе американские TOW с тандемными боевыми частями.
Таким образом, зенитные самоходки со временем превратились в настоящие машины поддержки – обладая высокой боевой мощью, они в буквальном смысле сметают на своем пути снайперов и боевиков с РПГ.
Как отмечают военные эксперты, принимаемые сирийскими инженерами меры, позволяют снизить потери и более эффективно выполнять боевые задачи.
Эти гусеничные боевые машины принадлежат так называемому «танковому спецназу» (4-й бронетанковой дивизии) в мастерских которого проводится модернизация бронетехники – Т-72М1, БМП и ЗСУ-23-4.
Несколько «Шилок» получили также установки для запуска неуправляемых реактивных снарядов.
Обновленные машины хорошо показали себя в недавних боях. За счет решетчатых экранов повысилась их стойкость к реактивным гранатам станковых и ручных гранатометов. А установленные на машинах комплексы оптико-электронного противодействия Sarab («Мираж») второго поколения позволяют успешно нейтрализовать тяжелые ракеты противотанковых комплексов, в том числе американские TOW с тандемными боевыми частями.
Таким образом, зенитные самоходки со временем превратились в настоящие машины поддержки – обладая высокой боевой мощью, они в буквальном смысле сметают на своем пути снайперов и боевиков с РПГ.
Как отмечают военные эксперты, принимаемые сирийскими инженерами меры, позволяют снизить потери и более эффективно выполнять боевые задачи.
Использованы фотографии: twitter, otvaga2004.mybb.ru
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