Кому и как страшен флот Китая?

Надводный флот

Подводный флот

По материалам:

https://navy-korabel.livejournal.com/195967.html

https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-5-most-lethal-navies-armies-air-forces-the-planet-17779

Если подписаться на русскоязычную версию китайской газеты «Жэнминь Жибао», то, помимо красивых (реально) фото с полей и заводов, можно выловить и то, что мы назвали бы пропагандой в стиле «не тронь меня».Сообщения конкретно о спуске на воду/вводе в строй новых кораблей крупных классов мелькают там постоянно. Не в качестве передовиц, но все-таки.Знающие эксперты (без кавычек) говорят, что КНР не просто строит огромный флот, а реализует самую масштабную в мире программу военно-морского строительства. И вполне возможно, что именно Китай возглавит гонку морских вооружений в ближайшем будущем.Здесь сразу возникает вопрос: против кого будет дружить Китай таким количеством кораблей? И насколько серьезны военно-морские силы КНР не в количественном, а в качественном?То есть с каким флотом надо будет сравнивать ВМС НОАК: российским, американским, японским, индийским?Начать, наверное, стоит именно с количественно-качественной оценки.. Он как бы более на виду, поэтому с него и стоит начать.. Списочно два, но есть нюансы. Один – это достроенный ТАВКР «Варяг», то есть совсем не чета одноклассникам, второй – это, в принципе, тот же «Варяг», но засунутый в китайский ксерокс. Потому «Шаньдун» получился лучше «Ляонина»/»Варяга», по крайней мере, самолетов несет на десять больше и рассматривается не как учебный корабль.В целом – полтора. Но китайцы ударными темпами (благо, умеют) строят третий авианосец. Который будет совсем авианосец, потому что на нем установят катапульту со всеми вытекающими.. 37 единиц. Сила. Причем даже самые старые, «Люйда», которые по сути наши проект 41, начала 70-х годов прошлого века постройки. По сути, на уровне наших теоретически. О практике позже.Это без учета новых кораблей проекта 055, которые похожи на «Замволт».Фрегаты. 71 единица. Костяк, конечно, корабли проектов 054/054А, но и остальные ничего так.Корветы. 41 единица и строятся дальше.УДК «Циньчэньшань» (проект 071). 4 единицы. «Мистраль» или что-то подобное. Вертолетоносец, командироносец, госпиталь и так далее.БДК. 25 единиц.СДК. 15 единиц.МДК. 46 единиц.Катера и прочие мелкие суда не будем считать, их много. Даже очень много.ПЛАРБ «Цзинь» проекта 094/094A. 4 единицы. Особо стоит отметить, что лодки мягко говоря, свежие.Плюс одна ПЛАРБ проекта 092 «Ся», на ходу, после модернизации, но все-таки прошлый век. Возможно, ей уготована роль учебного корабля, учитывая строящиеся ПЛАРБ проекта 096 «Тэнг», возможно, утилизируют.Говорить о многоцелевых АПЛ сложно. В настоящее время Китай проводит перевооружение этого класса кораблей, и в отчетах и статистиках полная неразбериха.Как минимум, на службе все еще стоят три АПЛ проекта 091 «Хань». Было пять, но две точно выведены из строя и заменены на лодки следующего поколения.Следующее поколение – АПЛ проекта 093 «Шань».На сегодняшний день 4 единицы, две модернизированы до версии 093А, дальше лодки будут строиться по проекту 093В. В 2017 г. ВМС НОАК получили две таких АПЛ. В итоге общее количество многоцелевых АПЛ в составе флота — 9 единиц.Вроде бы не так много, но 14 (13) атомных подводных лодок – это уровень Британии. Там тоже 4 ПЛАРБ и 9 (6 в строю и 3 строятся) многоцелевых АПЛ. Уровень, однако…Неатомных подводных лодок у ВМС НОАК вообще больше всех! 53 единицы (не точно).Здесь, правда, выбор весьма сложный. От откровенно старых ПЛ на базе советского проекта 633 «Ромео», «Палтусов» и «Варшавянок» уже российского производства до самых новых ПЛ проекта 039A/B, представляющих собой забавный альянс нашего корпуса проекта 636 и шведской силовой установки от ПЛ «Готланд».Цифра в 53 лодки не является точной. В том же 2017 году подводный флот получил минимум три лодки проекта 039, а о том, сколько было списано старых (должны были списать кого-то из древних), точных данных нет. Поэтому количество дизель-электрических ПЛ может лежать в диапазоне от 53 до 56.Вроде бы тут полный порядок. Корабли строят, и строят воистину коммунистическими темпами. Каждый год количество сданного тоннажа растет, от 40 000 тонн в 2017 году до 80 000 тонн в 2018-м.Не стоит сравнивать возможности китайского судостроения и, скажем, российского. Все будет очень печально смотреться. У КНР еще не уровень США (пока), но уже и не наш. Печально, но факт.Но не все. Говоря о количественном состоянии, пока не сказано ни слова о качестве. А стоит.Ни для кого уже не является секретом, что основной метод, используемый китайскими конструкторами для любой в принципе военной техники, — это метод реверс-инжиниринга. Если проще, то клонирования.Метод, в принципе, испытанный, в нем китайцы действительно мастера. Но есть неприятные моменты. Для того, чтобы что-то копировать/клонировать, надо это что-то иметь в качестве образца. И, если с авианесущим кораблем вполне себе получилось (покупка «Варяга» у Украины типа для плавучего казино), то есть вещи, которые даже Украина продать не сможет. Просто по причине отсутствия таковых.А то, что есть, не добыть никакими хитростями и уловками. Просто потому, что самим обладателям нужно.Потому и, несмотря на наличие тех же АПЛ у Китая, все не так радужно. Если верить американской разведке, военно-морской службе ONI, которая не вылезает из региона, то даже самые современные АПЛ проектов 094 и 093 по уровню шумности сильно уступают даже советским аналогам третьего поколения, лодкам проектов 667БДР и 671РТМК.Между тем у нас на вооружении стоят и успешно строятся АПЛ четвертого поколения, представляющие значительный геморрой даже для американцев. Это парадоксально, но почему-то за все время развала советской военной индустрии, предприятия, выпускающие атомные подводные лодки пострадали меньше всего. Что не то что не радует, а вызывает щенячий восторг.В результате у нас есть «Северодвинск» проекта 855 «Ясень» и «Бореи» проекта 955. У китайцев ничего подобного нет и не будет даже в перспективе на ближайшие лет 15-20.Информацию, время от времени пробегающую о том, что КНР вскоре начнет крупносерийное строительство АПЛ, наблюдал, но думаю, что стоит относиться к ней как к нашей ракете с ядерным реактором. Языки есть, почему не сказать?Совершенно не стоит спорить, что и финансы, и производственная база у китайцев есть. Здесь другой нюанс: есть на что строить, есть где строить. Нет ответа на вопрос «что строить?» С технологиями завтрашнего дня в КНР не очень. Иначе какой смысл в прямом копировании всей иностранной техники, до которой получилось дотянуться?Нет, например, ракеты и танки китайского производства вполне себе. Но все-таки разница между ракетой (пусть и противокорабельной) и атомным подводным носителем таких ракет есть.Внезапный прорыв в научной среде Китая? Как-то не очень верится. Скорее поверю в массовую скупку мозгов по всему миру за юань. Быстрее выйдет, но дороже. Мозги (свои), они и в Китае свои. А чужие…Так что атомный флот у КНР есть, но… Но он все-таки пока будет флотом «второго сорта», с кем ни сравнивай. Да, пока, но тем не менее.Стоит отметить, раз заговорили о ПЛ, и положение с неатомными лодками. Там тоже не все так красиво, как хотелось бы китайцам. Вообще, они молодцы, освоили вслед за шведами и японцами двигатель Стирлинга. Но на китайских лодках стоит «ксерокс» с шведского двигателя аж первого поколения (80-е годы прошлого века), в то время как на «Готландах» уже стоят двигатели третьего поколения.Что стоит у японцев на девяти лодках проекта «Сорю» от «Кавасаки», не знаю в подробностях, но есть некоторая уверенность, что японцы сами смогли в Стирлинга, без копирования чего-то.И яркий пример того, что китайские лодки не являются верхом совершенства, это поведение представителей ВМС Пакистана и Таиланда, которые выразили желание купить малошумные лодки проекта 041 «Юань», но деньги на стол выкладывать не спешат.Тем временем Китай наштамповал уже 15 таких лодок и вовсю их использует. Возможно, «Юани» на экспорт — вопрос времени и цены. А что такое цена от КНР, объяснять не надо.Про авианосные корабли хочется сказать очень коротко. Да, наштампуют, благо, недорого. Усовершенствуют, благо, умеют. Но все равно это останутся ТАВКРы советского проекта 70-х годов прошлого века.Но корабль сам по себе только половина дела. Есть еще вторая половина – вооружение и средства обнаружения и защиты. И тут тоже не все радужно и с фейерверком.Буквально 70 лет назад ценность и мощь корабля определялась многими параметрами, такими, как броня, скорость, величина главного калибра, дальность стрельбы, точность и так далее.День сегодняшний несколько меняет подход к оценке. И сегодня главный показатель для основного большинства ударных кораблей – это сколько они смогут взять на борт противокорабельных ракет и как быстро эти ракеты смогут запустить. Ну и конечно, ТТХ самих ракет.С этим у китайских моряков вроде бы порядок, но выглядит все в общем ракурсе. Ракеты есть. Но… Начинаются нюансы.Печально, но на вооружении ВМС Китая (да и не только ВМС как бы) нет ничего отечественной разработки. Не надо далеко ходить и искать, наверное, 90% всего военного потенциала представляет собой «ксерокс».Взять для показательного рассмотрения противокорабельные ракеты.Самая распространенная ПКР китайского производства — дозвуковая YJ-83.Хорошая ракета, так как это фактически французская «Экзосет», ставшая заслуженной классикой, точнее, ее модификация MМ.40 blok 3 с турбореактивным двигателем вместо твердотопливного.YJ-62. Тоже дозвуковая, сложно сказать, кто в отцах, похожа и на советскую Х-55 и на «Томагавк».Ракеты сделаны с оглядкой на вполне качественное оружие, но 70-х годов прошлого века.Есть и более новые модели. YJ-18 и CX-1, уже сверхзвуковые. С кого «содрали», сказать сложно, но специалисты обращают внимание на обилие общие черты китайской CX-1 и нашего «Яхонта», который П-800 «Оникс» и «Брамос».Вроде бы Россия не продавала разработок и самих ракет Китаю, но вот… Экспортные варианты «Яхонта» поставлялись в Сирию, Индонезию и Вьетнам. Кто-то вполне мог и поделиться по доброте душевной, либо – тогда мои поздравления – четко сработала китайская разведка.Вообще, так можно долго все рассматривать. Фактически же все, что стоит на вооружении ВМС НОАК, – это «ксероксы». Это можно отнести ко всему вооружению, стоящему на кораблях. Зенитные ракеты, РЛС, гидроакустика, противолодочные средства, РЭБ… Все было скопировано с каких-то зарубежных образцов.Не хочу сказать, что все импортное заведомо плохое. Особенно российское оружие. Нет. Но как бы общепринято, что модели на экспорт несколько отличаются от оригиналов. Попроще будут. И видят не так далеко, и летят не так быстро. Ну, вы поняли.А есть вещи, которые вообще не продаются. И на Украине их не может быть…В случае боевых действий с технически развитой державой вполне может оказаться, что все китайское вооружение окажется на порядок хуже того, против которого придется воевать. А это уже серьезный вопрос, примером которому может служить конфликт за Фолклендские острова между продвинутой Великобританией и так себе Аргентиной.Построить огромную кучу кораблей – это первая часть дела. Вторая часть – вооружить их. Третья – превратить вооруженные корпуса в боевые корабли. Третья часть – самая сложная, как вы понимаете.Тут снова грех не привести в пример «Ляонин», а точнее, кучу аварий и происшествий на нем. Если в двух словах – русский крейсер упорно не хочет дружить с почти русскими самолетами. Вот вроде палубный истребитель J-15 — это улучшенный и доработанный Су-33 (спасибо украинцам, снабдили вместе с кораблем), который все-таки Су-27К.Улучшенный самолет не желает садиться на улучшенный крейсер. J-15 оказался весьма проблемным самолетом с нестабильной системой управления, что привело к целому ряду аварий и катастроф. И, по имеющейся информации, в Китае уже засели за разработку замены откровенно неудачному палубному творению.Ну и еще один гвоздик. У китайского флота нет опыта боевых действий ни над водой, ни под водой, ни в воздухе. То есть он есть, но…Даже во Вторую мировую китайцы как бы не повоевали. Япония слишком быстро их победила. Да, в 50-е годы прошлого века были операции по захвату территорий, в 70-х Китай пинался с Вьетнамом за Парасельские острова, в 80-х захватывали территории на архипелаге Спратли.В целом – локальные десантные операции.Здесь речь идет не о «гром победы, раздавайся», нет. О собственных наработках в управлении флотом. Об Опыте с большой буквы.Опыт управления крупными корабельными соединениями, опыт развертывания непрерывного слежения за кораблями потенциального противника, опыт действий подводных сил на значительном удалении от своих баз…В общем, то, что годами нарабатывали флоты США и СССР во время холодной войны. И этот опыт не канул в бездну, он остался в методичках, наставлениях и рекомендациях. В учебных пособиях для слушателей соответствующих факультетов академий.Конечно, можно все купить/украсть/нашпионить. Вопрос эффекта.Ну и самое главное. Для чего КНР нужен такой флот?Возможно, именно потому я вынес вопрос в заголовок статьи. Сложно правильно понять и ответить.С одной стороны, понятно, что на прямой конфликт с соседями Китай не пойдет сегодня. Острова и островки не стоят того, чтобы развязывать пусть и локальную войнушку. Сегодня КНР просто в состоянии купить.Тем более что постоянно перед глазами у Китая пример России, которая за вполне легитимное присоединение Крыма огребла санкций по самые помидоры. Идти и завоевывать территории в сегодняшнем Китае вряд ли кому придет в голову. Тут свое бы удержать, по большому счету.Ну действительно, клочки суши типа Спратли и Сенкаку того не стоят. Не Крым однозначно.Говорить о попытке завоевания господства в Мировом океане тоже, думаю, не стоит. Ибо только за попытку такого мятежа последует появление всех возможных сил США вкупе с союзниками. И здесь вариант «Китай против всех» вряд ли будет уместен.А вот контроль за прилегающими территориями, и в особенности за акваторией Индийского океана, через который идет львиная доля нефтяных поставок в Китай с Ближнего Востока, – вполне.Энергетическая безопасность – сегодня это серьёзно, а завтра – жизненно. Здесь причина, по которой в КНР начали такое бурное строительство военных кораблей всевозможных (особенно крупных) классов, выглядит вполне резонной.Флот, который гарантированно защитит Китай от морской блокады или вторжения со стороны моря. Конечно, идея нападения на страну с таким населением и военным потенциалом выглядит фантастически, но морская и сухопутная блокада – вполне.Недооценивать потенциального противника смертельно опасно, переоценивать – экономически невыгодно. Не ставлю целью как-то унизить морскую мощь китайского флота, просто считаю, что относиться к ней надо чуть более скептически. Количество тоннажа, которым прирастает флот НОАК, вызывает уважение. Качество оставляет желать лучшего.Возможно, ради того, чтобы ВМС НОАК стали действительно на одну ступень с флотами ведущих мировых держав, стоит даже пересмотреть свою политику в плане научно-технической деятельности.