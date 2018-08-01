20:16 01 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Новости с соревнований "Десантный взвод - 2018"

Международный конкурс военно-профессионального мастерства "Десантный взвод" в рамках "АрМИ - 2018" стартовал 28 июля 2018 года на полигоне "Завеличье" под Псковом. Соревнования открыл командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков, который поздравил всех участников с началом соревнований и пожелал всем удачи в нелегких соревнованиях.

Новости с соревнований "Десантный взвод - 2018"


В соревнованиях принимают участие более 400 военнослужащих из 10 стран: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Кроме этого на соревнованиях присутствуют представители индийской армии, но они выступают в качестве наблюдателей.




Необходимо отметить, что команда Китая прибыла на конкурс со своей техникой. Все остальные команды обеспечиваются российской техникой и вооружением.

Согласно программы соревнований, первый этап проводился 30 июля и включал в себя десантирование с марш-броском, а 31 июля проводилась первая часть второго этапа, включающая в себя индивидуальную гонку на боевых машинах. Перед проведением этапа десантирования команды получили боевое оружие и провели пристрелку.

29 июля была проведена первая жеребьевка под руководством главного судьи конкурса генерал-лейтенанта Александра Вязникова заместителя командующего ВДВ, в присутствии всех представителей команд-участниц и судейского корпуса. Первыми на этап десантирования выйдут парашютисты Китая, Судана, Беларуси, Алжира, России, Пакистана, Ирана и Венесуэлы, военнослужащие южной Африки выступают вне конкурса.

30 июля в ходе первого этапа соревнований участники выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8. Все команды, кроме представителей Китая, десантировались на парашютных системах российского производства Д-6. Китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11.



После приземления по временным показателям взвода совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 км. В ходе совершения марш-броска разрешается оказывать взаимопомощь товарищу по команде, но без передачи личного оружия кому-либо. За нарушения правил команде назначается дополнительное штрафное время 10 минут.



Команда российских десантников выбилась в лидеры по итогам первого этапа, на втором месте финишировали десантники Китая, третье место заняла команда Ирана.





31 июля на полигоне "Струги красные" Псковской области была проведена первая часть второго этапа конкурса "Десантный взвод" — "Индивидуальная гонка на боевых машинах", в ходе которой было проведено 24 заезда. На этом этапе участники соревновались в захватывающей гонке с препятствиями на боевых машинах, а также в точности стрельбы из орудий и спаренного пулемёта по мишеням. В зачёт шло общее время прохождения. За каждый промах экипажам давался штрафной круг длиной в 300 метров, а также начислялось штрафное время за неудачи при преодолении препятствий. В конкурсе принимают участие команды из восьми стран.

Семь команд использовали технику отечественного производства - БМД-2 и БТР-80 и 82, а команда Китайской Народной Республики - боевую машину ZBD-03. От каждой страны в гонке участвовало по три экипажа, им нужно было преодолеть трассу длиной в 5,6 километров. На трассе было установлено 12 искусственных и естественных препятствий, в том числе водных.



По итогам соревнований первое место у команды десантников из Российской Федерации, они преодолели дистанцию за 23 минуты 28 секунд. Второе место заняли десантники из Китая, они преодолели трассу за 39 минут 37 секунд. Третье место у Алжира со временем 1 час 2 минуты 43 секунды.



Следующий этап "Индивидуальный биатлон" пройдет 3 августа. В программе стрельба с места из различных положений в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей будет проходить на полигоне "Завеличье".

Использованы фотографии: http://pravdapskov.ru/media
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Кино (Стас) Сегодня, 19:17
    привет самым расспиареным войсками как классический десант устаревающим
    Кино
    1. Pes Сегодня, 19:26
      Так то конечно все правильно эти соревнования и т.д....Но такое ощущение ,что Россия идет по пути милитаризации и именно в пиаре ..Сперва бы Армию и Флот перевооружили ,как положено ! А то что то кинулись в эти военные соревнования и к месту и не к месту ..Я за ВДВ ,но без этого пиара либерастного..
      Pes
      1. Кино (Стас) Сегодня, 19:34
        да и условия этих соревнований-далеко от реальной жизни..например танковый биатлон-на уничтожение гранатометчика выделено столько времени что он успеет 2 раза перезарядится и выстрелить прежде чем эти попадут..а в реале это еще надо ведь в движении...
        Кино
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:37
          Цитата: Кино
          привет самым расспиареным войсками как классический десант устаревающим

          угу..."копчёный-умойся...ВДВ-рулит.на 15 минут китайцев "сделали",это что то значит. good
          андрей юрьевич
          1. Кино (Стас) Сегодня, 19:44
            в соревновании сделали..а в реалной войне с десантированием через современное ПВО?-то то же
            Кино
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:22
    Усложнять нужно каждый год как трассу, так и условия ее прохождения! А то из года в год одно и тоже -изюминка, фактор неожиданности, как на войне, отсутствует, ибо все отработано до мелочей, а в жизни так почти не бывает! Поэтому нужен этот самый фактор неожиданности, в виде новых препятствий и условий преодоления трассы! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:39
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Поэтому нужен этот самый фактор неожиданности, в виде новых препятствий и условий преодоления трассы! !!

      смену сезонов ввести...бегут-бегут,и бац- зима... yes
      андрей юрьевич
  3. Laksamana Besar Сегодня, 19:56

    .....................
    Laksamana Besar
Картина дня