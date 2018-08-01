Новости с соревнований "Десантный взвод - 2018"

Международный конкурс военно-профессионального мастерства "Десантный взвод" в рамках "АрМИ - 2018" стартовал 28 июля 2018 года на полигоне "Завеличье" под Псковом. Соревнования открыл командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков, который поздравил всех участников с началом соревнований и пожелал всем удачи в нелегких соревнованиях.В соревнованиях принимают участие более 400 военнослужащих из 10 стран: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Кроме этого на соревнованиях присутствуют представители индийской армии, но они выступают в качестве наблюдателей.Необходимо отметить, что команда Китая прибыла на конкурс со своей техникой. Все остальные команды обеспечиваются российской техникой и вооружением.Согласно программы соревнований, первый этап проводился 30 июля и включал в себя десантирование с марш-броском, а 31 июля проводилась первая часть второго этапа, включающая в себя индивидуальную гонку на боевых машинах. Перед проведением этапа десантирования команды получили боевое оружие и провели пристрелку.29 июля была проведена первая жеребьевка под руководством главного судьи конкурса генерал-лейтенанта Александра Вязникова заместителя командующего ВДВ, в присутствии всех представителей команд-участниц и судейского корпуса. Первыми на этап десантирования выйдут парашютисты Китая, Судана, Беларуси, Алжира, России, Пакистана, Ирана и Венесуэлы, военнослужащие южной Африки выступают вне конкурса.30 июля в ходе первого этапа соревнований участники выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8. Все команды, кроме представителей Китая, десантировались на парашютных системах российского производства Д-6. Китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11.После приземления по временным показателям взвода совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 км. В ходе совершения марш-броска разрешается оказывать взаимопомощь товарищу по команде, но без передачи личного оружия кому-либо. За нарушения правил команде назначается дополнительное штрафное время 10 минут.Команда российских десантников выбилась в лидеры по итогам первого этапа, на втором месте финишировали десантники Китая, третье место заняла команда Ирана.31 июля на полигоне "Струги красные" Псковской области была проведена первая часть второго этапа конкурса "Десантный взвод" — "Индивидуальная гонка на боевых машинах", в ходе которой было проведено 24 заезда. На этом этапе участники соревновались в захватывающей гонке с препятствиями на боевых машинах, а также в точности стрельбы из орудий и спаренного пулемёта по мишеням. В зачёт шло общее время прохождения. За каждый промах экипажам давался штрафной круг длиной в 300 метров, а также начислялось штрафное время за неудачи при преодолении препятствий. В конкурсе принимают участие команды из восьми стран.Семь команд использовали технику отечественного производства - БМД-2 и БТР-80 и 82, а команда Китайской Народной Республики - боевую машину ZBD-03. От каждой страны в гонке участвовало по три экипажа, им нужно было преодолеть трассу длиной в 5,6 километров. На трассе было установлено 12 искусственных и естественных препятствий, в том числе водных.По итогам соревнований первое место у команды десантников из Российской Федерации, они преодолели дистанцию за 23 минуты 28 секунд. Второе место заняли десантники из Китая, они преодолели трассу за 39 минут 37 секунд. Третье место у Алжира со временем 1 час 2 минуты 43 секунды.Следующий этап "Индивидуальный биатлон" пройдет 3 августа. В программе стрельба с места из различных положений в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей будет проходить на полигоне "Завеличье".