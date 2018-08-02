07:26 02 августа

А. Солженицын. Неоднозначный юбиляр

В этом году, зимой, наша страна отмечает сто лет со дня рождения великого антисоветского писателя Александра Исаевича Солженицына (11.12.18—3.08.08). Соответствующий указ был подписан В.В. Путиным четыре года назад, и был создан оргкомитет по празднованию, от которого, впрочем, уже 3 года ничего не слышно.

Так кем же был этот великий писатель? Личность, что и говорить, неоднозначная. Дважды орденоносец, капитан РККА, командир батареи звуковой разведки, был арестован контрразведкой СМЕРШ и приговорён в 1945 г. к 8 годам исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую агитацию и вечной ссылке. Впоследствии Солженицын признавался, что по законам военного времени был арестован абсолютно правильно.

Работал в шарашках, часть срока отбывал в Казахстане, там же учительствовал после освобождения. Тогда же он и начинает сочинять. Реабилитирован в 1957 году. Характер у правдописца был довольно-таки непростым. Будучи арестованным, он отказался тащить свой собственный чемодан: "Я офицер! Пусть немец несет". В заключении подписывает документ о сотрудничестве с лагерной администрацией, где ему дают псевдоним Ветров. Впрочем, Солженицын заявлял, что он никогда никого не выдавал.


В 1959 г. писатель пишет рассказ "Щ-854" (впоследствии названный "Один день Ивана Денисовича") и через два года передает его в редакцию журнала "Новый мир". Произведение понравилось Твардовскому и пришлось по вкусу другому борцу с кровавым режимом — Хрущёву, который даёт добро на публикацию. Рассказ печатают в 1962 г., перепечатывают в "Роман-газете" и издают отдельным тиражом. Солженицына принимают в Союз писателей СССР, он становится популярным, его хвалит Хрущев, его выдвигают на Ленинскую премию. В то же время у писателя появляется масса помощников и материалов о жертвах сталинского режима. Писатель забрасывает учительскую деятельность и вовсю начинает заниматься творчеством.

Но недолго музыка играла! Кандидатуру Исаевича на Ленинскую премию отклонили, а Никиту-кукурузника освободили от должности "по состоянию здоровья". Солженицын продолжает печатать свои произведения как легально, так и нелегально (самиздат), а над его головой постепенно сгущаются тучи, и в сентябре 1965 года сотрудники КГБ конфисковывают его архив у одного из его помощников — Теуша. Доходит до того, что поведение писателя обсуждают на Политбюро ЦК КПСС. Александр Исаевич поворачивается лицом к Западу, в лучших шпионских традициях снимает свои произведения на пленку и передает их в Париж через семью эмигрантов Андреевых. Так на свет появляются "Раковый корпус" и "В круге первом".

И вот — триумф! Всего спустя 8 лет со дня выхода первого произведения Александра Исаевича его награждают Нобелевской премией (знаменитым "Архипелагом" ещё и не пахло, плёнку с этим опусом он переправит в Париж в 1971 г.). Писатель отказывается от предложения властей уехать за границу, он чувствует себя защищенным мировым сообществом. К тому же надо было улаживать свои личные дела, в то время он разводился со своей первой женой.

КГБ тоже не дремал. В поисках архива писателя использовали даже радиоактивные метки, которые подсовывались ему в документы. Наконец в августе 1973 года сотрудники КГБ вызывают на допрос помощницу Солженицына Воронянскую, которая выдает местонахождение архива (после чего она повесилась). Исаевич делает свой ход, и уже в декабре "Архипелаг" выходит в Париже.

Точка закипания приближается. Руководство страны принимает решение выслать писателя за границу, Генпрокуратура СССР присылает ему повестку, но Исаевич письменно отмахивается: "Я отказываюсь признать законность вашего вызова и на допрос не явлюсь..." В результате его арестовывают, лишают гражданства, обвиняют в измене Родине и депортируют в ФРГ. Архив писателя позже будет вывезен за границу через посольство США. Свой арест позднее он опишет так: "Я оглядываю внимательно нового соседа: какой, однако, убийца. Внимательно остальных. Да их тут трое-четверо таких..." Позднее полковник Балашов, ветеран группы "А", непосредственный участник ареста, скажет: "Каждый видит то, что хочет увидеть".

За границей жертва режима выступает в разных странах, стращая всех призраком коммунизма, и наконец оседает в США, где продолжает катить "Красное колесо" и писать статьи. Дважды Сенат США принимает решение присвоить Исаевичу звание почетного гражданина США, но Конгресс отклоняет. В результате всей деятельности в 1983 г. ему вручают Темплтоновскую премию, а позднее выдают американское гражданство.

А в СССР начинаются ускорение и перестройка. Чуковская требует вернуть Исаевичу гражданство, "Новый мир" печатает "Раковый корпус" и "Архипелаг", "Комсомолка" — "Как нам обустроить Россию". В 1990 году гражданство возвращают, через год снимают обвинение в измене Родине, и в 1994 г. писатель возвращается в Россию.

А. Солженицын. Неоднозначный юбиляр


Встречали его по-разному. Коммунисты обвиняли в пособничестве США, Ельцин подарил дачу, а демократы-депутаты были разочарованы, слушая его выступление в Думе. Не о такой России мечтал Солженицын. Он пишет очередную критику "Россия в обвале", где размышляет о жизни русского народа, критикует чубайсовскую приватизацию и отказывается от ордена Андрея Первозванного. Вот такие коллизии!

Остается только добавить, что Солженицын в архивах не работал, и в его знаменитом "Архипелаге" полно как правды, так и откровенного арестантского бреда.
Автор: В. Казанцев

Использованы фотографии: Flickr
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Комментарии 26

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  1. Vard Сегодня, 05:34
    Факты упрямая вещь.. лжец и барабанщик...
    Vard
    1. Hoc vince Сегодня, 05:57
      А. П. Чехов: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр».
      Hoc vince
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:11
        Остается только добавить, что Солженицын в архивах не работал, и в его знаменитом "Архипелаге" полно как правды, так и откровенного арестантского бреда.

        Полуправда, полуложь - самое худшее "варево". Ни разу не читал, фамилия Солженицын явно "говорящая", предпочитаю "документалистику."
        dsk
        1. nov_tech.vrn (Михаил) Сегодня, 06:38
          Читал, причем Один день Ивана Денисовича еще в детстве, потом в самиздате, там стимулировал сам факт, найти и прочитать, а в 90-х его опусами завалили все прилавки, как писатель так себе, не силен, зато как предатель и враг СССР добился впечатляющих успехов
          nov_tech.vrn
      2. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 06:36
        Истину глаголешь!..В.И.Ленин выразился коротко но ёмко..Наша интеллигенция не мозг нации а её г..о...Смотришь по ящику на нынешних властителей дум..а ведь актуально..
        нафанаил
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 06:57
          Цитата: Hoc vince
          А. П. Чехов: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр».

          Цитата: dsk
          Остается только добавить, что Солженицын в архивах не работал, и в его знаменитом "Архипелаге" полно как правды, так и откровенного арестантского бреда.
          Полуправда, полуложь - самое худшее "варево"

          И ЭТО включено в школьную программу. При высочайшем покровительстве.

          Хочу спросить : КОГО ВЫРАСТИТЬ ХОТИТЕ ?
          Сепар ДНР
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:52
      Солженицин успел "перестроится" раньше Горбачева и стал истребован Западом как разрушитель "красной идеологии" для развала СССР. Однако, оракул из него не получился. Мелковат оказался. winked
      сибиралт
  2. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 05:48
    Вечно обиженный критикан - а. короче либерал.
    andr327
  3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 05:50
    Власов тоже что-то про *свободу* вещал, этот ничем не лучше.
    В РОССИИ сегодня не просто модно, а уже просто обязательно плюнуть в СОВЕТСКИЙ СОЮЗ от того и приветствуются всякие-разные профессиональные предатели.
    Кстати статья по которой сажали Солженицына от чего-то скрывается, как и то на что он собственно жил в европах?
    Совсем недавно в СМИ РОССИИ и в телевизоре осмелились озвучить что Англия НАШ вековой враг, а этот ... жил на их содержании и тесно сотрудничал с НАШИМИ врагами.
    василий50
  4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 05:51
    Странная судьба у человека,был чужим на Родине,не стал своим на западе.А о своей России можно сколько угодно мечтать.Родина она одна другой не будет.
    Фил77
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:04
      Фил77 (Сергей) Сегодня, 05:51 Странная судьба у человека,был чужим на Родине,не стал своим на западе.А о своей России можно сколько угодно мечтать.Родина она одна другой не будет.

      hi ! ... очень верно подметили, Сергей ... судьбу не выбирают - ЕЁ делают...
      a.s.zzz888
  5. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:07
    солженицын... ельцин...горбачев... яковлев... шеварнадзе..
    этот список иуд подохших и смердящих до сих пор можно продолжать до бесконечности...
    думаю,что по прошествию ещё 6-10 лет этот список полнится целой плеядой из ныне правящих...
    неужели это иудство никогда не переведется на Руси?????....
    kepmor
  6. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 06:16
    Я в свое время попробовал прочитать его книги. Нормально читается только "В круге первом". Остальное сплошное графоманство. Даже Л.Н.Толстой по сравнению с ним - Дарья Донцова.
    дилетант2
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:31
    Не хороший человек, да как и писатель...Одноразовые произведения, второй раз перечитывать не хочется...
    parusnik
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:01
      Вот только свора власть придержащих нехорошим очень любит юбилеи посмертные устраивать и памятники ваять. Не за горами всеобщий траур по пятнистость орденносцу.
      prapor55
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:23
        Власти, нужны свои герои, вот они и создаются...От литературы, от истории..Вы же понимаете, что не зря народу втюхивается в мозг как были упоительны в России вечера,Любовь, шампанское, закаты, переулки,Ах, лето красное, забавы и прогулки,Как упоительны в России вечера.Балы, красавицы, лакеи, юнкера,И вальсы Шуберта, и хруст французской булки...Хочется быть, не просто господином, а еще светлостью, сиятельством..Представьте, приперся такой господин, на шикарной яхте, тоннаж больше,чем у ракетного крейсера, куда-то за рубеж,а он всего лишь господин, а не светлость...Абидна, да?
        parusnik
  8. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:38
    Солженицын был арестован антисоветскую агитацию,а значит за дело.
    Солженицын признавался, что по законам военного времени был арестован абсолютно правильно.
    Естественно обиженный на власть он стал писать гадости о советском режиме,как по мне Солженицын обычный уголовник антисоветчик,не понимаю зачем его за границу депортировали,убили бы и всё или снова посадили.А в итоге не пойми из кого, чуть ли не героя сделали.
    Yak28
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:41
    Личность, что и говорить, неоднозначная.
    А такие личности практически все неоднозначные - у них от "любви" к Родине до полного предательства один шаг. Систематически пытаются подстроиться под власть, а когда не получается по каким-то причинам, начинают с упоением и "революционным напором" клеймить эту власть не брезгуя фальсификацией исторических фактов.
    rotmistr60
  10. Валерий Гагарин (Валерий Гагарин) Сегодня, 06:48
    Цитата: andr327
    Вечно обиженный критикан - а. короче либерал.

    100% неправильный вывод. Он оптимист. Наберитесь смелости увидеть это в его произведениях. Нашли себе либерала.... Ну и ну...
    Валерий Гагарин
  11. Валерий Гагарин (Валерий Гагарин) Сегодня, 06:50
    Цитата: parusnik
    Не хороший человек, да как и писатель...Одноразовые произведения, второй раз перечитывать не хочется...

    А кто чем лучше? По каким критериям сравниваете? Не говорите плохо о других бездоказательно и вас тоже помилуют сплетни.
    Валерий Гагарин
  12. Валерий Гагарин (Валерий Гагарин) Сегодня, 06:54
    Цитата: rotmistr60
    А такие личности практически все неоднозначные - у них от "любви" к Родине до полного предательства один шаг. Систематически пытаются подстроиться под власть, а когда не получается по каким-то причинам, начинают с упоением и "революционным напором" клеймить эту власть не брезгуя фальсификацией исторических фактов.

    Тоталитаризм нужно свергать. Любыми методами. Или он свергнет тебя.
    Валерий Гагарин
  13. Валерий Гагарин (Валерий Гагарин) Сегодня, 06:57
    Цитата: Yak28
    Солженицын был арестован антисоветскую агитацию,а значит за дело.
    Солженицын признавался, что по законам военного времени был арестован абсолютно правильно.
    Естественно обиженный на власть он стал писать гадости о советском режиме,как по мне Солженицын обычный уголовник антисоветчик,не понимаю зачем его за границу депортировали,убили бы и всё или снова посадили.А в итоге не пойми из кого, чуть ли не героя сделали.

    Может вас такая судьба постигнет? Не дай бог.... Убьют и все....
    Валерий Гагарин
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 07:03
    Цитата: nov_tech.vrn
    Читал, причем Один день Ивана Денисовича еще в детстве, потом в самиздате, там стимулировал сам факт, найти и прочитать, а в 90-х его опусами завалили все прилавки, как писатель так себе, не силен, зато как предатель и враг СССР добился впечатляющих успехов

    ----------------------------
    Мне и "Один день Ивана Денисовича" не понравился, написано языком с доморощенными самовыдуманными "народными" словечками в стиле "инда взопрели озимые". "Архипелаг" показался вообще бредом сумасшедшего. "Красное колесо" еще можно местами почитать, но опять же со скидкой на "художественность" произведения. По всей видимости как литератор он фигура довольно искусственная, скорее всего его "произведения" приходилось дорабатывать другим людям, той же жене его, например. Окультуривать его слог.
    Altona
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 07:05
    Цитата: Валерий Гагарин
    Тоталитаризм нужно свергать. Любыми методами. Или он свергнет тебя.

    ------------------------
    "Тоталитаризм" сверг сам себя, никакой Солженицын и Сахаров ему не были страшны как Горбачев и Ельцин, которых сожрала ржа либеральных и демократических идей.
    Altona
  16. Валерий Гагарин (Валерий Гагарин) Сегодня, 07:07
    Цитата: Altona
    Цитата: Валерий Гагарин
    Тоталитаризм нужно свергать. Любыми методами. Или он свергнет тебя.

    ------------------------
    "Тоталитаризм" сверг сам себя, никакой Солженицын и Сахаров ему не были страшны как Горбачев и Ельцин, которых сожрала ржа либеральных и демократических идей.

    Все делают конкретные люди. Обычно недовольные в данном случае.. Причем в данном случае Ельцин и Горбачев?????
    Валерий Гагарин
  17. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 07:09
    Цитата: василий50
    Кстати статья по которой сажали Солженицына от чего-то скрывается

    27 июля 1945 года, бывший капитан Советской Армии Александр Солженицын приговорён Особым совещанием по статье 58, пункт 10, часть 2, и пункт 11 той же статьи Уголовного Кодекса РСФСР к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке по окончании срока заключения. Маленький срок сегодня объясняют тем, Александр Исаевич сотрудничал со следствием по полной программе
    Olddetractor
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