А. Солженицын. Неоднозначный юбиляр

В этом году, зимой, наша страна отмечает сто лет со дня рождения великого антисоветского писателя Александра Исаевича Солженицына (11.12.18—3.08.08). Соответствующий указ был подписан В.В. Путиным четыре года назад, и был создан оргкомитет по празднованию, от которого, впрочем, уже 3 года ничего не слышно.Так кем же был этот великий писатель? Личность, что и говорить, неоднозначная. Дважды орденоносец, капитан РККА, командир батареи звуковой разведки, был арестован контрразведкой СМЕРШ и приговорён в 1945 г. к 8 годам исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую агитацию и вечной ссылке. Впоследствии Солженицын признавался, что по законам военного времени был арестован абсолютно правильно.Работал в шарашках, часть срока отбывал в Казахстане, там же учительствовал после освобождения. Тогда же он и начинает сочинять. Реабилитирован в 1957 году. Характер у правдописца был довольно-таки непростым. Будучи арестованным, он отказался тащить свой собственный чемодан: "Я офицер! Пусть немец несет". В заключении подписывает документ о сотрудничестве с лагерной администрацией, где ему дают псевдоним Ветров. Впрочем, Солженицын заявлял, что он никогда никого не выдавал.В 1959 г. писатель пишет рассказ "Щ-854" (впоследствии названный "Один день Ивана Денисовича") и через два года передает его в редакцию журнала "Новый мир". Произведение понравилось Твардовскому и пришлось по вкусу другому борцу с кровавым режимом — Хрущёву, который даёт добро на публикацию. Рассказ печатают в 1962 г., перепечатывают в "Роман-газете" и издают отдельным тиражом. Солженицына принимают в Союз писателей СССР, он становится популярным, его хвалит Хрущев, его выдвигают на Ленинскую премию. В то же время у писателя появляется масса помощников и материалов о жертвах сталинского режима. Писатель забрасывает учительскую деятельность и вовсю начинает заниматься творчеством.Но недолго музыка играла! Кандидатуру Исаевича на Ленинскую премию отклонили, а Никиту-кукурузника освободили от должности "по состоянию здоровья". Солженицын продолжает печатать свои произведения как легально, так и нелегально (самиздат), а над его головой постепенно сгущаются тучи, и в сентябре 1965 года сотрудники КГБ конфисковывают его архив у одного из его помощников — Теуша. Доходит до того, что поведение писателя обсуждают на Политбюро ЦК КПСС. Александр Исаевич поворачивается лицом к Западу, в лучших шпионских традициях снимает свои произведения на пленку и передает их в Париж через семью эмигрантов Андреевых. Так на свет появляются "Раковый корпус" и "В круге первом".И вот — триумф! Всего спустя 8 лет со дня выхода первого произведения Александра Исаевича его награждают Нобелевской премией (знаменитым "Архипелагом" ещё и не пахло, плёнку с этим опусом он переправит в Париж в 1971 г.). Писатель отказывается от предложения властей уехать за границу, он чувствует себя защищенным мировым сообществом. К тому же надо было улаживать свои личные дела, в то время он разводился со своей первой женой.КГБ тоже не дремал. В поисках архива писателя использовали даже радиоактивные метки, которые подсовывались ему в документы. Наконец в августе 1973 года сотрудники КГБ вызывают на допрос помощницу Солженицына Воронянскую, которая выдает местонахождение архива (после чего она повесилась). Исаевич делает свой ход, и уже в декабре "Архипелаг" выходит в Париже.Точка закипания приближается. Руководство страны принимает решение выслать писателя за границу, Генпрокуратура СССР присылает ему повестку, но Исаевич письменно отмахивается: "Я отказываюсь признать законность вашего вызова и на допрос не явлюсь..." В результате его арестовывают, лишают гражданства, обвиняют в измене Родине и депортируют в ФРГ. Архив писателя позже будет вывезен за границу через посольство США. Свой арест позднее он опишет так: "Я оглядываю внимательно нового соседа: какой, однако, убийца. Внимательно остальных. Да их тут трое-четверо таких..." Позднее полковник Балашов, ветеран группы "А", непосредственный участник ареста, скажет: "Каждый видит то, что хочет увидеть".За границей жертва режима выступает в разных странах, стращая всех призраком коммунизма, и наконец оседает в США, где продолжает катить "Красное колесо" и писать статьи. Дважды Сенат США принимает решение присвоить Исаевичу звание почетного гражданина США, но Конгресс отклоняет. В результате всей деятельности в 1983 г. ему вручают Темплтоновскую премию, а позднее выдают американское гражданство.А в СССР начинаются ускорение и перестройка. Чуковская требует вернуть Исаевичу гражданство, "Новый мир" печатает "Раковый корпус" и "Архипелаг", "Комсомолка" — "Как нам обустроить Россию". В 1990 году гражданство возвращают, через год снимают обвинение в измене Родине, и в 1994 г. писатель возвращается в Россию.Встречали его по-разному. Коммунисты обвиняли в пособничестве США, Ельцин подарил дачу, а демократы-депутаты были разочарованы, слушая его выступление в Думе. Не о такой России мечтал Солженицын. Он пишет очередную критику "Россия в обвале", где размышляет о жизни русского народа, критикует чубайсовскую приватизацию и отказывается от ордена Андрея Первозванного. Вот такие коллизии!Остается только добавить, что Солженицын в архивах не работал, и в его знаменитом "Архипелаге" полно как правды, так и откровенного арестантского бреда.