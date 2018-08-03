Вертолёты авиации ВМФ. Новые и обновлённые



Ка-27ПС - один из самых массовых вертолетов российской морской авиации. Фото автора



Первая партия вертолетов Ка-27М, на площадке АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", февраль 2017 г. Фото Facebook.com/sturmavia



Вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. Фото Wikimedia Commons



Один из опытных Ка-31СВ / Ка-35 в небе Сирии? октябрь 2016 г. Фото Twitter.com/KitadicaCool



Вертолет Ка-52К "Катран" со сложенными лопастями и крылом. Фото Airwar.ru



Универсальный десантный корабль ENS Anwar El Sadat (L1020) ВМС Египта - бывший российский "Севастополь". Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://tass.ru/

http://ria.ru/

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http://nvo.ng.ru/

http://flot.com/

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http://russianhelicopters.aero/

http://forums.airbase.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

Согласно открытым данным, в составе авиации военно-морского флота России имеется порядка двух сотен вертолетов разного назначения. Техника ряда моделей используется для решения широкого круга задач, от перевозки грузов и пассажиров до поиска и уничтожения различных объектов. По мере эксплуатации техника вырабатывает своей ресурс, а кроме того, морально устаревает. В связи с этим винтокрылым машинам, как и любой другой материальной части, требуются своевременные ремонты и модернизации, а затем и полная замена. Как командование и промышленность намерены обновлять вертолетный парк морской авиации?Согласно справочнику The Military Balance за 2018 год, в настоящее время в нашей морской авиации имеется 193 вертолета. Решение ударных задач возлагается на 8 машин типа Ми-24П. Искать и уничтожать подлодки противника могут 63 противолодочных Ка-57ПЛ и 20 Ми-14. Для ведения разведки используется десяток вертолетов моделей Ка-31 и Ми-8. Поисково-спасательные подразделения эксплуатируют 40 машин типа Ми-14ПС и 16 Ка-27ПС. В качестве транспорта для людей и грузов используются 28 вертолетов Ка-29 и 8 Ми-8 разных модификаций.Нетрудно заметить, что вертолетный парк морской авиации преимущественно состоит из достаточно старых машин. При этом речь идет как о большом возрасте собственно техники, так и о сравнительной старости проектов, по которой она была построена. Впрочем, есть известные исключения в виде техники новой постройки, относящейся к современным проектам. Кроме того, министерство обороны планирует модернизировать имеющиеся вертолеты, а также закупать совершенно новые. Все это позволит сохранять парк техники и его потенциал в требуемом состоянии.Самым массовым вертолетом авиации ВМФ является Ка-27, строившийся в нескольких модификациях разного назначения. Первые варианты такой техники были приняты на вооружение еще в начале восьмидесятых годов, и она нуждается в обновлении. Соответствующие меры были приняты несколько лет назад, и к настоящему времени привели к желаемым результатам.В конце 2014 года стало известно об очередном контракте, предусматривавшем проведение ремонта и модернизации наличной техники. В соответствии с ним, предприятия холдинга «Вертолеты России» должны были отремонтировать и обновить 46 вертолетов Ка-27 в противолодочном исполнении. После требуемой модернизации машины получают обозначение Ка-27М.От базового Ка-27ПЛ улучшенный «М» отличается наличием ряда новых приборов. Вертолет несет радиолокационную станцию «Копье-А», интегрированную в радиолокационную командно-тактическую систему. Также под замену идут гидроакустический комплекс, магнитометр, средства радиотехнической разведки и другие средства поиска подводных целей. По известным данным, часть заказа уже была выполнена, и флот получил обратно существенные количества отремонтированных и модернизированных вертолетов.В середине девяностых годов на вооружение морской авиации был принят новейший вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. Эта машина предназначалась для размещения на авианесущих кораблях и должна была, используя собственную РЛС, следить за надводной и воздушной обстановкой на большом удалении от носителя. К сожалению, новый вертолет оказался слишком дорогим. ВМФ России получил всего две такие машины. Впрочем, Ка-31 заинтересовал зарубежных покупателей. Военно-морские силы Индии и Китая приобрели в общей сложности почти три десятка подобных вертолетов.Любопытно, что вертолет ДРЛО типа Ка-31 привлек внимание не только зарубежных флотов, но и российской армии. Результатом этого интереса стал заказ на разработку специализированной версии машины, предназначенной для использования в сухопутных войсках и военно-воздушных силах. С определенного времени такая модификация вертолета стала носить обозначения Ка-31СВ и Ка-35. Согласно некоторым оценкам прошлого, в перспективе Ка-31СВ мог бы найти применение и на флоте, дополнив имеющиеся немногочисленные машины базовой модификации.Ка-31СВ / Ка-35 включается в состав вертолетного комплекса радиолокационной разведки наземных целей 1К130, разработанного нижегородским НИИ радиотехники. Главной составляющей комплекса является собственно вертолет, оснащенный радиолокационной станцией Л381. Часть аппаратуры комплекса помещается внутри фюзеляжа, а под днищем машины-носителя находится складное полотно антенны. В транспортном положении оно поднимается в горизонтальное положение и находится непосредственно под днищем фюзеляжа. В рабочем – опускается в вертикальное положение и вращается вокруг своей оси.По имеющимся данным, в 2004 году первый опытный вертолет Ка-31 был перестроен в прототип Ка-31СВ. Вторая опытная машина была построена с нуля примерно через два года. До конца десятилетия оба образца проходили заводские испытания, после чего их вывели на государственные. Новый этап проверок потребовал еще несколько лет, но завершился успехом. В 2015 году было объявлено, что Ка-35 прошел все испытания и принят на вооружение. Впрочем, сведения о запуске серийного производства отсутствовали.В конце октября 2016 года стало известно, что один из существующих Ка-35 был отправлен в Сирию для содействия развернутой там группировке войск. Подробности работы вертолета не сообщались. Однако есть все основания полагать, что опытная машина участвовала в ведении разведки и наблюдала за действиями противника в заданных районах. Данные радиолокационной и радиотехнический разведки могли использоваться при планировании последующих операций, в том числе авиаударов.Новые сведения о планах Минобороны на вертолеты Ка-31СВ / Ка-35 в открытых источниках пока не появлялись. Согласно известным данным, эта техника существует только в количестве двух единиц, предназначенных для армии. Стоит ли ждать «возвращение» вертолетов ДРЛО в состав морской авиации – неизвестно.В 2011 году военно-воздушные силы России получили первые ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Вскоре после этого было объявлено, что в обозримом будущем появится специализированная модификация этой машины, предназначенная для использования в морской авиации. Главным ее отличием должна была стать возможность эксплуатации на кораблях. Корабельное базирование было отмечено в названии модификации – Ка-52К. Позже проекту присвоили имя «Катран».Стоит напомнить, что проект Ка-52К изначально разрабатывался в связи с появлением контракта на поставку двух универсальных десантных кораблей проекта Mistral. В авиационную группу кораблей «Севастополь» и «Владивосток» планировалось включить вертолеты нескольких типов, в том числе определенное число «Катранов». Как известно, в 2014 году Франция решила разорвать подписанный контракт на десантные корабли. После длительных споров и множества официальных заявлений контракт был расторгнут, и Россия не получила уже построенные корабли. Впрочем, это не сказалось на судьбе проекта Ка-52К. Этот вертолет решили доделать и поставить в серию.С точки зрения технических особенностей, вертолет Ка-52К в значительной мере повторяет конструкцию базового «Аллигатора». В то же время, предусматривались самые серьезные изменения, прямо связанные с эксплуатацией на береговых аэродромах и кораблях. В первую очередь, все агрегаты прошли дополнительную антикоррозионную обработку, призванную сократить негативное влияние морской воды и повышенной влажности. Также понадобилась доработка нескольких агрегатов.На втулках несущих винтов появились шарниры, позволяющие складывать лопасти для хранения. Механизмы схожего назначения появились на крыле, которое теперь тоже может складываться, уменьшая стояночный габарит. Стойки шасси были изменены в сторону повышения прочности. В остальном Ка-52 и Ка-52К идентичны. В результате две машины не отличаются друг от друга техническими и летными данными, а также несут одинаковое вооружение. Главное отличие вертолетов заключается в возможности эксплуатации в разных условиях.В 2014 году, незадолго до ожидаемой передачи первого из заказанных «Мистралей», министерство обороны подписало контракт на серийное производство Ка-52К. Документ предусматривал строительство 32 вертолетов: по 16 для каждого десантного корабля. Дальнейшие события вокруг российско-французского договора сделали дальнейшую судьбу вертолетов неопределенной. Отказ Франции от передачи кораблей мог привести к отмене заказа на производство вертолетов.Тем не менее, в 2015-16 годах вопрос с УДК «Мистраль» и вертолетами для них был окончательно решен. Уже построенные корабли приобрел Египет, и вскоре официальный Каир проявил интерес к вертолетам «Катран». В прошлом году ему передали несколько таких машин, которые прошли испытания на десантных кораблях. К настоящему времени был подписан договор, в соответствии с которым «Вертолеты России» в ближайшие годы построят для Египта 46 вертолетов Ка-52 в сухопутной и морской версиях.Ранее сообщалось, что ВМФ России по-прежнему сохраняет интерес к ударным вертолетам Ка-52К, и в обозримом будущем может заказать значительное количество такой техники. В качестве носителей новых вертолетов могут применяться разные корабли, как существующие, так и перспективные. В ходе испытаний было установлено, что «Катран» способен осуществлять взлет и посадку на имеющиеся корабли нескольких классов. Кроме того, сравнительно крупная группа, до 24 вертолетов, может базироваться на авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».В качестве альтернативы неполученным «Мистралям» отечественная промышленность предложила свой проект с шифром «Прибой». Такой УДК тоже способен нести вертолеты разных типов, в том числе Ка-52К. Согласно опубликованным данным, на «Прибое» сможет базироваться до 16 винтокрылых машин. Типы, количество и назначение вертолетов авиационной группы должны определяться в соответствии с целями текущей операции.Наконец, не следует забывать про сухопутные аэродромы ВМФ, которые тоже могут стать базой для «Катранов». Впрочем, подобная эксплуатация вертолетов, приспособленных к службе на кораблях, может быть нецелесообразной и приводить к неоправданным тратам.Так или иначе, принципиальное решение уже принято. Авиация военно-морского флота будет получать серийные Ка-52К и ставить их в строй. Такая техника сначала будет дополнять немногочисленные имеющиеся транспортно-боевые Ми-24П, а затем полностью заменит их. Более новый вертолет выгодно отличается от предшественника техническими и эксплуатационными характеристиками, и это приведет к заметному росту боеспособности авиационных частей. Кроме того, потенциал вертолетной группировки вырастет за счет возможности базирования на кораблях.Текущие планы командования в отношении вертолетного парка морской авиации по своей сути мало отличаются от программ модернизации, реализуемых в других сферах. В соответствии с утвержденными планами осуществляется закупка новой авиационной техники современных моделей, что приводит к определенному росту показателей. Не так давно флот начал осваивать новейшие вертолеты Ми-8АМТШ-ВА. Ожидается массовая поставка серийных Ка-52К.Параллельно осуществляется ремонт и модернизация техники, имеющейся в наличии. В первую очередь, предполагается обновить и улучшить несколько десятков противолодочных Ка-27ПЛ. Прочие винтокрылые машины со временем тоже пройдут необходимые процедуры с восстановлением технической готовности и повышением основных характеристик.Вертолетный парк российской морской авиации отличается достаточно большими размерами, а большинство наличных машин нельзя назвать новыми. Тем не менее, принимаются необходимые меры и реализуются различные программы, направленные на создание группировки с требуемыми возможностями, отвечающими предъявляемым требованиям. Авиация военно-морского флота сохраняет требуемый облик, а также наращивает свои возможности, внося важнейший вклад в охрану морских рубежей страны.