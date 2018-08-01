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Кто виноват? СМИ выдвигают различные версии гибели журналистов в ЦАР
Вчерашняя новость про гибель в Центрально-африканской республике трех российских журналистов буквально всколыхнула отечественные и зарубежные СМИ, которые со скоростью скорострельной винтовки начали выдвигать различные версии случившегося, иногда имеющие право на существование, а иногда действительно бредовые, лишь бы попасть в когорту "написавших про это".
Издание "Ридус" опубликовало высказывание замглавного редактора журнала «Азия и Африка сегодня» Олега Тетерина, который заявил, что в настоящее время в странах Центральной Африки идут постоянные войны и правительства нанимают наемников для решения своих политических проблем. Учитывая это, заявил Тетерин, российских журналистов убрали по наводке тех, кто опасался огласки участия иностранных наемников во внутренних вооруженных конфликтах в этих странах, не обязательно в самой ЦАР. Заказчики могли находиться в Нигерии, Чаде, Южном Судане. А могли и в России, откуда в эту страну ранее прилетели полторы сотни военных советников и членов частной военной компании, добавил он.
В то же время официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, которым якобы занимались погибшие журналисты из России. Она заявила, что никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет и никто ничего не скрывал. Еще в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР. Захарова добавила, что работу «инструкторов» снимали съемочные группы из-за рубежа, пишет "Взгляд".
Агенство ТАСС опубликовало материал, говорящий о том, что российские журналисты могли быть убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР) боевиками мусульманского повстанческого движения "Селека". Об этом сообщило в среду радио этой страны со ссылкой на источники во властных структурах. Такую же информацию предоставило центральноафриканское издание Palmarescentrafrique.com, которое утверждает, что повстанцы из группировки «Селека» похитили и допросили российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко перед тем, как убить их. Пока эта версия, наряду с версией об обычном убийстве с целью ограбления, а у журналистов с собой было около 8,5 тыс. долларов (по меркам нищей страны - целое состояние) и две дорогие видеокамеры, являются основными.
Напомним, что что российские журналисты прибыли в Банги 27 июля и в понедельник отправились на джипе на север сначала в Декоа, затем далее в Кага-Бандоро якобы для съемок серии репортажей в полевых условиях. С ними был водитель - гражданин ЦАР. 30 июля примерно в 18:00 по местному времени (20:00 мск) их остановили на блокпосту национальной службы безопасности на выезде из Сибю по направлению к Декоа и предупредили их об опасности передвижения в темное время и предложили остановиться. Однако журналисты решили все же добраться до пункта назначения. Затем в 24 км от Сибю между деревнями Кене и Кпаку журналистов захватили и убили.
Как полагают эксперты, наиболее вероятный вариант, что нападение на россиян было совершено с целью ограбления на фоне непрекращающейся который год в ЦАР гражданской войны.
Издание "Ридус" опубликовало высказывание замглавного редактора журнала «Азия и Африка сегодня» Олега Тетерина, который заявил, что в настоящее время в странах Центральной Африки идут постоянные войны и правительства нанимают наемников для решения своих политических проблем. Учитывая это, заявил Тетерин, российских журналистов убрали по наводке тех, кто опасался огласки участия иностранных наемников во внутренних вооруженных конфликтах в этих странах, не обязательно в самой ЦАР. Заказчики могли находиться в Нигерии, Чаде, Южном Судане. А могли и в России, откуда в эту страну ранее прилетели полторы сотни военных советников и членов частной военной компании, добавил он.
В то же время официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, которым якобы занимались погибшие журналисты из России. Она заявила, что никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет и никто ничего не скрывал. Еще в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР. Захарова добавила, что работу «инструкторов» снимали съемочные группы из-за рубежа, пишет "Взгляд".
Агенство ТАСС опубликовало материал, говорящий о том, что российские журналисты могли быть убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР) боевиками мусульманского повстанческого движения "Селека". Об этом сообщило в среду радио этой страны со ссылкой на источники во властных структурах. Такую же информацию предоставило центральноафриканское издание Palmarescentrafrique.com, которое утверждает, что повстанцы из группировки «Селека» похитили и допросили российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко перед тем, как убить их. Пока эта версия, наряду с версией об обычном убийстве с целью ограбления, а у журналистов с собой было около 8,5 тыс. долларов (по меркам нищей страны - целое состояние) и две дорогие видеокамеры, являются основными.
Напомним, что что российские журналисты прибыли в Банги 27 июля и в понедельник отправились на джипе на север сначала в Декоа, затем далее в Кага-Бандоро якобы для съемок серии репортажей в полевых условиях. С ними был водитель - гражданин ЦАР. 30 июля примерно в 18:00 по местному времени (20:00 мск) их остановили на блокпосту национальной службы безопасности на выезде из Сибю по направлению к Декоа и предупредили их об опасности передвижения в темное время и предложили остановиться. Однако журналисты решили все же добраться до пункта назначения. Затем в 24 км от Сибю между деревнями Кене и Кпаку журналистов захватили и убили.
Как полагают эксперты, наиболее вероятный вариант, что нападение на россиян было совершено с целью ограбления на фоне непрекращающейся который год в ЦАР гражданской войны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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