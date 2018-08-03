. Перспективы использования Т-80 и существующего поколения танков

Интересна судьба последнего принятого на вооружение советского танка Т-80 с момента его создания до прекращения производства. Внедрить его в армию, несмотря на серьезное сопротивление, стремились не военные и не промышленность, а, как это ни удивительно, партийное руководство в лице Устинова и Романова. Они почему-то решили, что танк с газотурбинным двигателем очень нужен армии. И в течение тридцати лет эта машина пыталась завоевать свою нишу в танковых войсках.Если посмотреть на то, чем Т-80 принципиально отличается от своих собратьев по поколению (Т-64 и Т-72), то окажется, что наличием газотурбинной силовой установки. Танк создавался весьма оригинально, не ГТД внедряли в танк, а танк адаптировали под ГТД. Танк долго не мог «встать на ноги» и тяжело приживался в армии.Работы по танку с ГТД начались в 60-е годы. Основной причиной создания такого танка была высокая удельная мощность, достигаемая с этим двигателем, которую на то время нельзя было получить при использовании дизельных двигателей. После длительной разработки и доводки танка он был принят на вооружение в 1976 году, но производился мелкими сериями.По причине слабой огневой мощи его прицельный комплекс к этому времени безнадежно устарел. Т-80 скрестили с Т-64Б, установив на него башню с этого танка. В 1978 году приняли на вооружение под индексом Т-80Б, и он получил самый совершенный на то время прицельный комплекс «Обь» и управляемое вооружение «Кобра».После серьезных войсковых испытаний всех трех типов танков в 1976 году Устинов принимает решение разработать усовершенствованный танк Т-80У. Боевое отделение разрабатывается в Харькове, а корпус в Ленинграде. При этом было предусмотрено два варианта силовой установки: с ГТД мощностью 1250 л.с. и дизелем мощностью 1000 л.с.Создать ГТД мощностью 1250 л.с. не удалось. После цикла испытаний танк с имеющейся ГТД мощностью 1000 л.с. в 1984 году принимается на вооружение под индексом Т-80У. Для этого танка специально был разработан новый прицельный комплекс «Иртыш» с управляемым по лазерному лучу вооружением «Рефлекс».После смерти в 1984 году Устинова поддержка танка с проблемным газотурбинным двигателем резко снизилась, поскольку был вариант этого танка с дизельным двигателем 6ТД мощностью 1000 л.с. С созданием такого дизеля характеристики по силовой установке практически сравнялись, а недостатки ГТД остались. После проведения испытаний этого танка в 1985 году он был принят на вооружение под индексом Т-80УД.Так появились две модификации последнего самого совершенного советского танка. Производство Т-80УД было прекращено в 1991 году, а Т-80У, претерпев несколько модификаций под индексом Т-80УМ с ГТД мощностью 1250 л.с., в 1998 году также был снят с производства. В российском танкостроении за основу было взято семейство танков Т-72.Несмотря на хорошие в целом характеристики танка в промышленности, в армии он не прижился. Главная его проблема была в силовой установке. Использование ГТД в условиях танка показало себя неэффективным по причине большого в 1,6 раза расхода топлива, снижения мощности при работах в условиях высоких температур, повышенного пылевого износа лопаток турбины, сложности и высокой стоимости ГТД.На вопрос, может ли Т-80 рассматриваться в качестве базы для перспективного танка, ответ, по всей видимости, будет отрицательным, поскольку он является одной из версий существующего поколения танков Т-64, Т-72, Т-80, а также в связи с проблемами силовой установки, описанными выше.В качестве перспективного танка пока определена «Армата», хотя по ней есть много вопросов. Этот танк выпускается мелкими сериями. После комплексных войсковых испытаний, по всей видимости, будет определяться дальнейшее направление работ.Танк Т-80 и все существующее поколение танков целесообразно рассматривать с точки зрения выполнения задач, стоящих перед российской армией на настоящем этапе до насыщения войск новым поколением танков, которое произойдет еще далеко не скоро. Необходимо предусматривать дальнейшее развитие и модернизацию этого поколения танков и обеспечение характеристик на уровне или выше зарубежных образцов. А танков этих многие тысячи…По своим характеристикам парк существующих танков серий Т-64, Т-72 и Т-80 примерно равны, принципиальных отличий, дающих серьезный отрыв, у них нет. Все они оснащены одинаковой 125-мм пушкой, прицельными комплексами, примерно одинаковой мощности дизельными или газотурбинными силовыми установками и имеют близкие характеристики защиты. На них устанавливаются практически одни и те же универсальные приборы, узлы и системы. Все это позволяет произвести модернизацию танков и довести их эффективность до требований сегодняшнего дня.Существующий парк основных машин и их модификаций для возможностей усовершенствования и модернизации можно разбить на три группы. Первая группа: Т- 80Б и Т-64Б, вторая: Т-80У и Т-80УД, третья: Т-72Б и Т-90.В каждой из групп боевые отделения унифицированы, оснащены практически одними и теми же прицельными комплексами, компоновка и размещение приборов и узлов мало чем отличается. На базе боевого отделения Т-80УД целесообразно разработать единое боевое отделение для всех групп танков с оснащением прицельным комплексом «Иртыш» и управляемым вооружением «Рефлекс» или последующим их модификациями. В комплекс должны быть введены современные тепловизор и панорамический прицел командира.На базе корпуса танка Т-80У разработать единый с танком Т-80УД корпус с установкой ГТД мощностью 1250л.с. и дизеля 6ТДФ с такой же мощностью или предусмотреть замену дизеля на ГТД.На базе корпуса танка Т-80Б разработать единый с танком Т-64Б корпус с установкой ГТД мощностью 1250 л.с. и дизеля 6ТДФ с такой же мощностью или предусмотреть замену дизеля на ГТД. Корпуса танков будут с разными ходовыми — обрезиненной и с катками с внутренней амортизацией.На базе корпуса танка Т-90 разработать единый с танком Т-72Б корпус с установкой дизеля мощностью 1000 л.с. Использование мощных дизельных и газотурбинных силовых установок при массе танков до 50 т обеспечит высокую удельную мощность и хорошую проходимость.Для всех танков целесообразно разработать единую систему защиты с использованием последних достижений и разработок в броневой, динамической и активной защите с обеспечением защищенности существующего поколения танков от современных средств поражения.Для обеспечения взаимодействия танков в танковом подразделении оснастить все танки элементами танковой информационно-управляющей системы в части управления тактическим звеном, современными комплексами радиосвязи обеспечивающими скрытую и защищенную от средств подавления связь и возимыми БПЛА минометного или пушечного старта. Введение этих средств позволит существенно повысить эффективность управления танковым подразделением.После проведения такой модернизации танков существующего поколения они не будут уступать основным зарубежным образцам по огневой мощи, защите и проходимости и обеспечат на много лет вперед высокую эффективность.При этом модернизация должна производиться с использованием по максимуму одних и тех же узлов и систем, что уменьшит стоимость работ и обеспечит эксплуатацию практически одинаковых танков в армии. Все эти танки когда-то создавались на общей базе. Конструкция позволяет привести их практически к одному танку с модификациями по силовой установке и ходовой.Проведя анализ наличия и состояния парка ранее выпущенных танков, целесообразно разработать программу модернизации танков и доведения их до современного уровня вместо того, чтобы выпускать новые модификации семейства Т-72. Какими громкими именами их ни называй, они всё равно остаются модификациями базовой машины, и принципиального прорыва по основным характеристикам от существующего поколения танков не дают.