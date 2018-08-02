Россия и Япония: надежда на выход из "островного" тупика

Проблема северных территорий позволила встроить Японию в глобальную стратегию США и, отводя японский национализм от себя, направить его против Советского Союза… Японии был нужен враг для облегчения усилий по восстановлению страны после поражения в войне, достижения независимости, воссоздания экономики, опираясь на американскую военную помощь в обеспечении безопасности.

Как известно, Россия и Япония не могут заключить мирный договор уже 73 года. Главным препятствием для совершения этого акта являются притязания Токио на четыре острова Курильской гряды, которую японские реваншисты называют «северными территориями».Напомним предысторию вопроса. Курильские острова стали осваиваться русскими в самом начале XVIII столетия, когда их начали колонизировать казаки. В 1739—1740 годы острова посетила специальная имперская комиссия из Петербурга, которая выяснила, что острова неподвластны никому, в том числе и соседней Японии. Вскоре сюда прибыли тысячи поселенцев из Центральной России и Сибири.Японцы начали проявлять интерес к Курилам более чем через сто лет. Между казаками и японскими пиратами стали происходить вооружённые стычки. В конце концов император Александр II в обмен на отказ Японии от претензий на остров Сахалин передал Курилы японцам, он не видел особой ценности в этих небольших островах на «краю земли» и счел их вполне приемлемой платой за спокойствие на этих рубежах. Которые за удаленностью было нелегко оборонять в конфликте даже и с не очень сильным противником.Впрочем, эта уступка обеспечила мир ненадолго. В 1904 году началась Русско-японская война, проигранная нашей страной, и по тексту Портсмутского Россия потеряла Южный Сахалин.Если рассматривать эту ситуацию с точки зрения международного права, Япония тем самым грубо нарушила все предыдущие договоренности с Россией, на основе которых Токио не имел к нам территориальных претензий. Соответственно, и Россия оказывалась свободной от своих обязательств в отношении Страны восходящего солнца.Чем и воспользовался Сталин спустя сорок лет, обусловив свою помощь США и Великобритании в борьбе с Японией признанием возврата российских земель, ранее потерянных Российской империей. Так что в в Ялте, а потом в Потсдаме претензии СССР на Южный Сахалин и Курильские острова были признаны Вашингтоном и Лондоном законными, и были подписаны соответствующие соглашения.Однако в дальнейшем американцы схитрили, заключив с Японией односторонний (по сути сепаратный) мирный договор, который хоть и признавал, что Япония отказывается от Курильских островов, но конкретно их не указывал. Тем самым давая Токио простор для маневра в вопросе претензий к СССР.Уже в наши дни профессор Калифорнийского университета, американец японского происхождения Цуёси Хасэгава указывал:Впрочем, вполне возможно, что вопрос был бы уже давно закрыт, а мирный договор подписан, если бы не неоднозначное поведение некоторых советских и российских руководителей, подававших Токио надежду на передачу российских островов.Так, Никита Хрущев без согласия остальных членов советского руководства на советско-японских переговорах 1955—1956 годов подписал Совместную декларацию, по которой наше правительство в обмен на мирный договор (совсем как некогда Александр II) соглашалось уступить японцам архипелаг Хабомаи и остров Шикотан, входящие в Южно-Курильскую гряду.К счастью, это намерение выполнено не было, но ситуация обострилась вновь после прихода к власти Горбачева и Ельцина, еще более обнадеживших «японских партнеров».Иными словами, Путину «японский вопрос» достался с сильно отягощенным «анамнезом». Одной из причин неприемлемости политических требований Токио, помимо нравственного, политического, экономического аспектов, является чисто военная сторона дела. В Японии не исключали возможность того, что на островах, если они будут им переданы, появится американская военная база.Ситуация усугублялась тем, что Россия — не США, где новый президент, как мы видим на примере Трампа, может одним махом отказаться от всех обязательств, принятых до него, а старается соблюдать преемственность и выполнять взятые ранее обязательства. Но в данном случае об исполнении обещаний Хрущева, Горбачева и Ельцина не могло быть и речи. Что Путин и обозначил довольно четко, предлагая при этом некие «утешительные призы» в виде, например, совместного хозяйственного использования островов и их акваторий. Что, учитывая, их богатые природные ресурсы, весьма серьезное и интересное предложение.Поначалу японцы, подогреваемые США, даже не желали слышать ни о чем другом, кроме возврата «северных территорий». Более того, осуществлялось даже определенное, хотя и несколько завуалированное силовое давление. Чего стоит хотя бы создание амфибийных сил, или попросту морской пехоты, в составе сил самообороны Японии. Назначение этих войск, как известно, высадка с моря, захват и удержание территорий. К этому можно присовокупить концентрацию ВВС на Хоккайдо, самом северном острове Японии, и недвусмысленные учения, проводимые там с участием США.Впрочем, сегодня в Токио прекрасно понимают, что пугать нашу страну – дело неблагодарное. Тем более что японские демонстрации привели только у усилению российских войск на Курильских островах.В результате сегодня на острове Итуруп дислоцируется 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, на Кунашире – 46-й пулеметно-артиллерийский полк. Два года назад на Итурупе был размещен береговой ракетный комплекс «Бастион», а на Кунашире – «Бал».Военная инфраструктура островов, пришедшая в упадок в 90-х, сегодня интенсивно восстанавливается и обновляется, планируется строительство базы ВМФ с причалом на острове Матуа.Совсем как в известном афоризме: добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним только добрым словом. Политика Японии в отношении нашей страны стала более реалистичной.Осознав, что в результате своего упорства они могут остаться и без тех, более чем щедрых предложений Москвы, японцы стали более сговорчивыми.Об этом, в частности, говорят прошедшие в Москве российско-японские переговоры по формуле 2+2, то есть когда в саммите участвуют министры иностранных дел и обороны с обеих сторон.Между прочим, Сергей Шойгу отметил: «Важно определить, какой вклад могут внести оборонные ведомства в отношения между странами».Хотя вклад ВС РФ в отношения между странами очевиден. Так, глава минобороны Японии Ицунори Онодэра отметил, что Токио видит в активизации диалога с Москвой гарантию от возникновения внештатных ситуаций и трений.«Мы попросили российскую сторону принять определенные меры в связи с тем, что российская сторона ведет наращивание военного потенциала на четырех северных островах, а также проявляет активность российская боевая техника. Россия является нашим важным соседом, и мы надеемся, что поддержание диалога и сотрудничества приведет к тому, что у нас не будет возникать внештатных ситуаций и ненужных нам трений», — приводит РИА « Новости » слова японского военного министра.А министр иностранных дел Японии Таро Коно уже по результатам первого дня переговоров заявил, что намерен обсудить с Сергеем Лавровым проблему заключения мирного договора, а также совместную хозяйственную деятельность на островах.«По итогам работы в формате 2+2 нам удалось достичь ряда договоренностей. Так, для подготовки министерской встречи 2+2 договорились регулярно проводить, примерно раз в год, встречу на уровне заместителей министров иностранных дел и обороны Японии и России», — также заявил Коно.Собственно, 2+2 в мировой практике принято считать форматом для близких международных партнеров. А создание постоянно действующей «комиссии» замминистров говорит не только о значении этих контактов, для их участников, но и о серьезном прогрессе в отношении двух стран.Конечно, ожидать быстрых результатов в деле заключения мирного договора не приходится. Дело в том, что отказ от претензий на «северные территории» для руководства Японии, по крайней мере, сейчас невозможен. Слишком долго в обществе этой страны формировались соответствующие ожидания. При этом заключение мирного договора является главным и практически единственным рычагом давления на Россию. И придется очень серьезно готовить японскую общественность к его заключению.Стоит также отметить, что подвижки в отношении наших стран связаны, конечно, не только с усилением военной мощи нашей страны и не только с сочетанием твердости с готовностью к допустимым компромиссам в российской политике. Не последнюю роль сыграла и изменившаяся после прихода к власти Трампа парадигма Вашингтона, провозгласившего концепцию национального эгоизма в отношениях со своими союзниками. Хотя отношения США и Японии не являются главным фронтом экономической войны, которую Трамп ведет против всего мира, но новая политика Вашингтона несет для Страны восходящего солнца немалые проблемы.Авантюрные действия Трампа чуть не превратили «Непотопляемый авианосец США» (как в годы холодной войны называли Японию) в мишень для северокорейских ракет. Ну, и самое главное: Токио уже не может рассчитывать на безусловную поддержку Штатов, в том числе и в претензиях к России.Как бы то ни было, но появилась надежда на выход тупика, созданного совместными усилиями Хрущева, Горбачева и Ельцина.