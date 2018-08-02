Россия отмечает День ВДВ

По материалам из открытых источников

2 августа по всей России традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день под Воронежем во время учений Московского военного округа впервые было осуществлено парашютное десантирование целого подразделения в составе 12 человек. Десантировались они с самолета Фарман F.62 Голиаф, эти тяжелые бомбардировщики Советский Союз приобрела у Франции в начале 1920-х годов, в нашей стране эти самолеты использовались как транспортные и учебные. Десант успешно приземлился в заданном месте и выполнил поставленную перед ним тактическую задачу.Уже в 1931 году в Ленинградском военном округе в составе 1-й авиабригады был сформирован опытный авиамотодесантный отряд численностью 164 человека. Данный отряд предназначался для десантирования посадочным способом. Позднее в этой же авиабригаде был создан нештатный парашютно-десантный отряд. В августе-сентябре того же года на учениях Ленинградского и Украинского военных округов отряд десантировался и решал тактические задачи в тылу условного противника. В 1932 году Реввоенсовет СССР принял постановление о развертывании отрядов в авиационные батальоны особого назначения. К концу 1933 года имелось уже 29 авиадесантных батальонов и бригад, которые вошли в состав ВВС. При этом на Ленинградский военный округ была возложена задача по обучению инструкторов по авиадесантному делу и выработке оперативно-тактических нормативов для десантников.В 1934 году во время учений Красной Армии было привлечено уже 600 парашютистов, в 1935 году на учениях Киевского военного округа было десантировано с парашютами 1188 десантников, а уже в следующем году в Белорусском военном округе было десантировано около трех тысяч парашютистов, а посадочным способом было переброшено 8200 человек с артиллерией и различной боевой техникой.Первый опыт боевых действий десантники получили в 1939 году. В разгроме группировки японских войск у Халхин-Гола принимали участие бойцы 212-й воздушно-десантной бригады. Тогда за проявленные в боях героизм и мужество 352 десантника были награждены различными орденами и медалями. В годы советско-финской войны 1939-1940 года плечом к плечу со стрелковыми подразделениями РККА сражались уже три воздушно-десантных бригады: 201-я, 202-я и 214-я.На основе полученного боевого опыта в 1940 году в Советском Союзе были утверждены новые штаты бригад в составе трех боевых групп: парашютной, планерной и посадочно-десантной. А уже с марта 1941 года в ВДВ началось создание воздушно-десантных корпусов бригадного состава (по три бригады в каждом корпусе). К моменту начала Великой Отечественной войны было закончено комплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов (вдк), но вот боевой техники они имели недостаточное количество. На тот момент времени основным вооружением ВДВ являлись ручные и станковые пулеметы, 45-мм противотанковые и 76-мм горные пушки, 50-мм и 82-мм минометы, а также легкие танки Т-38, Т-40 и огнеметы. Начало войны застало воздушно-десантные корпуса в стадии их формирования. Сложившаяся на фронте тяжелая обстановка уже в первые месяцы войны вынудила советское командование использовать эти недоукомплектованные техникой и вооружением корпуса в боевых действиях, десантники использовались в качестве стрелковых подразделений.4 сентября 1941 года Управление ВДВ было преобразовано в Управление командующего ВДВ Красной Армии, а воздушно-десантные корпуса выведены из состава действующих фронтов, они были переданы в непосредственное подчинение командующего ВДВ. Широкое применение воздушно-десантных войск с высадкой десантов было предпринято зимой 1942 года в рамках контрнаступления под Москвой. Была проведена Вяземская воздушно-десантная операция с участием 4-го вдк. В сентябре 1943 года советское командование использовало воздушный десант в составе двух бригад для содействия частям Воронежского фронта в форсировании Днепра. В августе 1945 года в рамках проведения Маньчжурской стратегической операции было выделено для десантных действий посадочным способом более четырех тысяч человек личного состава стрелковых подразделений, которые успешно справились с возложенными на них задачами. За массовый героизм, который проявили советские десантники во время Великой Отечественной войны, всем воздушно-десантным соединениям было присвоено почетное наименование «гвардейских». Тысячи рядовых, сержантов и офицеров ВДВ были награждены различными орденами и медалями, а 296 человек стали Героями Советского Союза.В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением министру обороны страны. При этом наряду с организационными изменениями шел процесс перевооружения десантных войск, в составе которых увеличивалось количество артиллерии, минометов, противотанковых и зенитных средств, а также автоматического стрелкового оружия. В послевоенные годы подразделения ВДВ использовались во время венгерских событий 1956 года и в 1968 году в Чехословакии. После захвата двух аэродромов под Братиславой и Прагой здесь были посадочным способом высажены 103-я и 7-я гвардейские воздушно-десантные дивизии.С 1979 по 1989 год подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в Афганистане в составе Ограниченного контингента советских войск в этой стране. За мужество и героизм, которые были проявлены десантниками, более 30 тысяч человек были награждены орденами и медалями, еще 16 человек стали Героями Советского Союза. С 1988 года подразделения ВДВ регулярно привлекались для выполнения разных спецопераций по разрешению межнациональных конфликтов, возникавших на территории СССР, а в 1992 году обеспечивали эвакуацию российского посольства из Кабула.В 1994-1996 и 1999-2004 годах все соединения и воинские части ВДВ принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. За мужество и героизм, проявленные во время боевых действий на Кавказе, 89 российских десантников были удостоены звания Героя Российской Федерации. В это же время российские десантники участвовали в различных миротворческих операциях под эгидой ООН, в том числе на Балканах.Сегодня Воздушно-десантные войска (ВДВ) – это высокомобильный род войск Вооруженных Сил, который является средством Верховного Главнокомандования и предназначен для охвата противника по воздуху и выполнения боевых задач в его тылу: уничтожение наземных объектов высокоточного оружия; нарушение управления войсками; нарушение работы тыла и коммуникаций; срыв развертывания и выдвижения резервов; а также прикрытие (оборона) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокирование и уничтожение воздушных десантов противника, а также прорвавшихся группировок его войск. В мирное время ВДВ выполняют основные задачи по поддержанию мобилизационной и боевой готовности на уровне, который обеспечивает успешное применение данных частей по их непосредственному предназначению.1 августа 2018 года в преддверии Дня ВДВ в Москве состоялось открытие памятника генералу армии Василию Маргелову, памятник был установлен на улице Поликарпова. В открытии памятника прославленному генералу принимал участи министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. «Сегодня, открывая памятник генералу армии Василию Филипповичу Маргелову, мы отдаем дань памяти и глубокого уважения Герою Советского Союза, легендарному командующему ВДВ, настоящему патриоту и замечательному человеку», – отметил Сергей Шойгу.По словам министра обороны, Маргелов олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии Воздушно-десантных войск. По словам Шойгу, упорство, целеустремленность и высокий уровень профессионализма Маргелова не только смогли сохранить «крылатую гвардию» как самостоятельный род войск, но и сделали подчиненные ему войска по-настоящему уникальными. Благодаря Василию Маргелову десантники оснащались самой современной боевой техникой, испытывали новые способы ее боевого применения. Организаторский талант и фронтовая закалка позволили Маргелову сформировать непобедимый дух «голубых беретов», превратив их в мобильную грозную силу, отметил Шойгу.В настоящее время командующим ВДВ является генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич. В составе ВДВ на данный момент имеется 4 дивизии: две воздушно-десантных и две десантно-штурмовых, 4 отдельных десантно-штурмовых бригады, отдельная бригада специального назначения, отдельный полк связи, а также иные воинские части обеспечения и учебные заведения и центры подготовки. По данным на 2018 год, солдаты-срочники составляют порядка 40 процентов личного состава имеющихся подразделений ВДВ, но их призыв в крылатую пехоту постепенно сокращается. Планируется, что к 2030 году все подразделения ВДВ могут быть полностью укомплектованы контрактниками.Большое внимание Министерство обороны РФ уделяет усилению военной мощи ВДВ, которые являются резервом Верховного главнокомандующего. В марте 2018 года в интервью журналистам «Красной звезды» генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал о том, что с 2012 года доля современных образцов вооружения в Воздушно-десантных войсках увеличилась в 3,5 раза. «В соединения и воинские части уже поступило более 42 тысяч единиц вооружений, военной и специальной техники, что позволило существенно увеличить возможности по огневому поражению – на 16%, повысить уровень живучести – на 20%, а маневренные возможности выросли в 1,3 раза», – отметил генерал. По словам командующего ВДВ России, количество современных средств десантирования (вертолеты, самолеты, парашютные системы) выросло в 1,4 раза, количество бронетехники – в 2,4 раза, комплексов ПВО – в 3,5 раза.По информации Минобороны России, крылатая пехота перевооружается на новейшие образцы боевой техники – боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», бронеавтомобили «Тигр», новые самоходные артиллерийские установки – модернизированные САУ 2С9-1М «Нона-С», радиолокационные комплексы «Соболятник» и «Аистенок», а также автоматизированные системы управления огнем. Только в 2017 году ВДВ получили около 150 новых БМД-4М и БТР-МДМ – три полных батальонных комплекта.Недавно на вооружении ВДВ появились основные боевые танки. В 2016 году во всех шести имеющихся в ВДВ десантно-штурмовых соединениях – четырех отдельных бригадах и двух дивизиях – были сформированы танковые роты (по одной в соединении). До конца 2018 года три таких танковых роты будут переформированы в танковые батальоны в двух десантно-штурмовых дивизиях и одной отдельной десантно-штурмовой бригаде. На вооружение танковых батальонов ВДВ поступят модернизированные танки Т-72Б3.Также в 2018 году должны завершиться государственные испытания новой парашютной системы «Бахча-УПДС», которая предназначена для десантирования БМД-4М и другой техники из военно-транспортных самолетов. Данная система позволяет десантировать БМД-4М с семью десантниками внутри каждой машины. «Бахча-УПДС» начнет поступать в первую очередь в парашютно-десантные подразделения и части постоянной боевой готовности отметил Андрей Сердюков. Сразу после приземления с использованием данной системы БМД-4М сможет вместе с десантом выполнять поставленные боевые задачи, а ее способность быстро покинуть зону десантирования после приземления существенным образом повышает ее живучесть. Все эти изменения отражают важность и значимость Воздушно-десантных войск. А оснащение частей и подразделений ВДВ современным вооружением и боевой техникой существенно повышает их боевые возможности.2 августа «Военное обозрение» поздравляет весь личный состав и всех ветеранов Воздушно-десантных войск с их профессиональным праздником!