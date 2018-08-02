Сражалась под Сталинградом, погибла за Донбасс

75 лет назад, 1 августа 1943 года, состоялся последний бой советской летчицы Лидии Владимировны Литвяк. Бой, из которого она не вернулась. Этой девушке была отмерена короткая жизнь — она не дожила до 22 лет. У нее была достаточно короткая фронтовая биография. И еще ей выпал всего месяц личного счастья…И в то же время ей было дано многое. Прежде всего огромное небо, о котором она мечтала с самого детства. Необычайный дар чувствовать себя в полете как рыба в воде. Внешняя привлекательность в сочетании с боевым характером. Ее называли Белой Лилией Сталинграда.Литвяк стала самой результативной женщиной-летчиком во время Великой Отечественной войны и даже вошла в этом качестве в Книгу рекордов Гиннесса. За ее спиной — 168 боевых вылетов, 89 воздушных боев, 11 сбитых самолетов, да еще и один аэростат врагов.Родилась будущая героиня 18 августа 1921 года в Москве. Вскоре этот день стал отмечаться как праздник советской авиации. Казалось бы, случайное совпадение, но… Жизненный путь Лидии действительно оказался связан с полетами. Кстати, сама она не слишком любила свое настоящее имя — предпочитала, чтобы ее звали Лилией.В 14 лет Лида вступила в авиаклуб. Уже через год состоялся ее первый полет. К сожалению, это совпало с семейной трагедией — отец девушки, железнодорожник по профессии, был репрессирован по ложному доносу и расстрелян. Казалось бы, она могла, как многие, затаить обиду на государство, но выбрала другой путь и отдала жизнь ради защиты своей страны. Но это будет потом, а пока, окончив школу, Лидия поступает на курсы геологов, после чего принимает участие в экспедиции на Крайний Север. Но небо продолжает манить по-прежнему.После экспедиции девушка переехала в Херсон, где в 1940 году закончила летную школу. Стала трудиться инструктором в Калининском клубе, подготавливая будущих летчиков. Про нее говорили, что она умеет «видеть» воздух. А потом — началась война…Как и множество советских девушек, Лидия рвалась на фронт с первого же дня, когда на советский народ обрушилось тяжелейшее испытание. Естественно, служить хотела в качестве летчицы. Власти поначалу не слишком приветствовали участие женщин в боевой авиации. Но в условиях войны, когда нужно было много боевых летчиков, а они несли потери, руководство страны решило сформировать и женские авиаполки. Легендарная летчица, Герой Советского Союза Марина Раскова лично у Сталина добивалась, чтобы эти полки были созданы, тем более что желающих служить в них было предостаточно.Чтобы попасть в боевую авиацию, Лидии Литвяк пришлось пойти на хитрость — она приписала себе дополнительные часы налета. Что ж, в условиях фронта было не редкостью, когда люди, рвавшиеся в бой, вынужденно шли на подобные ухищрения. Ее зачислили в 586 истребительный полк.Она отличалась от многих других девчонок тем, что даже в тех тяжелейших условиях пыталась быть женщиной, насколько это было возможно. Небольшая ростом, хрупкая девушка не была классической «пацанкой». Ей хотелось украсить свою одежду, и однажды Лидия разрезала унты и сделала себе меховой воротник. Раскова подвергла ученицу дисциплинарному наказанию и заставила перешить мех назад. Но это не убило в девушке тяги к тому, чтобы скрасить себе суровый быт. Она любила носить белые шарфики, сшитые из парашютного шелка. В кабине ее самолета всегда были скромные букетики луговых цветов. По легенде, на фюзеляже ее самолета была нарисована лилия. Название этого цветка она выбрала себе в качестве позывного.586-й истребительный авиаполк, куда попала Литвяк, принимал участие в обороне Саратова. Весной 1942 года она выполняла свои первые вылеты на Як-1, прикрывая небо этого города. Но задачи казались ей рутинными — она рвалась туда, где бои напряженнее. И осенью того же года добилась своей отправки в самое пекло — под Сталинград.Когда ее перевели в 437-й авиаполк, на защиту Сталинграда, она практически сразу сбила два фашистских самолета. Ее стали называть Белой Лилией Сталинграда. Она удивляла всех сослуживцев, даже самых бывалых мужчин, своим мастерством. Про нее ходит такая легенда: однажды сбитый ею гитлеровский летчик попал в плен. Он попросил показать ему, кто же сбил его самолет. Вызвали Лидию. Увидев хрупкую, невысокую блондинку, он поначалу не поверил, что она могла нанести ему такое поражение. Но после того как Лидия напомнила ему детали боя, он снял с себя золотые часы и хотел подарить девушке. От подарка она отказалась.В конце 1942 года Литвяк перевели в 9-й гвардейский Одесский истребительный авиаполк, затем — в 296-й. В марте 1943 года вблизи Ростова-на-Дону в одном из боев была тяжело ранена, но, несмотря на это, сумела дотянуть на подбитом самолете до аэродрома. Ее отправили лечиться домой, но она уже через неделю вернулась.Той же весной девушка встретила человека, которого полюбила всей душой. Это был летчик Алексей Соломатин. В апреле они поженились, а 1 мая Соломатину было присвоено звание Героя Советского Союза. Увы, счастье было недолгим — 21 мая Алексей погиб на глазах молодой жены. Лидия поклялась, что отомстит врагам за любимого человека. Вскоре после этого она сбила фашистский аэростат, который корректировал артиллерийский огонь. Его было сложно поразить, для этого пришлось углубиться в тыл врага. За эту рискованную операцию Литвяк была награждена орденом Красного Знамени.Вскоре ее постигла еще одна тяжелая утрата. На фронте Литвяк крепко подружилась с летчицей Екатериной Будановой. 18 июля обе они участвовали в воздушном бою и были сбиты. Литвяк выжила, а сердце ее подруги биться перестало.Конец июля. Лидия сражается на одном из самых тяжелых участков фронта — на рубеже реки Миус, защищая Донбасс. Советские войска пытаются прорвать оборону фашистов. Авиация, в том числе, и полк, в котором служила Литвяк, поддерживает наземные действия советских воинов.Наступил роковой день — 1 августа. Три вылета младшего лейтенанта Лидии Литвяк, к тому времени командира третьей эскадрильи 73-го Гвардейского истребительного полка, были успешными. Они увенчались двумя лично сбитыми самолетами врага. Еще один был побежден с ее участием. А вот четвертый вылет оказался последним… Самолет Лидии был сбит. Тела не нашли.Летчицу представили к званию Героя Советского Союза, но… Вскоре поползли слухи, будто бы некую девушку-блондинку видели в машине фашистских офицеров. Якобы Лидия попала в плен. И вместо «погибла» в ее документах появилась запись «пропала без вести». Кстати, она этого опасалась больше всего, так как была дочерью репрессированного, и любая неясность могла быть истолкована не в ее пользу. Однако сослуживцы до последнего не верили в версию плена.Уже после войны, в 1967 году, в городе Красный Луч (сейчас — территория Луганской Народной Республики) одна из учителей, Валентина Ващенко, организовала поисковый отряд. Именно эти ребята раскрыли судьбу Лидии Литвяк. Ее самолет упал на окраине хутора Кожевня, а саму отважную летчицу похоронили в братской могиле в селе Дмитриевка. Тело опознали. Выяснилось, что Лидия была смертельно ранена в лобную часть головы. В 1988 году в личное дело летчицы вместо слов «Пропала без вести» было записано «Погибла при выполнении боевого задания». Наконец, в 1990 году заслуженная награда — Золотая звезда — нашла героя. Это — вдобавок к ее прежним наградам: орденам Красной звезды, Красного знамени и Отечественной войны 1-й степени.Недавно в Москве, на улице Новослободской, в том самом доме, откуда Лидия отправилась на фронт, была установлена мемориальная доска. В селе Дмитриевка и в городе Красный Луч ей установлены памятники. К счастью, эта территория находится под контролем народных республик, иначе страшно представить, что могли бы с этими памятниками сделать нынешние украинские неонацисты… Впрочем, город Красный Луч они пытались «декоммунизировать», да ручонки не дотянулись. Как и до мемориальных знаков в честь этой девушки, которая погибла за Донбасс и за весь СССР.