Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Минобороны РФ рассекретило архивные документы ко дню ВДВ
Уникальные исторические документы, рассказывающие о создании и становлении Воздушно-десантных войск и о боевом применении новых воинских формирований в начальный период Великой Отечественной войны, опубликовало Министерство обороны России ко дню ВДВ на своем сайте, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве пояснили, что в историко-познавательном разделе на сайте впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные зарождению ВДВ, действиям "крылатой пехоты" в начальный период Великой отечественной войны и дальнейшему развитию этого рода войск.
Посетители сайта могут ознакомиться с документами периода начала Великой отечественной войны, когда формировались первые воздушно-десантные корпуса.Ознакомиться с документами, свидетельствующими о героизме воинов-десантников на протяжении всего периода ведения боевых действий против немецко-фашистских захватчиков.
Не обойдут своим вниманием посетители сайта и приказ министра обороны СССР №191 от 26 июля 1969 года, собственноручно подписанный Маршалом Советского Союза А.Гречко, которым вводился в действие отличительный элемент военной формы одежды воинов-десантников — берет голубого цвета, а также определялись правила ношения воинами-десантниками военной формы одежды и отличительных знаков Воздушно-десантных войск.
В российском военном ведомстве пояснили, что в историко-познавательном разделе на сайте впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные зарождению ВДВ, действиям "крылатой пехоты" в начальный период Великой отечественной войны и дальнейшему развитию этого рода войск.
Посетители сайта могут ознакомиться с документами периода начала Великой отечественной войны, когда формировались первые воздушно-десантные корпуса.Ознакомиться с документами, свидетельствующими о героизме воинов-десантников на протяжении всего периода ведения боевых действий против немецко-фашистских захватчиков.
Не обойдут своим вниманием посетители сайта и приказ министра обороны СССР №191 от 26 июля 1969 года, собственноручно подписанный Маршалом Советского Союза А.Гречко, которым вводился в действие отличительный элемент военной формы одежды воинов-десантников — берет голубого цвета, а также определялись правила ношения воинами-десантниками военной формы одежды и отличительных знаков Воздушно-десантных войск.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти