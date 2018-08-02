07:27 02 августа
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Минобороны РФ рассекретило архивные документы ко дню ВДВ

Уникальные исторические документы, рассказывающие о создании и становлении Воздушно-десантных войск и о боевом применении новых воинских формирований в начальный период Великой Отечественной войны, опубликовало Министерство обороны России ко дню ВДВ на своем сайте, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Минобороны РФ рассекретило архивные документы ко дню ВДВ


В российском военном ведомстве пояснили, что в историко-познавательном разделе на сайте впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные зарождению ВДВ, действиям "крылатой пехоты" в начальный период Великой отечественной войны и дальнейшему развитию этого рода войск.


Посетители сайта могут ознакомиться с документами периода начала Великой отечественной войны, когда формировались первые воздушно-десантные корпуса.Ознакомиться с документами, свидетельствующими о героизме воинов-десантников на протяжении всего периода ведения боевых действий против немецко-фашистских захватчиков.

Не обойдут своим вниманием посетители сайта и приказ министра обороны СССР №191 от 26 июля 1969 года, собственноручно подписанный Маршалом Советского Союза А.Гречко, которым вводился в действие отличительный элемент военной формы одежды воинов-десантников — берет голубого цвета, а также определялись правила ношения воинами-десантниками военной формы одежды и отличительных знаков Воздушно-десантных войск.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:18
    Десантура, принимай поздравления!!! drinks soldier drinks .. Никто кроме вас!!! good
    a.s.zzz888
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:38
      Цитата: a.s.zzz888
      Никто кроме вас!!!

      good drinks hi
      dsk
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 06:44
        Поздравления КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЕ России, от просто пехоты ДНР.
        Сепар ДНР
  2. alexvdv78 (Алексей) Сегодня, 06:35
    С праздником крылатая пехота!!!! Всех кто причастен,кто служил и служит!!!! С праздником,братишки!!!!
    alexvdv78
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:52
    Конечно всех кто служил и служит с праздником и наилучшими пожеланиями! Удачи мужики!
    rotmistr60
  4. Serg65 (Сергей) Сегодня, 06:53
    ВДВ от ВМФ, десантура с праздником!!! 501,502,503 рюмка, 504,505,506 огурец!!!! soldier
    drinks
    Serg65
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:59
      Присоединяюсь ко всем поздравлениям ! soldier drinks
      Берет набекрень, начищены берцы.
      И тельником в день тебе праздничный свой
      Не скрыть ликованья храброго сердца,
      Небесной пропитанного синевой.
      Желаю тебе, герой настоящий,
      Падет пред тобою заслон пусть любой,
      И главной твоей наградой блестящей
      Безудержно страстная будет любовь,
      А плечи друзей – надежной опорой!
      Скорей взбудоражит пусть заводи вен
      Веселья в душе взорвавшийся порох
      Под тосты гремящие: «За ВДВ!».
      bouncyhunter
  5. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 06:54
    С Днем де́санта сынки!
    Olddetractor
  6. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:58
    С праздником, десантура !!!!
    МВГ
  7. ShrekK (Александр) Сегодня, 07:12
    Братва, с праздником!!!
    Чистого неба. полного купола, удачи!!!
    "...лучше ВДВ на свете нет!"
    ShrekK
  8. demo (Ван) Сегодня, 07:19
    В июне 1941 года, за несколько дней до вероломного нападения гитлеровской Германии на нашу страну, ставшего началом самой кровопролитной войны в истории, Генеральный штаб Красной армии представил руководству страны проекты ряда документов по созданию Воздушно-десантных войск.
    Начало Великой Отечественной войны форсировало создание нового рода войск: уже в первых числах сентября 1941 года воздушно-десантные части и соединения вступили в бой с захватчиками.
    Представляем вашему вниманию исторический проект, рассказывающий об участии некоторых частей крылатой пехоты в боях с немецко-фашистскими полчищами на начальном этапе Великой Отечественной войны.

    Документы предоставлены Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации.
    http://winged-infantry.mil.ru/


    В предвоенные годы выделялось много сил и средств на развитие воздушно-десантных войск, разработку теории их боевого применения и практическую подготовку. В 1934 году на учения Красной Армии привлекалось 600 парашютистов.
    В 1935 году состоялись крупные военные учения Киевского военного округа — было десантировано парашютным способом 1188 десантников и высаживался посадочный десант в составе 2500 человек с боевой техникой. В ходе манёвров впервые в истории СССР была отработана массовая высадка воздушного десанта с целью захвата аэропорта; вся операция заняла не более 2 часов.

    В 1936 году в Белорусском военном округе было десантировано 3000 парашютистов, высажено посадочным способом 8200 человек с артиллерией и другой боевой техникой. Присутствовавшие на этих учениях приглашённые иностранные военные делегации были поражены величиной десантов и мастерством десантирования.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%
    D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%
    D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%
    D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

    Т.е.
    До начала ВОВ в СССР уже существовали ВДВ. И они проходили "обкатку" и в мирных учениях, и в реальных боевых действиях. Финляндия и Халхин-Гол.
    И в каждом городском парке стояли парашютные вышки.
    И до ВОВ через клубы Осоавиахима прошли почти два миллиона мальчишек и девчонок, освоивших парашютное дело.
    Не все стали десантниками, но все десантники были курсантами.
    Так что власти передергивают факты по неведомой (тайна Полишинеля) причине.
    demo
  9. Sadko88 (Старший) Сегодня, 07:19
    От Сверного флота и не только, с праздником! soldier
    Sadko88
  10. ShrekK (Александр) Сегодня, 07:25
    Лучше нету войск на свете, чем десантные войска!!!
    С праздником братва!!! drinks
    ShrekK
  11. demo (Ван) Сегодня, 07:27
    Уникальные исторические документы, рассказывающие о создании и становлении Воздушно-десантных войск и о боевом применении новых воинских формирований в начальный период Великой Отечественной войны, опубликовало Министерство обороны России ко дню ВДВ на своем сайте, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
    Не все документы кликабельны. И их не возможно скрупулезно прочитать и проанализировать.
    А почему?
    Вот и сняли секретность.
    А копировать и иметь под рукой не дают.
    demo
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