Удар по Ирану в ближайшее время: реальность или фикция?

Телеканал АВС на днях сообщил, что правительство Австралии якобы в курсе того, что США планируют нанести удары по ядерным объектам Ирана. Причем это может произойти в августе. Причем якобы Австралия вместе с Британией могут в этом поучаствовать, как минимум в разведывательной части операции, в определении целей для ударов.Ссылался АВС на неназванные источники, что, разумеется, подрывает доверие к подобного рода вбросам. Вскоре официальные австралийские источники опровергли эту информацию. Ложечки нашлись, но осадочек остался — зная современное руководство США, надо заметить, что там такие планы действительно рассматриваться могут, учитывая выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы) и последующие грозные заявления. Тем более, с учетом того, что Трампа называют "самым произраильским президентом США за последние годы" и он рядом своих действий подтверждает этот непочетный "титул". Это не США Иран стоит поперек горла, а в первую очередь Израилю, который очень любит побивать себя пяткой в грудь, мол, мы, если надо будет закопать Иран, то как только, так сразу. И С-300 нас не остановят, вы, главное, только верьте в это. Но в реальности уже лет 10 рассказываемые ушлыми израильтянами сказки, что они "умеют разбираться с С-300", никак не подтверждаются в реальности и вызывают у наших специалистов для начала усмешки, а потом предложение уточнить, какая именно "трехсотка", сколько их, в каком окружении, с чем взаимодействует и каким количеством самолетов "знающие тайну" собираются пожертвовать, чтобы решить задачу, потому как иначе — никак. Поэтому израильтяне будут и дальше рассказывать сказки, но с удовольствием предоставят почетное право постучаться головой об С-300ПМУ-2 своим старшим братьям-американцам. В их интересах стравить США и Иран.А еще есть другая страна. Речь идет о Саудовской Аравии, которая спит и видит, что с Ираном кто-нибудь воюет. Несмотря на формально хорошее техническое оснащение, и сухопутные войска, и национальная гвардия, и ВВС, и флот королевства показали себя сборищем трусливых неумех, которые отлично бомбят гражданские объекты, но воевать не могут, они это показали в войне в Йемене, с хуситами и верной им частью йеменской армии. И если им очень туго приходится с обучавшимися у иранцев хуситами, то с самим Ираном и подавно не стоит пересекаться на узенькой дорожке. А вот если вместе с США да Израилем — совсем другое было бы дело, рассуждают в Эр-Рияде. И всеми силами пытаются подтолкнуть администрацию Трампа к как можно более жестким действиям против Тегерана.Но есть большие сомнения, что, даже если у США есть планы нанести удар, то дойдет до их реализации, тем более в ближайшее время. Аргументов против тут хватает. Во-первых, подобные вбросы вполне в русле политики Дональда Трампа, который регулярно пытается проверить партнеров по возможным переговорам "на слабо", организуя попытки силового давления или угрозы таковым. Но эти попытки не были успешны ни с Россией, ни с Сирией, где оба нанесенных удара были успешно отражены ПВО и РЭБ под объединенным российским командованием, ни с КНДР, которая совсем не испугалась пробежавших мимо нее трех авианосных ударных групп (АУГ), и не испугалась пары АУГ, позже крейсировавших неподалеку от Корейского полуострова. И во всех этих случаях пришлось договариваться, и оппоненты, которых и "чудовищами" звали, оказывались "славными парнями" в глазах Трампа.Во-вторых, для подготовки удара такого уровня нужно время и силы и средства, стянутые в регион. Потому что если запаса КР на крейсерах и эсминцах эскорта почти постоянно обитающего в регионе американского авианосца может и хватить, но 48 истребителей "Хорнет" и "Суперхорнет" для полноценной атаки на такую страну явно недостаточно. И даже если использовать авиацию, дислоцированную у США в этом регионе на береговых авиабазах, все равно сил также негусто. В общем, нужны признаки сосредоточения сил, но их пока нет. В-третьих, США вообще оказались со своим выходом из СВПД неправыми даже с точки зрения ближайших союзников, а уж после нанесения ударов и подавно. Так что, скорее всего, имел место вброс с целью проверить общественную реакцию.К тому же Иран вовсе не страна дикарей и в области ПВО не сказать чтобы подарок для американцев. Хотя ПВО страны и недостаточно сильна, много устаревших систем, и вообще, для такой большой страны нужно куда больше ЗРК. Конечно, четырьмя новенькими дивизионами С-300ПМУ-2 не прикрыть не то что всей страны, но даже основных городов. Но столицу иранцы прикрыли одним двухдивизионным полком, то есть достаточно надежно, учитывая и иные средства ПВО, в том числе ЗРК "Тор-М1Э" и ЗРК иранской разработки и производства, а также С-200ВЭ, ЗРК "Хок" и прочий "импорт". Один дивизион находится рядом с аэропортом и военно-воздушной базой Мехрабад около столицы, второй прикрывает Тегеран с юго-восточного направления. А вот второй полк располагается, как сообщают, на побережье — один дивизион прикрывает АЭС в Бушере, а вот другой дивизион, похоже, кочующий. То его видели в провинции Хорасан, то у порта Бендер-Аббас, то еще где-то. Видно, отрабатывают маневр силами и средствами ПВО.Есть у Ирана в разработке и малосерийном производстве ЗРК собственной разработки, правда, собственная она лишь весьма формально. Так, испытываемый ЗРК"3-го Хордада" (это странное название — в честь даты, т.н. Дня мучеников 24 мая, в этот день был в 1982 г. отбит у иракцев Хорремшехр, а вот ранние прототипы ЗРК назывались "Раад") имеет ЗУР, очень похожие на ЗУР 9М317 ЗРК "Бук" или "Штиль-1", и вообще выглядит братом-двойняшкой "Бук-М2" в немалой степени. А ЗРК "Бавар-373", который иранцы называют "аналогом С-300", на самом деле является версией северокорейского ЗРК большой дальности, но на своей базе для размещения. Пока что эти ЗРК вряд ли находятся в большой серии, но какую-то помощь в отражении возможного удара могут оказать. Кроме этого, у Ирана, как уже говорилось, хватает и старых типов ЗРК и совсем со счетов в борьбе с КР сбрасывать не надо. Как показывает опыт Сирии, при должной выучке, чутком руководстве офицерами с Хмеймима и правильном обеспечении действий ПВО средствами РЭБ, и старые "Кубы" и прочие ЗРК старых типов могут быть полезны. Что там у иранцев с РЭБ, конечно, достоверно сложно сказать, но есть и свои разработки, есть и комплексы российского производства, и весьма современные. Так что, конечно, Иран не Сирия, и группировки ВС РФ в нем не размещено, но легкой прогулки к ядерным объектам не будет.К тому же объектов немало, и они расположены в разных городах и районах страны: в Тегеране, Куме, Араке, Исфахане, Нетензе и Бушере, а также в других местах. А многие заглублены в землю, и "расковырять" их КР типа "Томахок", скорее всего, не получится, особенно современной модификации "Тактикл Томахок", у которой БЧ серьезно ослаблена в угоду дальности, и в Сирии это наглядно проявилось. Нужны иные средства, они у американцев есть, но результат не гарантируют, а риск потерь возрастает.А ведь есть еще риск ответных действий со стороны Ирана, обладающего большим арсеналом баллистических, а теперь и крылатых ракет, с дальностями официально до 2000 км. Искусственное занижение дальности до 2000 км практикуется Ираном для снижения беспокойства Европы, мол, до Берлина или Брюсселя с Парижем не достанет, а румын с болгарами не жалко. Причем среди этих ракет есть и высокоточные, с электронно-оптическими ГСН, и они были опробованы Ираном в прошлом году по террористам в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Могут ударить в ответ и по американским базам в регионе, и по Израилю, и по Эр-Рияду.Есть у Ирана и множество береговых противокорабельных комплексов, в основном мобильных, есть множество малых подлодок, в том числе с ПКР на борту, и есть и российские ПЛ типа "Варшавянка" пр.877ЭКМ. Есть и ракетные катера, в том числе полупогружные (такие есть у КНДР, это их разработка). То есть для перекрытия Персидского залива, и не только, сил хватит. Иран уже предупредил, что может перекрыть выход из Персидского залива и, более того, подтвердил такие планы вполне официально. Могут и просто заминировать Ормузский пролив, прикрыв район минной постановки средствами ПВО и береговыми ПКРК, чтобы осложнить разминирование.В общем, не все так просто и однозначно с Ираном, чтобы на него с бухты-барахты нападать, проще подавить иранцам на нервы, а потом попытаться объегорить на переговорах. Вероятно, именно так мыслит Трамп. Хотя, зная непредсказуемость этого деятеля, все может пойти и совсем иначе. И тогда в регионе вспыхнет большая война…