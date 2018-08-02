07:26 02 августа
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CNN: Иранский КСИР готовится к масштабным учениям на море

Американский телеканал CNN утверждает, что в ближайшие 48 часов в акватории Персидского залива начнутся масштабные учения иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). По сведениям телеканала, в настоящее время ведется интенсивная подготовка к проведению учений.

CNN: Иранский КСИР готовится к масштабным учениям на море


В Центральном командовании США заявили, что прекрасно осведомлены о наращивании иранских морских сил в районе Персидского залива, Ормузском проливе и Оманском заливе. Представитель командования капитан Уильям Урбан пояснил, что США внимательно следит за обстановкой в данных районах и смогут обеспечить "гарантированную свободу навигации и свободное судоходство в международных водах".


По имеющимся данным, в предстоящих учениях могут принять участие до ста кораблей и катеров КСИР, воздушные части и береговые ракетные батареи КСИР, а также сотни военнослужащих Корпуса. Кроме этого, имеется информация об участии в маневрах иранских военных частей, не имеющих отношения к Корпусу. Как заявляют в CNN, таким образом Тегеран хочет продемонстрировать возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива.

Напомним, что ранее Госдеп США пригрозил ограничить экспорт иранской нефти. В ответ на это в Тегеране заявили, что перекроют Ормузский пролив для нефтяного экспорта других стран.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 5

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:15
    У НАТО вообще и США в частности "вызывают озабоченность" любые военные учения , кроме их собственных . yes
    bouncyhunter
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:21
      К тому-же, если иранцы пойдут не флотом, а одиночным кораблём, их запросто может потопить Израиль. И сказать, что "был озабочен близостью Ирана к своим границам".
      Shurik70
      1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:26
        Каким образом Израиль потопит одиночный корабль Ирана в Персидском заливе?
        prapor55
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:26
        Цитата: Shurik70
        "был озабочен близостью Ирана к своим границам"

        Этим только повод дай . Хотя им и повод не нужен - сами придумают . yes
        bouncyhunter
  2. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 07:20
    На Ближнем востоке опять запахло большой войной.
    случайный прохожий
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